Идеи для выходных: Коломна и Зарайск, Переславль-Залесский, «Роза Хутор»

Советуем отличные направления для весеннего путешествия.

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

Коломна и Зарайск, Московская область

Уютные подмосковные городки Коломна и Зарайск хороши и по отдельности, но вместе они – идеальное направление для поездки на выходные. Идеальное – потому что в них сочетается всё то, что мы ждём от уик-энда вдали от мегаполиса: тихие улочки, исторические достопримечательности, интересные музеи, традиционные угощения, милые сувениры.

Однако коломенские и зарайские туристические локации не ограничиваются лишь «классикой» кремлей, монастырей и старинных особняков – открыть для себя необычные стороны этих городков помогло путешествие в рамках проекта «Медиаразведка» от сервиса поездок «Туту.ру» и Центра развития туризма Московской области.

Например, в Коломне, известной на всю страну благодаря театрализованным экскурсиям в отсылающих к дореволюционной России музеях пастилы, калача и медовухи, гостей ждёт и музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие». Ностальгирующие по советскому прошлому увидят здесь воссозданную обстановку коммунальной квартиры 1960-х, «гением места» которой стал Веничка Ерофеев, – писатель работал в этом самом здании в винном отделе гастронома. В другом зале (вход в него, как в Нарнию, – через шкаф) проходят выставки художников-резидентов музея.

В «Арткоммуналке» приглашают и отобедать в советском стиле, за столом на коммунальной кухне – варёной картошкой, консервированным горошком, солёными огурцами и чёрным хлебом. К такой трапезе просится и рюмочка-другая, но наливают только чай – конечно же, в гранёный стакан в подстаканнике. Тем интереснее будут дегустации – впрочем, вместо слова «дегустировать» тут чаще употребляют «вкушать» – в новом музее-ресторации «Гербергъ 1-го нумера», где можно попробовать напитки из «Самогонной азбуки» на каждую букву алфавита, узнать историю усадебного винокурения и предметно изучить русские питейные традиции.

Кухня в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» Фото: Иван Васин

Наконец, в десяти минутах езды от стен Коломенского кремля, в селе Парфентьеве, находится «ЭкоДеревушка» – удивительное сочетание крокодиловой фермы (здесь содержатся четыре вида этих прямых потомков динозавров – нильские, сиамские, гребнистые и узкорылые крокодилы) и фермы улиточной, а в придачу и банного комплекса. В здешнем ресторане угощают эскарго со сливочным маслом, а в магазине – предлагают приобрести улиточные паштет, икру и пельмени, а также косметику на основе муцина.

Крокодиловая ферма под Коломной Фото: Иван Васин

В последние годы крошечный Зарайск отошёл от образа «города одной достопримечательности» – кремля, самого маленького и единственного полностью сохранившегося в Подмосковье. Так, здесь появилась чудесная набережная вдоль речушки Осётр, обновился ряд скверов и парков, а со смотровой площадки отреставрированной водонапорной башни весь зарайский центр предстаёт как на макете.

Главный же гастрономический бренд городка – зарайская коврижка. В коврижечной, где рецепт медового лакомства, известного на Руси с IX века, был то ли воссоздан, то ли заново придуман, пекут восемь разных версий десерта и приглашают «сочинить» свой авторский вариант на мастер-классе.

Приготовленная на мастер-классе коврижка в Зарайске Фото: Иван Васин

Чтобы сделать поездку ещё необычнее, остановиться можно в загородном отеле La Ferme de Reve, построенном в духе исторических замков долины Луары. Европейский антиквариат в холле, общественных зонах и номерах, мини-музей с уникальной коллекцией экипировки, литографий, гравюр и агитационных плакатов времён Первой мировой войны, собственное фермерское хозяйство и сафари-парк с десятками оленей – более затейливую точку отсчёта для исследования Коломны и Зарайска сложно и представить!

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Переславль-Залесский, Ярославская область

В Переславль-Залесский обычно заезжают всего на пару часов – во время многодневных туров по Золотому кольцу. Но есть немало поводов остаться в этом милейшем городе, который всего на пять лет младше Москвы, на полноценный уик-энд. Туристических мест притяжения здесь немало – это и национальный парк «Плещеево озеро» с его экотропами, и многочисленные церкви и монастыри, и неплохие рестораны (загляните в открывшийся в прошлом году к 350-летию Петра Великого комплекс Pierre Le Grand, где подают «ряпушку запряжённую»).

А ещё музеи, которых в Переславле несколько десятков, – от расположенного в бывшем Успенском Горицком монастыре музея-заповедника (через несколько лет его экспонаты переедут в другие здания, так что спешите видеть) и «Ботика Петра I» до любопытного Музея хитрости и смекалки и интерактивного Музея крестьянского дизайна с запоминающимся названием «Конь в пальто».

Серебряная кладовая (сокровища ризниц XVI–XIX вв.) в Переславском музее-заповеднике в Горицком монастыре Фото: Иван Васин

В городе нет проблем с гостиницами, но иногда удобнее остановиться за его пределами – в более спокойной обстановке и в нескольких минутах езды от главных достопримечательностей. Гостевые дома «Веслево Клуб» в деревушке Веслево выполнены в экостиле, рассчитаны на семьи и большие компании и оборудованы кухнями и мангалами. Рядом – дружественный парк-отель с банями, рестораном фермерской кухни в виде мельницы и конноспортивным комплексом, а в пяти минутах езды – ремесленная сыроварня Марии Коваль.

Десерт в кафе La Forêt Фото: Иван Васин

Курорт «Роза Хутор», Краснодарский край

Отдых в горах – история не только про снежный «сёрфинг» по трассам на лыжах и сноуборде, но и про активный отдых в красивейшем природном окружении. Например, на курорте «Роза Хутор» есть смотровая площадка «Роза Пик» на отметке 2320 метров над уровнем моря – в холодное время года здесь можно прогуляться по мосту «над пропастью» и пощекотать нервы, взмыв выше елей на высокогорных качелях.

На этнохуторе «Шишин двор» Фото: Пресс-служба курорта «Роза Хутор»

В Горной Олимпийской деревне работает родельбан – сани, оборудованные ручным тормозом, контролем скорости и сближения. Рельсовый трек включает в себя три кольца-виража, а на точку старта сани поднимаются автоматически. Родельбан на «Роза Хутор» ждёт любящих экстрим гостей и в вечернее время, когда аттракцион преображается многоцветной анимированной подсветкой из сотен ламп. На курорте приглашают покататься и на собачьих упряжках – в районе Верхнего озера открыт «Хаски Хутор».

А узнать о том, как жили первые русские поселенцы в горах Кавказа, попробовать местный сыр и мёд, прогуляться с пастухами по горам и покормить козлят получится на этнохуторе «Шишин двор», что на склоне горы Аибга.