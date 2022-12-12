«Эльфийский лес и гуру фотосъемки»: каким получился наш фототур в Красную Поляну

В конце ноября мы рванули покорять просторы Красной Поляны и любоваться красотами Кавказа. Рассказываем, как это было.

В конце ноября мы решили проводить осень красиво – собрали единомышленников, взяли нашего бессменного шеф-фотографа и наставника Андрея Каменева и поехали в Красную Поляну. Четыре дня снимали её просторы и красоты: гуляли в зарослях дендрария, топали по горным склонам, любовались каньонами, таинственными дольменами и много чем ещё.

А заодно снимали, снимали, снимали: оттачивали свои навыки в разных жанрах от пейзажей до макросъёмки, а вечерами вместе отсматривали получившееся и получали профессиональные советы Андрея по поводу съёмки и обработки фотографий.

Делимся впечатлениями участников и умиротворяющими кадрами из поездки.

Фото: Андрей Каменев

Где побывали?

«Все активности, мероприятия, локации были замечательные», – лаконично отозвался о прошедшем туре его участник Михаил.

А локаций и активностей было немало! В первый день мы снимали каменные дольмены и вечерний Эстосадок, мерцающий огнями в синих осенних сумерках. На второй – гуляли по каньону Белые скалы вдоль бурлящей реки, в третий – совершили живописный подъём на всесезонный горнолыжный курорт «Газпром», гуляли по густому пихтовому лесу и прошлись до атмосферной старой краснополянской дороги – её некоторые участники фототура особенно оценили.

Старый участок Полянской дороги Фото: Андрей Каменев

Светлана участница фототура Как всегда все безупречно организовано: от трансферов до экскурсий! А что уж говорить про выбор мест для съёмок и меню в ресторане при отеле! И конечно, просто одно удовольствие от общения и возможности перенятия опыта и ценных советов у гуру фото- и видео съёмки Андрея Каменева!

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Чем ещё занимались? Отправились в мир флоры во всем его великолепии – точнее, в знаменитый дендрарий, который является частью Сочинского национального парка. Здесь собраны деревья и кустарники, привезенные из самых разных уголков планеты. Никуда не спешили, присматривались к цветам и формам, которые уходящая осень оставила на прощание туристам, старались поймать в объектив оригинальные кадры.

Участник тура Михаил отдельно оценил «одержимость (в хорошем смысле) своим делом, профессионализм и энциклопедические знания Андрея Каменева и адекватность остальных участников группы».

Фото: Андрей Каменев

Светлана участница фототура Абсолютно сумасшедшие по своей красоте Белые скалы! Непередаваемые ощущения от дикого, заросшего, какого-то эльфийского, для меня, реликтового самшитового леса. Удивительным оказался опыт съёмок в дождь в Дендрариуме в Сочи! Как всегда не хватило чуть-чуть времени и погулять и поснимать. Понравился ещё подъём в горы на подъемнике. Жаль, что пока из-за дождей слякотный сезон и не везде можно пройти.

Фото: Андрей Каменев

Георгий участник фототура Как и всегда, остался доволен путешествием с Russian Traveler. Особая благодарность Андрею Каменеву за внимание и разъяснение тонкостей видеосъемки. Однозначно рекомендую фототуры подобного формата как любителям, так и профессионалам. Спасибо!

Где жили?

После насыщенных прогулками и съёмками дней мы возвращались ночевать в уютные номера апарт-отеля «Бонус» в Красной Поляне. В номерах было все необходимое для спокойного вечера и доброго утра – набор посуды, плита, холодильник, микроволновая печь духовой шкаф и даже посудомоечная машина.

Ещё одна приятная особенность «Бонуса» — балкончик с видом на горы, куда можно выйти утром и вдохновиться на новые свершения. Участники фототура особенно отметили отличную локацию отеля, вкусные завтраки (и их доставку в номер) и кухню в ресторане.

Почитайте, как прошел другой наш фототур на Ладожское озеро. И обязательно присоединяйтесь к следующему! А пока можете посмотреть ещё одно медитативное видео из японского сада в дендрарии.