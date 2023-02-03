Вперед к приключениям: снежная сказка в Северном Приладожье

Захватывающие туры на снегоходах, поход на квадроциклах по неизведанным лесным тропам, поездка по лесу на собачьей упряжке и аутентичная карельская кухня — рассказываем, чем может запомниться путешествие по зимней Ладоге.

Величественная и суровая красота Северного Приладожья издавна вдохновляет покорителей природы на новые открытия. Любители медитативного отдыха приезжают сюда, чтобы в тишине созерцать красоты нетронутых уголков карельской природы, а желающие зарядиться зимним драйвом — на поиски приключений.

Перефразируя название бестселлера Элизабет Гилберт, формула отдыха в Карелии звучит так: ешь, вдохновляйся, люби.

А составляющие этой волшебной формулы каждый находит для себя сам уже во время путешествия: промчаться с ветерком на снегоходе или собачьей упряжке, продегустировать гастрономические специалитеты Карелии, полюбоваться восходами и закатами на берегу Ладоги.

Фото: Руслан Алимов / фотохостинг rtraveler.ru

До заветной точки на карте — рукой подать: эмоциональная и физическая перезагрузка ждет путешественника всего в нескольких часах езды на автомобиле от Петербурга.

Стартовав из города, можно совершить турне вокруг Ладоги, путешествуя на собственном автомобиле или заказав индивидуальный тур через компанию «Игора Тур».

Приозерск

Зимняя Ладога пленяет удивительным разнообразием ландшафтов: отвесные скалистые утесы, покрытые льдом и снегом, величественная стать вековых сосен, стальные волны и огромные льдины у берегов. Удачная отправная точка для знакомства с краем озер и лесов — отель «Точка на карте. Приозерск», расположившийся на мысе Маячный в Ленинградской области на берегу Ладожского озера.

«Точка на карте. Приозерск»

Вся акватория Ладожского озера перед вами как на ладони, а статные сосны заглядывают прямо в окна. Максимум контакта с природой и минимум воздействия на нее: так формулируют свою философию в сети отелей «Точка на карте» — и не изменяют себе: архитектура неизменно звучит в унисон с окружающим ландшафтом.

Сюда приезжают, чтобы встречать закат на берегу Ладоги, погружаться в мир нордической природы и северной гастрономии. Экскурсия для тех, кто интересуется историей — древняя каменная крепость Корела на берегу Вуоксы, которая в Средние века служила главным северо-западным форпостом России.

Вид на древнюю (XIII век) крепость Корела на реке Вуокса Фото: Денис Чурин / фотохостинг rtraveler.ru

Сортавала

Из Приозерска удобно отправиться в Сортавалу. Из панорамных окон номеров отеля «Точка на карте. Сортавала» открываются умиротворяющие виды на лесное озеро Пюяралампи. Здесь идеальная обстановка для того, чтобы прислушаться к себе и ощутить дыхание природы.

Совсем рядом — карельское «место силы», знаменитые Ладожские шхеры, которые в зимнее время полны притягательной суровой красоты: заснеженные скалистые острова образуют ожерелье, разделенное проливами.

Мраморный карьер «Рускеала» Фото: Николай Титюк / фотохостинг rtraveler.ru

Оказавшись в здешних краях, не упустите возможности познакомиться и с самой Сортавалой, основанной саамами еще в 1468 году. Архитектурное своеобразие городку придают здания в стиле модерн, спроектированные финскими зодчими. Если вас привлекает этот лаконичный и выразительный архитектурный стиль, обязательно приезжайте в парк-отель «Дача Винтера».

Расположен он на берегу Ладоги на живописном мысе Таруниеми на территории бывшей дачи легендарного хирурга и общественного деятеля Густава Винтера, построенной по проекту выдающегося финского архитектора Элиэля Сааринена, автора железнодорожных вокзалов в Хельсинки и Выборге.

В отеле открыт ресторан «Густав Винтер», который входит в престижные гастрономические рейтинги. Современный ресторан с панорамными окнами на Ладогу славится аутентичной карельской кухней в авторской интерпретации шеф-повара. Особое внимание уделяется локальным и сезонным продуктам: дичи, рыбе, овощам, ягодам, грибам. Например, свеклу сервируют с муссом из ряпушки, а ячневую лапшу готовят с боровиками и вешенками с добавлением брусники.

После насыщенного дня восстановить силы и зарядиться энергией можно в банном комплексе отеля с финской и альпийской сауной, хаммамом и горячим джакузи на свежем воздухе. Недалеко от отеля расположен веревочный парк «Тарулинна», который открыт и зимой. Два безопасных маршрута позволят полюбоваться Ладогой с высоты птичьего полета и насладиться лесными видами.

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Шхеры, снег, мороз и красивый утренний свет на зимней Ладоге Фото: Арсений Кашкаров / фотохостинг rtraveler.ru

Лодейное Поле

Еще один притягательный адрес — новый отель сети «Точка на карте» в Лодейном Поле. Этот уютный дизайнерский отель в стиле северного минимализма идеально вписан в природный пейзаж, образуя единый органичный ансамбль с панорамой реки Свирь и стройными соснами. Лесная сказка встречает вас буквально за порогом. В каждом номере есть индивидуальная терраса с видом на реку, а через большие панорамные окна отель наполняется прозрачным светом. Дикая северная природа неуловимым образом пробуждает даже в самых консервативных путешественниках дух первооткрывателя.

«Точка на карте» в Лодейном Поле

Самые энергичные и решительные отправляются в зимние туры на снегоходах. Эти туры позволяют забраться в самые нетронутые уголки Карелии и Ленинградской области, которые не всегда доступны даже в теплое время года.

В центре активного отдыха «Терра Нордика» разработали девять авторских маршрутов разной степени сложности со стартом из отелей «Точка на карте» в Лодейном Поле, Видлице, Сортавале и Приозерске. Например, «Дорога разведчиков» пролегает по укромным лесным уголкам к зданию бывшей финской разведшколы, а «Мраморный карьер» позволяет полюбоваться по дороге к карьеру очарованием соснового бора, старинных водяных мельниц и заброшенных финских деревень.

Фото: Федор Лашков / фотохостинг rtraveler.ru

Олонецкий район

Всего полтора часа на машине от Лодейного Поля – и вы в Олонецком районе Карелии. Это один из самых уединенных и самых живописных уголков региона. Остановиться предлагаем в отеле «Точка на карте. Видлица». Вместо классических отельных номеров гостям предоставляются отдельные домики с индивидуальными саунами, прекрасно вписанные в природные пейзажи соснового бора у берега Ладоги.

Домики расположены на достаточном расстоянии друг от друга, что дарит постояльцам ощущение уединения, которое так ценят жители мегаполисов. И в уютном кафе с камином и панорамными окнами вы в прямом смысле ощущаете себя в объятиях природы, а яркие кулинарные впечатления дополняют картину дня. Среди популярных локальных блюд винегрет с копченым судаком и тыквенный крем-суп с хвойным маслом, тефтели из птицы с кореньями, пельмени с ладожской рыбой и видлицкие лесные грибы домашнего посола в сметане.

«Точка на карте. Видлица»

Гастрономические удовольствия в Карелии прекрасно совмещаются с активным отдыхом.

В этом северном крае собрали своеобразную энциклопедию зимнего транспорта: по карельским лесам вы прокладываете путь не только на снегоходах, но и в упряжках, запряженных хаски, а по Ладожским шхерам путешествуете на воздушной подушке. Одним из запоминающихся моментов путешествия может стать поездка из Сортавалы в горный парк «Рускеала» на историческом ретропоезде, оставляющим за собой огромные клубы пара. Он вдохновлен стилистикой «Николаевского экспресса», который курсировал в XIX веке между Москвой и Петербургом.

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Куда ещё?

Мастхэв зимней программы – отдых всесезонном курорте «Игора», который самые неутомимые и спортивные могут совместить с семейной или дружеской гонкой на зимнем картинге автодрома «Игора Драйв». Курорт находится по пути в Приозерск, поэтому отсюда удобно начать путешествие вокруг Ладоги. Для катания на лыжах и сноуборде на курорте есть 10 трасс. Активные виды отдыха удачно сочетаются тут с познавательной программой.

Местный музей ретроавтомобилей сам по себе достоин отдельного визита. В числе экспонатов, например: классический Aston Martin DB6 Джеймса Бонда, неизменно элегантный, как и сам киногерой; гламурный Rolls-Royce 20/25 из «Великого Гэтсби»; а также Lorraine-Dietrich 12 HP из фильма «Золотой теленок».

Музей ретроавтомобилей

А в самом сердце автодрома расположен ресторан «Фаворит», который ценят далеко не только за вдохновляющий вид на гоночную трассу. Он славится превосходной авторской кухней «на высоких оборотах», а традиционные специалитеты карельской и северной кухни подают в оригинальной и современной интерпретации.

Непременно попробуйте картофельные оладьи со щучьей икрой, моховики в сметане, озерную форель с толченым картофелем и соусом из трав, утку с вяленой морковью и соусом из красной смородины или морского гребешка с соусом из копченого картофеля. На десерт рекомендуем заказать медовик с мороженым из сметаны или классическую ромовую бабу с желе из облепихи.

Каждый день путешествия по Карелии и Ленинградской области наполнен удивительными новыми впечатлениями. Составляйте план поездки и, не откладывая, отправляйтесь в дорогу, чтобы уже через несколько часов погрузиться в зимнюю сказку, полную открытий, приключений и настоящих чудес.