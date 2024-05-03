Выход в город: инсайдерский гид по столице

Культура и архитектура, гастрономия и пешие маршруты, развлечения и активный отдых – в нашем инсайдерском путеводителе по Москве собраны лучшие советы от экспертов и амбассадоров столицы. Чем заняться, куда пойти, что попробовать и как спланировать путешествие с детьми? Воспользуйтесь нашими рекомендациями и возьмите всё от Москвы – уникального города-курорта.

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024 читать этот номер

Открыть для себя отдалённые районы

Анна Трапкова Генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы»

Во время пандемии, когда режим самоизоляции уже сняли, а границы ещё не открыли, один мой приятель пошутил, что пора устраивать туры выходного дня по районам Москвы. Шутка, как это часто бывает, обернулась пророчеством. Москвичи, в тот момент ограниченные в перемещениях, остались наедине со своим городом и решили поближе с ним познакомиться.

И оказалось, что у них для этого есть все возможности. За последние пятнадцать лет в столице кардинально изменилась система общественного транспорта, а комплексное благоустройство территорий дотянулось до самых отдалённых уголков города. Стало очевидно, что жизнь, история и культурное наследие не сосредоточены лишь в пределах Садового кольца, и можно смело говорить о многообразии маршрутов внутреннего туризма. Жители и гости Москвы переоткрывают для себя известные места и исследуют дальние городские территории, а Музей Москвы (mosmuseum.ru) рад быть их проводником в этих путешествиях.

Одна из наших самых популярных экскурсий проходит на территории Электрозавода – уникального памятника промышленной архитектуры, который сегодня вмещает десятки компаний креативных индустрий. Если остались силы, от Электрозавода можно прогуляться до уникального района старой Москвы – Лефортово, побывать на Введенском кладбище, где похоронены братья-художники Васнецовы, знаменитый доктор XIX века Фёдор Гааз и легендарный шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье, придумавший одноимённый салат. Рядом находится и относящийся к нашему объединению Музей истории Лефортово.

Велотрек в Крылатском – площадка не только спортивная, но и панорамная.

Наскучили прогулки? По недавно заработавшей Большой кольцевой линии метро получится всего за десять минут доехать до станции «Сокольники» и по переходу на «красную ветку» буквально переместиться из XXI века в век XX. Как и в 1935 году, после открытия первой очереди метрополитена, отсюда можно проследовать к станции «Парк культуры», где в Музее Москвы на Зубовском бульваре вас ждут новые выставки и уютное спешалти-кафе LES.

На другом же конце столицы, в районе Капотня, в благоустроенном парке на берегу Москвы-реки сохранилась уникальная природная среда. Здесь можно заняться бёрдвотчингом (то есть увидеть и послушать птичек), побродить по деревянным мосточкам над болотами, познакомиться с представителями флоры и фауны в путеводителе, подготовленном нами совместно с Государственным биологическим музеем им. К. А. Тимирязева.

Замоскворечье и Таганка, Тёплый Стан и Коньково, Октябрьское Поле и Сокол, Фили и Кунцево – всех московских маршрутов не перечесть, и внутреннего туристического потенциала нашей столицы хватит не на один год. Не говоря уже о территории Новой Москвы, на которой можно найти всё – от старинных усадеб до ультрасовременной архитектуры. В главном городском музее мы верим, что у Москвы нет окраин, и стараемся рассказать об этом как можно большему числу жителей и гостей столицы.

Прогуляться по обновлённым паркам

Олеся Беленькая Заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы

За последнее десятилетие концепция развития парков и общественных пространств в столице в корне изменилась. Удалось главное – парки Москвы стали комфортнее и интереснее. Сейчас это красивые, благоустроенные и современные территории, на которых посетители могут найти занятия и развлечения на любой вкус. Цифры говорят сами за себя: только за лето прошлого года в парках, подведомственных Департаменту культуры, было организовано около 6000 мероприятий! На открытых площадках проходят фестивали, общественные мероприятия, фотовыставки, концерты и спортивные состязания.

Главной новинкой минувшего лета стало появление в парках пяти летних бассейнов: в ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле», 50-летия Октября, «Сокольники» и «Красная Пресня». В нынешнем году откроются ещё три. При этом в каждой пляжной зоне будут работать по одному или несколько бассейнов с сопутствующей инфраструктурой: шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми, кафе, медицинскими постами, спасательными вышками и площадками для проведения мероприятий.

Множество вариантов досуга рассчитаны на детей, и поучаствовать в них можно бесплатно. Например, в парке «Фили» есть школа саберфайтинга – артистического фехтования, а в усадьбе «Воронцово» изучают английский и итальянский языки, проходят занятия по хореографии и гимнастике.

В парке «Радуга» в Вешняках

Отмечу и яркие события в парках. Так, в Парке Горького прошёл первый московский детский фестиваль искусств «Небо» – его посетителями стали более 72 тысяч человек. 95-летие парка отметили особенно широко: по случаю юбилея провели 10-дневный фестиваль «Горький в Парке Горького», участие в котором приняли 370 тысяч зрителей.

Летом в московских парках работают лодочные станции, где есть прокат лодок, катамаранов и других водных транспортных средств для прогулок, а также зоны отдыха, которые предоставляют возможность побыть на свежем воздухе, насладиться природой и провести время с семьёй и друзьями.

Отправиться по маршруту «Зелёное кольцо Москвы»

Александр Советов Автор и хранитель маршрута «Зелёное кольцо Москвы»

Маршрут «Зелёное кольцо Москвы», который проходит в пределах МКАД, существует уже семь лет. В столице, как никаком другом мегаполисе мира, есть обширная сеть парков и скверов. Найдутся и участки, на которых можно брести по лесной тропе в одиночестве – и это в многомиллионном городе! Протяжённость нашего маршрута – 160 километров, он охватывает 31 парк, ну а их связывают между собой короткие переходы по зелёным улочкам. При этом каждый из парков интересен по-своему.

По «Зелёному кольцу Москвы» можно перемещаться пешком, бегом и на велосипеде, есть и велоадаптированный трек без лестниц. Маршрут доступен круглый год, проложен в шаговой доступности от 59 станций метро, МЦК и МЦД и подходит для всех – родителей с детьми, людей пожилого возраста, любителей скандинавской ходьбы, спортсменов. Он хорош для прогулок и тренировок различной протяжённости и интенсивности, для знакомств и общения. Когда прошагал бок о бок 10, 20 или 30 километров, то можно вдоволь наговориться, узнать много нового и крепко подружиться!

Велоэкскурсия по природно-историческому парку Покровское-Стрешнево

Кроме природы, благоустроенных парков и прудов вы увидите множество неизвестных памятников, малых архитектурных форм, а также гусей, индюков, лебедей, уток, белок и, если повезёт, бобров и лосей. Уже сейчас десятки тысяч москвичей открыли для себя наш маршрут, получают медали и именные сертификаты о его полном прохождении, причём начинать можно с любого понравившегося участка «Зелёного кольца Москвы».

Записаться на экскурсию по городу

Дарья Булгакова Гид по Москве, автор путеводителей, научный сотрудник «Музея Москвы»

Я экскурсовод, моя стихия – улицы и переулки Москвы. И как приятно, что сегодня прогулки по столице стали популярным трендом и у москвичей! Изменилась сама культура восприятия городских пространств: если раньше главной задачей выхода в город было добраться из точки А в точку Б, на работу или домой, то сейчас люди понимают, что их окружает что-то интересное, и смотрят на многое глазами туриста.

Чем Москва богата в любой точке, так это архитектурой. Я ещё раз убедилась в этом, когда начала разрабатывать экскурсию по такому неочевидному для туриста району, как Капотня. Он начал застраиваться в 1930-е годы, и мой насмотренный взгляд сразу распознал балясины, лепнину, которая тянется по карнизам, выразительные решения в наличниках окон. Когда показываешь эти детали на прогулке и уделяешь им особое внимание, глаза у людей загораются.

Сталинский ампир – знакомая архитектура с торжественным декором, это, конечно, хорошо, но не менее интересен и советский модернизм. В особой геометрии, ленточном остеклении, которые отражают эпоху 1960–1980-х, тоже есть свой шарм и большая история. Поэтому, вне зависимости от района и стиля, экскурсия – искусство показа, где мы по-новому смотрим на, казалось бы, привычные вещи.

Круиз на речном трамвайчике доступен по транспортной карте «Тройка».

Если вы уже всё посетили в центре и есть желание почувствовать другую Москву, рекомендую выделить день на маршрут возле «Коломенского». Он отлично подходит для того, чтобы провести время с семьёй. Утро встречаете на речном электротрамвайчике, который от ЗИЛа довезёт вас до Южного речного порта. Можно приехать к открытию «Острова Мечты» – покататься на аттракционах или просто погулять в огромном парке. Следом стоит плотно перекусить и отправиться в «Коломенское».

Ещё интереснее будет, если взять велосипеды или даже прокатиться в конном экипаже с извочиком. Вдруг у вас получится отыскать библиотеку Ивана Грозного и найти Гусь-камень в Дьяковом городище? Встретить закат можно около церкви Вознесения Господня с панорамным видом на красоты Москвы-реки, где на горизонте будет выситься Марьино, ещё один не центральный, но самобытный район Москвы. Так за один день удастся прочувствовать и историю, и современность города – не заскучает никто!

«Остров Мечты» считается крупнейшим в Европе крытым парком развлечений.

Совершить велопробег по живописным местам

Александр Антонов Сооснователь велоклуба Velody

Сначала мы были винтажной веломастерской. В 2018 году появилась серия заездов на шоссейных велосипедах по Москве и области – так начало зарождаться наше сообщество. Теперь каждый год мы организуем около 20 туров по Московской области и около 10 – в другие регионы и страны. Аудитория у нас разная, но в основном это молодые люди от 25 до 35 лет, которые любят стиль, общение и эстетику – всё это может дать велосипедный спорт. Принимают участие в наших событиях и туристы – их немного, но всё же. Был, например, парень из Великобритании, он написал нам в чат и сказал, что будет в Москве и очень хочет принять участие в заезде, – мы дали ему велосипед напрокат, и всё получилось.

Кроме шоссейных туров по Подмосковью (есть даже двухдневные в Тверскую и Калужскую области) мы каждую неделю проводим и городские старты. Тот, что по средам, начинается от «Маяковской», а дальше мы едем по набережным и финишируем на «Бауманской»: этот 25-километровый маршрут мы преодолеваем в среднем за час-полтора. Заезд по воскресеньям – более продолжительный. Он стартует на ВДНХ, далее по набережной Яузы мы мчим в центр и заканчиваем уже на Мясницкой улице.

Велокультура в городе развивается за счёт людей, которым нравится этот образ жизни. Они создают сообщества, объединяются в клубы, устраивают тренировки и совместно выезжают в область. В прошлом году случился бум локальных маленьких велоклубов.

На велоэкскурсии по Москве

Главное велосипедное место силы в Москве – конечно же, Крылатское. Это кольцо на 13 километров – очень рельефное, со множеством спусков и подъёмов. Оно поделено на две части, поэтому проехать, скажем, четыре километра может даже новичок. С самой высокой точки Крылатских холмов открывается прекрасный вид на город. У нас работал веломеханик, который перед началом смены всегда заезжал в магазин, брал круассан, взбирался на этот «пик», завтракал там и только потом ехал на работу – вот такой ритуал.

Побывать на йога-фестивале

Рауф Асадов основатель Organic People

Organic People – это и сообщество, и клуб для людей, которые заботятся о себе и мире вокруг, и теперь уже процветающий бизнес. Всё начиналось в 2012 году с йоги и медитации в парках, когда мы собирали небольшие группы учеников для практик на открытом воздухе. Сейчас наш фестиваль «Международный день йоги» – крупнейший в стране.

Учитывая, что в прошлом году его посетили более 120 000 человек, возможно, он стал и крупнейшим в мире!

Уже несколько лет мы неизменно проводим крупные фестивали в музее-заповеднике «Царицыно» – здесь много лужаек, которые идеально подходят для любителей здорового образа жизни. Это невероятно крутой праздник, на котором тема ЗОЖ точно не покажется занудной. В 2024-м наш фестиваль отмечает десятилетний юбилей – всё будет ещё ярче и насыщеннее, так что приглашаем в гости!

Вообще, Москва – идеальное место для любителей здорового образа жизни. В городе работает более 650 студий йоги, и каждый год появляются новые. Есть клубы ароматерапии, женские практики, гвоздетерапия, открываются новые вегетарианские кафе, а вег- и ЗОЖ-меню в ресторанах уже никого не удивляет. И, безусловно, всё больше мероприятий, которые независимо от своего содержания включают ЗОЖ-активности в свои программы.

На фестивале «Международный день йоги» в музее-заповеднике «Царицыно»

Увидеть Москву «на бегу»

Вадим Зеленский Автор проекта беговых экскурсий «Беги и слушай»

Москва становится активно бегающим городом. Это самый доступный вид спорта, для него не нужно ничего, кроме кроссовок и майки, поэтому люди в него с удовольствием вовлекаются. Большинство московских парков регулярно благоустраиваются и становятся удобными для бега. Город активно поддерживает «Московский марафон» и другие массовые события, что влияет на популяризацию всей темы.

Идея совместить увлечения спортом и историей родилась несколько лет назад как часть благотворительной программы «Больше чем можешь». Ведь беговые экскурсии – одновременно и тренировка, и возможность узнать что-то новое. Самая короткая дистанция – 5 км в центре Москвы, мы бежим вокруг Кремля и Китай-города. Самый длинный маршрут – 42 км 500 м, когда с группой экскурсантов мы повторяем «Московский марафон» и слушаем экскурсию в моём исполнении. Всего у нашего проекта 15 маршрутов, среди которых есть, например, прогулки по Измайловскому парку или писательскому посёлку Переделкино и его окрестностям.

Мы бежим без остановки, останавливают разве что светофоры. Обычный темп – 1 км за 6,5 минуты, что по силам всем, кто любительски занимается этим видом спорта. К тому же когда бежишь, а тебе интересно рассказывают про объекты, которые ты видишь, это позволяет не задумываться, что устал, – просто двигаешься вперёд и незаметно приходишь к финишу. Как правило, на каждую нашу экскурсию собирается до 50–60 человек.

Самый простой маршрут, который несложно повторить самостоятельно, – уже упоминавшийся забег вокруг Кремля и Китай-города. Мы начинаем его на пересечении «Зарядья» и Варварки, где говорим про парк и его историю. Затем спускаемся на Кремлёвскую набережную и бежим до Китайгородского проезда – там смотрим на фрагмент крепостной стены, потом поднимаемся вверх до Лубянской площади, после следуем в сторону Третьяковского проезда, оттуда движемся к Историческому музею, пересекаем Александровский сад и возвращаемся. С нами выражение «посмотреть на бегу» приобретает совсем иное значение!

Остановиться в отеле – даже имея квартиру в Москве

Fёдор Гостиничный эксперт, автор тг-каналов про московские гостиницы

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Как москвичу, мне очень нравится, как меняется отношение жителей и гостей города к отелям, а ещё больше нравится то, что сами отели делают для этого.

Я много путешествую и отношусь ко всем гостиницам в любом большом городе как к бизнес-залам в аэропорту – в них всегда можно спрятаться от спешащих куда-то толп и перевести дух. Каждый отель пытается произвести на своих гостей впечатление, и это прекрасно. Кто-то берёт гастрономией – можно позавтракать с видом на Кремль и собор Василия Блаженного в ресторане «Балчуг Гриль» отеля Baltschug Kempinski, пообедать на открытой террасе Conservatory в «Арарат Парк Отеле» с видом на Большой театр, на закате выпить коктейль на смотровой площадке в Radisson Collection или по-ужинать на крыше The Carlton, Moscow в O2 Lounge.

Сезонные обновления меню, тематические бранчи и ужины – гастрономия в гостиницах вышла на новый уровень. Отели берут на работу крутых шеф-поваров и всё больше составляют конкуренцию другим ресторанам города. Безусловно, путь к сердцу гостя лежит через его желудок, но некоторые гостиницы привлекают гостей и специальными проектами.

В исторических отелях («Hilton Москва Ленинградская», «Метрополь» и «Националь») проводят экскурсии и организуют вечеринки с приглашёнными театральными актёрами, во время чайной церемонии в «St. Regis Москва Никольская» выступают артисты балета, гостиница «Марко Поло» на Патриарших прудах проводит художественные мастер-классы, а в её отельном ресторане Louis The Claw по выходным играют живой джаз. В таких местах могут как останавливаться туристы, так и ярко и необычно проводить время сами жители Москвы!

Интерьер одного из номеров Twelve Reasons Hotel

Всё большую популярность набирают бутик-отели, которые отличаются от стандартных сетевых гостиниц уникальным стилем и уютной атмосферой. Обычно они предлагают более персонализированный сервис и индивидуальный подход к каждому гостю. Таковы Twelve Reasons Hotel в отреставрированной скульптурной мастерской XIX века на Земляном Валу, с собственным кинотеатром и библиотекой, а также «Рихтер» на Пятницкой, известный на всю Москву своим живописным двориком, где проходят камерные концерты, кинопоказы и выставки.

А вот главный вопрос «В какой гостинице рекомендуем остановиться?» я оставлю без ответа. В нашем городе нет однозначно лучшего отеля – каждый хорош по-своему. Просто надо дать им возможность произвести на вас впечатление!

Изучить город всей семьёй

Елена Перескокова Руководитель проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии

В 2024 году Москва официально носит титул Столицы детского туризма. В городе почти 400 музеев, около 100 театров, широко развитая инфраструктура, большое количество предложений от туроператоров и экскурсионных компаний. К тому же продлённая до июля выставка «Россия» позволяет увидеть в одном месте всю страну, познакомиться с каждым её регионом, оценить разнообразие нашего этнического состава.

Детский образовательный туризм – тренд, который набирает популярность и развивается во многих проектах и программах. Одним из первых стал проект Москвы «Город открытий» – это возможность для школьников познакомиться с инновационными областями и перспективными профессиями, посмотреть на них в разрезе прошлого, настоящего и будущего. Уникальная методология, разработанная Москвой, передаётся и в другие регионы.

Детям в рамках программы «Играй в Москву!» никогда не бывает скучно.

Кроме современной профориентации в детском туризме есть тренд на впечатления и вовлекающие форматы. Можно привести в пример программу столичного Комитета по туризму – «Играй в Москву!». Участнику необходимо выполнить задания на карте и получить за это наклейки, а в финале – забрать подарок. Если «Город открытий» предназначен скорее для групповых путешествий, то «Играй в Москву!» – хорошее предложение для семей: можно всем вместе отлично провести время, и ребёнок будет чувствовать себя значимым и включённым. Ведь сейчас налицо дефицит личного взаимодействия родителей и детей, лихорадочный темп жизни и гаджеты нас часто этого лишают. Так вот, маршруты «Играй в Москву!» позволяют совместно гулять, совершать открытия, радоваться – такие эмоции остаются в памяти надолго.

Выбрать будущую профессию

Юлия Егорова Гид-куратор проекта «Город открытий»

Детский туризм легко может превратиться в «обязаловку»: вот, приехали с классом, смотрим на Красную площадь, затем идём в Пушкинский музей. Дети не совсем понимают, для чего это всё нужно, и откровенно скучают. В «Городе открытий» же они получают информацию о различных профессиях, изучают многие отрасли – энергетику, урбанистику, телекоммуникацию, медицину, пробуют себя в разных сферах, знакомятся с собой, приобретают навык работать в команде, думают, какое место они могли бы занять в городе.

Проект сам по себе безумно интересный и правильно собранный. Нам он тоже даёт уникальный опыт и помогает совмещать знания московского экскурсовода и работу педагога. Главная задача – показать школьникам город не как набор достопримечательностей, а как живой организм, инфраструктуру и возможности для выбора профессии.

У «Города открытий» несколько треков, и мы сами последовательно проходим их все. Но организаторы шутят: «Тема «Энергетика»? Значит, Юля едет!» Я по образованию филолог, учитель русского языка и литературы, чистый гуманитарий. И для меня интересно погружаться в то, что незнакомо, – к тому же могу легко поставить себя на место ребят. Пожалуй, больше всего мне нравится площадка Музея магистрального транспорта газа. Казалось бы, что за странное место, ради которого надо мчаться в Новую Москву? Но на практике это захватывающе интересно.

Экскурсии и лекции в рамках треков проекта «Город открытий»

За время работы в проекте я познакомила с Москвой 200–300 школьников со всей России, от Дальнего Востока до Волгоградской области. Особенно хорошо помню, как мы поехали в «Сколково» – одну из локаций трека «Биотехнологии и медицина» – и как ученице из Тюмени дали возможность провести операцию на современном биороботе. Группа с замиранием сердца смотрела, как у неё это получается!

Побывать на «московском чаепитии»

Дина Ким Заместитель генерального директора по стратегическим проектам Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы

Мы видим, что у москвичей есть огромный интерес узнавать, что ценное есть поблизости от тех мест, где они живут. Фестиваль «Усадьбы Москвы» заново открыл для горожан и гостей 22 усадьбы. Каждая – особенная часть московской истории: свой контекст, своя ценность, свои владельцы. За два сезона – летний и зимний – у фестиваля уже появились постоянные гости. Для меня было удивительно, когда я оказалась в усадьбе «Кузьминки» зимой, – несмотря на то, что было 20 градусов мороза, люди всё равно приходили парами, семьями, чтобы побывать на мероприятии. Фестиваль оказался очень востребованным.

Мы делаем не реконструкции, а «истории по мотивам», где работаем с контекстом и выстраиваем его заново. Другой такой проект, который мгновенно влился в культурный код города, – «Московское чаепитие». За основу была взята эта удивительная городская традиция, которая объединяла все сословия: не важно, кто ты – император, хулиган с Хитровки, извозчик или купчиха, рабочий или интеллигент. Мы обращались к историческим документам и экспертам, чтобы понять, почему Москву называли чайной столицей.

Между прочим, в конце XIX века в городе насчитывалось аж 800 чайных! Важно, что чаепитие было ещё и символом гостеприимства, ведь хлебосольная Москва всегда умела принимать гостей. Традиция чаепития продолжилась и в XX веке, когда чай стал связан с семейными застольями, спокойствием, постоянством, давал пространство для общения.

Фарфоровая посуда, используемая для проекта «Московское чаепитие»

Мы собрали все эти свидетельства, упаковали в разные мероприятия и представили как квинтэссенцию в одном месте, на Тверской площади. За зимние праздники площадку посетили больше 200 тысяч человек.

Сейчас около сотни гостиниц и ресторанов каждый день в 16 часов ждут гостей на «Московское чаепитие». Его сопровождают фирменные московские десерты и посуда из фарфора. Это новая привычка, возможность провести время с близкими и друзьями за осмысленными разговорами, а вдобавок и ближе познакомиться с историей нашего города.

Отобедать под открытым небом

Александр Сысоев Предприниматель, гастроэксперт, основатель Российского ресторанного фестиваля и гида GreatList.ru

Летние веранды московских ресторанов стали одной из визитных карточек города. Мне кажется, на то есть две причины. Первая – красивые улицы, переулки и дворики, где террасы приобретают особую атмосферу. Второе – талант столичных рестораторов создавать оригинальные концепты, многие из которых служат образцом для индустрии по всему миру.

Московские террасы и рестораны точно стали достопримечательностью, где не грех провести значимую часть отдыха или лета – неспешный завтрак переходит в обед, а вот уже и ужин. Лето определённо лучшее время для изучения города и его ресторанов – в воздухе разлита максимальная безмятежность.

Концепция террас из года в год не меняется, но улучшается. Практически все новые технологии сразу же берутся на вооружение – от автоматических солнцезащитных крыш, которые меняют освещение в зависимости от погоды, до систем кондиционирования. Если раньше ездили на выставки в поисках идей, то сейчас эта выставка проходит в реальном времени – всё перед глазами и под открытым небом. Такие акции, как «Московский завтрак», продолжают идею нашего Российского ресторанного фестиваля, который даёт и жителю, и гостю столицы попробовать самые интересные предложения в различных ресторанах по демократичным ценам, поэтому я всячески поддерживаю коллег в их проекте.

Несомненно, Москва – ориентир для всей страны. Здесь играет роль и насмотренность рестораторов, и требовательность гостей и туристов. Поэтому можно смело ехать в столицу, чтобы получить лучшее с точки зрения кухонь, техник, дизайна. Ну а о московском сервисе уже давно слагают легенды – это эталон.

Терраса ресторана 02 в отеле The Carlton, Moscow

Открыть для себя гастрономическую географию

Алеся Романова Управляющий партнер Vasilchuki Restaurant Group

Москва – основоположник многих трендов, инноваций, сервисов и, конечно же, гастрономии. Если говорить о гастротрендах Москвы, на них повлияла пандемия и так называемое закрытие границ, плюс информатизация. Поэтому могу выделить два самых ярких тренда – это русская кухня или использование региональных продуктов и внедрение ИИ.

В популяризации русской кухни мы, как ресторанный холдинг, приняли самое непосредственное участие. Крупный федеральный проект – «География России», который реализуют ресторан RUSKI и наша команда. Из этого проекта и родилась воплощённая на ВДНХ идея «Дома российской кухни» в формате фуд-холла, то есть доступной еды для всех и знакомства с региональной кухней страны.

«Дом российской кухни» на ВДНХ

У российской кухни действительно появился свой дом, где каждый из регионов и шефов может презентовать национальный продукт, показать рецепты предков, раскрыть культурный код региона. Это 15 корнеров, представляющих нашу страну от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, сцена с регулярными кулинарными мастер-классами и дегустациями «Библиотека вкусов России», традиционные сладости, гастрономические сувениры, российское вино, русские национальные напитки и фестивальная атмосфера.

А в ресторане RUSKI подают сет «-География России» от десяти шефов страны: гости могут совершить путешествие, окунувшись в разнообразие вкусов. Мы каждый год меняем его состав, добавляя в карту новые регионы. С июня стартует третий сезон проекта, а это уже 28 регионов России. Представляете масштаб в рамках одного ресторана?!

Убедиться, что Москва – город-курорт

Ольга Нечаева Начальник Управления программно-целевого планирования Комитета по туризму города Москвы

По данным нашей аналитики мы видим, что Москва превращается в город-курорт. Судите сами, вот лишь несколько подтверждений.

Сейчас в столице туристов ждут 40 набережных общей протяжённостью 65 км, благодаря чему треть береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам комфорта и отдыха. За 10 лет в Москве создали и благоустроили более 900 парков и зелёных территорий.

Городская система велопроката в столице открылась в 2013 году: это 1,6 млн пользователей, 14 тыс. велопарковок, 11 тысяч велосипедов, большинство из которых электрические, в том числе модели 2.0. Велосипеды доступны для аренды круглосуточно, а поездка на них на короткие дистанции может занять меньше времени по сравнению с метро или автобусом. В среднем москвичи и гости столицы берут велосипеды на 39 минут и проезжают около 4 км.

В прошлом году в Москве были запущены первые в мире регулярные круглогодичные речные маршруты на электросудах: «Киевский – Сердце Столицы» и «ЗИЛ – Печатники».

Москва предлагает и пляжные зоны – от естественных прудов и озёр до оборудованных пляжей. В этом году их откроется уже 23, и везде вы сможете насладиться солнцем и песком. Прокатиться с горок, полежать в бассейнах и джакузи приглашают семь аквапарков Москвы.

Необозримые панорамы столицы можно наблюдать на смотровых площадках. Например, с колокольни Ивана Великого, которую начали возводить в 1505 году: её высота составляет 81 метр – как современный 25-этажный дом! Храм Василия Блаженного виден с парящего моста в парке «Зарядье», а центр столицы как на ладони предстаёт перед посетителями храма Христа Спасителя. На высоте 40 метров – четыре открытые смотровые площадки. Звание же самой высокой смотровой площадки не только Москвы и России, но и Европы принадлежит PANORAMA360 на 89-м этаже башни «Федерация» делового центра «Москва-Сити» – отсюда рассмотреть столицу можно со всех сторон.

Вид со смотровой площадки PANORAMA360

С головой уйти в усадебную культуру

Антон Горянов Начальник Управления музейно-выставочной работы Департамента культуры города Москвы

Дворянская усадьба – уникальный феномен отечественной истории. Этот особый тип поселения внёс существенный вклад в экономическое и культурное развитие Российского государства. К сожалению, не многим усадьбам выпала счастливая музейная судьба в ХХ веке.Сегодня в Москве их сохранилось около 500, и в «культурный оборот» включены уже около 70.

В ведении Департамента культуры находятся семь крупнейших усадебных комплексов. Самые посещаемые – бывшие царские резиденции «Коломенское» и «Царицыно», которые каждый год посещает более 12 млн человек. Подмосковные усадьбы «Кусково», «Кузьминки» и «Люблино» тоже любимы москвичами и служат узнаваемыми архитектурными символами Москвы. Сейчас возрождается ещё одна жемчужина – к концу 2024-го в усадьбе «Останкино» завершатся работы по созданию центра научной реставрации и хранения, без которого невозможна дальнейшая работа по восстановлению этого уникального дворца-театра.

Усадьба дяди поэта Василия Пушкина на Басманной, усадьба Тургенева на Остоженке (это тоже филиал Пушкинского музея), усадьба Толстого в Хамовниках – вот лишь несколько примеров отреставрированных объектов, функционирующих сейчас как музейные пространства.

Голландский домик в усадьбе «Кусково»

На фестивале «Усадьбы Москвы» мы используем эти площадки для популяризации русской усадебной культуры. Конечно, возродить каретные сараи и конюшни, печное отопление и свечное освещение уже невозможно, да и вряд ли нужно. С помощью иммерсивных форматов экскурсий мы хотим представить Москву с новой стороны, как «столицу усадеб» – так про город ещё никто не говорил!

Наша задача – привлечь туристов, которые будут приезжать в Москву специально, чтобы погрузиться в усадебную культуру. Гости нашего фестиваля будут вовлечены в творческую атмосферу праздника и историческую среду. На помощь приходят не просто туры, а иммерсивные показы, костюмированные экскурсии, мастер-классы, концерты, ночи в гостиницах, угощение в ресторанах и кафе. Это позволит впервые объединить самые разные усадебные площадки и сформировать новую городскую культурную среду.

Елена Верещагина