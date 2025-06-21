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Эксперты назвали самые дорогие круизы 2025 года в России

Эксперты назвали самые дорогие круизы 2025 года в России

Атомный ледокол «50 лет Победы»

Первое место — у путешествия к Северному полюсу на атомном ледоколе.

Специалисты сервиса «Круиз.Онлайн» назвали ТОП-3 самых дорогих круиза 2025 года в России. Вот как выглядит рейтинг:

  1. Путешествие к Северному полюсу

Тур на атомном ледоколе «50 лет Победы» обойдется каждому участнику минимум в 3,2 млн рублей. За эти деньги пассажиры проведут две недели в Арктике, наслаждаясь красотой северных пейзажей, общением с учеными и высадкой на лед.

  1. Круиз из Южно-Сахалинска в Магадан

Тур на исследовательском судне «Академик Шокальский» длится 21 день. Цена билета составляет около 725 тысяч рублей, при этом организаторы обещают высокий уровень комфорта и услуги профессиональных гидов, знакомящих туристов с уникальной природой Дальнего Востока.

  1. Плавание по Енисею

На третьем месте — 12-дневный тур по реке Енисей на пятизвездочном теплоходе «Максим Горький» за 740 тысяч рублей. Пассажиры смогут воспользоваться SPA-процедурами, заниматься спортом, рыбачить и совершать увлекательные полеты на вертолете над Плато Путорана.

Как отметили эксперты «Круиз.Онлайн», чаще всего такими предложениями пользуются деловые люди, управленцы высшего звена и активные пенсионеры, ценящие эксклюзивные направления и первоклассный сервис на борту.

Ранее сообщалось, что в России запустят круизы «только для взрослых».

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