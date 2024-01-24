По высшему разряду: горнолыжные курорты Северного Кавказа

Ослепительное солнце и вечные снега, длинные трассы и головокружительные панорамы, древняя культура и щедрая кухня: Кавказ предлагает зимний отдых на высочайшем уровне – каким же ещё он может быть в самых высоких горах России? А среди многочисленных горнолыжных курортов Северо-кавказского федерального округа непременно найдётся тот, что подходит именно вам.

Russian Traveler №5(9) 2023 читать этот номер

1 «Эльбрус», Кабардино-Балкария

Катание: 17 км трасс Сезон: круглый год Ближайшие аэропорты: Нальчик (128 км), Минеральные Воды (187 км)

Белый гигант с раздвоенной макушкой гордо стоит над Кавказом – царственный, словно двуглавый орёл. Высочайшая вершина Европы и России даёт возможность кататься поистине на заоблачных высотах: верхняя станция канатной дороги располагается на уровне 3847 м и занесена в Книгу рекордов России. Снег на такой высоте не тает никогда – спортивные сборы и кемпы на здешних ледниках проводят даже летом!

Трассы на Эльбрусе широкие и не особенно сложные: по сути, это один спуск с красными и синими участками, зато самый длинный в России – его протяжённость составляет более шести километров. В этом сезоне к трём очередям подъёмников добавятся новые (гондола и кресло), а к подготовленным трассам – ещё восемь спусков разной сложности в районе станции «Мир» (3450 м). Заработает и отдельный учебный спуск для новичков с собственным бугелем.

Курорт в последние годы вообще активно меняется к лучшему. Здесь появляются новые отели и комплексы апартаментов с достойным уровнем сервиса, расширяется список экскурсий и развлечений, к нынешней зиме реновация превратила нижнюю поляну Азау в хорошо организованное пространство с кафе, сервисами, парковками и прочими необходимыми объектами туристической инфраструктуры. Ски-пассы – в том числе многодневные – теперь можно пополнять и продлевать онлайн, а в зоне катания работает бесплатный Wi-Fi.

Расположенный на склоне Эльбруса, на высоте почти 4 км, LeapRus – один из самых высокогорных отелей России.

2 «Чегет», Кабардино-Балкария

Катание: около 10 км трасс Сезон: с декабря по апрель Ближайшие аэропорты: Нальчик (123 км), Минеральные Воды (183 км)

«Чегет» – второй знаменитый горнолыжный курорт Приэльбрусья. Хотя хронологически первым был именно он: в 1963 году на его склонах заработал единственный в СССР общедоступный кресельный подъёмник, что стало началом новой горнолыжной эры. Горный массив, расположенный в нескольких километрах от Эльбруса, тоже имеет две вершины – Донгузорун-Чегет-Карабаши и Азау-Гитче-Чегет-Карабаши. У советских горнолыжников считалось особым шиком выговорить их сложные названия подряд без запинки, добавив в конце «мать», но чаще курорт называют просто «Чегетом».

Хотя ростом он значительно ниже соседа-рекордсмена, справиться с чегетскими трассами под силу только профи. Они считаются самыми сложными на всём Кавказе: склоны не размечены и не маркированы, кулуары местами имеют уклон до 45°, огромные ледяные бугры вошли в легенды, а на извилистом выкате под названием «Доллар» камней бывает едва ли не больше, чем снега. Но тем, кто не боится сложностей, это дикое катание приносит дикое же удовольствие.

На Чегете впечатляют не только спуски, но и подъёмы: здесь всё ещё работает та самая антикварная советская креселка. Действует и легендарное кафе «Ай» на её средней станции. В круглой хижине, где снимали фильм «Завтрак с видом на Эльбрус», готовят вкуснейшие балкарские лепёшки-хычины, а с террасы действительно открывается открыточный вид на царь-гору.

3 «Архыз», Карачаево-Черкесия

Катание: 27 км трасс Сезон: с декабря по март Ближайший аэропорт: Минеральные Воды (218 км)

Самый молодой из больших кавказских курортов принял первых горнолыжников десять лет назад. «Архыз» строили почти с нуля и уже по современным стандартам. Большая и логично спланированная зона катания располагается на двух склонах: на южном больше простых и комфортных трасс, на северном же имеются длинные и крутые красные и чёрные спуски для опытных райдеров. Все они носят космические названия – это дань уважения знаменитой специальной астрофизической обсерватории РАН, которая расположена в получасе езды от «Архыза» в том же ущелье.

На курорте есть сноу-парки, учебные склоны, вечернее катание, продвинутым предлагают ски-туры по живописным маршрутам, а для любителей раскатывать вельвет есть специальный тариф «Первый след», позволяющий выходить на трассы за час до официального открытия канаток.

Снежные пушки гарантируют качественное покрытие, ратраки утюжат склоны в ежедневном режиме, современные и быстрые гондолы и кресла разводят потоки катающихся так, что очереди почти не скапливаются.

А в туристических посёлках у нижних станций есть всё необходимое от камер хранения до смешных селфи-зон. Курорт активно развивается, едва ли не каждый сезон здесь открываются новые трассы, а в будущем их длину планируют увеличить до 200 км!

Многие трассы на Северном Кавказе узкие и длинные, что осложняет манёвры, но позволяет набирать скорость.

4 «Цей», Северная Осетия – Алания

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Катание: около 8 км трасс Сезон: с декабря по март Ближайшие аэропорты: Владикавказ (95 км), Нальчик (149 км)

Красивейшее Цейское ущелье, вокруг которого смыкаются подковой два живописных хребта, входит в состав Северо-Осетинского заповедника. В середине 1960-х здесь открылся спортивный лагерь, который летом обучал альпинистов, а зимой – горнолыжных инструкторов. Рекламную кампанию этому историческому курорту обеспечил хит Юрия Визбора. В «Цейской» – последней своей песне – знаменитый бард сравнивал здешние ледники с замёрзшим небом, а само пребывание в альплагере называл «панацеей от наших несчастий».

В память о Визборе в «Цее» ежегодно проводят фестиваль авторской песни. А альплагерь продолжает работать, и теперь он открыт для всех желающих. Зона катания выглядит так же, как в годы написания «Цейской», только в пару к старенькой однокресельной канатке добавили более современное двойное кресло и завели несколько ратраков. Сложность и крутизна трасс меняются в зависимости от высоты: нижний выкат совсем пологий и подходит новичкам, средняя часть покруче, а на самом верху уже черным-черно.

Помимо альплагеря в Цейском ущелье для гостей доступны ещё несколько отелей, а этой осенью заработал и новенький концептуальный комплекс с модульными домиками и спа-центром. Есть надежда, что и склоны тоже в скором времени начнут приводить в соответствие с современными стандартами.

На горнолыжных курортах Северного Кавказа хорошо и новичкам – везде есть и учебные склоны, и опытные инструкторы.

5 «Ведучи», Чечня

Катание: около 1 км трасс Сезон: круглый год Ближайший аэропорт: Грозный (79 км)

Молодой всесезонный курорт в Итум-Калинском районе Чечни, на склонах кавказского хребта Данедук, развивается уже на протяжении пяти лет – первых райдеров он принял в 2018-м. «Ведучи» может похвастать самой протяжённой в мире трассой с искусственным покрытием – 967 м. На данный момент – не считая учебной трассы – на курорте она единственная, её обслуживает новёхонькая кресельная канатная дорога, а перед сезоном трассу натирают особым скользящим составом.

Главная же зона катания создаётся на северном склоне, на высоте свыше 2300 м – к 2025 году горнолыжникам и сноубордистам будут доступны почти 14 км трасс всех уровней сложности и четыре канатные дороги, в том числе одна из самых длинных в России – гондольная, длиной больше четырёх километров.

В «Ведучи» уже открыт неплохой отель, работают и прокат экипировки, и большое кафе с местным колоритом, и детская комната. Самая же популярная точка курорта – панорамные качели с видом на горы.

Панорамные качели на курорте «Ведучи»

6 «Домбай»

Катание: 25 км трасс Сезон: с декабря по апрель Ближайший аэропорт: Минеральные Воды (201 км)

Прославленный всё тем же Юрием Визбором «Домбай» – один из старейших отечественных горно-спортивных центров. И первый полноценный горнолыжный курорт в современном смысле этого слова. Он появился благодаря финскому президенту Урхо Кекконену. Большой любитель зимнего спорта, Кекконен во время визита в Финляндию председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина похвастался перед ним финскими горнолыжными центрами – и к его ответному визиту в Советском Союзе уже спешно строили собственный.

Косыгин выбрал для курорта самый красивый уголок Кавказа, куда сам регулярно приезжал отдыхать. На склонах горного массива Мусса-Ачитара появилась суперсовременная по тем временам канатная дорога, в посёлке Домбай у её подножия выросли монументальные отельные комплексы, а на склонах появилась удивительная гостиница в виде летающей тарелки – подарок впечатлённого Кекконена.

Тарелка, кстати, стоит по сей день и до сих пор используется по назначению. Сегодня курорт уже не так популярен, как в те годы, когда «Домбайский вальс» пели даже космонавты с орбиты. Но это позволяет ему сохранять демократичные цены и почти домашнюю атмосферу.

Инфраструктуру постепенно обновляют – в этом сезоне, например, открывают ещё одну современную шестикреселку. А что остаётся неизменным, так это виды, которые по-прежнему считаются самыми живописными на всём Кавказе.

Снега зимой на Северном Кавказе обычно выпрашивать не приходится, к тому же главные курорты оборудованы снежными пушками. Фото: Антон Тайбарей

Где ещё покататься на Кавказе? «Армхи», Ингушетия

Всесезонный курорт расположен в Горной Ингушетии, в живописном Джейрахском ущелье. Здесь всего одна несложная трасса протяжённостью 1200 м и учебный склон, но для продвинутых лыжников и сноубордистов в снежные зимы есть хорошие возможности для внетрассового катания с гидом. Его вполне можно совместить с оздоровительными программами в одноимённом санатории, который в этом году прошёл значительную реновацию.

Всесезонный курорт расположен в Горной Ингушетии, в живописном Джейрахском ущелье. Здесь всего одна несложная трасса протяжённостью 1200 м и учебный склон, но для продвинутых лыжников и сноубордистов в снежные зимы есть хорошие возможности для внетрассового катания с гидом. Его вполне можно совместить с оздоровительными программами в одноимённом санатории, который в этом году прошёл значительную реновацию. «Мара», Карачаево-Черкесия

Туристско-рекреационный комплекс «Мара» находится на Скалистом хребте – плато Бийчесын, на высоте 2300 м над уровнем моря. Удобнее всего добираться сюда из Кисловодска, до которого около 50 км. Протяжённость пологой трассы – 1400 м с перепадом высот около 300 м, она обслуживается бугелями, есть туристический комплекс с деревянными срубами и кафе.

Туристско-рекреационный комплекс «Мара» находится на Скалистом хребте – плато Бийчесын, на высоте 2300 м над уровнем моря. Удобнее всего добираться сюда из Кисловодска, до которого около 50 км. Протяжённость пологой трассы – 1400 м с перепадом высот около 300 м, она обслуживается бугелями, есть туристический комплекс с деревянными срубами и кафе. «Лаго-Наки», Адыгея

В будущем на красивейшем горном плато Лаго-Наки собираются построить большой горнолыжный курорт мирового уровня. Пока же можно оценить сказочные виды и пушистый снег на маленьких учебных склонах при местных турбазах. Самый популярный принадлежит дому отдыха «Лаго-Наки». Здесь работает бугель, есть прокат снаряжения и возможность нанять инструктора.

В будущем на красивейшем горном плато Лаго-Наки собираются построить большой горнолыжный курорт мирового уровня. Пока же можно оценить сказочные виды и пушистый снег на маленьких учебных склонах при местных турбазах. Самый популярный принадлежит дому отдыха «Лаго-Наки». Здесь работает бугель, есть прокат снаряжения и возможность нанять инструктора. «Порог неба», Северная Осетия – Алания

База отдыха «Порог неба» находится в одном из самых живописных мест Северной Осетии – в Дигорском ущелье, на высоте около 1800 м. Летом сюда приезжают ради любования пейзажами, трекинга к окрестным горам и ледникам и катания на лошадях, зимой же катаются уже на горных лыжах и сноубордах на двух небольших и довольно лёгких трассах протяжённостью 1 и 1,3 км: к их началу поднимает бугель.

Склон курорта «Армхи»

Ольга Яковина, Иван Васин