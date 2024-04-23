Фото из архива: Томск

Этот пока ещё не очень избалованный туристами город всегда рад путешественникам, так что не томите, собирайтесь в Томск!

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Первый в Сибири университет, уникальная сокровищница деревянного зодчества (в городе насчитывается несколько сотен старинных особняков с декоративной резьбой), самобытный кукольный театр «2+КУ» и ресторан авторской сибирской кухни «Нарым» – всё это про Томск, в 2024 году отмечающий 420-летний юбилей.

На фото выше:

Не доживший до наших дней Троицкий кафедральный собор – некогда главный храм Томской епархии и всей Томской губернии – построили в конце XIX века. Его архитектором стал Константин Тон, автор проекта московского храма Христа Спасителя, – неудивительно, что оба этих собора были так похожи. Храм разрушили при советской власти, а кирпич из его стен и фундамента использовали при строительстве ряда городских зданий. Основанный в начале XVII столетия Богородице-Алексеевский мужской монастырь считается одним из старейших в Сибири. Когда-то он служил местом ссылки – как для нарушителей монастырских уставов, так и для светских лиц. Например, тут содержался прадед Александра Пушкина Абрам Ганнибал, участвовавший в заговоре против графа Александра Меншикова. В монастырском храме хранятся мощи старца Фёдора Кузьмича, который, по распространённой легенде, был не кем иным, как отошедшим от дел российским императором Александром I. В 1873 году томский предприниматель Пётр Макушин открыл в этом здании первый в Сибири книжный магазин. Здесь же располагались переплётная мастерская и общественная библиотека. Сейчас тут размещается Томский гарнизонный военный суд.

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2024 год Фото: Alexander Kremlev / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Построенный в 1904 году особняк архитектора Хомича – жемчужина томского деревянного зодчества. Многократно менявший хозяев «терем» считается прообразом дворца волшебника Гудвина из Изумрудного города в сказке Александра Волкова – в юности писатель некоторое время жил в Томске.