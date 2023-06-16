Хаски, лоси и киты: 25 мест в России, где можно поближе познакомиться с животными

Рассказываем, как скрасить свои путешествия по России встречами с самыми разными животными, обитающими в заповедниках и на эко-фермах. Пернатые, сохатые и косматые – от умилительных пушистых альпак до гигантов-китов.

Эксперты сервиса путешествий Туту и проекта «Медиаразведка» выбрали парки, заповедники и фермы, где можно познакомиться с хаски, альпаками, оленями и другими животными. В мае проекту исполнилось два года: прошёл юбилейный 50-й тур для блогеров и журналистов. За это время «медиаразведчики» увидели более двадцати регионов России, оценили сотни локаций и гидов.

Места, где можно пообщаться с животными, традиционно получают одни из самых высоких баллов и восторженных отзывов опытных путешественников. Такие локации тревел-блогеры и журналисты рекомендуют включать в свою программу при планировании поездок.

Национальный парк «Куршская коса», Калининградская область

Оценка «Медиаразведки» — 9/10

На территории национального парка «Куршская коса», расположенного у границы с Литвой, находится орнитологическая станция «Фрингилла». С апреля по октябрь посетители станции могут наблюдать за работой орнитологов и кольцеванием птиц. Через национальный парк мигрируют скворцы, зяблики, ястребы, синицы, совы. Здесь можно увидеть редкого лебедя-шипуна, белого аиста и орлана-белохвоста.



Также в парке обитают лоси, косули, пятнистые олени, выдры, куницы, енотовидные собаки, барсуки и лисы. Обычно животные осторожны, но лисы, кажется, не боятся путешественников и подходят к людям совсем близко.



Что по ценам? Стоимость посещения парка — 300 рублей с человека, дети до 18 лет — бесплатно. Если приехали на своей машине, нужно будет оплатить за проезд транспорта ещё 150 рублей (к примеру, двое взрослых и один ребёнок в одном автомобиле — 750 рублей). Экскурсия по «Фрингилле» — 300 рублей за взрослого, 100 рублей за ребенка.

Ферма «Сытая Дуся», Ивановская область

Оценка «Медиаразведки» — 9,8/10

В селе Ёлнать на берегу Волги находится ферма с забавным названием «Сытая Дуся». Место тихое: вблизи нет ни больших дорог, ни предприятий. В селе даже нет газа.

Хозяйка фермы Наталья сама проводит экскурсии. Гости могут обнять козочек, подержать в руках цыплят, познакомиться с веселым псом Валерой, научиться готовить сыр халуми, сделать куклу-зерновушку, узнать историю жерновой мельницы и многое другое.

Угощают натуральными продуктами: бездрожжевым хлебом из русской печи, молоком и сырами. Есть мастер-классы по приготовлению пиццы, хлеба, сытников, каши и калачей, а также моцареллы.

Что по ценам? Стоимость программы «В гостях у сыровара» — 1500 рублей для взрослых. Кулинарных мастер-классов — от 800 до 1300 рублей. Для детей до семи лет скидка 50% на любую программу. Знакомство с животными входит в стоимость. Размещение в гостевом доме-бане — 4000 рублей в сутки (до пяти человек), в доме-тереме — 7000 рублей в сутки (до 10 человек).

Знакомство с козочками в Ивановской области Фото: Сергей Шандин

Хаски-парк «Ловозеро», Мурманская область

Оценка «Медиаразведки» — 10/10

В большом парке живут не только сибирские хаски, но и северные олени. Зимой здесь катаются на собачьих упряжках, а летом гуляют с собаками на природе. Олени в летние месяцы на свободном выпасе в дикой тундре, поэтому перед гостями парка могут и не показаться.

Бронируйте посещение заранее, заехать просто так по пути не получится. Из хаски-парка можно отправиться в деревню «Самь сыйт» — узнать о быте саамов и сфотографироваться в национальных костюмах.

Что по ценам? Стоимость — от 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей.

Хаски-парк «Ловозеро», Мурманская область Фото: Андрей Белавин

Лапландский заповедник, Мурманская область

Оценка «Медиаразведки» — 9,6/10

В Лапландском заповеднике живут лоси, медведи, росомахи, и конечно, северные олени. Животные находятся в естественной среде обитания, поэтому, конечно, никто не даст гарантию, что вы точно увидите кого-то из них. Но все возможно! А если вместо самостоятельной прогулки пойти на экскурсию с опытным гидом, шансов еще больше.

Что по ценам? Стоимость — от 450 рублей для взрослых и 400 рублей для детей. Для детей от двух лет и пенсионеров — бесплатно.

Лапландский заповедник Фото: Елена Щипкова / фотохостинг rtraveler.ru

Фотоохота на китов в Мурманской области

Оценка «Медиаразведки» — 9,7/10

К побережью Баренцева моря часто приплывают киты – горбатые, финвалы, малые полосатики и иногда – даже косатки. Увидеть их можно, отправившись на морскую фотоохоту. Отличные «китовые» места знают специалисты «Понаехали» — туроператора, который занимается путешествиями по Мурманской области. Также можно заказать такую прогулку в глэмпинге «Китовый берег».

Киты показываются в любое время года, но практически гарантированный вариант — «фотоохота» летом. Правда, каждая поездка — это сюрприз. Кого вы встретите во время морской прогулки — китов, дельфинов или косаток — угадать невозможно.

Что по ценам? Стоимость однодневной «китовой фотоохоты» — 15 тысяч рублей.

Фотоохота на китов в Мурманской области Фото: Алексей Жирухин

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Ферма «Изборский страус», Псковская область

Оценка «Медиаразведки» — 8,1/10

На экоферме в 25 километрах от Пскова живут африканские страусы, чей рост достигает двух с половиной метров, и романовские черно-белые овцы. Омлета, приготовленного из одного страусиного яйца, хватит на целую семью. Купить яйцо страуса тоже можно на ферме — необычный сувенир запомнится надолго.

Что по ценам? Стоимость билета — 100 рублей. Для детей до трех лет — бесплатно.

Фото: Андрей Белавин

Торопецкая биостанция «Чистый лес», Тверская область

Оценка «Медиаразведки» — 9/10

Биологическая станция создана для научных исследований и сохранения уникальной природы Тверского края, но путешественников здесь тоже ждут. Покажут, как бобры строят плотину и как тетерева собираются на весенний ток.

А еще расскажут на лекции о волках, медведях и о работе центра спасения медвежат-сирот — единственного места в России, где бурых медвежат, оставшихся без матери, выхаживают и возвращают в естественную среду обитания.

Что по ценам? Стоимость билета — 3500 рублей за группу до десяти человек.

Фото: vk.com/obrcrussia

Ферма «12 дубов», Тверская область

Оценка «Медиаразведки» — 9,8/10

На небольшой ферме в 30 километрах от Твери можно погулять, покормить ланей и оленей, а еще телят, цыплят и павлинов. Олени будут совсем не против, если вы привезете угощение — яблоки и морковку — с собой.

Ферма находится недалеко от трассы Москва — Петербург. Попасть можно по предварительной записи. На ферме принимают посетителей маленькими группами, чтобы животные чувствовали себя спокойно.

Что по ценам? Стоимость билетов — 600 рублей для взрослых детей старше 12 лет, 300 рублей для детей от семи до 12 лет. Дети до семи лет — бесплатно.

Ферма «12 дубов», Тверская область Фото: Василий Коваленко

Ферма «Завидовские продукты», Тверская область

Оценка «Медиаразведки» — 9,1/10

Коровы, свиньи, гуси, козы, олени, обитающие на ферме, совсем не боятся людей. Во время экскурсии гости кормят телят из бутылочки и фотографируются с козлятами. Можно сначала посмотреть на животных, потом заглянуть на пасеку и попробовать местные сыры, например, из козьего молока с перцем или в красном вине.

Что по ценам? Стоимость экскурсии с дегустацией — 800 рублей с человека.

Ферма «Завидовские продукты», Тверская область Фото: Сергей Пищулов

Центрально-лесной заповедник, Тверская область

Оценка «Медиаразведки» — 8,8/10

В заповеднике обитает 58 видов животных, самые редкие из которых занесены в Красную книгу Тверской области. Среди них — летяга, лемминг и орешниковая соня. Посетителям предлагают пройти по одному из живописных экологических маршрутов — есть и легкие, и сложные. Иногда на экскурсиях можно увидеть медведей.

Что по ценам? Стоимость билета — 162 рубля, детям — бесплатно.

Центрально-лесной заповедник, Тверская область Фото: Андрей Белавин

Улиточная ферма «Калязинская улитка», Тверская область

Оценка «Медиаразведки» — 7,6/10

В Калязине можно узнать все о жизни виноградных улиток: как они живут в вольерах, что едят и до каких размеров могут вырасти. В музее покажут окаменелости и раковины, а в дегустационном зале в стиле прованс предложат попробовать деликатесы по-бургундски.

Что по ценам? Стоимость посещения — взрослые и дети от шести лет: 200 рублей без экскурсии и 300 рублей с экскурсией. Дети до пяти лет — бесплатно.

Улиточная ферма в Калязине Фото: Сергей Пищулов

Эко-парк «Легенды леса», Ярославская область

Оценка «Медиаразведки» — 9,3/10

«Легенды леса» — это глэмпинг, отель и экопарк, где живут козы, овцы, кролики, лошади, птицы, а еще мини-пиги, которых можно гладить. Отличный способ познакомиться с ними — приехать на пару дней: провести время на природе, покататься на байдарках и сапах и сходить на экскурсию на экоферму и пасеку.

Что по ценам? Стоимость экскурсии для взрослых и детей от пяти лет — 400 рублей, для малышей — бесплатно. Проживание в глэмпинге — от 5 000 рублей за ночь.

Эко-парк «Легенды леса», Ярославская область Фото: Георгий Шпикалов

Экоферма «Бунин ручей», Московская область

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Оценка «Медиаразведки» — 8,2/10

Угостить альпаку чем-нибудь вкусным можно совсем недалеко от Москвы — на экоферме в Серпухове. Еще на живописной территории живут олени, страусы, лошади, коровы, козы и овцы.

Можно научиться кататься верхом, полетать над рекой на качелях или просто покормить обитателей. Корма для животных выращивают прямо на ферме. Посетители тоже голодными не останутся: в лавке продаются свежие фермерские продукты.

Что по ценам? Стоимость билетов — от 500 рублей для взрослых и 250 рублей для детей. Дети до пяти лет — бесплатно. Аренда гостевых домов — от 14 000 в будни.

Экоферма «Бунин ручей», Московская область Фото: Андрей Белавин

«Экодеревушка», Московская область

Оценка «Медиаразведки» — 6,8/10

В «Экодеревушке» неподалеку от Коломны можно посмотреть на нильских, сиамских и разных других крокодилов, не опасаясь за здоровье: животные находятся в бассейнах и вольерах. Также на крокодиловой ферме живут черепахи.

Если вам больше по душе кто-то пушистый, понаблюдайте за пятнистым зверьком под названием генетта, мангустом, лемуром и капуцином. На территории «Экодеревушки» есть также улиточная ферма и ферма насекомых.

Что по ценам? Стоимость билетов — от 400 рублей для взрослых и 350 рублей для детей. Дети до четырех лет — бесплатно.

«Экодеревушка», Московская область Фото: Мария Тергоева

Фермерское хозяйство и отель La Ferme de Rêve, Московская область

Оценка «Медиаразведки» — 7,8/10

Здание отеля La Ferme de Rêve, расположенного неподалеку от Коломны и Зарайска, напоминает французский замок XVIII века, а на ферме живут олени, коровы, козы, птицы и муфлоны — дикие бараны.

Животных могут увидеть не только гости отеля: купите входной билет и спокойно гуляйте. Или арендуйте гольф-кар и прокатитесь по большой зеленой территории с ветерком.

Что по ценам? Стоимость билетов — 350 рублей для взрослых и детей от 12 лет. Дети от семи до 12 лет — 150 рублей, до семи лет — бесплатно. Аренда гольф-кара с водителем на час — 4000 рублей. Проживание в отеле — 3000 рублей для взрослых и детей старше 12 лет. Дети от семи до 12 лет — 1600 рублей, дети до семи лет — бесплатно.

Фермерское хозяйство и отель La Ferme de Rêve, Московская область Фото: Мария Тергоева

Конный клуб «Ангел», Московская область

Оценка «Медиаразведки» — 8/10

Конный клуб находится в Зарайске. Там обучают верховой езде, знакомят с лошадьми, проводят фотосессии и конные шоу. Также гостям предлагают пострелять из лука или просто посидеть у костра в тишине. Для детей работает конный лагерь.

Что по ценам? Стоимость индивидуального занятия по верховой езде для ребенка — 800 рублей (полчаса), для взрослого — 1500 рублей (один час).

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Конный двор музея-заповедника «Куликово поле», Тульская область

Оценка «Медиаразведки» — 8,7/10

На конном дворе Куликова поля можно покататься не только верхом, но и, как в старину, на бричке (а зимой — на санях). Если хочется еще больше погрузиться в «конную» тему — на мастер-классе расскажут, как правильно седлать лошадей и как за ними ухаживать.

Что по ценам? Стоимость экскурсии — 100 рублей с человека.

Конный двор музея-заповедника «Куликово поле», Тульская область Фото: Андрей Белавин

Загородный комплекс Farm & Village, Воронежская область

Оценка «Медиаразведки» — 8,4/10

На территории фермы Farm & Village живут селекционные козы, лошади, кролики, еноты и множество других животных, которые с удовольствием позволяют себя гладить и кормить. В сыроварне можно попробовать локальные продукты, а в отеле — отдохнуть от городской суеты.

Что по ценам? Стоимость обзорной экскурсии по ферме — от 400 рублей (угощение для животных включено в стоимость) Дети до трех лет — бесплатно. Проживание в отеле — от 5100 рублей за ночь.

Загородный комплекс Farm & Village, Воронежская область Фото: Дмитрий Огнев

Семейный парк «Лепота», Воронежская область

Оценка «Медиаразведки» — 8,4/10

Здесь вы сможете погладить кроликов шести разных пород, кошек, собак, морских свинок и козочек. Также можно попасть на творческий мастер-класс в русской избе, пообедать и попить чай с вареньем, попробовать фермерские сыры и поваляться в гамаке.

Что по ценам? Стоимость билета — 350 рублей, дети до трех лет — бесплатно. В стоимость входит общение с животными, игры и угощения.

Семейный парк «Лепота», Воронежская область Фото: Дмитрий Огнев

Парк «Белый колодец», Воронежская область

Оценка «Медиаразведки» — 9,9/10

В 12 километрах от Воронежа находится живописный парк «Белый колодец». Там на ферме в окружении меловых гор живут милые и смешные альпаки. «Альпакотерапию» сотрудники парка рекомендуют всем без исключения: животные очень дружелюбные, их можно гладить и кормить. Соседями альпак стали козочки, кролики и бык. Кроме этого, в «Белом колодце» открылся «Ошка парк», где можно познакомиться с собаками северных пород: хаски, самоедами, лайками и маламутами.

Что по ценам? Стоимость билета в «Парк альпак» — от 600 рублей, в «Ошка парк» — от 600 рублей. Проживание в глэмпинге — от 4560 рублей за ночь.

Парк «Белый колодец» Фото: Сергей Шандин

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Озеро Байкал, Иркутская область и Республика Бурятия

Оценка «Медиаразведки» — 10/10

Путешественники, приехавшие на Байкал, могут увидеть нерп — единственных млекопитающих озера. Нерпы очень умные, быстро плавают и умеют нырять на большую глубину. Отправиться на поиски нерп предлагает экскурсионное бюро «Кристальный Байкал». Во время поездки путешественники посещают большой пляж, а еще рыбачат.

Что по ценам? Стоимость экскурсии «Погоня за нерпами» — 8000 рублей с человека.

Байкальская нерпа Фото: Борис Слепнев / фотохостинг rtraveler.ru

Хаски-центр «Югра», Ханты-Мансийский автономный округ

Оценка «Медиаразведки» — 9,7/10

В хаски-центре, расположенном в поселке Барсово, гости осваивают дог-трекинг и общаются с собаками. Хаски любят не только бегать, но и обниматься, поэтому если к спортивным состязаниям вы не готовы, ничего страшного. А если любите активный отдых и путешествия по красивым местам — хаски с радостью составят компанию. Плюс, узнаете много нового про летнее обучение ездовых собак.

Что по ценам? Стоимость билета — от 900 рублей за человека.

Дог-трекинг в хаски-центре «Югра»

«Галактика», Ханты-Мансийский автономный округ

Оценка «Медиаразведки» — 9,4/10

«Галактика» в Когалыме — это большой центр, где есть океанариум, оранжерея, а еще аквапарк, торговая галерея и фуд-корт. В океанариуме «Акватика» живут морские обитатели со всего света, там можно покормить акул и узнать много нового от подводного экскурсовода. Можно и самому поплавать с аквалангом с морскими обитателями.

Что по ценам? Стоимость билета в океанариум — от 800 рублей для взрослых и детей от 14 лет, для детей от трех до 13 лет — от 400 рублей.

Океанариум «Галактика» Фото: Сергей Шандин

Приморский сафари-парк, Приморский край

Оценка «Медиаразведки» — 9,6/10

Большинство обитателей сафари-парка «местные» — животные Приморского края. Среди них — самые редкие дикие кошки на Земле: амурский тигр и дальневосточный леопард.

И хищники, и редкие красные волки, и маленькие птички, и бурундуки — все они находятся без вольеров и решеток, а посетители наблюдают за ними с помостов, которые находятся под верхушками деревьев. При этом звери не стесняются бегать и играть, а над головами у посетителей во время фотоохоты может пролететь коршун или сова. Если захочется кого-нибудь погладить, то ручные кабанчики и кролики будут только рады.

Стоимость билетов — 400–700 рублей (в зависимости от экскурсии) для взрослых и детей от 14 лет. Дети от четырех до 14 лет — 400–300 рублей. Дети до трех лет — бесплатно.

Дальневосточный леопард в Приморском сафари-парке Фото: Сергей Шандин

Приморский океанариум, Приморский край

Оценка «Медиаразведки» — 9,8/10

На острове Русский можно понаблюдать за морскими котиками, моржом, сивучем, нерпами, пингвинами и тихоокеанским дельфином.

В океанариуме не только принимают посетителей, но и занимаются научной работой: на территории семь лабораторий. Сотрудники ведут занятия для школьников и устраивают научные праздники.

Что по ценам? Стоимость билетов — от 1100 рублей для взрослых и от 550 рублей для детей от пяти до 14 лет. Дети до пяти лет — бесплатно.