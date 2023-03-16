Cибирский дух, купеческие традиции и термальные источники: каким получился наш фототур в Тюменскую область

Весну мы встретили необычно – позвали единомышленников и отправились в Тюменскую область с нашим шеф-фотографом Андреем Каменевым. Гуляли по Тюмени, купались в горячих источниках под открытым небом, бродили по Тобольскому кремлю, любовались заснеженной тайгой. И, конечно, совершенствовали свои навыки в фотографии. Рассказываем, как это было.

Интересный факт: Тюмень – город с высоким показателем «индекса счастья». Нашей группе туристов с объективами наперевес под шефством фотографа Андрея Каменева в этом сомневаться не пришлось.

Прибытие в Тюмень ознаменовалось обзорной экскурсией по городу «Тюмень купеческая» от самой что ни на есть настоящей тюменской купчихи Апполинарии Ивановны Шешуковой. Бродили по улицам, снимали архитектурные достопримечательности, присматривались к удивительным деталям резных наличников и узнавали историю города и старинных деревянных домов.

На экскурсии «Тюмень купеческая» Фото: Людмила Вержейская

«Программа была очень содержательной, разнообразной, насыщенной и интересной. Хорошая организация, продуманные локации, великолепные экскурсоводы на всем маршруте», – Руслан Усеев, участник фототура, о прошедшем путешествии.

Заглянули в один из главных тюменских музеев «Городская дума», где в палеонтологической экспозиции представлен самый полный скелет мамонта в России (и немало других представителей древней мегафауны).

После такого насыщенного дня идеальным его завершением стало заселение в «ЛетоЛето» – самый большой и современный термальный курорт в регионе. В городе и окрестностях — около 20 источников с температурой +35…+48 °С, не уступающих водам Баден-Бадена и Карловых Вар, а в «ЛетоЛето» помимо горячих бассейнов есть аквапарк и целое ассорти спа-услуг. Позволили себе расслабиться и освежиться, а в другой день успели оценить и термальный бассейн «Верхний бор» в области, который прячется в окружении стройных сосен под открытым небом.

Термальный бассейн Фото: Людмила Вержейская

«Большое спасибо Андрею, организаторам и всем участникам за чудесную поездку!» – Татьяна Вшивкова, участница фототура

На тюменской базе отдыха «Кулига парк» получили мощный заряд эндорфинов, обнимаясь с жизнерадостными хаски и самоедами и катаясь на дружных собачьих упряжках. А заодно узнали о культуре народов Западной Сибири.

Знакомство с пушистыми обитателями «Кулига-парка» Фото: Руслан Усеев

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Кстати, на протяжении всей поездки в нашем туре была отменная кухня. В тюменском ресторане #СибирьСибирь познакомились с блюдами Крайнего Севера, в ресторане-музее «Чум» дегустация показалась торжественным и благоговейным ритуалом, сытная трапеза ждала путешественников в трактире «Белая сова».

В Тобольске мы отведали яств в деревянном резном тереме ресторана «Ладейный», устроили купеческий обед на территории музея, а другой тобольский ресторан «Поварня» удивил старосибирской кухней и особенно порадовал участников.

«Особенно (думаю всем) понравилась кухня в ресторане «Поварня». Очень вкусно и отличная подача! Шеф-повар на высоте! Посещение этого заведения добавило массу приятных впечатлений!» – участница фототура Ольга Глухарёва.

Одна из точек нашего путешествия – музей Григория Распутина в селе Покровское, первый частный музей в России. Здесь можно узнать все об одной из самых загадочных фигур в истории XX века.

Побывали и в туркомплексе «Абалак», где история переплетается со сказками: деревянная крепость напоминает о временах завоевания Сибири казаками, крутящаяся вокруг своей оси избушка – о Бабе Яге, которая тоже живёт на территории комплекса, а трактир здесь соседствует с баром. Фактурные деревянные домики, которые насупились в снежных покрывалах, золотые главки собора, съемка одного из первых в этом году весенних закатов с видом на шикарную панораму Иртыша и ночёвка в комнатах с полатями и русскими печами – в «Абалаке» удалось окунуться в неповторимую атмосферу сибирского гостеприимства и уюта.

Сибирский заснеженный пейзаж Фото: Андрей Каменев

Завершился наш фототур двумя днями в Тобольске, который считается воротами в Сибирь – на старинных картах его так и называли, «Город Сибирь». Тобольск уже давно славится не только своими острогами и тем, что с него началась сибирская каторга.

Здесь, пожалуй, самая большая в Сибири концентрация достопримечательностей: белокаменный ансамбль Тобольского кремля горделиво красуется на Иртыше, с колокольни кафедрального собора можно окинуть взглядом весь город, а на территории кремля расположены многочисленные музеи, посвященные разным сферам и периодам жизни города. Туристы могут посетить театрализованные экскурсии и мастер-классы по плетению из крапивы, погулять по Прямскому Взвозу, Нижнему Посаду и ботаническому саду «Ермаково поле».

«Всем ещё раз большое спасибо за приятную компанию и радушный приём!» – Ольга Глухарева, участница фототура

Вид на Тобольск с колокольни Фото: Андрей Каменев

Участники поделились, что нам удалось «соединить в одном туре познавательное содержание, комфортный и насыщенный отдых, практику фотографии и знакомство с хорошими людьми». Пожалуй, в этом и есть главная цель наших поездок – собрать вместе единомышленников, открыть для себя новые горизонты, узнать интересные факты и потренироваться в разных жанрах фотосъемки.

Присоединяйтесь к другим нашим фототурам – когда мы начнем набирать желающих отправиться в новое путешествие, то обязательно об этом расскажем.