Где заняться сёрфингом в России? Пять лучших сёрф-спотов

Сёрфинг полноценно завоевал сердца наших сограждан почти двадцать лет назад – правда, первые чемпионаты России по этому виду спорта проходили на Бали, Доминикане и Португалии.

На территории России первые соревнования по сёрфингу прошли в 2010 году во Владивостоке. С годами сёрфинг стал одним из самых популярных экстремальных водных развлечений в нашей стране. Где же в России лучше всего «ловить волну»?

Вот список из пяти лучших локаций для сёрфинга в стране по мнению сервиса Яндекс Путешествия:

1 Сочи, Чёрное море

Чёрное море считается одним из самых благоприятных мест для сёрфинга в России. Здесь можно устроить целый тур по сёрф-спотам: Сочи, Хоста, Адлер. Кататься можно круглый год. Летние месяцы идеально подходят для новичков, а опытные сёрферы могут отправиться в путешествие осенью или зимой: волны в этот период достигают пяти метров и выше.

На всём черноморском побережье можно найти сёрф-станции с инвентарем и обучающие школы.

Стоимость размещения*: 72 тысячи рублей за 6 ночей в двухместном номере отеля города Сочи (три звезды).

Фото: Roman Petrov / Unsplash

2 Калининградская область, Балтийское море

Заниматься водными видами спорта на Балтийском море можно весь год. С мая по октябрь волны не очень высокие – для начинающих сёрфингистов это самое то. Самые популярные точки: Зеленоградск, Балтийск и Светлогорск. Здесь песчаное дно и пологий заход в воду, поэтому риск получить травму минимальный. Также в Балтийском море популярны занятия сап-сёрфингом (стоя на доске и управляя веслом) и виндсёрфингом (управляя парусом).

Стоимость размещения: 38 тысяч рублей за 6 ночей в двухместном номере отеля Калининграда (три звезды).

Светлогорск, Калининградская область Фото: Andrey Vavilkin / Unsplash

3 Санкт-Петербург, Финский залив

На сёрф-спотах рядом с Санкт-Петербургом есть возможность и активным отдыхом заняться, и посетить главные достопримечательности культурной столицы России.

На Финском заливе покататься на доске можно в посёлке Солнечное, на мысе Флотский, у пляжей «Ласковый» и пансионата «Дюны», а ещё на Ладожском озере. В Солнечном и на Ладоге присутствует вся инфраструктура и песчаное дно – поэтому эти места особенно привлекательны среди фанатов доски.

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Учиться кататься лучше в летние месяцы – погода в Сант-Петербурге знаменита своей переменчивостью. А зимой сёрфинг и вовсе невозможен.

Стоимость размещения: 120 тысяч рублей за 6 ночей в двухместном номере отеля посёлка Солнечное.

Закат на Финском заливе, Санкт-Перебруг Фото: Hans Permana / Flickr

А вы знали? Первым советским сёрфингистом по праву считается Николай Попов: географ по образованию, капитан команды по горным лыжам и редактор международного журнала «Soviet Life» от советского информационного Агентства печати «Новости». Именно Николай стал первым, кто прокатился по волнам Чёрного моря в 1966 году на самодельной доске. На это его вдохновила книга Джека Лондона «Путешествие на Снарке», где повествовалось о гавайцах, которые рассекали волны Тихого океана. Николай почерпнул теоретические знания о сёрфинге как о спорте из американских журналов, которые получил из рук коллег, работавших за рубежом. В поисках волн Николай, его жена Надя, и друг Владимир с женой Ниной отправились на западное побережье Крыма по совету друзей океанологов. На побережье они смастерили свой собственный сёрфборд из пенопласта и стекловолокна со смолой и уже через несколько дней ожидания прибоя смогли полноценно его опробовать. Так Николай Попов стал первооткрывателем сёрфинга в СССР.

4 Кольский полуостров, Баренцево море

В России сёрфинг активно развивается и в арктических широтах, где главным спотом считается село Териберка на Кольском полуострове.

Здесь нет классических условий для обучения – экзотическая разновидность водного экстрима только осваивается профессиональными спортсменами. И в этом году в Мурманской области прошли первые ночные соревнования по сёрфингу в условиях полярного дня. Место рекомендуется посещать в условиях экспедиции или групповой поездки.

Стоимость размещения: 150 тысяч рублей за 6 ночей в двухместном номере отеля посёлка Териберка (три звезды).

Сёрфинг на Камчатке Фото: Alex Glebov / Unsplash

5 Камчатка, Тихий океан

Камчатка – один из самых живописных регионов России. Главным сёрф-спотом считается Халактырский пляж. На волнах океана можно кататься круглый год. Кроме самого сёрфинга, здесь стоит отправиться в увлекательные походы и исследовать полуостров: Камчатка славится нетронутой первозданной природой с бескрайним океаном, чёрным вулканическим песком и хвойными лесами на побережье.

Стоимость размещения: 63 тысячи рублей за 6 ночей в двухместном номере отеля в Петропавловске-Камчатском (три звезды).

*средняя стоимость актуальна для дат с 12 по 18 августа 2024 года.