Платоническая любовь: фоторепортаж с плато Путорана

Первозданное, суровое, пронзительно красивое плато Путорана – «Святой Грааль» для путешественников. Ещё бы, ведь побывать здесь удалось лишь единицам!

Russian Traveler №2(6) 2023 читать этот номер

Увидеть крохотный кусочек плато Путорана можно во время экскурсии на вертолёте, но только экспедиционный поход по ущельям и столовым горам, вдоль бурливых сибирских рек и бесчисленных водопадов позволит впитать плато буквально каждой клеточкой тела.

Гигантское базальтовое плато Путорана в заполярной части Сибири образовалось вследствие масштабного и стремительного извержения вулкана. Произошло оно около 250 миллионов лет тому назад, на рубеже палеозоя и мезозоя. Считается, что именно это катастрофическое извержение привело к величайшему в истории планеты вымиранию, когда исчезло 96% морских и 73% наземных видов позвоночных, а также 83% всего класса насекомых. И тот же катаклизм сформировал здесь так называемые траппы – этим шведским словом, в переводе означающим «лестницы», геологи называют лысые горы без макушек, но с уступами давным-давно застывших лавовых потоков, над которыми основательно поработала эрозия.

Июль на плато Путорана – лучшее время для путешествия: хотя тёплая погода отнюдь не гарантирована, шансы на ясное небо максимальны.

Площадь плато Путорана – 250 тыс. км², что сравнимо с территорией Исландии. Похожи они с этой страной и по климату, и по погоде, и по ландшафтам: зима тут длится почти десять месяцев (иной раз лёд на озёрах тает лишь в июне, а в сентябре могут начаться метели), даже в августе нередко пасмурно, ветрено и дождливо, а разрезающие плоскогорье и почти лишённые растительности вулканические каньоны изобилуют водопадами.

Кстати, крупнейший в нашей стране водопад – 600-метровый Тальниковый – расположен именно на плато Путорана так же, как и озеро Виви – географический центр России.

Век большинства водопадов плато Путорана – даже знаменитой «Белой невесты» – недолог. В июле снег быстро тает, и уже в августе от некогд могучих каскадов остаются разве что тонкие струйки.

К началу трека вблизи устья реки Омон-Юрях добираемся тоже по озеру – огромному водоёму длиной более 100 километров и глубиной свыше 200 метров, носящему имя Лама (от эвенкийского «ламу», «большая вода»). Отсюда вдоль русла и ведёт условный маршрут – без тропы, прямо по галечным берегам и лиственной тайге, каждый шаг искушающей, несмотря на тяжеленный рюкзак, углубиться в заросли черники, брусники, вороники, а на болотах и морошки.

Через пару дней и спустя десяток привалов начинаются ущелья – нижняя «ступенька» трапповых гор Путорана: альпийские луга, перекаты рек и первые на пути водопады, ещё совсем небольшие, но уже потрясающие своей неуёмной мощью. На этом этапе пока хватает сушняка для костров, на пути изредка видны медвежьи следы, а в изножьях гор встречаются умильные, похожие на хомяков пищухи, перекликающиеся громким щебечущим свистом.

Пищухи относятся не к грызунам, а к зайцеобразным. На зиму они заготавливают себе сено, за что их ещё называют сеноставками.

По мере подъёма на плоскогорье пейзаж меняется на исполосованную снежниками каменистую пустошь – начинаются «реки» подвижного курумника, передвигаться по которому приходится с крайней осторожностью. Вроде как безжизненная пустыня с валунами, заляпанными разноцветными лишайниками и потому похожими на подмалёвок художника, но нет – под отвалами щебня шумят невидимые реки, копируют небо с облаками озёра с талой водой и айсбергами льда, среди булыжников растут белые и жёлтые маки, а кое-где пробиваются незабудки и даже щавель.

Зачерпываешь воду из ручья, добавляешь горсть щавелевых листьев, оставляешь на ночь – и наутро готово освежающее мохито по-путорански!

В июле леса вдоль рек полны спелой черники, и наесться ею решительно невозможно. Хотя для этого и существуют привалы!

Сбросив с плеч «горы» рюкзаков, устанавливаем палатки уже не на ночь, а на пару-тройку дней – чтобы налегке сбегать в радиалку к водопадам рек Омутканен и Хойси. Один из них, 76-метровая «Белая невеста», и правда напоминает девушку в фате из мельчайших брызг – чтобы рассмотреть её во всей красе, приходится ползти к краю пропасти на четвереньках. А виднеющийся вблизи него фотогеничный скальный выступ Пагуба – и вовсе наш ответ знаменитому норвежскому «Языку тролля».

Спуск со столовых гор по верховьям рек, вдоль зазубренных кромок каньонов и всё новых каскадов обратно в сибирскую тайгу долин. Опять появляются комары и мошка, зато растворяется туман, утихает ветер и становится значительно теплее. Завершающий марш-бросок, переход в сапогах-забродах вдоль заболоченных берегов реки Бунисяк – перед глазами уже другая оконечность Ламы, к которой назавтра пристанет катер.

Последний шанс на излёте побега от цивилизации насладиться отсутствием мобильной связи и интернета, тонизирующим купанием в ледяном озере, походным ужином у весело потрескивающего костра – романтикой кочевой жизни. И найти себя – в затерянном мире плато Путорана.

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На плато Путорана можно приехать и с детьми, и с собаками, но нужно быть уверенным в их силах – этот трек не из лёгких.

Координаты

Когда ехать? Исследовать внутреннюю часть плато получится лишь в период короткого лета – в июле и августе. В эти месяцы туристов может ждать как тёплая и лас-овая погода (пригодятся футболки), так и пронизывающие ветра и проливные дожди (не помешает термобельё и даже лёгкий пуховик).

Как добраться? Ежедневные прямые рейсы из Москвы до Норильска – ворот плато Путорана – совершает авиакомпания S7 Airlines (s7.ru). Рейс ночной, и из-за разницы во времени прилетаешь утром, что удобно – можно полдня посвятить городу, при необходимости докупить экипировку и потом хорошенько выспаться перед походом. От гидропорта «Валёк» в Норильске до стартовой точки похода доставляют на катере с водомётным мотором – скоростной идёт около 4–5 часов, обычный около 7–8 часов: время зависит от погодных условий.

Что брать с собой? Турфирма берёт на себя организацию группового снаряжения – это двухслойные палатки на нескольких человек, кухонная посуда, горелки и газ, спутниковый телефон, GPS-навигатор с проложенным треком и общая аптечка. Впрочем, если есть желание жить в отдельной палатке, то можно привезти свою. Также не забудьте про личные вещи: гигиеническую помаду, солнцезащитный крем, бинт, пластыри и обезболивающее, а также про пару баллонов «Рефтамида» от комаров и мошки.

Каждый участник похода приезжает с собственным рюкзаком (с непромокаемой накидкой), спальником (к нему можно докупить вкладыш – с таким «бельём» мешок дольше остаётся чистым), туристическим ковриком (бывают и надувные), подушкой и хобой («сидушкой») для привалов.

Стандартная личная экипировка выглядит так:

ботинки с поддержкой голеностопа,

сапоги-заброды (для форсирования рек, лучше брать лёгкие – из ЭВА),

тапочки для стоянок (например, что-то вроде кроксов),

термобельё (в одном комплекте ходить, в другом спать),

штаны и ветровка с мембраной,

флисовая кофта,

лёгкая жилетка и/или пуховик,

футболки (лучше быстросохнущие синтетические),

шорты,

кепка, шапка (можно и бафф),

накомарник,

перчатки (для карабканья на узких участках),

носки (в том числе тёплые для сна),

тёмные очки,

полотенце (хорошо бы походное),

набор посуды (тарелка, кружка, ложка, нож),

бутылка для воды и термос для чая (опционально).

А вот налобный фонарик не пригодится – летом на плато Путорана белые ночи.

Благодаря мобильности палатки сделать из неё «комнату с видом» на водопад или ущелье не составляет никакого труда.

Стоит учитывать, что рюкзаки нужны большие, как минимум на 80 литров – поход автономный, всё своё носишь с собой, портеры и предварительная заброска провианта не предусмотрены, и припасы на группу распределяются между всеми поровну. Соответственно, надо по уму рассчитать и объём содержимого рюкзака (чтобы хватило места на еду в «общий котёл»), и его вес: из-за автономности трека он может достигать 25–30 кг.

Старт и финиш в Норильске

Во время короткого (или длинного, тут уж как повезёт) «пит-стопа» в Норильске можно прогуляться по красивому Ленинскому проспекту, по обеим сторонам которого выстроились нарядные здания ярких цветов, а также посетить интереснейший Музей Норильска и относящийся к нему Первый дом города – деревянный сруб был построен геолого-разведочной экспедицией в 1921 году.

Между прочим, в Норильске находятся самая северная мечеть в мире Нурд-Камал и самый северный в мире аквапарк «Тропикана» с комплексом бань. Лучший кофе и выпечка – в Coffee Story (Ленинский пр., 25).

А в ресторанах Beer House и «Вино и мясо» (Ленинский пр., 39Д), помимо прочего, угощают северной рыбой (например, строганиной и сугудаем из сига и муксуна) и олениной (например, тар-таром и юколой – сыровяленой вырезкой со специями), а также местным пивом «Золото Путоран». Много в городе еды и попроще – бургеров, пиццы, шаурмы, а в популярном кафе «Жарки» (ул. Богдана Хмельницкого, 11) представлен привычный ассортимент блюд классической столовой.

Выбор отелей в Норильске невелик – как правило, все останавливаются в гостиничном комплексе «Полярная звезда», здание которого считается памятником архитектуры, или в гостинице «Норильск». И там, и там есть рестораны. С доступностью номеров летом могут быть проблемы, зато в наличии есть апартаменты. Их в городе сдаётся немало – заказывать удобнее через сервисы бронирования (например, на tutu.ru или sutochno.ru).

Если у вас выдался свободный день, отправляйтесь на такси в Дудинку – любопытный городок на Енисее и буквально одно из пары мест, куда из Норильска получится добраться по дороге. Тут есть небольшая набережная и большой порт, Таймырский краеведческий музей и Центр народного творчества, где проходят выставки и мастер-классы.