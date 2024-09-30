Гид-автопутешествие по Владимирской области. Часть четвертая

Серия увлекательных автомобильных маршрутов по Владимирской области.

В последнее время внутренний туризм бьет все рекорды – россияне массово путешествуют по стране, открывая Россию заново. Согласно статистике, одним из самых популярных видов транспорта стал автомобиль, который позволяет не ограничивать себя рамками расписания самолетов, поездов и автобусов, а спокойно перемещаться от точки до точки, рассматривая самые интересные достопримечательности. Мы проехали по одному из самых захватывающих регионов – Владимирской области. Заходили в музеи и кафе, говорили с экскурсоводами и гидами, рассматривали экспонаты, пробовали блюда, любовались видами. И специально для вас разработали 4 автомаршрута – попробуйте повторить их, и гарантируем, что вы получите незабываемые впечатления! Важный момент: проходящая через Владимирскую область новая платная трасса М-12 «Восток» делает путешествия по-настоящему быстрыми и комфортными.

Маршрут № 4: самовары, ороховецкие котельщики и колыбель самодержавия

2 дня, 490 километров, по пути из Нижнего Новгорода в Москву

Нижний Новгород – Гороховец – Доброград – Боголюбово – Владимир – Суздаль – Киржач – Москва





ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Нижний Новгород – Гороховец – Доброград – Боголюбово – Владимир

Расстояние: около 270 км

Время за рулем: около 4 ч

Гороховец

Один из самых примечательных и самобытных российских городов. В нем сохранилось больше 100 объектов культурного наследия. Несколько лет назад Гороховец был включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые ценные с архитектурной точки зрения объекты – это каменные купеческие палаты XVII века. Из двадцати аналогичных гражданских построек допетровской эпохи, сохранившихся в России, семь находятся именно в Гороховце.

Свято-Троице-Никольский монастырь

Возвышается на вершине Пужаловой горы и нет такой точки в городе, с которой бы его не было видно. Главный монастырский храм – Троице-Никольский собор – построили в 1681 году на средства самого богатого гороховецкого купца и винопромышленника Семена Ершова. У стен обители находится главная смотровая площадка города. Если получится, то приходите сюда ближе к вечеру: в золотых лучах заката пейзажи Гороховца особенно выразительны.





Музей купечества[a] в видео

Расположен в доме Ершова (Сапожникова). Это одна из самых старых гражданских построек, сохранившихся до наших дней. Трехэтажные палаты – образец русского зодчества XVII века.

На экскурсии посетителям рассказывают о жизни последних владельцев дома – Сапожниковых. А рассказывать тут умеют так, что легко потерять счет времени. Только усиливают впечатление аутентичные интерьеры и предметы быта. Вы сможете увидеть, как Сапожниковы принимали гостей, заглянете в детскую, кабинет хозяина, комнату для прислуги.



в видео



Музей технической мысли «Марфа Посадница»

Музей технической мысли «Марфа Посадница»(На карту)

Располагается в особняке купца Морозова – нарядном доме-тереме. Самая интересная часть экспозиции посвящена котельщикам, то есть гороховецким крестьянам-промысловикам, ездившим на заработки по всей стране, от Балтики до Амура. Ремесло было прибыльным, но тяжелым: мастера, которым приходилось все время бить молотками по металлу, с годами глохли, превращались в «глухарей», но деваться было некуда. С местными артелями постоянно сотрудничал инженер Владимир Шухов. Он говорил, что «гороховецкие котельщики – знак качества». Им он доверил работать также над главным шедевром своей жизни – Шаболовской башней. Приложили руку мастера и к строительству «Марфы Посадницы» – самой большой нефтеналивной баржы в мире на момент спуска на воду в 1907 году.

Свято-Троице-Никольский монастырь

Дом Канонникова

На фоне других гороховецких палат XVII века дом выглядит аскетично, поскольку его первые владельцы – купцы Канонниковы – жили довольно скромно. Зато внутри особняка есть парадная лестница, ведущая с первого на второй этаж – это было архитектурным новшеством в те времена в Гороховце. Еще одна крайне редкая вещь не то что для провинции, но и для столицы тех лет – система теплых полов. Элементы этой системы уцелели, и посетители историко-архитектурного музея, расположившегося внутри здания, могут увидеть, что она собой представляла. Кроме того, рекомендуем посетить вам музейную экспозицию «Археологическое наследие Гороховца». Здесь, например, экспонируются колоды (гробы) XVI века, найденные при укреплении фундамента Благовещенского собора, и предметы, обнаруженные ученым Отто Бадером в 1929 году в ходе раскопок на Лысой горе.

в видео Смотровая площадка на Лысой горе

Одна из самых главных достопримечательностей Гороховца. С вершины холма открывается вид на природные просторы – реку Клязьма и луга с лесом. Сюда приходят встречать закаты и рассветы. Не лишним будет захватить с собой подстилку или коврик, чтобы удобно расположиться на траве.



Где поесть:



Кафе «Бургер у Горы». В этом заведении следуют принципу: «Никаких полуфабрикатов!» Фастфуд в кафе готовят из мяса и овощей, произведенных местными фермерами. Очень популярен у гостей «Черный бургер» с беконом и двойным сыром. «Красный бургер» понравится любителям пикантного. Тем, кто не ест мясо, можно выдохнуть: в меню включены вегетарианский бургер и фиш-бургеры (с красной или белой рыбой – на ваш выбор). Вместо чая-кофе можно заказать мохито, компот, морс или свежевыжатые соки из яблока, апельсина или моркови.

Гороховец с высоты птичьего полета

Парк семейного отдыха «Доброград». На видео тоже исправить в видео

Тут есть активности на любой вкус: от гольфа, рыбалки и пеших походов до пейнтбола и веревочного парка с экстремальной трассой (для детей есть вариант «лайт»). Хотите остаться на ночь? В «Доброграде» можно снять номер в коттедже на берегу реки или отдельный домик. Стандартная вечерняя программа – бассейн и русская баня. Если душа требует чего-то понеобычнее, отправляйтесь в поисках новых ощущений в египетский хаммам, гималайскую сауну или под «Душ впечатлений» – он перенесет вас в тропики. Завершить день можно в одном из трех ресторанов «Доброграда».

Парк семейного отдыха «Доброград»

Боголюбово

Боголюбский дворец, в ансамбль которого был включен и монастырь, возвел в 1158 году великий князь Владимирский Андрей Юрьевич. Легенда гласит, что дачная резиденция князя стоит на месте явления ему Пресвятой Богородицы.

Сегодня Боголюбово – тихий провинциальный поселок, на территории которого находятся сразу два всемирно известных памятника архитектуры (оба – под охраной ЮНЕСКО) – упомянутый выше Боголюбский дворец и церковь Покрова на Нерли.

Свято-Боголюбский женский монастырь и палаты Андрея Боголюбского

В загородном замке по велению князя была написана Боголюбская икона Божьей матери (сейчас она экспонируется в палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника). И в нем же Андрей Боголюбский 850 лет назад был убит в результате заговора. В обители сохранилась часть построек княжеского дворца – лестничная башня и галерея. Это единственный памятник гражданской архитектуры XII века, уцелевший до наших дней. Тем же веком датирована и Богородичная капитель – белокаменная глыба, на четырех сторонах которой высечены лики Богоматери.

Архитектурный ансамбль Свято-Боголюбского монастыря представлен постройками XVII–XIX веков. В обители есть трапезная, где можно вкусно и недорого перекусить.

в видео

Церковь Покрова на Нерли

Первый храм в России, освященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь – жемчужина белокаменного зодчества на пойменном заповедном заливном лугу у слияния двух рек, Нерли и Клязьмы. Церковь 1165 года постройки сохранила свой облик практически в первоначальном виде. Ее отличают идеальные пропорции, создающие ощущение легкости, воздушности и какой-то неземной гармонии.

На машине к храму не подъедешь. Однако дорога (полтора километра) пролегает через Боголюбовский луг, который можно считать отдельной городской достопримечательностью, правда, нерукотворного характера. По ней возят на запряженной лошадью телеге – можно возлежать на сене, отличный вариант!

дорога в Свято-Боголюбский женский монастырь



Где поесть:



Кафе «ГосударЪ». Из окон заведения виден Боголюбский монастырь. Интерьеры кафе выдержаны в русском стиле. На стенах висят портреты российских императоров (названию надо соответствовать!). Шеф-повар кафе готовит так, что его блюдами и царей угостить было бы не стыдно. В меню – около пятидесяти позиций, включая несколько видов пельменей, вареников и жульенов на выбор, котлеты, блины, голубцы. Из салатов больше других хвалят фирменный «ГосударЪ» из куриного филе и шампиньонов и «Суздаль» с говяжьим языком, корнишонами, маринованными грибами под медово-горчичной заправкой.

Владимир

в видео

Дмитриевский собор

Курьезный факт из биографии города: в 1958 году в СССР торжественно отметили 850-й день рождения Владимира, а в 1992 году с размахом праздновали уже 1000-летний юбилей! Не спешите удивляться: долгое время было не ясно, кто и когда основал город – то ли Владимир Красное Солнышко в 990 году, то ли Владимир Мономах в 1108 году (обе даты встречаются в летописях). Немало копий сломали археологи и историки в ученых спорах, пока в начале 1990-х годов не пришли к консенсусу, остановившись на Владимире Святославовиче.

Впрочем, огонь дискуссий не погас до сих пор и только подогревает и без того немалый туристический интерес к городу. Владимир стабильно входит в топ самых популярных городов «Золотого кольца». Так, в 2023 году, по данным туроператоров, он занял второе место, уступив только Суздалю.

в видео

Исторический музей

Симпатичный особняк в псевдорусском стиле, напоминающий внешне, по мнению горожан, ларец с драгоценностями, с самого начала строился как будущий городской музей. Первые 897 экспонатов были выставлены здесь в 1906 году. Экспозиция рассказывала об истории Владимирского края. Спустя 118 лет после открытия музей по-прежнему сохраняет свою краеведческую специализацию, охватывая огромный период – с древнейших времен до 1917 года.

Дмитриевский собор во Владимире

Музей природы

Музей природы будет особенно интересен, если вы едете с детьми. Экспозиции воссоздают своеобразие природного мира региона. Вы то по лесу идете, то по лугу, а потом вдруг неожиданно для себя оказываетесь на берегу таинственного озера с кувшинками или… посреди болота. Периодически вам попадаются бобры, лоси, волки, медведи и прочая живность (естественно, в виде чучел), а слух ласкает птичье пение (в записи). Если исследовать музейные экспозиции вместе с экскурсоводом, можно узнать, например, о краснокнижных обитателях местной флоры и фауны.

Большая Московская улица

Существует с XVII века и считается градообразующей улицей. Большая Московская была деловым центром старого Владимира и главным местом массовых городских гуляний, здесь же проводили парады. Улица входит в обязательный пункт любого туристического списка. На ней расположены Золотые ворота, Троицкая церковь, Дмитриевский собор, исторический музей, торговые ряды, а также здания кинотеатра «Художественный» (в прошлом – электротеатр «Ампир»), бывшей Городской Думы, городского банка и Дворянского собрания. В 1995 году на Большой Московской открыли памятник Андрею Рублеву.

в видеоГеоргиевская улица

Часть пешеходной зоны «Владимирский Арбат». Про такие места говорят: что ни дом, то история! Вот здание старой аптеки, открывшейся на Георгиевской улице еще в начале XIX века (сегодня в нем работает музей «Старая аптека»). А чуть поодаль расположилась бывшая аптечная лаборатория, а ныне – действующая кузница Бородиных. В мастерских кипит работа, но поскольку в 2011 году владельцы открыли при них еще и музей, вас пустят внутрь, посвятят в тайны ремесла и позволят собственноручно выковать себе на счастье подкову.

Кстати, за «Старой аптекой» скрывается сразу две смотровых площадки: с первой вы увидите величественные городские соборы, со второй – очаровательные заклязьменские дали.

памятник художнику во Владимире

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Музей «Старый Владимир»

Очень колоритное местечко – музей внутри настоящей водонапорной башни! Инженерный объект построили в 1860-е годы, в начале 1900-х годов переоборудовали, украсив постройку окнами, стрельчатыми арками, арочными нишами. Основа экспозиции – фотографии рубежа XIX–XX веков, предметы быта, документы, благодаря которым перед вами «оживут» картинки из городской жизни Владимирской губернии. Также в музее воссозданы интерьеры типичной торговой лавки и полицейского околотка. На верхнем ярусе водонапорной башни вас ждет одна из лучших смотровых площадок в городе. С нее, кстати, открывается прекрасный обзор Патриаршего сада – живописного владимирского оазиса с красивыми террасами, беседками и фонтанами.



Сегодня – ночевка во Владимире. Где поесть и где остановиться? Вот несколько вариантов на выбор:

Где поесть:

Ресторан «Лосось и кофе». Славится своим баром – одним из самых больших во Владимире и уютной атмосферой. Кухня здесь высокая, а продукты, если мы говорим о дарах моря, – в прямом смысле слова свежевыловленные: для этой цели в зале ресторана стоит аквариум с морскими ежами, устрицами, крабами и прочей живностью. Посетители отмечают, что блюда не только вкусны, но и красиво поданы. Завсегдатаи добавляют, что особенно здесь хороши рыбные деликатесы и авторские коктейли.





Славится своим баром – одним из самых больших во Владимире и уютной атмосферой. Кухня здесь высокая, а продукты, если мы говорим о дарах моря, – в прямом смысле слова свежевыловленные: для этой цели в зале ресторана стоит аквариум с морскими ежами, устрицами, крабами и прочей живностью. Посетители отмечают, что блюда не только вкусны, но и красиво поданы. Завсегдатаи добавляют, что особенно здесь хороши рыбные деликатесы и авторские коктейли. в видео Ресторан Blackwood. В заведении можно выбрать зал под настроение и обстоятельства. Так, для бизнес-переговоров и дружеских застолий подходит зал в стиле респектабельного английского ресторана с барной стойкой и антикварной мебелью, а вот «Зимний сад» с живой зеленью и прудиком, где плавают карпы кои, – идеальный фон для романтического ужина или медитативного отдыха после дороги.



В основе меню Blackwood – авторские блюда. Только здесь сможете попробовать стейк из мяса дикого оленя или строганину из муксуна (мясо и рыбу поставляют в ресторан из Сибири). В заведении есть собственная пивоварня, поэтому непременно закажите себе бокальчик-другой хмельного напитка. Например, традиционный шотландский эль «80 шиллингов».





В заведении можно выбрать зал под настроение и обстоятельства. Так, для бизнес-переговоров и дружеских застолий подходит зал в стиле респектабельного английского ресторана с барной стойкой и антикварной мебелью, а вот «Зимний сад» с живой зеленью и прудиком, где плавают карпы кои, – идеальный фон для романтического ужина или медитативного отдыха после дороги. В основе меню Blackwood – авторские блюда. Только здесь сможете попробовать стейк из мяса дикого оленя или строганину из муксуна (мясо и рыбу поставляют в ресторан из Сибири). В заведении есть собственная пивоварня, поэтому непременно закажите себе бокальчик-другой хмельного напитка. Например, традиционный шотландский эль «80 шиллингов». Гастробистро Lucky Duck. Гастробистро расположилось в старинном особняке XIX века, в исторической части города. Как рассказывают владельцы, интерьеры Lucky Duck разрабатывало то же дизайнерское бюро Kryvtsova&Redina, что и знаменитые рестораны Раппапорта в Москве. Летом в Lucky Duck открыта отличная веранда. Чем кормят? Среди блюд, к примеру, паштет на вишневом компоте с лесным фундуком, авокадо тост на ремесленном хлебе, стейк рибай, говяжья щека в сливовом соусе и многое другое.

Гостиница «У Золотых ворот»

Где остановиться:

Гостиница «У Золотых ворот». Здание – памятник архитектуры регионального значения. Когда-то это были два отдельных дома, в одном из которых, помимо прочего, размещался и постоялый двор. В конце XIX века новый владелец недвижимости, купец Петровский, перестроил дома по единому образцу. Туристы отмечают удобное расположение отеля: в самом сердце старого города, в двух шагах от Золотых ворот, Успенского и Дмитриевского соборов.





Здание – памятник архитектуры регионального значения. Когда-то это были два отдельных дома, в одном из которых, помимо прочего, размещался и постоялый двор. В конце XIX века новый владелец недвижимости, купец Петровский, перестроил дома по единому образцу. Туристы отмечают удобное расположение отеля: в самом сердце старого города, в двух шагах от Золотых ворот, Успенского и Дмитриевского соборов. Гостиница «АМАКС Золотое кольцо». Это не только отель, но и развлекательный комплекс. В «увеселительном меню» гостям предлагают боулинг, бильярд и игровые автоматы. Захочется взбодриться – добро пожаловать в сауну.





Это не только отель, но и развлекательный комплекс. В «увеселительном меню» гостям предлагают боулинг, бильярд и игровые автоматы. Захочется взбодриться – добро пожаловать в сауну. в видео Гостиница «Владимир». Во время поездки во Владимирскую область в сентябре 1963 года здесь останавливался Юрий Гагарин. Он планировал просто передохнуть, но жители города собрались под окнами гостиницы и стали скандировать фамилию космонавта. Что оставалось Гагарину, кроме как выйти на балкон своего номера и поприветствовать своих поклонников? Отель гордится не только именитыми постояльцами, но и номерами с панорамным остеклением, из которых открывается вид на город. Это удовольствие категории «Люкс», зато другого такого в городе больше нет.

Где заправиться:

АЗС «Газпромнефть», Суздальский просп., 30





ДЕНЬ ВТОРОЙ

Владимир – Суздаль – Киржач – Москва

Расстояние: около 350 км

Время за рулем: примерно 5 ч

Суздаль

закат в Суздале

Суздаль с населением менее 10 тысяч человек входит в сотню самых маленьких городов России. Зато он – один из рекордсменов по количеству архитектурных достопримечательностей: здесь их насчитывается свыше 300! С конца июля до середины августа в Суздале будут проводиться праздничные мероприятия, посвященные отмечаемому в 2024-м тысячелетию города.

Музейный комплекс «Кремль»

Постройка кремля, сейчас входящего в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника, датирована X веком. Архитектурная доминанта этого места – собор Рождества Богородицы (XIII век). Это самый древний памятник архитектуры Суздаля и один из самых нарядных городских храмов, увенчанный голубыми куполами с золотыми звездами. Интерьерам собора посвящена отдельная экскурсия. Впечатляют туристов и старинные часы на колокольной башне – с буквами вместо цифр на циферблате.

В Архиерейских палатах расположились музейные экспозиции, а рядом со стенами сохранились древние валы, с высоты которых тоже можно любоваться пасторальными суздальскими пейзажами.

пейзажи Суздаля

Музейный комплекс «Спасо-Евфимиев монастырь»

Основан в 1352 году. Монастырь включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в числе восьми выдающихся памятников древнерусского белокаменного зодчества Владимирской области. На территории обители в 1642 году в родовой усыпальнице был захоронен освободитель Москвы, князь Дмитрий Пожарский. В Спасо-Преображенском соборе сохранилась большая часть фресок, созданных в 1689 году легендарным мастером русской стенописи Гурием Никитиным. С 1766 года келейный корпус монастыря превратили в арестантский. В «Суздальскую Бастилию» заключали сектантов и раскольников. С 1920-х годов в тюрьме содержались репрессированные, а в 1940-х сюда стали помещать военнопленных (самым высокопоставленным сидельцем был фельдмаршал Паулюс).

в видео Кинолокации Суздаля(На карту)

Производители фильмов обожают город за его кинематографичность. Здешнюю натуру можно встретить в шести десятках фильмов, включая те, которым суждено было войти в золотой фонд мирового кино. Так, заключительную новеллу «Колокол» для ленты «Андрей Рублев» Тарковский снимал на берегу Каменки у стен Спасо-Евфимиева монастыря.

В роли Москвы «снялся» центр Суздаля для картины «Женитьба Бальзаминова» с Георгием Вициным. Неподалеку от Лазаревской церкви, на улице Старая, до сих пор стоит «дом Бальзаминова». Если застанете хозяев, то они пустят вас во двор, где также проходили съемки некоторых эпизодов. Кстати, в их планах создать на его основе небольшой киномузей.

Музей «Щурово городище»(На карту)

В 2008 году в Суздале для фильма Павла Лунгина «Царь» построили славянское поселение X–XI веков. Декорации после съемок разбирать не стали и правильно сделали. Позже их использовали коллеги – в эпизодах картины «Последний богатырь», сериала «Легенда» и других.

В свободное от съемок время киногород работает как музей живой истории «Щурово городище». Его антураж идеально подходит и для фотосессии – для большей достоверности можно арендовать боярские и купеческие костюмы.



Музей «Щурово городище»

в видео Музей деревянного зодчества

Наглядно показывает, как могло бы выглядеть обычное владимирское село 150 лет назад. Экспонаты для музея собирали по всей области. Среди деревянных построек XVIII–XIX веков есть церкви, купеческий особняк, крестьянские дома с аутентичной обстановкой, конюшня, мельница. Большая часть зданий была построена без использования металлических гвоздей.

Недалеко от входа в музей находится пристань, с которой отправляются на экскурсии по реке Каменка речной трамвайчик и расписная ладья. С маршрута открывается обзор на живописные виды Суздаля.





музей деревянного зодчества

Дегустационный зал суздальской медовухи

Красивый зал, стилизованный под палаты времен Ивана Грозного, с расписными стенами и потолком. В дегустационном сете – десять разных сортов медовухи: с пряностями, липовым цветом, с хмелем и мятой, хреном, можжевеловыми ягодами и другими добавками. Смаковать напитки вы будете под рассказы экскурсовода об истории суздальского медоварения и старинные тосты, которые были в ходу у прадедов. Также в заведении продаются квас и сбитень.

Падающая колокольня в деревня Кидекша

В селе Кидекша, что буквально в десяти минутах езды от Суздаля, – настоящая «падающая» колокольня XVIII века. Это одно из редких наклоненных строений, в том же списке – знаменитая Пизанская башня. Наклон колокольни в Кидекше – 6 градусов, подняться на нее нельзя, из соображений безопасности вход закрыт. Кстати, именно в Кидекше в XII веке жил и правил князь Юрий Долгорукий.



Сегодня – ночевка в Суздале. Где поесть и где остановиться? Вот несколько вариантов на выбор:

Где поесть:

Ресторан «Лепота». Заведение удивляет своим неповторимым интерьером. Например, у здания вместо крыши – стеклянный купол, опирающийся на деревянные узорчатые балки. Заходишь в зал – и попадаешь в сказку! Есть у ресторана и необычная летняя веранда «Кружало». Пока вы едите, она медленно вращается, открывая вам виды Суздаля с разных ракурсов. А еще на ресторанной кухне установлены самые большие в городе коптильня, жаровни и печи, потому что здесь всегда много гостей. Непременно попробуйте в «Лепоте» соленые грузди со сметаной и луком, стейк из лосося, запеченный на углях, томленную в печи утиную ножку и благолепки (пирожки с разными начинками), а на десерт – суздальский медовик.

Ресторан «Лепота»

в видеоРесторан «Русское Подворье». Тут нет кальянов и караоке, поскольку ресторан позиционирует себя как место для семейного отдыха. Зато в «Русском Подворье» – чудесная игровая комната, где можно оставить на время детей. Кстати, в детском меню есть разноцветные пельмени! Да и во взрослом немало блюд, которые удивят даже гурмана-привереду. Например, как вам такие закуски: сальце с мороженым из лука и горчицы? Или эклеры с грибной икрой? А какие невероятные в «Русском Подворье» кундюмы (пельмени по старорусскому рецепту из утки, обжаренные и запеченные с клюквой в сливочном соусе)!



С сытным обедом хорошо сочетаются настойки «Вишня и гранат», «Крыжовник и эстрагон», «Кедр и ромашка» – все они сделаны по авторским рецептам шеф-повара. А насладиться десертом – суздальским медовиком с тыквой и сгущенкой или блинами с соусом соленая карамель – вы можете на летней веранде ресторана.





Тут нет кальянов и караоке, поскольку ресторан позиционирует себя как место для семейного отдыха. Зато в «Русском Подворье» – чудесная игровая комната, где можно оставить на время детей. Кстати, в детском меню есть разноцветные пельмени! Да и во взрослом немало блюд, которые удивят даже гурмана-привереду. Например, как вам такие закуски: сальце с мороженым из лука и горчицы? Или эклеры с грибной икрой? А какие невероятные в «Русском Подворье» кундюмы (пельмени по старорусскому рецепту из утки, обжаренные и запеченные с клюквой в сливочном соусе)! С сытным обедом хорошо сочетаются настойки «Вишня и гранат», «Крыжовник и эстрагон», «Кедр и ромашка» – все они сделаны по авторским рецептам шеф-повара. А насладиться десертом – суздальским медовиком с тыквой и сгущенкой или блинами с соусом соленая карамель – вы можете на летней веранде ресторана. Ресторан «Графин». Как заявляют владельцы, блюда в их ресторане – в духе тех, что заказывали себе суздальские помещики в XIX веке. К примеру, здесь подают котлеты из щуки, борщ с салом и гренками, утку с яблоками. Из сладкого – торт «Наполеон» на коньяке, морковный пирог. На стенах висят старые фотографии, на столах – свечи в антикварных подсвечниках. По выходным звучит живая музыка, скрипка.

Где остановиться:

ГТК «Суздаль»

Самая крупная во Владимирской области мультиформатная площадка, гостиничный и развлекательный комплекс. Здесь проводят как крупные фестивали и конференции, но ждут и индивидуальных туристов. Караоке, боулинг, бассейн, в летнее время года – благоустроенные пляжи. Ну а ресторанный комплекс предлагает гостям семь различных зон – от уютного лобби до живописного «Самоварного» и элегантного «Каминного» зала ресторана «Суздаль».





Самая крупная во Владимирской области мультиформатная площадка, гостиничный и развлекательный комплекс. Здесь проводят как крупные фестивали и конференции, но ждут и индивидуальных туристов. Караоке, боулинг, бассейн, в летнее время года – благоустроенные пляжи. Ну а ресторанный комплекс предлагает гостям семь различных зон – от уютного лобби до живописного «Самоварного» и элегантного «Каминного» зала ресторана «Суздаль». в видеоГостиница «Пушкарская слобода»

Гостям предлагают разные варианты размещения: вы можете остановиться в бревенчатой избе, в традиционной постройке русского подворья или апартаментах в гостинице (они находятся в отреставрированном здании XIX века). Есть и люксовое предложение – проживание в резиденции «Царский дом» со спецобслуживанием почти что президентского уровня! В «Пушкарской слободе» работают ресторанный комплекс (в него входит, кстати, ресторан «Лепота») и спа-центр с русской, финской и турецкой банями. Парная в русской бане оформлена по мотивам сказок Пушкина. При заселении гости получают комплимент от гостиницы – абонемент на посещение релакс-зоны спа-центра.





Гостям предлагают разные варианты размещения: вы можете остановиться в бревенчатой избе, в традиционной постройке русского подворья или апартаментах в гостинице (они находятся в отреставрированном здании XIX века). Есть и люксовое предложение – проживание в резиденции «Царский дом» со спецобслуживанием почти что президентского уровня! В «Пушкарской слободе» работают ресторанный комплекс (в него входит, кстати, ресторан «Лепота») и спа-центр с русской, финской и турецкой банями. Парная в русской бане оформлена по мотивам сказок Пушкина. При заселении гости получают комплимент от гостиницы – абонемент на посещение релакс-зоны спа-центра. Автокемпинг «Суздаль»

В живописном месте у реки Каменка на территории гостиничного комплекса «Суздаль» оборудовали место для 45 автодомов. Впрочем, тут можно припарковаться и на обычной легковой машине или арендовать участок для своей палатки. К услугам гостей – доступ к электричеству (розетки на улице), оборудованная кухня (чайники, микроволновки, мойка), есть душевые с туалетом.



Где заправиться:





В живописном месте у реки Каменка на территории гостиничного комплекса «Суздаль» оборудовали место для 45 автодомов. Впрочем, тут можно припарковаться и на обычной легковой машине или арендовать участок для своей палатки. К услугам гостей – доступ к электричеству (розетки на улице), оборудованная кухня (чайники, микроволновки, мойка), есть душевые с туалетом. в видеоАЗС «Лукойл», ул. Транспортная, 1

Киржач

Первое упоминание о селе Киржач встречается в завещании московского князя Ивана Калиты. В 1778 году Екатерина II в ходе административной реформы повелела объединить Киржач с соседним селом Селиванова гора. Так на карте Российской империи появился уездный город Киржач. Сами же местные жители, однако, считают отцом-основателем города преподобного Сергия Радонежского.

Центральная часть города осталась такой же, как в XIX веке, и погружает в старину любого, кто приезжает сюда. А еще Киржач удивит вас своими необычными музеями и арт-объектами.

фигурка «Зайчушка» в центре Киржача

в видео Историко-краеведческий и художественный музей

Здесь проводятся и обычные экскурсии, и интерактивные программы с элементами костюмированного представления (на них нужно записываться заранее).

Одна из выставок связана с космонавтами, тренировавшимися на Киржачском аэродроме в 1960–1970-х, – в их числе был и Юрий Гагарин.

В честь знаменитого земляка, пионера цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского в музее разработали целый пешеходный маршрут с посещением памятных для семьи фотографа мест.

Если ноги устали от ходьбы, виртуальная реальность им в помощь! Вы можете отправиться на прогулку по Киржачскому району в очках VR. Все самые «звездные» достопримечательности города будут доступны вам с высоты птичьего полета. Вдобавок, в этом «полете» вас будет сопровождать аудиогид.

в видео Музей меди и латуни(На карту)

Один из семи частных музеев меди и латуни, существующих в мире. В экспозиции – изделия из меди, латуни, мельхиора, бронзы и других сплавов, собранные со всех уголков мира. Например, тут есть медная копия серебряной монеты времен английского короля Генриха VIII по прозвищу Синяя Борода, пушка с испанского галеона XVII века, латунные бубенцы, лохань для купания, латунная рында конца XIX века. На экскурсии вам расскажут об истории меди, ее роли в жизни людей и о киржачском медно-латунном промысле.



Составная часть экспозиции – коллекция русских самоваров во главе с настоящим гигантом, рассчитанным на четыре ведра воды (40 литров). Самовар-богатырь был сделан в XIX веке, однако по праздникам до сих пор используется для чаепития.

Дом Аргуна

в видео Дом Аргуна(На карту)

Этот мини-музей входит в состав Музея меди и латуни и находится на его территории. Здесь даже сама изба – экспонат середины XIX века. Дом, построенный аргуном (то есть одним из выходцев из села Аргунова, преуспевшим в плотницком и столярном деле) Павлом Калачкиным для своей семьи, одновременно был и рекламным образцом – демонстрировал виртуозное мастерство хозяина и привлекал заказчиков. В 2018 году сруб избы перевезли из деревни Акулово в Киржач.



Здесь хранятся элементы аргуновской резьбы и подлинные аргуновские наличники. Для каждого дома мастера создавали свои отдельные наличники, с индивидуальными оберегами. В своих работах аргуны через символику зашифровывали пожелания для хозяев и послания потомкам. В музее вас научат «читать» эти сообщения из прошлого и даже раскроют, что на самом деле означает «послать на фиг». Важная деталь: поскольку часть символов связана с темой плодородия, на экскурсию допускаются только посетители 18+.



Обратите внимание: экскурсии в Музей меди и латуни и в Дом аргуна проводятся по предварительной записи.

в видео Типографский мост и пойма реки Киржач

555-метровый мост носит титул самого длинного пешеходного моста из дерева в стране. Он переброшен через реку Киржач и заболоченную низину. С одной стороны, мост выполняет чисто утилитарную функцию: помогает сотрудникам типографии и местным жителям короткой дорогой добираться домой. С другой, это лучшее место в городе для того, чтобы снять стресс. В темное время суток на мосту зажигается подсветка, что придает променаду романтический флер. Прогулочный маршрут проходит мимо арт-объекта «Поляна утерянных букв» (тех, что исчезли из нашего алфавита). Его конечная точка – типография, где, между прочим, печатается 60 % школьных аттестатов, вручаемых российским выпускникам, и чеканятся школьные медали – золотые и серебряные.

Сегодня – ночевка в Киржаче. Где поесть и где остановиться? Вот несколько вариантов на выбор:

Где поесть:

в видеоРесторан-чайная «Репейник». Заведение находится в бывшем здании лавки купца Мараева-Репьева. Отсюда и название ресторана – «Репейник». Внутри здание сохранило облик XIX века. В интерьере немало предметов прошлых веков, как, например, старинные портьеры и самовары. Большой акцент в ресторане делают на яркой подаче блюд. Например, говяжий стейк приносят на серебряном блюде с серебряными приборами. А в серебряной стопочке – комплимент от заведения – фирменная настойка.



Многие яства подаются в чугунных сковородках, как, например, пельмени собственного производства, запеченные с сыром и сливочным соусом, блинчики с мясом под сыром моцарелла, а также аргентинские мясные пирожки с оливками «Эмпанадас». И обязательно возьмите эклеры! Их элегантный, изысканный вкус отмечает каждый, кто тут пробовал этот десерт.





Заведение находится в бывшем здании лавки купца Мараева-Репьева. Отсюда и название ресторана – «Репейник». Внутри здание сохранило облик XIX века. В интерьере немало предметов прошлых веков, как, например, старинные портьеры и самовары. Большой акцент в ресторане делают на яркой подаче блюд. Например, говяжий стейк приносят на серебряном блюде с серебряными приборами. А в серебряной стопочке – комплимент от заведения – фирменная настойка. Многие яства подаются в чугунных сковородках, как, например, пельмени собственного производства, запеченные с сыром и сливочным соусом, блинчики с мясом под сыром моцарелла, а также аргентинские мясные пирожки с оливками «Эмпанадас». И обязательно возьмите эклеры! Их элегантный, изысканный вкус отмечает каждый, кто тут пробовал этот десерт. Чайная «Чайник». У входа в основной зал посетителей встречает коллекция чайников XVIII–XXI веков. Самый интересный ее экспонат – заводской брат-близнец чайника, «снимавшегося» в фильме «Белое солнце пустыни». А еще в кафе есть витрина, в которой собрано множество оберток от сладостей и лакомств советских лет. Но главная «изюминка» заведения – фирменный чай «Чайник» по цене 50 рублей за поллитра. За эти смешные деньги вы насладитесь ароматным напитком, в состав которого входят классический чай, травы, медовый сбитень и сушеный апельсин. К чаю непременно возьмите пиццу, блинчики, вареники или какой-нибудь десерт. Летом же тут делают безалкогольные коктейли – их можно захватить с собой в дорогу.

Где остановиться:

Экоусадьба «Речная заимка». Расположенное в получасе езды от Киржача, это место – для тех, кто хочет провести время среди лесов и полей. Пример образцового отдыха на свежем воздухе: гостевые дома на речном берегу вплетены в окружающий ландшафт. Гармонирует с ним и интерьер апартаментов, где почти все сделано из дерева (за исключением, конечно, бытовой техники). Каждый домик, к слову, строили из экологически чистых материалов по индивидуальному проекту. Основные развлечения в экоусадьбе тоже из категории «подсказано самой природой»: пешие или конные прогулки по лесным тропинкам (а лес тут, в основном, хвойный), рыбалка (заимка стоит на высоком берегу реки), три русские бани (каждая – со своим паром).





Расположенное в получасе езды от Киржача, это место – для тех, кто хочет провести время среди лесов и полей. Пример образцового отдыха на свежем воздухе: гостевые дома на речном берегу вплетены в окружающий ландшафт. Гармонирует с ним и интерьер апартаментов, где почти все сделано из дерева (за исключением, конечно, бытовой техники). Каждый домик, к слову, строили из экологически чистых материалов по индивидуальному проекту. Основные развлечения в экоусадьбе тоже из категории «подсказано самой природой»: пешие или конные прогулки по лесным тропинкам (а лес тут, в основном, хвойный), рыбалка (заимка стоит на высоком берегу реки), три русские бани (каждая – со своим паром). в видео Гостевой дом Красовских. Старинный дом с атмосферой – с 1854 года в доме проживала семья врача Красовского. Расположен прямо в центре Киржача, на одной из первых улиц города – Ленинградской. Внутри – много красивых антикварных вещей, отлично отреставрированная мебель, красивая посуда из фарфора (а в номерах – посуда ручной работы). В цену номера входит вкусный завтрак.

Автокемпинг «Маленькая Сербия» УБРАТЬ ЭТО в Александровском районе.



Миниатюрный уютный кемпинг с сербским уклоном – три домика, четыре места для палатки и три для автодома – все это расположено в красивом березовом лесу. Владельцы, семейная пара Федор и Евгения, сами встречают гостей. Дополнительно можно заказать завтрак по-сербски и попариться в бане.

Ну а потом ваш маршрут лежит в столицу – в Москву.

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Благодарим за помощь в подготовке материала: Туристский информационный центр Владимирской области, составителя туристических маршрутов Марину Воробьеву, гидов-экскурсоводов Марину Егорову и Валерию Данилушкину.

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