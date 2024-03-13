Динозавры на карте России: новая выставка в Петербурге

14 марта в Санкт-Петербургском университете откроется выставка «Динозавры на карте России». Там можно будет посмотреть на скульптуры, кости и черепа динозавров, живших на территории современной России, а также узнать о них больше.

Новая выставка «Динозавры на карте России» приурочена к 300-летию СПбГУ. Она проходит в выставочном зале Университета (Университетская набережная, д. 7−9).

Главным экспонатом выставки станет двухметровая конечность утконосого динозавра, подаренная к 300-летию Университета лабораторией палеонтологии ИГиП ДВО РАН.

Также на выставке покажут копию скелета пситтакозавра сибирского (Psittacosaurus sibiricus) – одного из самых узнаваемых российских динозавров, который обитал в меловом периоде, 120‑125 млн лет назад. Копию скелета в Палеонтологический музей СПбГУ передали специалисты Кузбасского государственного краеведческого музея.

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Посетители смогут увидеть и другие настоящие кости динозавров, реплики скелетов, черепов, отдельных костей, а также скульптурные реконструкции из коллекций Палеонтологического музея, кафедры зоологии позвоночных СПбГУ, Зоологического института РАН и Кузбасского государственного краеведческого музея. Таким образом, на выставке будут представлены все динозавры, обнаруженные в России во время палеонтологических раскопок.

Проект познакомит с результатами исследований российских динозавров за последние три десятилетия: расскажет об истории их изучения, научных открытиях отечественных палеонтологов, а также объяснит некоторые современные палеонтологические методы – например, они позволяют узнать, как выглядел мозг динозавра.

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В мультимедийном формате будут представлены реальные экспедиционные съемки с мест обнаружения динозавров, материалы полевых работ. Также здесь продемонстрируют путь, который проходит найденный образец до выставочной витрины, включающий консервацию, препарирование и реконструкцию внешнего вида животного, выполняемую с помощью 3D-сканирования, моделирования и печати.