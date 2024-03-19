Город историй: выходные в Санкт-Петербурге

«Санкт-Петербург – город историй»: именно так звучит новый слоган Северной столицы. И этих историй здесь ровно столько, сколько жителей и туристов, ведь у каждого она своя, не похожая на все остальные.

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Одни стремятся увидеть знаковые достопримечательности – «Эрмитаж», Петропавловскую крепость, Исаакиевский и Казанский соборы, прогуляться по оживлённому в любое время дня и ночи Невскому проспекту и побывать в великосветском Петергофе.

Другие спешат познакомиться с объектами «новой туристской географии» – например, с новым музеем РЖД, модными общественными пространствами на месте отработавших своё промышленных предприятий и историческим парком «Остров фортов». Третьи посещают действующие производства и «гастролируют» по бесчисленным ресторанам и барам – не случайно в прошлом году город официально стал кулинарной столицей России!

И всё же, будем честны, от Санкт-Петербурга мы прежде всего ждём неизбывной европейской «классики», которую в такой концентрации в нашей стране не найти больше нигде. Начать можно с бывшего Юсуповского дворца на Мойке, многие залы которого несколько лет назад открылись после масштабной реконструкции. На экскурсии показывают и роскошный частный театр, который по пышности убранства легко даст фору сценам иного провинциального городка, а в подвале можно увидеть экспозицию, посвящённую случившемуся там убийству Григория Распутина.

Частный театр в Юсуповском дворце на Мойке Фото: Иван Васин

Другое потрясающее место – Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, куда пускают лишь в составе организованного тура по предварительной (и заблаговременной) записи в соцсетях музея. Оттуда недалеко и до «новой классики» – лютеранской церкви Анненкирхе, где в необычных «погорелых» интерьерах регулярно проходят выставки и концерты. Закруглить же впечатления можно в уютном Михайловском театре, где оперная и балетная классика идёт рука об руку с современными постановками.

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Фото: Иван Васин

И, конечно, для такого уик-энда в Санкт-Петербурге трудно представить себе отель уместнее, чем легендарная «Астория», входящая в эксклюзивную гостиничную коллекцию Rocco Forte Hotels. Расположенный в двух шагах от Исаакиевского собора – видом на него можно любоваться и из номеров, и из одноимённого гастрономического ресторана, и из гостиной «Ротонда», и даже из разместившейся на седьмом этаже спа-зоны – отель в стиле модерн давно стал одной из знаменитейших достопримечательностей города на Неве.

Он признан объектом культурного наследия федерального значения. За более чем столетнюю историю гостиницы в ней останавливались Дягилев и Шаляпин, Павлова и Нижинский, Мандельштам и Гиппиус, Ален Делон и Джина Лоллобриджида, офицеры высшего командного состава и советские руководящие работники, среди которых был и Ленин.

Отель «Астория» расположен в самом центре Санкт-Петербурга – отсюда рукой подать до главных достопримечательностей города. Фото: Архив Rocco Forte Hotels

Стильные и спокойные по цветовой гамме номера и люксы с дизайном от Ольги Полицци, кулинарные изыски (чего стоит один только десерт «Диана Вишнёва», созданный шеф-кондитером в честь примы Мариинки), чинное чаепитие в «Ротонде» и коктейли в баре Lichfield, особая камерная, слегка декадентская атмосфера – не стоит упускать возможность вписать себя в историю, хотя бы на пару дней «прописавшись» в «Астории».