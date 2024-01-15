Горький на сладкое: выходные в Нижегородской области

В этом году столица Приволжского федерального округа обошла по качеству жизни европейские столицы и даже Москву с Санкт-Петербургом. Есть здесь и редкий для мегаполисов простор, и окрыляющие дали, особенно красивые в предзакатном свете, и изобилие исторических памятников и музеев, и бурная культурная жизнь, и гедонистическая ресторанная сцена. Недавно отпраздновавший 800-летие, Нижний Новгород к этому славному юбилею не только обновил своё наследие, но и обзавёлся новыми достопримечательностями. Да и в Нижегородской области найдётся немало чудесных уголков, которые навсегда останутся в сердце.

Russian Traveler №5(9) 2023 читать этот номер

День 1. Волжская столица: Нижний Новгород

В снежном убранстве и сиянии праздничной иллюминации город на Волге, пожалуй, особенно прекрасен. Главная точка притяжения во все сезоны – это, конечно, Нижегородский кремль, могучая крепость, раскинувшая ожерелье из 13 башен по сложному рельефу Дятловых гор. В зимний период доступна половина уникального кольцевого маршрута по боевому ходу кремлёвской стены, такого больше нет нигде в России! В четырёх башнях размещаются экспозиции – к посещению обязательна выставка «Подвиг народного единства» в Ивановской башне, ведь именно из её ворот в 1612 году выходило войско Народного ополчения, созванного Мининым и Пожарским.

Здесь же – самый старый в городе Михайло-Архангельский собор, культурное пространство, филармония, открытая выставка военной техники, Вечный огонь и, конечно же, великолепные виды. Здания бывшего губернаторского дома и манежа – этот памятник исторического наследия был восстановлен буквально из руин к 800-летию города – занимает Художественный музей с одним из лучших в России собранием русского искусства, а в бывшем здании Арсенала показывают искусство современное.

Выйдя из ворот Дмитриевской башни (в праздничный период она становится «холстом» для светового шоу) и перейдя через сияющую огнями главную городскую площадь Минина и Пожарского, можно отправиться гулять по расцвеченной гирляндами пешеходной Большой Покровской улице. Полюбоваться зданием одного из старейших в России драматических театров, где выступал Шаляпин, «сказочным» ансамблем Государственного банка, построенным к 300-летию дома Романовых, и, конечно, сфотографироваться с обаятельными городскими скульптурами.

Отсюда рукой подать (ну или проехать пару остановок на неторопливом трамвае) до патриархального городского района Започаинье – в этом сердце исторического Нижнего Новгорода легко перенестись на пару столетий назад, любоваться резными наличниками на вековых деревянных домах, слушать колокольные звоны и разглядывать открывающиеся за домами подёрнутые дымкой волжские горизонты.

Вид на ансамбль церкви собора Пресвятой Богородицы (Строгановскую) Фото: Архив министерства туризма и промыслов Нижегородской области

От угловой Георгиевской башни, возле которой высится памятник лётчику Валерию Чкалову, спускается к Волге монументальная лестница – одна из самых высоких в России. Если же выйти из кремля через ворота Ивановской башни, можно оказаться в районе города, когда-то слывшем Нижним базаром. На старинной Рождественской улице ещё жив дух энергичной купеческой старины – зимой тут разворачивается праздничная ярмарка, а на площади Маркина заливают каток!

Все пути неизменно приводят к великолепным нижегородским набережным – их в городе целых пять. Самая импозантная, пожалуй, Верхне-Волжская. Именно здесь красуется усадьба Рукавишникова – главная площадка Нижегородского музея-заповедника, где в блистательных дворцовых интерьерах проводят выставки экспонатов из его богатого собрания и устраивают старосветские балы.

В конце Верхне-Волжской набережной – станция самой длинной в Европе канатной дороги над водой, соединяющей берега Волги; зимой тут пассажиров меньше, а романтики даже больше! Но, пожалуй, лучшими видами может похвастать набережная Федоровского, вместе с прилегающими склонами недавно ставшая целым Парком 800-летия города: с неё как на ладони видна Стрелка Волги и Оки с собором Александра Невского, одним из самых высоких храмов нашей страны.

Чтобы попасть в этот второй городской центр, нужно будет переправиться по Канавинскому мосту на низкий окский берег. Когда-то там располагались крупнейший речной порт и самая знаменитая ярмарка России. Теперь в историческом здании торговых рядов квартирует мультимедийный музей «Россия – моя история». А ажурные металлические основы пакгаузов, оставшиеся со времён проведённой здесь в 1896 году Всероссийской выставки, дали начало современной культурной площадке.

Сегодня на Стрелке – видовая прогулочная зона, и панорама верхней части города отсюда открывается изумительная, не зря Илья Репин восхищался здешними «необозримыми далями». А какое удовольствие прокатиться на катке, открытом на Стрелке возле стадиона «Нижний Новгород»!

Фото: Архив министерства туризма и промыслов Нижегородской области

Несколько остановок на метро – и попадаешь в другую точку притяжения Нижнего Новгорода, легендарный Автозаводский район. Тут можно и нужно посетить недавно обновлённый Музей истории завода ГАЗ и отдать должное труженикам этого «русского Детройта» и самым легендарным автомобилям, сошедшим с его конвейера.

В Заречной части города расположено ещё одно легендарное предприятие – фабрика стеклянных ёлочных украшений «Ариель» – туда непременно стоит заглянуть, чтобы принять участие в мастер-классе по росписи ёлочной игрушки, понаблюдать за стеклодувами и посетить местный музей – и продлить ностальгическое путешествие в зимнюю сказку.

День 2. Города мастеров: Городец и Балахна

Лежащий среди густых лесов на левом берегу Волги Городец на 70 лет старше Нижнего Новгорода и почти ровесник Москвы. Основанный Юрием Долгоруким, в зените своей славы он был столицей самостоятельного княжества, в которое входил и Нижний Новгород.

На протяжении нескольких веков Городец неоднократно подвергался набегам, однажды был разорён и практически обезлюдел. Но возродился – и к концу XVIII века это уже было крупное торговое и ремесленное село, где проводилась ярмарка, уступавшая лишь Нижегородской. На всю Россию славились городецкие резьба по дереву, роспись прялок, золотная вышивка и гончарное дело – а ещё чудесные печатные пряники тридцати сортов!

Музей «Терем русского самовара» в Городце расположился в бывшей усадьбе купца Гришаева Фото: Архив министерства туризма и промыслов Нижегородской области

Сегодняшний Городец – настоящий, без всякого преувеличения, музей под открытым небом. Здесь великолепно сохранилась старинная застройка – основательные каменные особняки и пёстрые деревянные дома, часто с прихотливой кружевной резьбой.

У города на высоком берегу Волги есть собственная «парадная» лестница – она ведёт к памятнику Александру Невскому (в Городце легендарный военачальник принял постриг и окончил свои дни). От видов на Волгу со смотровых площадок захватывает дух. А при желании можно заглянуть и поглубже в историю, пройдя по Городецкому валу, – когда-то он был частью одних из самых мощных оборонных укреплений на Руси.

Большинство достопримечательностей Городца сосредоточено в его Музейном квартале – между прочим, единственном в своём роде в Нижегородской области. В исторических усадьбах разместились несколько музеев, и в каждом – особый мир. В Детском музее выставлены старинные игрушки, «Дом графини Паниной» хранит историю своих знатных владельцев и приоткрывает тайны старинного русского костюма, граммофонов, утюгов, часов и ёлочных игрушек.

Есть тут музей, посвящённый самоварам, и «Галерея добра», объединяющая другие ушедшие в прошлое артефакты – от навесных замков до дверных заслонок и народных музыкальных инструментов.

Музей «Терем русского самовара» Фото: Архив министерства туризма и промыслов Нижегородской области

Истории города и его жителей посвящены музей «Городец на Волге», Городецкий краеведческий музей и Музей имени Александра Невского с современными мультимедийными экспозициями. Стоит непременно заглянуть и в музей «Городецкий пряник» – впечатлиться резными досками, с помощью которых на выпечку наносили причудливые рисунки, узнать рецепт легендарного местного специалитета и, конечно, накупить сладких сувениров.

Ну а познакомиться поближе с творческим наследием Городца зовёт туристический комплекс «Город мастеров». Мини-городок сказочных деревянных теремов уже современные умельцы украсили фантастическими львами и единорогами, сиринами и алконостами в традициях местной глухой резьбы – такие фигуры и теперь интересно поискать на старых домах Городца. В центре проводятся познавательные экскурсии по мастерским, где можно увидеть ремесленников за работой, увлекательные мастер-классы, знакомящие с промыслами Городецкой земли, чаепития с пряниками и фольклорные посиделки.

Дорога из Нижнего Новгорода в Городец лежит через старинную Балахну – когда-то это был крупный солеваренный центр, а затем и столица корабельного дела. Это здесь три века назад на петровских верфях украшали суда прихотливыми фигурными узорами поволжские резчики по дереву, достигая невиданных высот мастерства.

Сама Балахна тоже была знаменита промыслами – изготовлением изразцов и кружевоплетением. Последнее славилось не только в России, но и в Европе – балахнинские кружевницы выполняли заказы Екатерины II и даже плели кружево для украшения свадебного платья английской королевы Виктории.

Балахнинское кружево Фото: Архив министерства туризма и промыслов Нижегородской области

Стоит непременно заглянуть в музей «Дом Плотникова» – часть Балахнинского музейно-художественного комплекса. Там собрана отличная экспозиция, посвящённая кружеву, можно узнать эти и многие другие завораживающие элементы легенды Балахны и полюбоваться тончайшей работой мастериц XIX века – и наших дней.

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День 3. Святые земли: Дивеево и Арзамас

Всего в двух часах езды на юг от Нижнего Новгорода лежит Серафимова земля – край, связанный с жизнью и деяниями одного из самых почитаемых православных подвижников, преподобного Серафима Саровского. Он подвизался в Саровской пустыни и был покровителем женского монастыря в селе Дивеево. В послереволюционные годы оба монастыря были расхищены и возродились только на рубеже тысячелетий. Сегодня сюда приезжают тысячи паломников – это главный духовный центр России.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь – величайшая святыня для православных людей. Но и людям не богомольным заглянуть сюда непременно стоит – умиротворённая атмосфера и торжественная красота монастырского ансамбля благотворны для всех. Обитель считается четвёртым на земле и единственным в нашей стране уделом Пресвятой Богородицы, то есть местом, отмеченным особым покровительством Девы Марии.

Вертеп на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Фото: Архив министерства туризма и промыслов Нижегородской области

По преданию, Матерь Божия сама указала место для основания храма. Здесь же, как было явлено в видении отцу Серафиму, Пресвятая Богородица сошла на землю. На месте той тропы был обустроен кольцевой маршрут для моленья, так называемая Канавка (на самом деле небольшой земляной вал) – по ней верующие проходят, многократно читая молитву Богородице. Ещё одна святыня – рака с мощами преподобного Серафима Саровского в Троицком соборе монастыря, а в окрестностях обители есть несколько почитаемых святых источников.

Духовным центром издавна считается и Арзамас. Одно из пограничных укреплений, основанное по велению Ивана Грозного для защиты восточных рубежей страны, удачно стояло на пересечении торговых трактов и в более мирные времена превратилось в богатый купеческий и ремесленный город. Благополучные горожане поставили здесь три десятка церквей и четыре монастыря!

Панорама Арзамаса Фото: Архив министерства туризма и промыслов Нижегородской области

На туриста исторический центр Арзамаса впечатление производит ошеломительное – словно в глухом углу, спрятанном за нижегородскими лесами, внезапно открывается чудесный город. На высоком берегу реки Теши царит классицистический Воскресенский собор, чуть поодаль громоздится не менее могучий Спасо-Преображенский собор, выстроенный в традициях нижегородской архитектуры, тянутся ввысь 30-метровые купола стройной Преображенской церкви, а к склону лепятся вековые деревянные дома.

Резное кружево украшает многие купеческие особняки, рассыпанные по старым улицам, – стоит увидеть филигранный дом Синицына, дом Ханыкова, дом Твердова в стиле ампир и усадьбу купца Попова-Щетинина, доказывающие, что при должном устремлении здания в торжественном классическом стиле вполне можно строить и из дерева.

Роспись Воскресенского собора в Арзамасе Фото: Архив министерства туризма и промыслов Нижегородской области

В старинных домах открыты музеи уроженца Арзамаса – Аркадия Гайдара и Максима Горького, который, находясь здесь в ссылке, писал пьесу «На дне». Интересно посетить и единственный в мире Музей русского патриаршества, расположенный в здании магистрата XVII века на Соборной площади.

Торговая жизнь Арзамаса в былые времена мало уступала по интенсивности нижегородской. Город славился не только резьбой по дереву, но и другими ремёслами – от выделки кож до золотного шитья; лучшие образцы этого старинного прикладного искусства можно увидеть в Арзамасском историко-художественном музее. Во всей России ценили лук местного сорта и особую арзамасскую породу гусей. На улице Карла Маркса установлен бронзовый гусь – символ города, а на Литературном перекрёстке – целый их «выводок». Такое место выбрано не случайно – известно, что гусей подавали на обедах литературного общества «Арзамас», куда входили Пушкин и Вяземский.

Прогулки по тихим и живописным улицам, как и посещение недавно обновлённого городского парка имени Гайдара, словно отправляют в детство и дарят возможность снова стать беззаботными и счастливыми.

Координаты

Когда ехать?

В Нижегородской области хорошо отдыхать во все сезоны – но, пожалуй, именно зимой тут особенно, по-домашнему уютно и тепло. К тому же праздничный период, как всегда, радует обширной культурной и развлекательной программой, с которой можно ознакомиться на региональном туристическом портале «Знакомьтесь, Нижний».

Как добраться?

Международный аэропорт Нижнего Новгорода принимает самолёты из многих городов России, с Москвой и Санкт-Петербургом столицу Приволжья связывают несколько ежедневных рейсов. Удобно сюда добираться и по железной дороге: из Москвы в Нижний Новгород «летают» скоростные поезда «Ласточка» (время в пути около 4 ч), из Санкт-Петербурга ходит фирменный поезд «Волга» (время в пути 14 ч). Без пересадок по железной дороге можно доехать и до Арзамаса на поездах, следующих в Приволжье, Сибирь и на Урал – например, в Казань, Чебоксары, Екатеринбург, Новокузнецк.

По области удобно путешествовать на автобусах (в Арзамас можно попасть и на электричке), а ещё лучше приехать сюда на автомобиле (или арендовать машину в Нижнем Новгороде). Из Москвы напрямую до Арзамаса можно добраться по новой высокоскоростной трассе M-12.

Где жить?

Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin – пожалуй, самый центральный отель города: он может похвастать комфортабельными номерами, окна большинства из них выходят на кремль. Ресторан с многообразными завт-раками, спа-центр и служба консьержей помогают постояльцам зарядиться силами и получить максимум пользы от поездки.

Парк-отель «Кулибин» со стильными современными интерьерами расположен в верхней части города, в уютном квартале рядом с парком имени «нижегородского Архимеда», и позволяет хорошенько отдохнуть в расслабленной обстановке после насыщенного экскурсиями дня.

Отель «Никитин» открыт в историческом здании, принадлежавшем ансамблю Нижегородской ярмарки и расположенном рядом с собором Александра Невского на Стрелке. Когда-то этот дом держал один из братьев Никитиных – тех самых, что создали популярнейший в дореволюционной России цирк. Отель оформлен в классическом духе и погружает гостей в атмосферу купеческой старины.

Отель «Дивеевская слобода» в селе Дивеево предоставляет отдых в русском народном стиле: тут номера в деревянных теремах, рестораны-трапезные, в меню которых преобладает русская кухня, и баня с молодильным чаном – как в сказке!

Бутик-отель «Реавиль» в Арзамасе расположен в самом центре города и в непосредственной близости от его главных достопримечательностей. В меню отельного ресторана русской и европейской кухни есть целый раздел, посвящённый арзамасскому гусю.

Новогодняя и рождественская праздничная иллюминация в Дивееве Фото: Архив министерства туризма и промыслов Нижегородской области

Где есть?

«Кусто» в Нижнем Новгороде недавно занял первое место в рейтинге лучших ресторанов Центрального региона (по версии Where to Eat). В этом гастрономическом рыбном ресторане шеф-повар Дмитрий Данилов угощает авторскими блюдами, приготовленными из дикой рыбы и свежих морепродуктов, привезённых с северных морей и Дальнего Востока.

Стейкхаус «Митрич» давно и заслуженно считается лучшим мясным рестораном Нижнего Новгорода. Его меню вдохновлено русскими продуктами и нордическим традиционным подходом к гастрономии.

В ресторане Yale блюда современной русской кухни готовят из продуктов, специально выращенных для него фермерами. Расположенный в исторической купеческой усадьбе, он дарит гостям не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие.

Культурный опыт расширяет и ресторан «Парк Культуры» – в нём имеется собственная картинная галерея, а еда, как и искусство, ориентирована на локальные смыслы.

На «Городецкой сыроварне Курцево» недалеко от Городца варят сыр 20 сортов из козьего и коровьего молока и проводят дегустации.

В арзамасской «Монастырской трапезе», принадлежащей соседней обители и расположенной на улице Гостиный Ряд, можно подкрепиться чаем с пирожками и купить монастырские мёд, сыр и сборы трав.

Городецкая роспись Фото: Архив министерства туризма и промыслов Нижегородской области

Сувениры

Из Городца можно привезти не только знаменитые печатные пряники, но и удивительные изделия местных умельцев. В первую очередь это посуда и утварь, украшенная городецкой росписью, золотная вышивка и жбанниковская глиняная игрушка.

В сувенирных магазинах Нижнего Новгорода множество изделий и других народных промыслов, которыми славится регион: казаковская филигрань, хохломская и семёновская роспись, кружева и изделия из войлока: обширный выбор в магазине «Художественные промыслы» на Большой Покровской, 43 и в туристическом центре в Нижегородском кремле (Кремль, 7А).

А ещё можно запастись стильным мерчем «Нижний 800» и концептуальными сумками, блокнотами или кружками от мастерской «Пшено». Об Арзамасе же будут напоминать милые сувениры с гусями и тёплые варежки, купленные на Соборной площади.