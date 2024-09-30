Гид-автопутешествие по Владимирской области. Часть вторая

Серия увлекательных автомобильных маршрутов по Владимирской области.

В последнее время внутренний туризм бьет все рекорды – россияне массово путешествуют по стране, открывая Россию заново. Согласно статистике, одним из самых популярных видов транспорта стал автомобиль, который позволяет не ограничивать себя рамками расписания самолетов, поездов и автобусов, а спокойно перемещаться от точки до точки, рассматривая самые интересные достопримечательности. Мы проехали по одному из самых захватывающих регионов – Владимирской области. Заходили в музеи и кафе, говорили с экскурсоводами и гидами, рассматривали экспонаты, пробовали блюда, любовались видами. И специально для вас разработали 4 автомаршрута – попробуйте повторить их, и гарантируем, что вы получите незабываемые впечатления! Важный момент: проходящая через Владимирскую область новая платная трасса М-12 «Восток» делает путешествия по-настоящему быстрыми и комфортными.

Маршрут № 2:

древняя обитель, роскошные усадьбы и крестьянский сын Чоботок

4 дня, 670 километров из Нижнего Новгорода (и обратно)

Нижний Новгород – Гороховец – Муром – Муромцево – Боголюбово – Владимир – Суздаль – Мстёра – Нижний Новгород

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Нижний Новгород – Гороховец – Муром

Расстояние: около 200 км

Время за рулем: около 3 ч

Гороховец

Один из самых примечательных и самобытных российских городов, в котором сохранилось больше 100 объектов культурного наследия. Несколько лет назад Гороховец был включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пожалуй, самые ценные с архитектурной точки зрения объекты – каменные купеческие палаты XVII века. Из двадцати аналогичных гражданских построек допетровской эпохи, сохранившихся в России, семь находятся именно в Гороховце.

Свято-Троице-Никольский монастырь

Возвышается на вершине Пужаловой горы, и нет такой точки в городе, с которой бы его не было видно. Главный монастырский храм – Троице-Никольский собор – построили в 1681 году на средства самого богатого гороховецкого купца и винопромышленника Семена Ершова. У стен обители находится главная смотровая площадка города. Если получится, то приходите сюда ближе к вечеру: в золотых лучах заката пейзажи Гороховца особенно выразительны.

Музей купечества (на карту)

Расположен в доме Ершова (Сапожникова). Это одна из самых старых гражданских построек, сохранившихся до наших дней. Трехэтажные палаты – образец русского зодчества XVII века. На экскурсии посетителям рассказывают о жизни последних владельцев дома – Сапожниковых. А рассказывать тут умеют так, что легко потерять счет времени. Только усиливают впечатление аутентичные интерьеры и предметы быта. Вы сможете увидеть, как Сапожниковы принимали гостей, заглянете в детскую, кабинет хозяина, комнату для прислуги.

Музей технической мысли «Марфа Посадница»

Располагается в особняке купца Морозова – еще одном нарядном доме-тереме. Самая интересная часть экспозиции посвящена котельщикам: это гороховецкие крестьяне-промысловики, ездившие на заработки по всей стране, от Балтики до Амура. Ремесло было прибыльным, но тяжелым: мастера, которым приходилось все время бить молотками по металлу, с годами глохли, превращались в «глухарей», но деваться было некуда. С местными артелями постоянно сотрудничал инженер Владимир Шухов. Он говорил, что «гороховецкие котельщики – знак качества». Им он доверил работать также над главным шедевром своей жизни – Шаболовской башней. Приложили руку мастера и к строительству «Марфы Посадницы» – самой большой нефтеналивной баржы в мире на момент спуска на воду в 1907 году.

Дом Канонникова

На фоне других гороховецких палат XVII века дом выглядит аскетично, поскольку его первые владельцы – купцы Канонниковы – жили довольно скромно. Зато внутри особняка есть парадная лестница, ведущая с первого на второй этаж, – это было архитектурным новшеством в те времена в Гороховце. Еще одна крайне редкая вещь не то что для провинции, но и для столицы тех лет – система теплых полов. Элементы этой системы уцелели, и посетители историко-архитектурного музея, расположившегося внутри здания, могут увидеть, что она собой представляла. Кроме того, рекомендуем посетить вам музейную экспозицию «Археологическое наследие Гороховца». Здесь, например, экспонируются колоды (гробы) XVI века, найденные при укреплении фундамента Благовещенского собора, и предметы, обнаруженные ученым Отто Бадером в 1929 году в ходе раскопок на Лысой горе.

Смотровая площадка на Лысой горе

Одна из самых главных достопримечательностей Гороховца. С вершины холма открывается вид на природные просторы – реку Клязьма и луга с лесом. Сюда приходят встречать закаты и рассветы. Не лишним будет захватить с собой подстилку или коврик, чтобы удобно расположиться на траве.

Горнолыжный курорт «Пужалова гора»

Хорошее место для отдыха всей семьей, здесь можно поставить детей на лыжи или сноуборд. Перепад высот небольшой, от 8 до 70 метров. Есть гостиница, прокат всего необходимого инвентаря (почти 300 комплектов лыж) и инструкторы. Два подъемника, а также трасса для беговых лыж. Что удобно – горнолыжный курорт находится в центре города Гороховца.

Где поесть:

Кафе «Бургер у Горы»

В заведении следуют принципу: «Никаких полуфабрикатов!» Фаст-фуд в кафе готовят из мяса и овощей, произведенных местными фермерами. Очень популярен у гостей «Черный бургер» с беконом и двойным сыром. «Красный бургер» нравится любителям чего-нибудь пикантного. Тем, кто не ест мясо, можно выдохнуть: в меню включены вегетарианский бургер и фиш-бургеры (с красной или белой рыбой – на ваш выбор). Вместо чая-кофе можно заказать мохито, компот, морс или свежевыжатые соки из яблока, апельсина или моркови.

Муром

Самый древний город во Владимирской области и один из десяти старейших в России (основан в 862 г.). По количеству церквей, богатству мифического и исторического слоя (и дружелюбию местного населения) Муром вполне можно назвать идеальной русской провинцией.

Спасо-Преображенский монастырь

Древнейшая обитель на северо-востоке Руси и одна из самых древних в России. Первое летописное упоминание о Спасо-Преображенском монастыре относится к 1096 году, хотя по одной из версий он мог быть основан еще раньше – до 1015 года. Главная архитектурная и смысловая доминанта обители – Спасо-Преображенский собор. Долгое время он был деревянным, и лишь в середине XVI века его «облачили» в камень. В 1930 годах в монастырь «въехала» воинская часть. Выселить военных удалось лишь в 1990 году благодаря усилиям сотрудников Муромского историко-художественного музея, обратившихся за помощью к академику Дмитрию Лихачеву.

Свято-Троицкий монастырь

Построен монастырь в 1643 году благодаря стараниям и капиталам мецената из купцов Тарасия Цветного. Главный собор выдержан в стиле русского узорочья, который отличают особая живописность, затейливость форм и богатое декорирование. Но не только красота и архитектурная безукоризненность сооружения привлекают сюда паломников со всей России. Многие едут, чтобы поклониться хранящимся в обители мощам святых благоверных князей Петра и Февронии – муромских чудотворцев, покровительствующих семье и браку. Обратите внимание: рядом со Свято-Троицким монастырем находится скульптурная композиция Петру и Февронии. У ног святых благоверных князей Муромских, с обратной стороны памятника, прячется симпатичный заяц – символ плодородия. Его нос трут на счастье и на удачу.

Памятник Илье Муромцу и смотровая площадка (на карту)

Первую смотровую площадку обустроили здесь еще в конце XIX века. Впоследствии она несколько раз меняла свой облик. В 1999 году на площадке поставили бронзовую скульптуру Ильи Муромца, и теперь красотами Мурома можно восторгаться в компании былинного персонажа.

Впрочем, ряд исследователей полагает, что у героя древнерусского эпоса был реальный прототип – крестьянский сын по прозвищу Чоботок из села Карачарово (сейчас это микрорайон города). Жил Чоботок в XII веке, обладал недюжинной силой, ближе к концу своего земного пути принял монашество и впоследствии был канонизирован как преподобный Илия Муромец.

Водонапорная башня

Городской голова Алексей Ермаков не только вдохновился идеей обеспечить механическую подачу речной воды муромлянам, но и дал средства на строительство инженерных конструкций и сетей. Открытие башни, колонок-фонтанов и водопровода состоялось 26 августа 1864 году и было обставлено с большой торжественностью. Особенно радовались те, кому раньше приходилось ходить с коромыслами до Оки. Ермаковская башня и сегодня используется по назначению, правда, для того чтобы вода соответствовала санитарным нормам, качают ее не из реки, а из артезианской скважины.

Муромский историко-художественный музей

Музейный комплекс занимает пять зданий в старой части города. Самый интересный объект – особняк Зворыкиных – находится на реставрации, и внутрь вы не попадете. Но можно осмотреть дом снаружи. В нем рос будущий «отец телевидения», инженер-изобретатель Владимир Зворыкин.

Соседнее здание – бывшая Городская управа – превращено в «Муромский эрмитаж», где выставлены работы русских и западноевропейских художников. Среди них можно найти оригиналы картин Коровина, Шишкина, Сурикова, Архипова, Поленова, Брюллова. Также в музее экспонируется собрание древнерусского искусства (включая уникальные старинные иконы), этнографические, археологические коллекции, оружие, мебель и так далее.

Муромский вантовый мост

Его видно издалека. А если на улице ветрено, то мост можно и услышать (правда, в том случае, если вы будете рядом с инженерным сооружением). Дело в том, что в непогоду ванты издают специфические звуки, складывающиеся в диковинную мелодию. Не случайно муромляне прозвали этот мост поющим! В 2013 году Муромский мост победил во всероссийском интернет-голосовании в номинации «Самый красивый мост в России».

Сегодня – ночевка в Муроме. Где поесть и где остановиться? Вот несколько вариантов на выбор:

Где поесть:

Ресторан-бар «Трапезная у Ильи, у Муромца»

Заведение позиционирует себя как кафе-музей, так что готовьтесь получить не только гастрономическое удовольствие, но и визуальное наслаждение. Переступив порог трапезной, вы попадете в сказочную избушку с настоящей печкой, золотой рыбкой и разными сказочными персонажами. Также в качестве декора в кафе используют старинную утварь, посуду и инструменты. Особым почтением у гостей Муромца пользуются селянка «Карачаровская», пельмени «Богатырские», котлеты из трех сортов рыбы «Окская жемчужина» и блинчики с лососем, а также фирменное угощение «Трапеза от Ильи».

Кафе «Витязь»

Сытно перекусить в городе богатырей вы можете в кафе «Витязь» – уютном заведении в центре города, хранящем традиции русского гостеприимства. Если вы хотите только перекусить, то закажите фирменный бургер «Витязь» с одноименным салатом – его делают из куриного филе с шампиньонами и маслинами под майонезом. Для более основательной трапезы подойдут курица под шубой или свинина под шубой – лакомства подаются в сковородке, а также блины с мороженым и ежевичным соусом. В баре заведения готовят различные фреш-миксы: «Энерджи-микс» (апельсин, грейпфрут и лайм), «Доктор-микс» (апельсин, имбирь, лайм и яблоко), «Киви-лайт» (киви, ананас и яблоко) и другие. Хорошо утоляет жажду в летний зной и при этом практически не пьянит еще один фирменный напиток заведения – «Сангрия». Его делают на основе фруктов и ягод с добавлением вина. Кстати, если вы желаете разнообразить «русское меню» в поездке, то в «Витязе» сможете заказать суши и роллы.

Где остановиться:

Отель «Муром»

Этот дизайнерский отель расположен в историческом центре, на главной улице города, созданной в конце XVIII века по плану архитектора Ивана Лема и утвержденной Екатериной II в 1788 году. Улица вела по направлению к Москве и сразу стала главной городской артерией, где селились зажиточные купцы и мещане. В отеле 38 стильных номеров трех категорий, где есть всё необходимое для комфортного отдыха после длительных пеших прогулок и экскурсий – ортопедические матрасы, фирменное постельное белье, вафельные халаты и тапочки, шторы blackout, премиальная косметика LIA LAB из Красной Поляны, а также чайно-кофейные станции с травяными сборами. В номерах категории «Улучшенный» и «Люкс» – капсульные кофемашины Nespresso и портативная акустика Marshall. Тут же расположилось гастрокафе «УтроВечер» с собственной кондитерской. Фирменные завтраки, авторские десерты, свежий хлеб и кофе премиальных сортов.

Отель X.ROOM

Крупнейший четырехзвездочный отель Мурома. Гостиница считается идеальным местом для остановки путешественников-автомобилистов. К услугам гостей – бесплатный тренажерный зал, коворкинг-пространство, авторские экскурсионные программы, а также собственный ресторан-кондитерская X.Lovelli. Преимущество ресторана – высокое качество обслуживания и уютная игровая зона для детей. Кроме того, в ресторане есть авторская кухня, что позволяет гостям насладиться оригинальными блюдами, которые созданы по собственным рецептам.

Где заправиться:

АЗС«Лукойл»

Владимирская область, округ Муром, село Чаадаево Владимирская область, Судогодский район, муниципальное образование Андреевское, село Ликино

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Муром – Муромцево – Боголюбово – Владимир

Расстояние: около 170 км

Время за рулем: около 2 ч





Муромцево

Первое письменное упоминание о сельце Муромцеве относится к 1678 году. Владельцами сельца и дворянской усадьбы были представители старинных аристократических фамилий. В 1884 году Муромцево наследовал полковник лейб-гвардии Владимир Храповицкий. Прежний барский дом показался ему старомодным. Вскоре с легкой руки полковника традиционные русские пейзажи средней полосы разнообразил дивный европейский замок. Чудо архитектуры до сих пор привлекает в Муромцево (превратившееся при советской власти в поселок) туристов из разных регионов.

Усадьба Храповицкого в Муромцево (на карту)

Попадая в усадьбу со стороны конного двора, путешественники с восхищением застывают перед двухэтажным зданием с башнями в полной уверенности, что это и есть дом Храповицкого. Как же они бывают потрясены, когда выходят к самим хозяйским хоромам! Да, Владимир Храповицкий денег на преображение усадьбы не пожалел: для лошадей отгрохал небольших размеров дворец, для себя построил невероятной красоты готический замок, в котором было больше 80 комнат! С таким же размахом обустраивалось и остальное имение. Увы, сейчас усадьба находится не в лучшем состоянии. В советские годы за ней не следили, так что от большинства построек – а здесь их было больше 70 – ничего не осталось. Например, утрачен театр, который, по желанию хозяина, делали как миниатюрную копию «Мариинского». Но и то, что есть сегодня в виде стен, способно подарить огромный эстетический восторг даже неискушенному в архитектурных формах путешественнику.

Где заправиться:

АЗС «Лукойл»

Владимирская область, Обход города Судогда

Боголюбово

Боголюбский дворец, в ансамбль которого был включен и монастырь, возвел в 1158 году великий князь Владимирский Андрей Юрьевич. Легенда гласит, что дачная резиденция князя стоит на месте явления ему Пресвятой Богородицы. Сегодня Боголюбово – это тихий провинциальный поселок, на территории которого находятся сразу два всемирно известных памятника архитектуры (оба – под охраной ЮНЕСКО) – упомянутый выше Боголюбский дворец и церковь Покрова на Нерли.

Свято-Боголюбский женский монастырь и палаты Андрея Боголюбского

В загородном замке по велению князя была написана Боголюбская икона Божьей матери (сейчас она экспонируется в палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника). И в нем же Андрей Боголюбский 850 лет назад был убит в результате заговора. В обители сохранилась часть построек княжеского дворца – лестничная башня и галерея. Это единственный памятник гражданской архитектуры XII века, уцелевший до наших дней. Тем же веком датирована и Богородичная капитель – белокаменная глыба, на четырех сторонах которой высечены лики Богоматери. Архитектурный ансамбль Свято-Боголюбского монастыря представлен постройками XVII–XIX веков. В обители есть трапезная, где можно вкусно и недорого перекусить.

Церковь Покрова на Нерли (на карту)

Первый храм в России, освященный в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь – жемчужина белокаменного зодчества на пойменном заповедном заливном лугу у слияния двух рек, Нерли и Клязьмы. Церковь 1165 года постройки сохранила свой облик практически в первоначальном виде. Ее отличают идеальные пропорции, создающие ощущение легкости, воздушности и какой-то неземной гармонии. На машине к храму не подъедешь. Однако дорога (полтора километра) пролегает через Боголюбовский луг, который можно считать отдельной городской достопримечательностью, правда, нерукотворного характера. По ней возят на запряженной лошадью телеге – можно возлежать на сене, отличный вариант!

Где поесть:

Кафе «ГосударЪ»

Из окон заведения виден Боголюбский монастырь. Интерьеры кафе выдержаны в русском стиле. На стенах висят портреты российских императоров (названию надо соответствовать!). Шеф-повар кафе готовит так, что его блюдами и царей угостить было бы не стыдно. В меню – около пятидесяти позиций, включая несколько видов пельменей, вареников и жульенов на выбор, котлеты, блины, голубцы. Из салатов больше других хвалят фирменный «ГосударЪ» из куриного филе и шампиньонов и «Суздаль» с говяжьим языком, корнишонами, маринованными грибами под медово-горчичной заправкой.

Владимир

Курьезный факт из биографии города: в 1958 году в СССР торжественно отметили 850-й день рождения Владимира, а в 1992 году с размахом праздновали уже 1000-летний юбилей! Не спешите удивляться: долгое время было не ясно, кто и когда основал город – то ли Владимир Красное Солнышко в 990 году, то ли Владимир Мономах в 1108 году (обе даты встречаются в летописях). Немало копий сломали археологи и историки в ученых спорах, пока в начале 1990-х годов не пришли к консенсусу, остановившись на Владимире Святославовиче.

Впрочем, огонь дискуссий не погас до сих пор, и только подогревает и без того немалый туристический интерес к городу. Владимир стабильно входит в топ самых популярных городов «Золотого кольца». Так, в 2023 году, по данным туроператоров, он занял второе место, уступив только Суздалю.

Исторический музей (на карту)

Симпатичный особняк в псевдорусском стиле, напоминающий внешне, по мнению горожан, ларец с драгоценностями, с самого начала строился как будущий городской музей. Первые 897 экспонатов были выставлены здесь в 1906 году. Экспозиция рассказывала об истории Владимирского края. Спустя 118 лет после открытия музей по-прежнему сохраняет свою краеведческую специализацию, охватывая огромный период – с древнейших времен до 1917 года.

Музей природы

Музей природы будет особенно интересен, если вы едете с детьми. Экспозиции воссоздают своеобразие природного мира региона. Вы то по лесу идете, то по лугу, а потом вдруг неожиданно для себя оказываетесь на берегу таинственного озера с кувшинками или… посреди болота. Периодически вам попадаются бобры, лоси, волки, медведи и прочая живность (естественно, в виде чучел), а слух ласкает птичье пение (в записи). Если исследовать музейные экспозиции вместе с экскурсоводом, можно узнать, например, о краснокнижных обитателях местной флоры и фауны.

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Большая Московская улица

Существует с XVII века и считается градообразующей улицей. Большая Московская была деловым центром старого Владимира и главным местом массовых городских гуляний, здесь же проводили парады. Улица входит в обязательный пункт любого туристического списка. На ней расположены Золотые ворота, Троицкая церковь, Дмитриевский собор, исторический музей, торговые ряды, а также здания кинотеатра «Художественный» (в прошлом – электротеатр «Ампир»), бывшей Городской Думы, городского банка и Дворянского собрания. В 1995 году на Большой Московской открыли памятник Андрею Рублеву.

Георгиевская улица

Часть пешеходной зоны «Владимирский Арбат». Про такие места говорят: что ни дом, то история! Вот здание старой аптеки, открывшейся на Георгиевской улице еще в начале XIX века (сегодня в нем работает музей «Старая аптека»). А чуть поодаль расположилась бывшая аптечная лаборатория, а ныне – действующая кузница Бородиных. В мастерских кипит работа, но поскольку в 2011 году владельцы открыли при них еще и музей, вас пустят внутрь, посвятят в тайны ремесла и позволят собственноручно выковать себе на счастье подкову. Кстати, за «Старой аптекой» скрывается сразу две смотровых площадки: с первой вы увидите величественные городские соборы, со второй – очаровательные заклязьменские дали.

Музей «Старый Владимир»

Очень колоритное местечко – музей внутри настоящей водонапорной башни! Инженерный объект построили в 1860-е годы, в начале 1900-х годов переоборудовали, украсив постройку окнами, стрельчатыми арками, арочными нишами. Основа экспозиции – фотографии рубежа XIX–XX веков, предметы быта, документы, благодаря которым перед вами «оживут» картинки из городской жизни Владимирской губернии. Также в музее воссозданы интерьеры типичной торговой лавки и полицейского околотка. На верхнем ярусе водонапорной башни вас ждет одна из лучших смотровых площадок в городе. С нее, кстати, открывается прекрасный обзор Патриаршего сада – живописного владимирского оазиса с красивыми террасами, беседками и фонтанами.

Сегодня – ночевка во Владимире. Где поесть и где остановиться? Вот несколько вариантов на выбор:

Где поесть:

Ресторан «Лосось и кофе»

Славится своим баром – одним из самых больших во Владимире и уютной атмосферой. Кухня здесь высокая, а продукты, если мы говорим о дарах моря, – в прямом смысле слова свежевыловленные: для этой цели в зале ресторана стоит аквариум с морскими ежами, устрицами, крабами и прочей живностью. Посетители отмечают, что блюда не только вкусны, но и красиво поданы. Завсегдатаи добавляют, что особенно здесь хороши рыбные деликатесы и авторские коктейли.

Ресторан Blackwood

В заведении можно выбрать зал под настроение и обстоятельства. Так, для бизнес-переговоров и дружеских застолий подходит зал в стиле респектабельного английского ресторана с барной стойкой и антикварной мебелью, а вот «Зимний сад» с живой зеленью и прудиком, где плавают карпы кои, – идеальный фон для романтического ужина или медитативного отдыха после дороги. В основе меню «Блэквуда» – авторские блюда. Только здесь сможете попробовать стейк из мяса дикого оленя или строганину из муксуна (мясо и рыбу поставляют в ресторан из Сибири). В заведении есть собственная пивоварня, поэтому непременно закажите себе бокальчик-другой хмельного напитка. Например, традиционный шотландский эль «80 шиллингов».

Гастробистро Lucky Duck

Гастробистро расположилось в старинном особняке XIX века, в исторической части города. Как рассказывают владельцы, интерьеры Lucky Duck разрабатывало то же дизайнерское бюро Kryvtsova&Redina, что и знаменитые рестораны Раппапорта в Москве. Летом в Lucky Duck открыта отличная веранда. Чем кормят? Среди блюд, к примеру, паштет на вишневом компоте с лесным фундуком, авокадо тост на ремесленном хлебе, стейк рибай, говяжья щека в сливовом соусе и многое другое.

Где остановиться:

Гостиница «У Золотых ворот»

Здание – памятник архитектуры регионального значения. Когда-то это были два отдельных дома, в одном из которых, помимо прочего, размещался и постоялый двор. В конце XIX века новый владелец недвижимости, купец Петровский, перестроил дома по единому образцу. Туристы отмечают удобное расположение отеля: в самом сердце старого города, в двух шагах от Золотых ворот, Успенского и Дмитриевского соборов.





Гостиница «АМАКС Золотое кольцо»

Это не только отель, но и развлекательный комплекс. В «увеселительном меню» гостям предлагают боулинг, бильярд и игровые автоматы. Захочется взбодриться – добро пожаловать в сауну.

Гостиница «Владимир»

Во время поездки во Владимирскую область в сентябре 1963 года здесь останавливался Юрий Гагарин. Он планировал просто передохнуть, но жители города собрались под окнами гостиницы и стали скандировать фамилию космонавта. Что оставалось Гагарину, кроме как выйти на балкон своего номера и поприветствовать своих поклонников? Отель гордится не только именитыми постояльцами, но и номерами с панорамным остеклением, из которых открывается вид на город. Это удовольствие категории «Люкс», зато другого такого в городе больше нет.

Где заправиться:

АЗС «Газпромнефть», Суздальский просп., 30

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Владимир – Суздаль

Расстояние: около 50 километров

Время за рулем: около 1 ч

Суздаль

Суздаль с населением менее 10 тысяч человек входит в сотню самых маленьких городов России. Зато он – один из рекордсменов по количеству архитектурных достопримечательностей: здесь их насчитывается свыше 300! С конца июля до середины августа в Суздале будут проводиться праздничные мероприятия, посвященные отмечаемому в 2024-м тысячелетию города.

Музейный комплекс «Кремль»

Постройка кремля, сейчас входящего в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника, датирована X веком. Архитектурная доминанта этого места – собор Рождества Богородицы (XIII век). Это самый древний памятник архитектуры Суздаля и один из самых нарядных городских храмов, увенчанный голубыми куполами с золотыми звездами. Интерьерам собора посвящена отдельная экскурсия. Впечатляют туристов и старинные часы на колокольной башне – с буквами вместо цифр на циферблате.

В Архиерейских палатах расположились музейные экспозиции, а рядом со стенами сохранились древние валы, с высоты которых тоже можно любоваться пасторальными суздальскими пейзажами.

Музейный комплекс «Спасо-Евфимиев монастырь»(на карту)

Основан в 1352 году. Монастырь включен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в числе восьми выдающихся памятников древнерусского белокаменного зодчества Владимирской области. На территории обители в 1642 году в родовой усыпальнице был захоронен освободитель Москвы, князь Дмитрий Пожарский. В Спасо-Преображенском соборе сохранилась большая часть фресок, созданных в 1689 году легендарным мастером русской стенописи Гурием Никитиным. С 1766 года келейный корпус монастыря превратили в арестантский. В «Суздальскую Бастилию« заключали сектантов и раскольников. С 1920-х годов в тюрьме содержались репрессированные, а в 1940-х сюда стали помещать военнопленных (самым высокопоставленным сидельцем был фельдмаршал Паулюс).

Кинолокации Суздаля

Производители фильмов обожают город за его кинематографичность. Здешнюю натуру можно встретить в шести десятках фильмов, включая те, которым суждено было войти в золотой фонд мирового кино. Так, заключительную новеллу «Колокол» для ленты «Андрей Рублев» Тарковский снимал на берегу Каменки у стен Спасо-Евфимиева монастыря.

В роли Москвы «снялся» центр Суздаля для картины «Женитьба Бальзаминова» с Георгием Вициным. Неподалеку от Лазаревской церкви, на улице Старая, до сих пор стоит «дом Бальзаминова». Если застанете хозяев, то они пустят вас во двор, где также проходили съемки некоторых эпизодов. Кстати, в их планах создать на его основе небольшой киномузей.

Музей «Щурово городище»

В 2008 году в Суздале для фильма Павла Лунгина «Царь» построили славянское поселение X–XI веков. Декорации после съемок разбирать не стали и правильно сделали. Позже их использовали коллеги – в эпизодах картины «Последний богатырь», сериала «Легенда» и других.

В свободное от съемок время киногород работает как музей живой истории «Щурово городище». Его антураж идеально подходит и для фотосессии – для большей достоверности можно арендовать боярские и купеческие костюмы.

Музей деревянного зодчества



Наглядно показывает, как могло бы выглядеть обычное владимирское село 150 лет назад. Экспонаты для музея собирали по всей области. Среди деревянных построек XVIII–XIX веков есть церкви, купеческий особняк, крестьянские дома с аутентичной обстановкой, конюшня, мельница. Большая часть зданий была построена без использования металлических гвоздей. Недалеко от входа в музей находится пристань, с которой отправляются на экскурсии по реке Каменка речной трамвайчик и расписная ладья. С маршрута открывается обзор на живописные виды Суздаля.

Дегустационный зал суздальской медовухи

Красивый зал, стилизованный под палаты времен Ивана Грозного, с расписными стенами и потолком. В дегустационном сете – десять разных сортов медовухи: с пряностями, липовым цветом, с хмелем и мятой, хреном, можжевеловыми ягодами и другими добавками. Смаковать напитки вы будете под рассказы экскурсовода об истории суздальского медоварения и старинные тосты, которые были в ходу у прадедов. Также в заведении продаются квас и сбитень.

Падающая колокольня в деревня Кидекша

В селе Кидекша, что буквально в десяти минутах езды от Суздаля, – настоящая «падающая» колокольня XVIII века. Это одно из редких наклоненных строений, в том же списке – знаменитая Пизанская башня. Наклон колокольни в Кидекше – 6 градусов, подняться на нее нельзя, из соображений безопасности вход закрыт. Кстати, именно в Кидекше в XII веке жил и правил князь Юрий Долгорукий.

Сегодня – ночевка в Суздале. Где поесть и где остановиться? Вот несколько вариантов на выбор:

Где поесть:

Ресторан «Лепота»

Заведение удивляет своим неповторимым интерьером. Например, у здания вместо крыши – стеклянный купол, опирающийся на деревянные узорчатые балки. Заходишь в зал – и попадаешь в сказку! Есть у ресторана и необычная летняя веранда «Кружало». Пока вы едите, она медленно вращается, открывая вам виды Суздаля с разных ракурсов. А еще на ресторанной кухне установлены самые большие в городе коптильня, жаровни и печи, потому что здесь всегда много гостей. Непременно попробуйте в «Лепоте» соленые грузди со сметаной и луком, стейк из лосося, запеченный на углях, томленную в печи утиную ножку и благолепки (пирожки с разными начинками), а на десерт – суздальский медовик.

Ресторан «Русское Подворье»

Тут нет кальянов и караоке, поскольку ресторан позиционирует себя как место для семейного отдыха. Зато в «Русском Подворье» – чудесная игровая комната, где можно оставить на время детей. Кстати, в детском меню есть разноцветные пельмени! Да и во взрослом немало блюд, которые удивят даже гурмана-привереду. Например, как вам такие закуски: сальце с мороженым из лука и горчицы? Или эклеры с грибной икрой? А какие невероятные в «Русском Подворье» кундюмы (пельмени по старорусскому рецепту из утки, обжаренные и запеченные с клюквой в сливочном соусе)! С сытным обедом хорошо сочетаются настойки «Вишня и гранат», «Крыжовник и эстрагон», «Кедр и ромашка» – все они сделаны по авторским рецептам шеф-повара. А насладиться десертом – суздальским медовиком с тыквой и сгущенкой или блинами с соусом соленая карамель – вы можете на летней веранде ресторана.

Ресторан «Графин»

Как заявляют владельцы, блюда в их ресторане – в духе тех, что заказывали себе суздальские помещики в XIX веке. К примеру, здесь подают котлеты из щуки, борщ с салом и гренками, утку с яблоками. Из сладкого – торт «Наполеон» на коньяке, морковный пирог. На стенах висят старые фотографии, на столах – свечи в антикварных подсвечниках. По выходным звучит живая музыка, скрипка.

Где остановиться:

ГТК «Суздаль»

Самая крупная во Владимирской области мультиформатная площадка, гостиничный и развлекательный комплекс. Здесь проводят как крупные фестивали и конференции, но ждут и индивидуальных туристов. Караоке, боулинг, бассейн, в летнее время года – благоустроенные пляжи. Ну а ресторанный комплекс предлагает гостям семь различных зон – от уютного лобби до живописного «Самоварного» и элегантного «Каминного» зала ресторана «Суздаль».

Гостиница «Пушкарская слобода»

Гостям предлагают разные варианты размещения: вы можете остановиться в бревенчатой избе, в традиционной постройке русского подворья или апартаментах в гостинице (они находятся в отреставрированном здании XIX века). Есть и люксовое предложение – проживание в резиденции «Царский дом» со спецобслуживанием почти что президентского уровня! В «Пушкарской слободе» работают ресторанный комплекс (в него входит, кстати, ресторан «Лепота») и спа-центр с русской, финской и турецкой банями. Парная в русской бане оформлена по мотивам сказок Пушкина. При заселении гости получают комплимент от гостиницы – абонемент на посещение релакс-зоны спа-центра.

Автокемпинг «Суздаль»

В живописном месте у реки Каменка на территории гостиничного комплекса «Суздаль» оборудовали место для 45 автодомов. Впрочем, тут можно припарковаться и на обычной легковой машине или арендовать участок для своей палатки. К услугам гостей – доступ к электричеству (розетки на улице), оборудованная кухня (чайники, микроволновки, мойка), есть душевые с туалетом.

Где заправиться:

АЗС «Лукойл», ул. Транспортная, 1

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ



Суздаль – Доброград – Мстёра – Вязники – Нижний Новгород

Расстояние: около 350 км

Время за рулем: около 4 ч

Доброград

Парк семейного отдыха «Доброград» (на карту)

Тут есть активности на любой вкус: от гольфа, рыбалки и пеших походов до пейнтбола и веревочного парка с экстремальной трассой (для детей есть вариант «лайт»). Хотите остаться на ночь? В «Доброграде» можно снять номер в двух отелях – в коттедже на берегу реки или отдельный домик. Стандартная вечерняя программа – бассейн и русская баня. Если душа требует чего-то более необычного, отправляйтесь в поисках новых ощущений в египетский хаммам, гималайскую сауну или под «Душ впечатлений» (в духе тропиков). Завершить день можно в одном из трех ресторанов «Доброграда».

Мстёра

С XVII и по конец XIX века слободу на реке Мстёрке называли Богоявленской – в честь монастыря, однако потом переименовали в Мстёру. С угрофинского «мста» переводится как «черная вода». Обычно в маленьких поселках – а в Мстёре живет около четырех тысяч человек – бывает развит какой-то один вид промысла или ремесла, реже – два. А здесь издавна процветали сразу четыре художественных промысла – иконопись, лаковая миниатюрная живопись, вышивка и ювелирное искусство! Традиции мастеров живы поныне.

Центр традиционной мстёрской миниатюры

Визитная карточка Мстёры – лаковая миниатюра живописи на папье-маше. Создали промысел иконописцы, оставшиеся после революции без заказов. Мастера центра бережно хранят уникальные технологии предков. Магическое зрелище – следить за тем, как на твоих глазах обычная тарелка превращается в произведение искусства. И, оказавшись на предприятии, вы сможете стать сопричастными этому чуду. Позже, на мастер-классе вам дадут испытать свои силы и расписать брошь. Имейте в виду: на экскурсию надо записываться заранее! Также при фабрике есть небольшой музей, где выставлены работы мастеров.

Мстёрский художественный музей

Основная экспозиция рассказывает о развитии традиционных художественных промыслов начиная с ХVII века. С историей Мстёры можно познакомиться и в музее, и во время пешеходной экскурсии «Путешествие по Большой Миллионной улице». Сейчас, правда, улица называется по-другому – Ленинградская. Но самобытную атмосферу купеческой слободы она передает превосходно. В музее также проводят мастер-классы, на которых посетители расписывают лаковые миниатюры (на выбор даются три варианта – «Жар-птица», «Ягодки» или «Золотая рыбка»), создают лубочные картинки в технике линогравюры и учатся вышивать гладью.

Свято-Богоявленский мужской монастырь (на карту)

Считается, что построен он в начале XVII века. Здесь уютная территория, за которой ухаживают монахи, есть небольшой пруд, каштаны и клумбы с цветами. За храмом – смотровая площадка, с которой открывается невероятно красивый вид на реку Мстёрку.

Вязники

Смотровая площадка «Венец» (на карту)

Одна из самых высоких точек города. В 2018 году площадку вымостили плиткой. Пожалуй, здесь – самый завораживающий вид на Клязьму за весь маршрут. Лентой вьется река среди заливных лугов, уходя за горизонт. Посреди реки – остров, похожий на перышко. Глядишь на владимирские просторы в их первозданной красоте – и дух захватывает! Отсюда же видны остатки крепостных валов древнего города Ярополча (был сожжен войсками Батыя в 1239 году).

Где поесть:

Кофейня «Белый кролик»

Если вы – сладкоежка или кофеман, будьте настороже: в «Белом кролике» легко потерять счет съеденному и выпитому! Сложно удержаться от того, чтобы не начать дегустировать все подряд. Пирожные, торты, коктейли – все приготовлено по авторским рецептам. Рекомендация от шеф-повара: обязательно попробуйте черничный или тропический чизкейк, банановый тирамису и миндальный рулет! И непременно закажите фирменный кофе «Кролик» с секретными ингредиентами в составе. Что это за ингредиенты, сотрудники кофейни не говорят. К слову, с 2021 по 2023 годы «Белый кролик» был отмечен в номинации «Хорошее место» от компании «Яндекс».

На этом путешествие заканчивается – дорога ведет назад, в Нижний Новгород.