Геленджик поставил трехлетний рекорд по числу туристов

Россияне также активно планируют отдых на этом курорте предстоящей зимой.

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Город Геленджик установил новый максимум по количеству туристов за последние три года. Эта новость была опубликована мэром города Алексеем Богодистовым в его Telegram-канале. С начала 2024 года в Геленджике побывало более четырех миллионов посетителей. Бронирование на октябрь уже достигло 70,7%, а на ноябрь — 47,7%.

Россияне также активно планируют отдых на этом курорте зимой. Богодистов подчеркивает, что сейчас самое подходящее время для расслабленного отдыха, когда можно в полной мере оценить природную красоту и достопримечательности курорта без спешки. Он приглашает всех желающих посетить Геленджик.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года Анапа обогнала другие курорты Кубани и заняла первое место, оставив позади в том числе Сочи.