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Геленджик поставил трехлетний рекорд по числу туристов

Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Россияне также активно планируют отдых на этом курорте предстоящей зимой.

Город Геленджик установил новый максимум по количеству туристов за последние три года. Эта новость была опубликована мэром города Алексеем Богодистовым в его Telegram-канале. С начала 2024 года в Геленджике побывало более четырех миллионов посетителей. Бронирование на октябрь уже достигло 70,7%, а на ноябрь — 47,7%.

Россияне также активно планируют отдых на этом курорте зимой. Богодистов подчеркивает, что сейчас самое подходящее время для расслабленного отдыха, когда можно в полной мере оценить природную красоту и достопримечательности курорта без спешки. Он приглашает всех желающих посетить Геленджик.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года Анапа обогнала другие курорты Кубани и заняла первое место, оставив позади в том числе Сочи.

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