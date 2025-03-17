Эксперты назвали лучшие отели России

Специалисты изучили 53 объекта в 25 регионах страны.

Команда сервиса «Туту» провела исследование, в рамках которого определила лучшие отели России. Рейтинг был составлен на основе отзывов участников Медиаразведки — проекта Туту, в рамках которого участники путешествуют по разным регионам России и изучают самые интересные маршруты, варианты досуга и достопримечательности. В 2024 году «медиаразведчики» побывали в 23 поездках и посетили 25 регионов России. За это время они успели пожить в 53 отелях и глэмпингах и дали каждому честную оценку по 10-балльной шкале.

Высший балл заслужили всего пять отелей: глэмпинг «Холмы» в Ульяновской области, отель «Лаванда» в Краснодарском крае, Azimut в Йошкар-Оле, а также гостиницы «Мираж» и Luciano в Казани.

Девятибалльную оценку получили также такие локации, как отель Status в Ухте, санаторий «Дон» в Воронеже, гостевой дом «Шельден» в Сосновке (Калининградская область), «Бутик-отель 39» в Ростове-на-Дону, глэмпинг-парк «Айвенго» в Горно-Алтайске и глэмпинг «Тверской-Ямской» в Тверской области.

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Ранее в «Яндекс Путешествиях» назвали лучшие отели, представленные на сервисе в 2024 году в рамках премии «Приятно оставаться».