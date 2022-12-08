Какие сувениры везти из Подмосковья? 12 изделий от игрушек до платков

2022 год объявлен в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. И это отличный повод рассказать о традиционных ремёслах, которыми так богата наша страна и, прежде всего, Подмосковье, где их концентрация особенно высока.

Russian Traveler 01/2022 читать этот номер

Московская область – родина целой дюжины народных художественных промыслов. Произведённые здесь фабричные и ремесленные изделия, в которые вложены уникальные умения и душа мастеров, украсят любой интерьер и станут отличным подарком для близких, да и для самого себя.

1. Богородская резная игрушка

Изготавливать первые на Руси деревянные игрушки-«ауки» в селе Богородское начали ещё в XV веке. Сперва это было сезонным занятием, продолжавшимся с поздней осени до ранней весны, и лишь спустя два столетия игрушки стали делать на постоянной основе. Тогда и появились профессиональные мастера – при помощи особого ножа-«щучки» из осины, липы и ольхи они создавали настоящие шедевры, которые даже продавались в других странах.

Кстати, готовую неокрашенную игрушку до сих пор называют «бельём». В музее при фабрике гиды демонстрируют наиболее редкие и известные экземпляры – тут есть фигурки людей и животных, знаменитые «Кузнецы» и «Куры с петухом» – и приглашают принять участие в мастер-классах по сборке и росписи игрушек.

2. Павловопосадский набивной платок

История павловопосадских платков началась в 1795 году, когда в селе Павлове появилось небольшое крестьянское предприятие по их изготовлению. Постепенно оно было преобразовано в мануфактуру – первые промышленные шерстяные шали с набивным рисунком датируются уже 1860-ми. Благодаря уникальному стилю павловопосадкие платки пришлись по вкусу даже персонам голубых кровей и членам императорской фамилии – например, их оценила сама Великая княгиня Александра Петровна.

Безусловно, с тех пор технология нанесения рисунка стала более изящной и утончённой, а оттенков и узоров было придумано в разы больше – интересно, что платки изготавливались даже с рисунками на тему революции!

Сейчас на мануфактуре выпускают сотни видов платков, шалей, палантинов, шарфов и скатертей из натуральных тканей – шерсти и льна, хлопка и шёлка. Увидеть старинные и необычные образцы можно в расположенном в Павловском Посаде Музее истории русского платка и шали – ему в этом году уже 20 лет. Интересно, что в 1999 году Василий Грязнов – один из основателей мануфактуры – был причислен к лику святых как Праведный Василий Павлово-Посадский.

3. Жостовская роспись

Этот промысел зародился в начале XIX века в деревнях и сёлах Троицкой волости, которые в наши дни входят в городской округ Мытищи, – в Жостове и Осташкове, Троицком и Хлебникове. Когда-то фабрика декоративной росписи носила мудрёное название «Заведение братьев Вишняковых лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из папье-маше шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов и прочего».

Сперва подносы действительно изготавливались из папье-маше, но впоследствии из-за хрупкости и недолговечности материала было принято решение перейти на кровельную жесть. Каждое изделие уникально, ведь при его росписи мастер не применяет ни трафаретов, ни уже существующих образцов, вдохновляясь исключительно собственным вкусом и используя лишь своё воображение, а состав покрывающего подносы лака хранится в секрете.

Оценить всё многообразие форм и рисунков на них получится в единственном в мире музее картин на металле при Жостовской фабрике, на базе которого проходят семейные мастер-классы по росписи.

4. Посадская матрёшка

Деревянная матрёшка – или «русская кукла», как её называют в некоторых странах – самый популярный символ отечественных промыслов и главный сувенир, который иностранцы привозили домой из СССР. Одним из создателей первой в нашей стране матрёшки с вложенными в неё копиями был токарь-умелец Василий Звёздочкин, который впоследствии перебрался в Сергиев Посад, а расписал её знаменитый художник Сергей Малютин.

Как и прежде, в изготовлении посадской матрёшки используют мягкие породы дерева – например, липу, берёзу и ольху. Резчики начинают работу с самой маленькой игрушки, которая затем помещается в остов большего размера.

Сегодня, как и встарь, посадские матрёшки расписываются вручную без выжигания и с использованием традиционной цветовой гаммы и характерного узора-«тычка». Все формы, размеры и расцветки представлены на постоянной выставке в Музее русской матрёшки – там есть даже необычные матрёшки-кегли! А на мастер-классе в «Городе мастеров» получится познакомиться с художниками и расписать матрёшку на свой вкус.



5. Клинская ёлочная игрушка

С давних пор в Клинском крае с его залежами кварцевого песка было немало кустарей-стеклодувов. В середине XIX века князь Александр Меньшиков открыл в Клину первое промышленное предприятие. Сначала там выпускали бутылки, флаконы, колбы для керосиновых ламп, пуговицы и другие изделия из цветного стекла. Изготовление же ёлочных игрушек было запущено в 1887 году – сейчас им занимается ОАО «Ёлочка», и его мастера хранят традиции производства украшений, которые передаются из поколения в поколение на протяжении уже 135 лет.

В музее «Клинское подворье» можно увидеть сложный и многоэтапный процесс создания ёлочных украшений (к слову, в России только здесь изготавливают бусы на ёлки), а также роспись и нанесение «праздничной» искристой пыли. Желающих приглашают расписать формовую игрушку акриловыми красками с блестящей присыпкой – её точно захочется повесить на ёлку на самое видное место.

6. Гжельский фарфор

Село Гжель поделилось своим именем с целым направлением в росписи фарфора. В наши дни в «Гжельский куст» включено почти 30 населённых пунктов, где работают пять фабрик – Гжельский фарфоровый завод, Гжельский завод художественной росписи, завод «Объединения ”Гжель”», мануфактура «Галактика и Компания» и ООО «Звезда Гжели».

Этот район всегда славился чистой глиной, которая шла на изготовление аптекарских сосудов, а в 1800 году здесь нашли белую фаянсовую массу, из которой и производится фарфор. Первое время гжель была разноцветная, а бело-синими сервизы и шкатулки, сахарницы и маслёнки, кувшины и игрушки стали из-за моды на голландские изразцы.

Сегодня увидеть гжель работы современных дизайнеров и узнать секреты производства получится на экскурсиях по фабричным музеям, а попробовать свои силы в росписи – на тематических мастер-классах. Вдобавок, в селе Речицы можно прогуляться по исторической улице художников, заглядывая в частные музеи и дома мастеров. К слову, гжельские художники считались свободными даже при крепостном праве.

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7. Федоскинская лаковая миниатюра

Ещё во второй половине XVIII века в подмосковном селе Федоскино, на родине русских лаков, расписывали козырьки для армейских киверов, которые изготавливались из папье-маше. Как-то раз схожим образом решили расписать входившие в моду табакерки, и это неожиданно для всех произвело настоящий фурор. Украшавшиеся золотым двухглавым орлом изделия фабрики купца Лукутина получали премии престижных европейских выставок, а в XX столетии продукция Федоскинской фабрики миниатюрной живописи поставлялась в 18 стран мира.

Сейчас помимо классической русской тройки на миниатюрах красуются пейзажи, деревенские и сказочные сцены и многое другое. В Федоскине проводятся мастер-классы и экскурсии по музею и производственным цехам, во время которых можно увидеть все этапы создания шкатулки от творческого замысла до завершающего мазка.

8. Дулёвский фарфор

В 1832 году купец Терентий Кузнецов основал в городе Ликино-Дулёво предприятие по производству изделий из фарфора и фаянса. Выпускаемые на нём кружки, чайные и кофейные сервизы, сахарницы и другие изделия быстро стали востребованными. Многие были «крыты» традиционными «агашками» – изображёнными крупными мазками пурпурными розами с круглыми лепестками, названными в честь распространённых в те времена имён крестьянок-мастериц.

Интересно, что оборудование для фабрики заказывалось во Франции, сотрудничали с ней маститые художники (например, Михаил Врубель), а среди поклонников дулёвского фарфора был даже президент США Рузвельт, заказавший для себя лично и для приёмов в Белом доме сервиз из 1210 предметов.

Во время экскурсии по не так давно открывшемуся после реконструкции музею Дулёвского фарфорового завода можно увидеть самую большую в России коллекцию фарфора с бесценными образцами и поучаствовать в мастер-классе.

9. Фарфор Вербилок

Открытая в 1766 году англичанином Францем Гарднером «Мануфактура Гарднеръ в Вербилках» – первая в нашей стране частная фабрика по производству фарфора и одно из старейших подобных предприятий в Европе. Здесь изготавливали посуду из глины, найденной Гарднером в Малороссии и на Черниговщине.

Изделия мануфактуры предназначались даже для царей – например, для императрицы Екатерины II были сделаны четыре сервиза, которые использовались для приёмов в честь кавалеров военных орденов, а с 1856 года фабрика носила звание «Поставщика Двора Его Императорского Величества».

Но украшал фарфор и быт обычных людей, которым европейская продукция была не по карману. На данный момент музей «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках» закрыт на реконструкцию, но во время экскурсии по заводу можно увидеть все стадии производства фарфора – литьё и глазировку, обжиг и ручную роспись, – а также поучаствовать в мастер-классе под руководством штатных художников.

10. Абрамцево-Кудринская резьба

Этот промысел – один из самых молодых в Подмосковье. Он появился в конце XIX века в столярно-резчицкой мастерской подмосковной усадьбы Абрамцево благодаря Елене Поленовой (сестре известного художника) и Елизавете Мамонтовой (жене знаменитого промышленника и владельца усадьбы). В организованной ими мастерской были заняты искусные ремесленники из расположенных по соседству сёл Хотьково, Ахтырка и Кудрино.

Растительные узоры, геометрическая и орнаментальная резьба – абрамцево-кудринские мастера работают не только с деревом, но и костью (в том числе, мамонтовой и моржовой), создавая объёмные изделия и украшения с лиричными декорациями и трёхмерным рельефом с покрытием лаком и разноцветными морилками. Некоторые произведения, созданные резчиками Хотьковской фабрики резных художественных изделий, можно увидеть, например, в музее «Новый Иерусалим».

11. Бабенская деревянная игрушка

В XIX столетии Московская губерния считалась главным в стране центром по производству деревянных игрушек. Сперва этим промыслом занимались кустари – в десятках деревень Подольского уезда целые семьи вытачивали, полировали, расписывали и лакировали игрушки для продажи на ярмарках. Постепенно они объединялись в артели, а те со временем разрастались до масштабов фабрик.

Кстати, это из здешней деревни Бабенки был родом один из «отцов» матрёшки Василий Звёздочкин. Дерево хвойных и лиственных пород, литографские краски и богатое воображение мастеров – выполненные в бабенском стиле пластичные волчки и пирамидки, пасхальные яйца, марионетки и фигурки-дергунчики не спутаешь ни с чем. И не случайно в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе бабенские игрушки были награждены золотой медалью.

С 1992 года традиции продолжает расположенная в Подольске компания «КЛИМО». При ней работает Музей русской деревянной игрушки, где проводятся экскурсии и мастер-классы.

12. Тряпичная кукла

В русских сёлах и деревнях тряпичная кукла была не только детской игрушкой, но и оберегом – считалось, что такой созданный вручную талисман оградит семью от несчастий. Изделия мытищенской компании «Былина-ТМ», возрождающей старинные русские традиции этого промысла, разительно отличаются от кустарных крестьянских поделок прошлого.

Туловища кукол изготовлены из синтепона, лица вышиты шёлковой нитью, волосы сделаны из тонкой шерсти. А наряды – например, народные костюмы и праздничные одежды крестьян конца XIX – начала XX веков – шьются из натуральных тканей.

Кстати, тут делают даже куклы-бары – необычные авторские футляры под конфеты, шампанское или водку, которые стилизованы под того или иного персонажа.