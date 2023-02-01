Горячие источники, Тобольск и красоты Сибири: поехали в Тюменскую область с Russian Traveler

С 1 по 5 марта пройдет наш очередной фототур. В этот раз мы решили отправиться в Тюменскую область – купаться в термальных источниках среди снегов, дегустировать потрясающую старосибирскую кухню, разглядывать резные наличники и погружаться в историю этих мест. И, конечно, очень много снимать!

Тюменская область — регион, с которого начинается Сибирь, самая большая и загадочная территория России. Тюмень — её первый город, Тобольск — древняя столица. Но для многих туристов это пока ещё терра инкогнита. Мы в редакции Russian Traveler решили, что пора это дело исправить – и отправляемся в пятидневный фототур к красотам Сибири вместе с нашим шеф-фотографом Андреем Каменевым. Будем погружаться в природу, культуру, историю, а заодно совершенствовать свои навыки съёмки в самых разных жанрах.

Присоединяйтесь! А перед этим почитайте, что мы запланировали для вас на каждый день поездки в Сибирь.

Чтобы забронировать место в поездке (и по всем другим вопросам), пишите нашему менеджеру Георгию – g.krasilnikov@yasno.media. Или заполните анкету в конце статьи, и мы сами с вами свяжемся!

1 день

Прилетаем в Тюмень днём, обедаем и отправляемся знакомиться с богатой историей сибирского города. Тюмень для Сибири – настоящая точка отсчёта. Отсюда началась её современная история, и именно сюда стоит отправиться тем, кто хотел бы поближе познакомиться с этим удивительным краем и заглянуть в его сердце, которое на поверку оказывается совсем не холодным. Всё потому, что в сердце Тюмени бьют термальные источники!

Но об этом чуть позже, а сперва мы пойдем гулять по исторической части города, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества с объёмной резьбой и невероятной красоты наличниками. Нас ждёт интерактивная обзорная экскурсия «Тюмень купеческая» с проверенным гидом.

Поснимаем основные достопримечательности, а потом отправимся в краеведческий музей «Городская дума» с уникальной палеонтологической коллекцией – здесь хранится самый полный в России скелет мамонта, а также скелеты ископаемого бизона, шерстистого носорога, пещерного медведя.

Набережная Тюмени Фото: VisitTyumen

Вечером отправляемся греться в термальных источниках! Термальную воду в Тюменской области обнаружили геологи — искали нефть, пробурили скважину, но из-под земли вместо «чёрного золота» забил фонтан горячей минеральной воды. С тех пор в Тюмени купаются не только летом, но и зимой. В городе и окрестностях — около 20 источников с температурой +35…+48 °С, не уступающих водам Баден-Бадена и Карловых Вар.



Их вода гипоаллергенна, её состав близок к внутриклеточной жидкости человека, поэтому подходит и взрослым, и детям. Желательно только находиться в ней не больше 15–20 минут за сеанс. Термальная вода запускает процесс регенерации клеток и используется для лечения различных заболеваний.

Мы пойдем купаться в «ЛетоЛето» — самый большой и современный термальный курорт в регионе. В комплексе есть отель 4* (в нём мы и остановимся), один из крупнейших крытых аквапарков в России, спа-центр с бассейнами, саунами и банями разных традиций. Особенно здорово посещать термальные источники в холодное время года, когда чувствуется контраст морозного воздуха и горячей воды.

Термальный курорт «ЛетоЛето» Фото: VisitTyumen

2 день

С самого утра отправляемся на тюменскую базу отдыха «Кулига Парк». Здесь можно попробовать активности на любой вкус – катание на сибиских хаски, Этно-парк «Хозяева Сибири», где можно познакомиться с традиционной культурой всех народов Западной Сибири, красивейшая сибирская природа и горнолыжные склоны, знакомство с оленями Тайгой и Тундрой.

Нагулявшись, едем в открытый термальный бассейн «Верхний бор». Расположен он, как можно догадаться, в сосновом бору, а минеральная вода здесь достигает температуры +40 °C.

Фото: VisitTyumen

Вечером в отеле – разбор фотографий с Андреем Каменевым. Не забывайте – мы не только отдыхать приехали, но и снимать красивое! Наш шеф-фотограф подскажет, как лучше это делать, а во время вечерних портфолио-ревью можно будет научиться азам обработки снимков, а также задать Андрею вопросы.

3 день

В наших планах – не только известные Тюмень и Тобольск, но и небольшое село Покровское, куда сегодня добираются немногие туристы. Это уникальное место — малая родина самой загадочной личности, Григория Распутина. В Покровском есть посвящённый ему частный музей, он был создан первым в России, ещё в 90-х.

Главный экспонат музея — старый и уже ветхий и скрипучий венский стул Распутина. По легенде, он приносит успех в делах и способствует карьерному росту.

Фото: VisitTyumen

Следующей остановкой на нашем пути станет село Абалак, где располагается Свято-Знаменский мужской монастырь. Он стоит на высоком берегу Иртыша, и от его стен открывается прекрасная панорама. Рядом — деревянная крепость туркомплекса «Абалак», напоминающая о временах завоевания Сибири казаками. Здесь есть трактир, бар, поляна сказок, избушка Бабы-яги, которая вращается вокруг своей оси, а ещё у сибирской Яги можно прикупить «крепких» сувениров.

4 День

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Отправляемся в Тобольск! На старинных картах его называли «Город Сибирь». Но, даже перестав быть столицей, Тобольск и сегодня остаётся первым в Сибири по части достопримечательностей и исторических памятников.

По преданию, где-то здесь высадились воины Ермака перед битвой, решившей судьбу Сибирского ханства. Тобольск стал одним из первых русских острогов в этих краях и первым получил статус города в 1590 году. На протяжении двух веков он был столицей Сибири, о чём напоминает белокаменный кремль – главный исторический памятник Тобольска. Он стоит высоко над рекой Иртыш, словно на пьедестале. Зубчатые крепостные стены, луковки куполов, колокольня — от одного вида дух захватывает! И кадры обязательно получатся замечательные.

Тобольск Фото: Сергей Пупонин / фотохостинг rtraveler.ru

В тюремном замке, ныне ставшем музеем, расскажут, что Тобольск помнит и пленённых Петром I шведов, и ссыльных декабристов с жёнами, тут ждал отправки на каторгу Достоевский, томились в застенках Чернышевский и Короленко. Николай II с семьёй провёл несколько месяцев – в Губернаторском доме, где теперь тоже музей. С музеями в Тобольске вообще всё хорошо – здесь мы побываем ещё во «Дворце наместника», где узнаем об истории управления Сибирью, и посмотрим на изделия из крапивы в мастерской «Трава-огонь» – изготовление крапивного полотна имело широкое распространение у северных народов Сибири.

Обязательно погуляем в ботаническом саду «Ермаково поле». Это не просто парк, а живая летопись Тобольска, где переплелись история, ботаника, ландшафтный дизайн и искусство.

Тобольск Фото: Сергей Пупонин / фотохостинг rtraveler.ru

Вечер отводим разбору новых снимков в картинной галерее отеля и неспешным самостоятельным прогулкам по городу.

5 день

День пятый – и последний.

В программе – съёмки природы и панорамы Тобольска, спуск по Прямскому Взвозу (это средневековое ущелье, образованное высокими кирпичными стенами, булыжной мостовой и 203 ступенями деревянной лестницы). Окажемся в Нижнем Посаде – историческом центре жизни всего города, а после посетим музей семьи Императора Николая II.

Где будем жить?

Две ночи будем жить в отеле «ЛетоЛето Термал Резорт & СПА» 4* – том самом, где огромный аквапарк, термальные бассейны и в целом отличная курортная атмосфера. Следующую проведем в туристическом комплексе «Абалак» в окрестностях Тобольска. Здесь можно поселиться в деревянном тереме внутри воссозданного казачьего острога. В комнатах — массивная рубленая мебель, домотканые коврики, сундуки и русские печи с полатями, а вместо тапочек гостям выдают настоящие лапти.

Последнюю ночь перед вылетом остановимся в Тобольске – в одном из трехзвездочных отелей города.

Фото: VisitTyumen

А что по питанию?

Убери фотосъёмку из нашей сибирской поездки – и вместо фототура может получиться отличный гастротур.

Сразу по прибытию в Тюмень отправимся на обед в ресторан #СибирьСибирь – это гастрономическое удовольствие, состоящее из кухонь разных эпох и народов: свое влияние оказали северная, старорусская, советская кухни. Новинкой в меню стали блюда из кухни жителей Крайнего Севера: ямальцев, ненцев, ханты и манси.

В Тюмени надо пробовать, конечно же, северные деликатесы. По всем аутентичным правилам их готовят в музее-ресторане северной кухне «Чум», где мы устроим дегустацию во второй день нашего фототура. Работает ресторан с 2007 года, на открытии присутствовал настоящий хантыйский шаман — до сих пор один из уголков «Чума» считается магическим: говорят, если загадать здесь желание, оно обязательно исполнится. Всё меню здесь — из местных продуктов, а многие блюда вообще больше нигде не попробовать: например, колбаски из медвежатины, запечённые язычки кролика в сливках, дичь на мраморном камне или мочёную морошку, рецепт которой держат в секрете. Другие блюда – строганина из муксуна, которую подают на ледяной глыбе, сердце оленя с горячей вишней и варенье из вороники.

В ресторане-музее «ЧУМ» Фото: VisitTyumen

В туркомплексе «Абалак» на высоком берегу Иртыша будем ужинать в трактире «Белая сова». На обеде в самобытном кафе старосибирской кухни «Поварня» в Тобольском музее-заповеднике можно отведать «уху-­евшие пельмешки» (крутой бульон из сибирских рыб с рыбными пельменями), а на десерт – тобольскую «ромовую бабу» по рецепту XVII века с вяленой клюквой и кедровыми орехами.

В Тобольске нас ждёт и ужин в ресторане «Ладейный» – если вы хотели почувствовать себя древнерусским барином, купцом или даже царём, то «Ладейный» – именно то, что нужно. Ресторан расположен в самом центре исторической части Тобольска – это потрясающий деревянный резной терем с разнообразными блюдами русской и самобытной сибирской кухни. «Царский обед» на территории музея ждёт нас и в последний день в Тобольске перед вылетом.

Сколько стоит?



Стоимость поездки – 50 000 рублей с человека. Билеты до Тюмени и обратно приобретаются самостоятельно. Проживание и питание входят в стоимость вместе с посещением СПА-комплексов и бани, музейных и туристических комплексов и всех остальных активностей.



Как присоединиться?



Чтобы забронировать место в поездке (и по всем другим вопросам), скорее пишите нашему менеджеру Георгию – g.krasilnikov@yasno.media. Или заполните анкету в конце статьи, и мы сами с вами свяжемся!

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