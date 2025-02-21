Эксперты оценили перспективы летнего сезона на Черном море

В АТОР призвали дождаться заключения Роспотребнадзора о ЧС с мазутом.

Открытие летнего сезона на Черном море, где ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после разлива мазута, можно будет обсуждать в начале марта, когда Роспотребнадзор вынесет свое заключение — об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По мнению Ломидзе, до заключения Роспотребнадзора бессмысленно давать какие-либо прогнозы или пытаться предложить альтернативу черноморским курортам. Эксперт также призвала дождаться мнения специалистов и лишь после этого делать выводы.

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Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, о проблемы с пляжным сезоном в Краснодарском крае из-за разлива мазута в Керченском проливе исключены.