Фолк-кемп: лагерь в поморской деревне с командой собирателей фольклора

Этим летом, с 6 по 14 июля, в Архангельской области пройдет образовательный лагерь о крестьянской культуре на Русском Севере – Фолк-кемп. За восемь дней в старинной поморской деревне Большой Бор профессиональные этнографы и исследователи фольклора познакомят с традиционной культурой Русского Севера жителей больших городов – и к ним ещё можно присоединиться.

Вот уже шесть лет, с 2019 года, в деревне Большой Бор Онежского района Архангельской области каждое лето разворачивается Фолк-кемп – образовательный лагерь и экспедиция в одном: участники живут в старинных столетних избах, слушают лекции о деревянном зодчестве Русского Севера, русском костюме, традициях и устном творчестве, выезжают в соседние деревни на экскурсии, поют, пляшут и играют на музыкальных инструментах – и даже дают концерты для местных жителей. В конце каждого дня их ждут вечёрки с танцами, играми и хороводами – своеобразные вечеринки, на которых можно отработать все изученное за день и проявить себя.

Организаторы – объединение «Под облаками» – это творческий союз молодых людей различных профессий – от профессиональных энтомузыкологов до реставраторов, художников и врачей, которых объединило желание петь русские традиционные песни вне сцены и распространять их среди тех, кто еще не знаком с фольклором. Свой репертуар участники объединения собирают в экспедициях по деревням: они записывают старинные русские песни в разных регионах России у их хранителей – бабушек и дедушек, которые еще помнят живую традицию.

«Мы очень любим русский фольклор и хотим делиться его удивительной красотой с другими. Многие люди даже не подозревают, что нам досталось от наших прабабушек и прадедушек. Мы хотим, чтобы традиции жили и передавались, и поэтому делаем Фолк-кемп, чтобы другие испытали ту же радость, что и мы, приехав на Север» – отмечает идейный вдохновитель проекта Арсений Симатов.

В этом году Фолк-кемп пройдет с 6 по 14 июля – и организаторы ещё ждут участников! Поехать в Фолк-кемп может любой человек от 18 до 40 лет, который пройдет творческий отбор.

За все время в проекте приняли участие более 150 человек из разных городов России и других стран. Сюда едут не только из Москвы и Петербурга: на экспедиции в разные годы приезжали молодые люди из Сибири, Дальнего Востока, с Урала, Калининграда, Карелии, Мурманской области, южных регионов центральной России, а также из других стран – Украины, Грузии, Армении, Испании, Франции и Великобритании.

Фото: Фолк-кемп / архивное фото