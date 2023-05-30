Киноместа Петербурга: 10 фильмов в декорациях Северной столицы

Петербург — это сплошная декорация и для ромкомов, и для драм: особняки и дворцы, дворы-колодцы и мосты... Сервис бронирования отелей МТС Travel составил подборку знаковых мест в городе, которые можно увидеть во многих известных фильмах и сериалах.

«Осенний марафон» (1979)

Фильм Георгия Данелии о мягкотелом и нерешительном Андрее Бузыкине — переводчике и профессоре, который запутался в жизни. Главный герой в исполнении Олега Басилашвили мечется между женой Ниной (Наталья Гундарева) и любовницей (Марина Неёлова). Ещё одну знаковую роль — профессора из Дании — сыграл немецкий журналист Норберт Кухинке.

Съёмки проходили в Ленинграде. Дом, в котором живёт Бузыкин, находится по адресу Кораблестроителей, 23/1 на Васильевском острове. Каждое утро главный герой встречается с профессором Хансеном во дворе и совершает пробежку. В 2021 году на месте, где сняли большинство сцен с пробежками, открыли сквер «Осенний марафон».

Фото: Кадр из фильма «Осенний марафон»

Университет, где работает Бузыкин, — это главный корпус СПбГУ на том же Васильевском острове. В одной из сцен герой посещает издательство, которое «сыграл» дом «Зингер» на Невском проспекте. Сейчас там находится главный штаб «ВКонтакте».

Во время «забегов» героя к любовнице, которая живёт у Мойки, в кадре сменяют друг друга Инженерный замок, Фонтанка, проходной дом на Миллионной. В картине мелькают и другие узнаваемые локации: Исаакиевский собор, Крюков канал, Эльфийский садик.

«Зимняя вишня» (1985)

Игорь Масленников снял картину о волевой Ольге в исполнении Елены Сафоновой, которая одна воспитывает сына и встречается с женатым мужчиной. Картина стала успешной благодаря и драматичной истории, и веренице знаменитостей в кадре: Нина Русланова, Виталий Соломин, Лариса Удовиченко, Ирина Мирошниченко.

В основном сюжет разворачивается в Толстовском доме на набережной Фонтанки. Доходный дом графа Толстого — историческое шестиэтажное здание 1912 года. Его можно также увидеть в «Охоте на тигра» из серии фильмов про Шерлока Холмса, в сериалах «Бандитский Петербург» и «Рождённая революцией».

Фото: Кадр из фильма «Зимняя вишня»

«Петербургские тайны» (1994–1998)

В середине 90-х на российском телевидении вышла экранизация романа «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского 1864 года. Это история непростых отношений двух княжеских семей Шадурских и Чечевинских на фоне исторических событий Санкт-Петербурга XIX века.

Своим успехом сериал во многом обязан впечатляющему актёрскому составу: Елена Яковлева, Николай Караченцов, Наталья Гундарева, Лидия Федосеева-Шукшина и другие звёзды.

Интересно, что ленту, события которой разворачиваются в Санкт-Петербурге, практически полностью сняли в Москве. Вывозить актёрский состав на реальные локации было слишком затратно. Поэтому в Питере снимали только некоторые общие планы. Так, фасадом дома семьи Шадурских стал дворец Бобринских конца XVIII века. Начало дворянскому роду Бобринских дал Алексей Григорьевич — внебрачный сын Екатерины II и Григория Орлова.

Дворец Бобринских Фото: Wikimedia Commons

«Брат» (1997)

Культовая криминальная драма Алексея Балабанова стала манифестом целого поколения. Сергей Бодров-младший, сыгравший главного героя Данилу Багрова, стал практически народным героем.

Действие разворачивается в криминальном Петербурге 90-х, мрачном и угнетающем. В кадре можно увидеть Медного всадника, Зимнюю канавку возле Эрмитажа, архитектуру Миллионной улицы, набережную канала Грибоедова, Исаакиевский и Казанский соборы.

Исаакиевский собор Фото: Кадр из фильма «Брат»

Запоминающейся локацией из фильма стало Смоленское лютеранское кладбище. Здесь долгое время стояла та самая беседка, где у героев было «застолье». В ноябре 2022 года её отправили на реставрацию.

Нельзя не упомянуть и музыкальный магазин «Рок-остров» на Кирочной, 8, куда Данила приходит за диском «Наутилуса Помпилиуса» и знакомится с тусовщицей Кэт. Этот магазин всё еще работает.

«Прогулка» (2003)

Лента режиссёра Алексея Учителя отправляет нас в путешествие по Петербургу вместе с главными героями Олей, Петей и Лёшей. Их сыграли тогда ещё юные и малоизвестные Ирина Пегова, Евгений Цыганов и Павел Баршак. Их любовная история начинается на Аничковом мосту. Гуляя по Невскому проспекту, Оля знакомится с Лёшей, и они уже вдвоём идут в направлении канала Грибоедова мимо станции метро «Гостиный двор» и Елисеевского магазина.

Реклама

Когда пара попадает на Дворцовую площадь, можно увидеть, что некоторые здания находятся на реконструкции. Во время съёмок многие фасады Санкт-Петербурга реставрировали к 300-летию города.

Вместе с героями зритель отправляется на смотровую площадку Исаакиевского собора. Следующая локация — стадион «Петровский», а сцена, где молодые люди прячутся от ливня, происходит на Васильевском острове.

Необычный Санкт-Петербург: книжные, музеи и экскурсии читать

«Питер FM» (2006)

Режиссёр Оксана Бычкова открывает Санкт-Петербург с романтической стороны. Картина рассказывает историю любви радиоведущей Маши, которую сыграла тогда ещё начинающая актриса Екатерина Федулова, и архитектора Максима (Евгений Цыганов). Отправной точкой сюжета становится потерянный телефон девушки, который находит Максим. Между героями закручивается телефонный роман, но встретиться им никак не удаётся.

В фильме город выступает не просто локацией, а полноценным персонажем фильма. В сценах вместе с героями мы попадаем на перекрёсток Пяти углов, прогуливаемся вдоль канала Грибоедова и по Каменноостровскому проспекту. Запоминаются кадры на Египетском мосту через Фонтанку.

Фото: Кадр из фильма «Питер FM»

«Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» (1998–2019)

Сериал о буднях питерского уголовного розыска 1990-х. Криминальные истории и душевные герои сделали «Улицы разбитых фонарей» народным хитом. РУВД, где трудятся герои, находится по адресу Большая Монетная, 20 на Петроградке. Здесь расположен действующий 43-й отдел полиции Петроградского района.

Позднее тут же снимали сиквел — сериал «Убойная сила». В разных сериях можно увидеть Смоленское лютеранское кладбище, Витебский вокзал, Двор Нельсона на Петроградской стороне и другие знаковые питерские локации.

Любители мемов наверняка помнят вирусное видео про «котлетки и пюрешку» — диалог лейтенанта Вячеслава Волкова со знакомым дворником из второго сезона. — Ты поторопись, у нас сейчас обед. Котлетки! — С макарошками? — С пюрешкой, пюрешкой! Сняли эту сцену на территории психиатрической больницы № 1 им. Кащенко в бывшей усадьбе Демидовых «Сиворицы».

«Кококо» (2012)

Фильм Авдотьи Смирновой рассказывает о дружбе разных по характеру, но одинаково одиноких женщин, которые знакомятся в поезде «Москва — Санкт-Петербург». Героини — скромная петербурженка Лиза (Анна Михалкова) и раскованная Вика из Екатеринбурга в исполнении Яны Трояновой. В поезде у них исчезают сумки с деньгами и документами, и Лиза приглашает Вику пожить к себе.

Лиза — музейная сотрудница. Она работает в легендарной Кунсткамере, которая не единожды появляется в кадре. В нескольких сценах подруги гуляют по набережным Невы, также в фильме «снимаются» Эрмитаж и Русский музей.

Фото: Кадр из фильма «Кококо»

«Лето» (2018)

Ленинград 1981 года стал героем фильма Кирилла Серебренникова о легендарных позднесоветских рок-музыкантах. Зрители погружаются во времена, когда Виктор Цой (Тео Ю) и основатель группы «Зоопарк» Майк Науменко (Рома Зверь) начинают творческий путь.

Герои гуляют по Финскому заливу, живут в типичной ленинградской коммуналке, а не в декорациях. Например, одно из знаковых мест фильма — двор на Боровой улице, где больше десяти лет жил Майк Науменко.

Фото: Кадр из фильма «Лето»

В некоторых сценах герои посещают ленинградский рок-клуб на Рубинштейна, 13. Сейчас по этому адресу находится детский театр, поэтому съёмочной группе нужно было отыскать другую локацию. Подходящее здание нашли в Кронштадте в старом Дворце культуры моряков.

Ещё одно место, связанное с фильмом, — это спорткомплекс «Юбилейный». Здесь в марте 1991 года Майк Науменко последний раз вышел на сцену и исполнил «Пригородный блюз».

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1976)

Фильм Эльдара Рязанова не нуждается в представлении. Каждый Новый год мы возвращаемся на 3-ю улицу Строителей в Ленинграде, где Барбара Брыльска, Андрей Мягков и Юрий Яковлев пытаются выяснить отношения и отметить праздник.

Несмотря на то что действие в основном разворачивается в Ленинграде, большинство сцен сняли в Москве. Те самые типовые панельки находятся на улице Вернадского в районе Тропарёво-Никулино. Ленинград же мелькает в эпизодах. Так, в начале фильма «снимается» аэропорт Пулково, а в финале Надя Шевелёва отправляется на Московский вокзал, чтобы купить билеты для Лукашина. В одной из сцен она гуляет по центру, и в кадр попадает Петропавловская крепость.

МТC Travel