Итоги конкурса «Снимай науку!»: глаз улитки, феррожидкость и ученый тюлень Филипп

Телеканал «Наука» выбрал лучшие кадры в седьмом сезоне конкурса научной фотографии.

В 2023 году на ежегодный фотоконкурс «Снимай науку!» поступило около 2 тысяч фотографий — уникальные кадры, показывающие красоту науки.

Работы принимались в восьми номинациях: «Люди в науке», «Микроизображения», «НеФото», «Серия изображений», «Природа», «Наука вокруг нас», «Космос», — а также в новой номинации, учрежденной совместно с Дальневосточным федеральным университетом, — «Исследуя мировой океан». Жюри определило победителей конкурса в каждой из них.

«Отбор проб грунта со дна ледникового-фьордового озера», 2-е место в номинации «Люди в науке» Фото: Nestortech45

«Объективы фотографов запечатлели „людей науки“ — ученых и сотрудников лабораторий за работой, опытами, в размышлениях. Мы увидели годовой жизненный цикл деревьев, в том числе дуба, рассмотрели раствор минеральной воды и даже плесень на хлебе в многократном приближении, снимки поистине завораживают», - говорит главный редактор телеканала «Наука» Мария Семенова.

В объективе победителей конкурса — наука с самых разных сторон, например, визуальное обследование трещины ледника Западный Гренфьорд или отбор проб грунта со дна ледникового-фьордового озера, а также срез глаза виноградной улитки.

Среди лауреатов в новой номинации — популярный в Мурманске тюлень Филипп, который всю жизнь помогает ученым, принимая участие в исследованиях по пищевому поведению, звуковому и зрительному восприятию. Снимки, попавшие в число победителей, выполнены в том числе с применением специального оборудования, технологий макро- и микросъемки.

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Кристаллы янтарной кислоты, 1-е место в номинации «Микроизображения» Фото: Кирилл Михайлюк

Важно отметить, что все изображения, представленные участниками конкурса, распространяются под свободной лицензией. Это означает, что эти уникальные работы могут быть свободно использованы и распространены любыми другими людьми без ограничений авторских прав.

Такой подход позволяет максимально распространить научную информацию и сделать ее доступной для всех, а потому конкурс играет важную роль в привлечении внимания к научным исследованиям и их визуализации.

«Уже сейчас тысячи работ конкурсантов иллюстрируют статьи „Википедии“, делая научные знания более наглядными, доступными и понятными миллионам людей не только в России, но и по всему миру», — говорит Станислав Козловский, исполнительный директор «Викимедиа РУ».

Лучшие работы конкурса станут частью фотовыставки, которая пройдет в городах России и за рубежом. Посмотреть другие фотографии, присланные на конкурс «Снимай науку!» в этом году, можно здесь.