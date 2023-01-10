Калужское тесто: что это такое и почему оно сладкое

Под словосочетанием «калужское тесто» скрывается необычная сладость, с конца XVII века хорошо известная не только в Калуге, но и других частях России.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

Производство калужского теста было возрождено гастрономическими энтузиастами, и теперь это лакомство занимает одно из первых мест в списке самых вкусных сувениров, привозимых путешественниками из поездки в этот город.

Забудьте о привычном вкусе теста – калужская сладость не имеет с ним ничего общего, кроме названия. Паста из молотых ржаных сухарей, щедро сдобренная медовым сиропом, имбирём и корицей, напоминает варёный пряник, но слегка горьковатый вкус её куда ярче, а аромат – насыщеннее.

Раньше такое лакомство, упоминание о котором есть и у Брокгауза, и у Даля, на Руси называли кулагой: смесь из ржаного солода и муки, калины и других ягод (в ней не было ни сахара, ни мёда) долго томили в протопленной печи.

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В середине XIX столетия калужанин Георг Курилин придумал свой рецепт «пряничного чёрного теста» и открыл пряничное заведение «Калужское тесто». В наши дни это целый мини-музей, где можно попробовать «фирменную» для Калуги сладость, услышать её историю и узнать о традициях местных купцов, а также поучаствовать в мастер-классе.

Другая опция – кафе-музей «Русские традиции», где часто устраивают театрализованные дегустации. Также тот или иной вариант калужского теста можно купить в многочисленных сувенирных магазинчиках города.