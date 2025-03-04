Эксперты назвали самые популярные в марте туристические направления России

На 8 марта россияне планируют отдых в Санкт-Петербурге.

Самым популярным направлением для путешествий на 7-9 марта стал Санкт-Петербург — на него приходится 14% всех бронирований на эти праздничные выходные. Об этом Russian Traveler рассказали аналитики сервиса «Отелло». Также в пятерку лидеров вошли Краснодарский край (Эстосадок, Сочи и Сириус), Москва, Республика Татарстан (Казань) и Иркутская область (Иркутск).

Средняя продолжительность отдыха в этих направлениях составляет два дня, на три дня бронируют проживание только в Краснодарском крае. Дешевле всего в праздничные выходные обойдется проживание в Санкт-Петербурге, где средний чек за ночь составляет 6215 рублей. Дороже всего обойдутся отели Краснодарского края — 9 620 рублей.

ТОП-10 направлений для путешествий на 8 марта

Данные «Отелло» по подтвержденным и оплаченным бронированиям на 7-9 марта 2025 года

Санкт-Петербург — 14% (средний чек за ночь — 6 215 рублей) Краснодарский край — 12% (9 620 рублей) Москва — 12% (7 468 рублей) Республика Татарстан — 5% (8 675 рублей) Иркутская область — 4% (7 426 рублей) Московская область — 3% (10 446 рублей) Калининградская область — 3% (6 767 рублей) Новосибирская область — 3% (5 994 рублей) Свердловская область — 3% (5 903 рубля) Кемеровская область (Кузбасс) — 2% (8 497 рублей)

В 2024 году ТОП-5 направлений для отдыха на мартовские праздники (8-10 марта) выглядел немного иначе — первое место по бронированиям занимала Москва, на нее приходилось 19% всех бронирований на этот период в прошлом году. Далее шли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области.

Популярные направления для путешествий в марте 2025 года

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По данным «Отелло», самыми популярными направлениями, куда россияне планируют поездки в марте этого года, стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Московская область. Также в ТОП-10 вошли Иркутская, Калининградская, Новосибирская и Кемеровская (Шерегеш) области и Приморский край.

Средняя продолжительность бронирования жилья в этих регионах составляет 2-3 дня. Дешевле всего можно отдохнуть в Приморском крае, где средний чек за ночь составил 4 796 рублей. Самая высокая средняя стоимость ночи зафиксирована в Кемеровской области — 8 826 рублей. В марте 2025 года стоимость проживания в наиболее популярных у путешественников регионах России выросла на 44%, по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

ТОП-10 направлений для путешествий в марте 2025

Данные «Отелло» по подтвержденным бронированиям россиян на март 2025 года

Москва — 15% (средний чек за ночь — 6 179 рублей) Краснодарский край — 15% (8 782 рубля) Санкт-Петербург — 12% (5 269 рублей) Республика Татарстан — 5% (8 008 рублей) Московская область — 4% (8 222 рубля) Иркутская область — 3% (6 090 рублей) Калининградская область — 3% (5 628 рублей) Новосибирская область — 3% (5 412 рублей) Кемеровская область (Кузбасс) — 3% (8 826 рублей) Приморский край — 2% (4 796 рублей)

Из зарубежных направлений, которые выбрали россияне для отдыха в марте, наиболее популярными оказались Стамбул, Минск, Дубай, Ереван и Пхукет.

Жители каких городов будут больше всего путешествовать в марте этого года

По данным «Отелло», больше всего бронирований проживания на март в 2025 году совершили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара.

Москвичи на март особенно активно бронируют проживание в Санкт-Петербурге, также в ТОП-3 входят Москва и Эстосадок. Петербуржцы помимо собственного города и столицы часто бронируют отели в Казани. У новосибирцев в тройку лидеров входят Москва, Шерегеш и Новосибирск, а краснодарцы в марте планируют путешествовать в Сочи, включая микрорайон Адлер, Анапу и Москву.