Гид-автопутешествие по Владимирской области. Часть третья

Серия увлекательных автомобильных маршрутов по Владимирской области.

В последнее время внутренний туризм бьет все рекорды – россияне массово путешествуют по стране, открывая Россию заново. Согласно статистике, одним из самых популярных видов транспорта стал автомобиль, который позволяет не ограничивать себя рамками расписания самолетов, поездов и автобусов, а спокойно перемещаться от точки до точки, рассматривая самые интересные достопримечательности. Мы проехали по одному из самых захватывающих регионов – Владимирской области. Заходили в музеи и кафе, говорили с экскурсоводами и гидами, рассматривали экспонаты, пробовали блюда, любовались видами. И специально для вас разработали 4 автомаршрута – попробуйте повторить их, и гарантируем, что вы получите незабываемые впечатления! Важный момент: проходящая через Владимирскую область новая платная трасса М-12 «Восток» делает путешествия по-настоящему быстрыми и комфортными.

Маршрут №3: пряник – как искусство, сыры Кописки и Золотые ворота

2 дня, 450 километров, по пути из Москвы в Нижний Новгород

Москва – Петушки – д. Крутово (агрокомплекс «Богдарня») – Владимир – Боголюбово – Гороховец – Нижний Новгород

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Петушки

Несмотря на то, что герб города украшают два петуха, никакого отношения к топониму Петушки они, по всей видимости, не имеют. А что имеет, до конца непонятно даже краеведам. Пожалуй, больше всего сторонников у версии, согласно которой в окрестностях издревле росло много диких ирисов или, по-народному, «петушков». Еще одно объяснение связывает название с тем, что первым жителем пустоши мог быть Пятушка – пятый ребенок в семье. Возможно, что его прозвище и трансформировалось со временем в Петушки.

город Петушки

Музей Петуха

Этих звонкоголосых птиц в музее ласково называют «вестниками утренней зари». Их здесь сотни – хрустальные, керамические, металлические, деревянные, в виде кружева и панно из ниток. Есть галерея живописных и графических работ с изображением петуха. Если вам любопытно узнать, откуда пошли выражения «Пустить красного петуха» и «Пока жареный петух не клюнет», спросите у экскурсоводов. Они точно в курсе!

Шуховская водонапорная башня (На карту)

Появилась в Петушках в 1927 году. Изобрел этот тип стальных сетчатых башен в форме гиперболоида инженер Владимир Шухов. Из более чем двухсот ажурных Шуховских башен, построенных в разных российских городах, уцелело не больше десятка. И эта конструкция тоже едва не ушла в небытие, когда в 2009 году железнодорожное полотно реконструировали под «Сапсаны». Спасло башню заступничество правнука Шухова, к которому за помощью обратилась десятиклассница из Петушков Валя Власова. Тем интереснее рассмотреть 70-метровую конструкцию вблизи. Держится она, кстати, на заклепках, которые ни разу не ремонтировали.

Шуховская водонапорная башня

Где поесть:



Кафе «Сарай». В 2019 и в 2020 годах кафе завоевывало титул лучшего в Петушках. Завсегдатаи заведения утверждают: с тех пор готовить здесь стали еще вкуснее! Сервис тоже на высоте – с обслуживанием и подачей блюд, как в самых модных заведениях столицы. Чего стоит один только садж (жаркое на углях, которое подают на сковороде, сделанной вручную бакинскими мастерами). А шашлык «Дамский пальчик»? Чувствуете, как разыгрывается аппетит? Кстати, среди посетителей «Сарая» были и именитые гости – Андрей Чадов, Светлана Светикова, Виктор Салтыков, Александр Панкратов-Черный.

Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня» (На карту) в деревне Крутово

Владельцы комплекса, Джон и Нина Кописки, возрождают русские культуру и быт. Супруги построили усадьбу на месте заброшенной в 1990-е годы фермы и развивают агротуризм. На экскурсиях вам расскажут о секретах производства различных продуктов (в частности, сыров) и познакомят с бытом крестьян.

Не нравятся крестьяне? Милости просим попробовать пожить жизнью аристократа XIX века, заселившись в отель, стилизованный под дворянский особняк. Объехать территорию «Богдарни», к слову, можно точно так же, как когда-то объезжали свои владения знатные особы – верхом на лошади или в экипаже. «Изюминка» этого агротуристического комплекса: натуральные фермерские продукты из сырья собственного производства (молоко, мясо), которые являются основой здешнего меню. Авторские сыры Кописки можно не только попробовать в ресторане, но и увезти с собой.

Агрокультурный туристический комплекс «Богдарня»

Владимир

Курьезный факт из биографии города: в 1958 году в СССР торжественно отметили 850-й день рождения Владимира, а в 1992 году с размахом праздновали уже 1000-летний юбилей! Не спешите удивляться: долгое время было не ясно, кто и когда основал город – то ли Владимир Красное Солнышко в 990 году, то ли Владимир Мономах в 1108 году (обе даты встречаются в летописях). Немало копий сломали археологи и историки в ученых спорах, пока в начале 1990-х годов не пришли к консенсусу, остановившись на Владимире Святославовиче. Впрочем, огонь дискуссий не погас до сих пор и только подогревает и без того немалый туристический интерес к городу. Владимир стабильно входит в топ самых популярных городов «Золотого кольца». Так, в 2023 году, по данным туроператоров, он занял второе место, уступив только Суздалю.

Исторический музей



Симпатичный особняк в псевдорусском стиле, напоминающий внешне, по мнению горожан, ларец с драгоценностями, с самого начала строился, как будущий городской музей. Первые 897 экспонатов были выставлены здесь в 1906 году. Экспозиция рассказывала об истории Владимирского края. Спустя 118 лет после открытия музей по-прежнему сохраняет свою краеведческую специализацию, охватывая огромный период – с древнейших времен до 1917 года.







Симпатичный особняк в псевдорусском стиле, напоминающий внешне, по мнению горожан, ларец с драгоценностями, с самого начала строился, как будущий городской музей. Первые 897 экспонатов были выставлены здесь в 1906 году. Экспозиция рассказывала об истории Владимирского края. Спустя 118 лет после открытия музей по-прежнему сохраняет свою краеведческую специализацию, охватывая огромный период – с древнейших времен до 1917 года. Музей природы(На карту)



Будет особенно интересен, если вы едете с детьми. Экспозиции воссоздают своеобразие природного мира региона. Вы то по лесу идете, то по лугу, а потом вдруг неожиданно для себя оказываетесь на берегу таинственного озера с кувшинками или… посреди болота. Периодически вам попадаются бобры, лоси, волки, медведи и прочая живность (естественно, в виде чучел), а слух ласкает птичье пение (в записи). Если исследовать музейные экспозиции вместе с экскурсоводом, можно узнать, например, о краснокнижных обитателях местной флоры и фауны.





Будет особенно интересен, если вы едете с детьми. Экспозиции воссоздают своеобразие природного мира региона. Вы то по лесу идете, то по лугу, а потом вдруг неожиданно для себя оказываетесь на берегу таинственного озера с кувшинками или… посреди болота. Периодически вам попадаются бобры, лоси, волки, медведи и прочая живность (естественно, в виде чучел), а слух ласкает птичье пение (в записи). Если исследовать музейные экспозиции вместе с экскурсоводом, можно узнать, например, о краснокнижных обитателях местной флоры и фауны. Большая Московская улица(На карту)



Существует с XVII века и считается градообразующей улицей. Большая Московская была деловым центром старого Владимира и главным местом массовых городских гуляний. Здесь же проводили парады. Локация входит в обязательный пункт любого туристического списка «must see». На ней расположены Золотые ворота, Троицкая церковь, Дмитриевский собор, исторический музей, торговые ряды, а также здания кинотеатра «Художественный» (в прошлом – электротеатр «Ампир»), бывшей Городской Думы, городского банка и Дворянского собрания. В 1995 году на Большой Московской открыли памятник Андрею Рублеву.

Дмитриевский собор во Владимире

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Георгиевская улица



Часть пешеходной зоны «Владимирский Арбат». Про такие места говорят: что ни дом, то история! Вот здание старой аптеки, открывшейся на Георгиевской улице еще в начале XIX века (сегодня в нем работает музей «Старая аптека»). А чуть поодаль расположилась бывшая аптечная лаборатория, а ныне – действующая кузница Бородиных. В мастерских кипит работа, но поскольку в 2011 году владельцы открыли при них еще и музей, вас пустят внутрь, посвятят в тайны ремесла и позволят собственноручно выковать себе на счастье подкову. Кстати, за «Старой аптекой» скрывается сразу две смотровых площадки: с первой вы увидите величественные городские соборы, со второй – очаровательные заклязьменские дали.





Часть пешеходной зоны «Владимирский Арбат». Про такие места говорят: что ни дом, то история! Вот здание старой аптеки, открывшейся на Георгиевской улице еще в начале XIX века (сегодня в нем работает музей «Старая аптека»). А чуть поодаль расположилась бывшая аптечная лаборатория, а ныне – действующая кузница Бородиных. В мастерских кипит работа, но поскольку в 2011 году владельцы открыли при них еще и музей, вас пустят внутрь, посвятят в тайны ремесла и позволят собственноручно выковать себе на счастье подкову. Кстати, за «Старой аптекой» скрывается сразу две смотровых площадки: с первой вы увидите величественные городские соборы, со второй – очаровательные заклязьменские дали. Музей «Старый Владимир»



Очень колоритное местечко – музей внутри настоящей водонапорной башни! Инженерный объект построили в 1860-е годы, в начале 1900-х годов переоборудовали, украсив постройку окнами, стрельчатыми арками, арочными нишами. Основа экспозиции – фотографии рубежа XIX–XX веков, предметы быта, документы, благодаря которым перед вами «оживут» картинки из городской жизни Владимирской губернии. Также в музее воссозданы интерьеры типичной торговой лавки и полицейского околотка. На верхнем ярусе водонапорной башни вас ждет лучшая смотровая площадка в городе! С нее, кстати, открывается прекрасный обзор Патриаршего сада – живописного владимирского оазиса с красивыми террасами, беседками и фонтанами.





музей «Старая аптека»

Сегодня – ночевка во Владимире. Где поесть и где остановиться? Вот несколько вариантов на выбор:



Где поесть:

Ресторан «Лосось и кофе». Славится своим баром – одним из самых больших во Владимире и атмосферой гламурного уюта. Кухня здесь высокая, а продукты, если мы говорим о дарах моря, – в прямом смысле слова свежевыловленные. Для этой цели в зале ресторана стоит аквариум с морскими ежами, устрицами, крабами и прочей живностью.

Посетители отмечают, что блюда не только вкусны, но и поданы со всем возможным шиком. Завсегдатаи добавляют: особенно восхитительны здесь рыбные деликатесы и авторские коктейли.





Славится своим баром – одним из самых больших во Владимире и атмосферой гламурного уюта. Кухня здесь высокая, а продукты, если мы говорим о дарах моря, – в прямом смысле слова свежевыловленные. Для этой цели в зале ресторана стоит аквариум с морскими ежами, устрицами, крабами и прочей живностью. Посетители отмечают, что блюда не только вкусны, но и поданы со всем возможным шиком. Завсегдатаи добавляют: особенно восхитительны здесь рыбные деликатесы и авторские коктейли. Ресторан Blackwood. В заведении можно выбрать зал под настроение и обстоятельства. Так, для бизнес-переговоров и дружеских застолий подходит зал в стиле респектабельного английского ресторана с контактной барной стойкой и антикварной мебелью, а вот «Зимний сад» с живой зеленью и прудиком, где плавают карпы кои, – идеальный фон для романтического ужина или медитативного отдыха после дороги.

В основе меню «Блэквуда» – авторские блюда. Только здесь сможете попробовать стейк из мяса дикого оленя или строганину из муксуна (мясо и рыбу поставляют в ресторан из Сибири). В заведении есть собственная пивоварня, поэтому непременно закажите себе бокальчик-другой хмельного напитка. Например, традиционный шотландский эль «80 шиллингов».





В заведении можно выбрать зал под настроение и обстоятельства. Так, для бизнес-переговоров и дружеских застолий подходит зал в стиле респектабельного английского ресторана с контактной барной стойкой и антикварной мебелью, а вот «Зимний сад» с живой зеленью и прудиком, где плавают карпы кои, – идеальный фон для романтического ужина или медитативного отдыха после дороги. В основе меню «Блэквуда» – авторские блюда. Только здесь сможете попробовать стейк из мяса дикого оленя или строганину из муксуна (мясо и рыбу поставляют в ресторан из Сибири). В заведении есть собственная пивоварня, поэтому непременно закажите себе бокальчик-другой хмельного напитка. Например, традиционный шотландский эль «80 шиллингов». Гастробистро Lucky Duck. Заведение расположилось в старинном особняке XIX века, в исторической части города. Как рассказывают владельцы, интерьеры Lucky Duck разрабатывало то же дизайнерское бюро Kryvtsova&Redina, что и знаменитые рестораны Раппапорта в столице. Летом в Lucky Duck открыта отличная веранда. Чем кормят? Среди блюд, к примеру, паштет на вишневом компоте с лесным фундуком, авокадо тост на ремесленном хлебе, стейк рибай, говяжья щека в сливовом соусе и другое.





Ресторан Blackwood

Где остановиться:





Гостиница «У Золотых ворот»

Здание – памятник архитектуры регионального значения. Когда-то это были два отдельных дома, в одном из которых, помимо прочего, размещался и постоялый двор. В конце XIX века новый владелец недвижимости, купец Петровский, перестроил дома по единому образцу. Туристы отмечают удобное расположение отеля: в самом сердце старого города, в двух шагах от Золотых ворот, Успенского и Дмитриевского соборов.





Здание – памятник архитектуры регионального значения. Когда-то это были два отдельных дома, в одном из которых, помимо прочего, размещался и постоялый двор. В конце XIX века новый владелец недвижимости, купец Петровский, перестроил дома по единому образцу. Туристы отмечают удобное расположение отеля: в самом сердце старого города, в двух шагах от Золотых ворот, Успенского и Дмитриевского соборов. Гостиница «АМАКС Золотое кольцо». Это не только отель, но и развлекательный комплекс. В «увеселительном меню» гостям предлагают боулинг, бильярд и игровые автоматы. Захочется взбодриться – добро пожаловать в сауну.





Гостиница «Владимир». Во время поездки во Владимирскую область в сентябре 1963 года здесь останавливался Юрий Гагарин. Он планировал просто передохнуть, но жители города собрались под окнами гостиницы и стали скандировать фамилию космонавта. Что оставалось Гагарину, кроме как выйти на балкон своего номера и поприветствовать своих поклонников? Отель гордится не только именитыми постояльцами, но и номерами с панорамным остеклением, из которых открывается потрясающий вид на город. Это удовольствие категории «Люкс», зато другого такого в городе больше нет.



Где заправиться:



АЗС «Газпромнефть», Суздальский проспект, 30

смотровая площадка во Владимире

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Владимир – Боголюбово – Гороховец – Нижний Новгород

Расстояние: около 250 км

Время за рулем: около 3,5 ч

Боголюбово

Боголюбский дворец, в ансамбль которого был включен и монастырь, возвел в 1158 году великий князь Владимирский Андрей Юрьевич. Легенда гласит, что дачная резиденция князя стоит на месте явления ему Пресвятой Богородицы.

Сегодня Боголюбово – это тихий провинциальный поселок, на территории которого находятся сразу два всемирно известных памятника архитектуры (оба – под охраной ЮНЕСКО) – упомянутый выше Боголюбский дворец и церковь Покрова на Нерли.

Свято-Боголюбский женский монастырь и палаты Андрея Боголюбского (На карту)

В загородном замке по велению князя была написана Боголюбская икона Божьей матери (сейчас она экспонируется в палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника). И в нем же Андрей Боголюбский 850 лет назад был убит в результате заговора.

В обители сохранилась часть построек княжеского дворца – лестничная башня и галерея. Это единственный памятник гражданской архитектуры XII века, уцелевший до наших дней. Тем же веком датирована и Богородичная капитель – белокаменная глыба, на четырех сторонах которой высечены лики Богоматери.

Архитектурный ансамбль Свято-Боголюбского монастыря представлен постройками XVII–XIX веков. В обители есть трапезная, где можно вкусно и недорого перекусить.

церковь Покрова на Нерли

Церковь Покрова на Нерли(На карту)



Первый храм в России, освященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь – жемчужина белокаменного зодчества на пойменном заповедном заливном лугу у слияния двух рек, Нерли и Клязьмы.

Церковь 1165 года постройки сохранила свой облик практически в первоначальном виде. Ее отличают идеальные пропорции, создающие ощущение легкости, воздушности и какой-то неземной гармонии.

На машине к храму не подъедешь. Однако дорога (полтора километра) пролегает через Боголюбовский луг, который можно считать отдельной городской достопримечательностью, правда, нерукотворного характера. По ней возят на запряженной лошадью телеге – можно возлежать на сене, отличный вариант!



Где поесть:





Первый храм в России, освященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь – жемчужина белокаменного зодчества на пойменном заповедном заливном лугу у слияния двух рек, Нерли и Клязьмы. Церковь 1165 года постройки сохранила свой облик практически в первоначальном виде. Ее отличают идеальные пропорции, создающие ощущение легкости, воздушности и какой-то неземной гармонии. На машине к храму не подъедешь. Однако дорога (полтора километра) пролегает через Боголюбовский луг, который можно считать отдельной городской достопримечательностью, правда, нерукотворного характера. По ней возят на запряженной лошадью телеге – можно возлежать на сене, отличный вариант! Кафе «ГосударЪ». Из окон заведения виден Боголюбский монастырь. Интерьеры кафе выдержаны в русском стиле. На стенах висят портреты российских императоров (названию надо соответствовать!). Шеф-повар кафе готовит так, что его блюдами и царей угостить было бы не стыдно. В меню – около пятидесяти позиций, включая несколько видов пельменей, вареников и жульенов на выбор, котлеты, блины, голубцы. Из салатов больше других хвалят фирменный «ГосударЪ» из куриного филе и шампиньонов и «Суздаль» с говяжьим языком, корнишонами, маринованными грибами под медово-горчичной заправкой.

Гороховец

Один из самых примечательных и самобытных российских городов. В нем сохранилось больше 100 объектов культурного наследия. Несколько лет назад Гороховец был включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые ценные с архитектурной точки зрения объекты – это каменные купеческие палаты XVII века. Из двадцати аналогичных гражданских построек допетровской эпохи, сохранившихся в России, семь находятся именно в Гороховце.





Свято-Троице-Никольский монастырь(На карту)



Возвышается на вершине Пужаловой горы, и нет такой точки в городе, с которой бы его не было видно. Главный монастырский храм – Троице-Никольский собор – построили в 1681 году на средства самого богатого гороховецкого купца и винопромышленника Семена Ершова. У стен обители находится главная смотровая площадка города. Если получится, то приходите сюда ближе к вечеру: в золотых лучах заката пейзажи Гороховца особенно выразительны.



панорама города Гороховца

Музей купечества



Расположен в доме Ершова (Сапожникова). Это одна из самых старых гражданских построек, сохранившихся до наших дней. Трехэтажные палаты – образец русского зодчества XVII века. На экскурсии посетителям рассказывают о жизни последних владельцев дома – Сапожниковых. А рассказывать тут умеют так, что легко потерять счет времени. Только усиливают впечатление аутентичные интерьеры и предметы быта. Вы сможете увидеть, как Сапожниковы принимали гостей, заглянете в детскую, кабинет хозяина, комнату для прислуги.

Музей технической мысли «Марфа Посадница»



Располагается в особняке купца Морозова – нарядном доме-тереме. Самая интересная часть экспозиции посвящена котельщикам, то есть гороховецким крестьянам-промысловикам, ездившим на заработки по всей стране, от Балтики до Амура. Ремесло было прибыльным, но тяжелым: мастера, которым приходилось все время бить молотками по металлу, с годами глохли, превращались в «глухарей», но деваться было некуда. С местными артелями постоянно сотрудничал инженер Владимир Шухов. Он говорил, что «гороховецкие котельщики – знак качества». Им он доверил работать также над главным шедевром своей жизни – Шаболовской башней. Приложили руку мастера и к строительству «Марфы Посадницы» – самой большой нефтеналивной баржы в мире на момент спуска на воду в 1907 году.





Располагается в особняке купца Морозова – нарядном доме-тереме. Самая интересная часть экспозиции посвящена котельщикам, то есть гороховецким крестьянам-промысловикам, ездившим на заработки по всей стране, от Балтики до Амура. Ремесло было прибыльным, но тяжелым: мастера, которым приходилось все время бить молотками по металлу, с годами глохли, превращались в «глухарей», но деваться было некуда. С местными артелями постоянно сотрудничал инженер Владимир Шухов. Он говорил, что «гороховецкие котельщики – знак качества». Им он доверил работать также над главным шедевром своей жизни – Шаболовской башней. Приложили руку мастера и к строительству «Марфы Посадницы» – самой большой нефтеналивной баржы в мире на момент спуска на воду в 1907 году. Дом Канонникова



На фоне других гороховецких палат XVII века дом выглядит аскетично, поскольку его первые владельцы – купцы Канонниковы – жили довольно скромно. Зато внутри особняка есть парадная лестница, ведущая с первого на второй этаж – это было архитектурным новшеством в те времена в Гороховце. Еще одна крайне редкая вещь не то что для провинции, но и для столицы тех лет – система теплых полов. Элементы этой системы уцелели, и посетители историко-архитектурного музея, расположившегося внутри здания, могут увидеть, что она собой представляла. Кроме того, рекомендуем посетить вам музейную экспозицию «Археологическое наследие Гороховца». Здесь, например, экспонируются колоды (гробы) XVI века, найденные при укреплении фундамента Благовещенского собора и предметы, обнаруженные ученым Отто Бадером в 1929 году в ходе раскопок на Лысой горе.





Дом Судовладельца Михаила Шорина

Смотровая площадка на Лысой горе (на карту)



Одна из самых главных достопримечательностей Гороховца. С вершины холма открывается вид на природные просторы – реку Клязьма и луга с лесом. Сюда приходят встречать закаты и рассветы. Не лишним будет захватить с собой подстилку или коврик, чтобы удобно расположиться на траве.



Где поесть:





Одна из самых главных достопримечательностей Гороховца. С вершины холма открывается вид на природные просторы – реку Клязьма и луга с лесом. Сюда приходят встречать закаты и рассветы. Не лишним будет захватить с собой подстилку или коврик, чтобы удобно расположиться на траве. Кафе «Бургер у Горы»

В этом заведении следуют принципу: «Никаких полуфабрикатов!». Фастфуд в кафе готовят из мяса и овощей, произведенных местными фермерами. Очень популярен у гостей «Черный бургер» с беконом и двойным сыром. «Красный бургер» понравится любителям пикантного. Тем, кто не ест мясо, можно выдохнуть: в меню включены вегетарианский бургер и фиш-бургеры (с красной или белой рыбой – на ваш выбор). Вместо чая-кофе можно заказать мохито, компот, морс или свежевыжатые соки из яблока, апельсина или моркови.



На этом наше путешествие заканчивается – возвращаемся в Нижний Новгород.