Исторические дома Подмосковья ищут хозяев и инвесторов

Московская область – настоящая сокровищница архитектуры. До наших дней дошли не только древние кремли, старинные монастыри и храмы, но и многочисленные усадьбы, особняки и дома в разной степени сохранности. Сегодня они ищут новых владельцев и инвесторов.

Реализацией стратегии развития культурно-туристического комплекса Московской области занимается Министерство культуры и туризма Подмосковья. Первыми участниками проекта стали Зарайск, Серпухов и Дмитров – рассказываем о самых интересных объектах.

Зарайск

Дом Мачтета, ул. Советская, 29/29

Этот двухэтажный особняк в классическом стиле, принадлежавший семье известного поэта Григория Мачтета, – объект культурного наследия регионального значения и памятник архитектуры XIX века. Здесь красивая мансарда и подземное помещение, верхние парадные и жилые комнаты образуют анфиладу с внутренним коридором, а к дому прилегает большой благоустроенный участок. Здание расположено в пешей доступности от главных туристических объектов города – в том числе от Дома-музея Анны Голубкиной, уроженки Зарайска и ученицы Огюста Родена.

Дом Мачтета отлично подойдёт для арт-отеля «Четыре полевых цветка» с интерьерами, вдохновлёнными ботаническими иллюстрациями Анны Голубкиной. Хорошо знавшая и любившая природу, Анна находила особую красоту в известных всем растениях – проводя лето в Зарайске, она отправлялась на прогулки, во время которых собирала полевые и луговые цветущие растения, а дома рисовала их. Уютный отель может стать частью культурно-тематического кластера «Зарайский сад», раскрывая образ города как места единения с природой.

Купеческий дом, ул. Красноармейская, 27

Расположенный в тихой части города двухэтажный купеческий дом имеет смысл приспособить под творческое пространство. Зарайск богат поэтами и писателями, поэтому в здании можно разместить литературное кафе «Пища для ума» с зоной отдыха для туристов и местных жителей – в нём уместно проводить тематические чтения, встречи и мастер-классы, а идею заведения поддержит оригинальное меню.

Жилой дом, ул. Красноармейская, 39

Стоящее в самом центре Зарайска, всего в 500 метрах от древнего кремля и вблизи основных туристических потоков и достопримечательностей двухэтажное здание на белокаменном цоколе было построено в первой половине XIX века. Улица, на которой находится дом, раньше носила имя Екатерининской – здесь располагались постоялые дворы, бакалейные лавки, чайные и булочные.

Оптимальный вариант использования здания – арт-отель и ресторан, которые сами по себе могут стать достопримечательностями города. В основе предлагаемой концепции реновации дома – творчество Достоевского, всемирно известного автора, чьё имя неразрывно связано с Зарайском.

Уютный отель «Дядюшкин сон» и иммерсивный ресторан «Фрейд и Достоевский» с психоаналитической интерпретацией блюд в меню – вот две атмосферно родственные идеи наполнения здания, которое со временем должно занять своё место среди знаковых городских объектов.

Дом купца Свешникова, ул. Карла Маркса, 15/10

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Двухэтажный особняк, построенный в первой половине XX века, был типичным для купца среднего достатка. До 1913 года здесь жили Сосновские – представители одного из самых уважаемых семейств Зарайска. Среди последних владельцев дома был купец Свешников. Перед революцией он обменял здание на мельницу, владельцами которой были родственники известного писателя Михаила Шолохова.

Первый этаж здания – кирпичный, второй – деревянный. Данное помещение идеально в качестве укромного убежища от городской суеты. Например, на первом этаже можно открыть детективный бар «Залечь на дно в Зарайске», а второй этаж отлично подойдёт под музей преступлений в дореволюционной России. После реновации бывший дом купца Свешникова имеет все шансы стать одним из самых колоритных и посещаемых в городе.

Жилой дом, ул. Первомайская, 33

Расположенный на красной линии улицы Первомайской (бывшей Натальинской) двухэтажный дом на белокаменном цоколе был построен в первой половине XIX века в духе классицизма. Главный его фасад обращён к улице, а восточный фасад уже в наше время был закрыт кирпичной пристройкой, заменившей историческую деревянную. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения, который прекрасно подойдёт под небольшой бутик-отель.

Серпухов

Жилой дом, ул. Калужская, 40А

По Плану реконструкции уездных городов Мос-ковской губернии времён Екатерины II кварталы на Калужской улице предназначались для представителей дворянских родов, и жить здесь считалось престижно. Однако знати в Серпухове было немного, так что со временем улица обросла домами купцов. Тут каждое здание – свидетель истории. Например, по городской легенде, в бывшем особняке фабрикантов Кишкиных останавливалась Екатерина II в 1775 году во время поездки на юг.

Предлагаемое же здание расположено на территории бывшего Распятского монастыря: о его существовании напоминает находящийся сейчас на реставрации действующий Распятский собор, а также остатки каменной ограды и надвратная колокольня. В своей «второй жизни» оно может стать гостевым домом «Винтаж» с общей гостиной, кухонной зоной и палисадником, а обставить его можно отреставрированной винтажной мебелью, купленной в самом Серпухове.

Дмитров

Нежилой дом, ул. Кропоткинская, 79

Построенный в начале XIX века дом примыкает к бывшему особняку титулярного советника Петра Садыкова, служившего повытчиком уездного суда. Здание находится в непосредственной близости к Дмитровскому кремлю и другим городским достопримечательностям. Такое месторасположение предполагает мощный туристический потенциал и позволяет организовать здесь, например, кафе с собственной пекарней.

Дмитров всегда славился своими пряниками и баранками, и городское купечество занималось поставками хлеба в Москву и Санкт-Петербург. Этот исторический факт можно удачно обыграть в новом заведении «1725» (название отсылает к году первого упоминания баранок в указе Петра I), «Бублик» или «Бараночная», наполнив меню местными специалитетами. Тему выпечки получится продолжить и в интерьере, оформив пространство соответствующим образом – например, об истории пряничного дела и связанных с ним традиций могут напоминать тематические постеры на стенах.