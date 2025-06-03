Эксперты выяснили, куда едут отдыхать российские айтишники

Опубликован анализ отпускных предпочтений представителей разных профессий.

Cервисы «Отелло» и «Работа.ру» выяснили, где россияне разных профессий предпочитают проводить летние каникулы. Как оказалось, около 70% IT-специалистов планируют провести отпуск в пределах России, выбрав популярные направления, такие как Санкт-Петербург, Сочи, курортные зоны Минвод, Карелию и побережье Балтийского моря в Калининградской области.

Более 84% работников транспортного и логистического секторов также запланировали отдых исключительно в России, преимущественно в Сочи и на других курортах Краснодарского края, в Минводах, Санкт-Петербурге и Карелии. Производственники почти полностью (80%) ориентированы на российские курорты, выбирая для отдыха Геленджик, Москву, Ярославль и Карелию.

Значительная доля сотрудников торговой индустрии (73%) склоняется к внутреннему туризму с путешествиями в две столицы, Калининград и на курорты Краснодарского края. То же самое касается маркетологов, планирующих увлекательные путешествия по городам России, включая осмотр достопримечательностей Владимира.

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Ранее эксперты сервиса бронирований «Отелло» выяснили, что этим летом россияне преимущественно выбирают вариант комбинированного отдыха — то есть планируют чередовать пляжные активности с прогулками и посещением экскурсий.