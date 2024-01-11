Как провести выходные в Туле?

Не только пряники и самовары.

Russian Traveler №5(9) 2023 читать этот номер

Расположенную в паре часов езды от Москвы Тулу часто и вполне заслуженно называют третьей музейной столицей России. Помимо известной оружейно-самоварно-пряничной «классики» в Музейном квартале этого уютного Города мастеров работают филиалы «Куликова поля» и «Ясной Поляны», Исторического музея и Музея-заповедника В. Д. Поленова. Уже в следующем году эта коллекция пополнится интерактивным театрально-экспозиционным пространством Музея имени Бахрушина, которое посвятят обычно скрытому от посторонних глаз театральному закулисью.

Необычен мультимедийный Музей станка с его виртуальными гидами, а на центральной улице Металлистов можно заглянуть в мини-музей «Нимфозориум», целиком и полностью посвящённый подкованной блохе!

Музей «Нимфозориум»

Развивается город и как гастронаправление – например, тульский пряник вдохновил местных изобретателей от кулинарии на «тематические» суп и раф. За затейливым авторским меню стоит заглянуть в разместившийся на территории бывшего ликёро-водочного завода «Ликёрка Лофт» – его самый атмосферный гриль-ресторан Angel 8 делает ставку на «эмоциональную кухню», оставляющую после дегустаций яркое и долгое послевкусие. Аккомпанемент – авторские коктейли и десятки винных позиций со всего света.

Реклама

Блюдо в ресторане Angel 8

Самая же удобная отправная точка для прогулок по центру города – бутик-отель AZIMUT Сити Отель Тула. Он находится буквально в минутах ходьбы и от Музейного квартала, и от пешеходной улицы Металлистов, и от кремля с его обновлённой набережной, и от модных общественных пространств. Во многом сам являясь таковым – в холле и номерах немало арт-объектов, лобби украшено большим изображением Льва Толстого, а в ресторане «Светски», помимо прочего, можно попробовать блюда из поваренной книги его жены.