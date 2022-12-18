Кинопутешествие на край света: самые интересные фильмы об Арктике

Арктика занимает примерно одну пятую территории нашей страны, однако лишь немногим удалось там побывать. Одних пугают высокие цены на туры, других – жуткие морозы и отсутствие благ цивилизации. Впрочем, насладиться частицей Крайнего севера можно и без ущерба для собственного кармана или комфорта – Russian Traveler вместе с информационно-просветительским проектом «Дети Арктики» предлагает отправиться туда в кинопутешествие, посмотрев лучшие художественные и документальные фильмы об Арктике, снятые в России.

Топ-5 художественных фильмов об Арктике

1 «Семеро смелых» (1936)

Первая картина из нашей подборки – «Семеро смелых» – была снята еще в 1936 году режиссером Сергеем Герасимовым. Черно-белое кино, посвященное юбилейному Х съезду ВЛКСМ, рассказывает о приключениях советской молодежи в Арктике. Согласно сюжету, шестерых выдающихся комсомольцев, которые прошли жесткий отбор из 409 кандидатов, отправляют зимовать в бухту «Радостную» на Крайнем Севере. Однако по прибытии на полярную станцию выясняется, что вместе с ними, спрятавшись в грузовом отсеке, до пункта назначения добрался и «заяц» – юный повар по имени Петр Молибога. Таким образом число полярников увеличивается до семи, и плечом к плечу им предстоит выдержать немало испытаний, которые приготовила Арктика.

В число северных локаций, где велись съемки фильма, вошли Хибины, острова Баренцева моря и бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа – сегодня вместе с находящимися на ее территории строениями полярной станции она образует часть национального парка «Русская Арктика». Кстати, популярная композиция «Лейся, песня, на просторе», вошедшая со временем в репертуар Леонида Утесова, тоже из этой картины.

Слушайте <a href=https://music.yandex.ru/album/3375703/track/28245251>Лейся, песня, на просторе</a> — <a href=https://music.yandex.ru/artist/302220>Леонид Утёсов</a> на Яндекс Музыке

2 «Начальник Чукотки» (1966)

Комедия «Начальник Чукотки» Виталия Мельникова рассказывает о похождениях молодого писаря Алеши Бычкова, на которого в 1922 году волей случая сваливаются полномочия управляющего делами Чукотки. Желая изменить жизнь коренного населения к лучшему и установить на полуострове «полный социализм», юный идеалист меняет устоявшиеся порядки и даже собирает миллион долларов для воплощения своих целей!

Любопытно, что захватывающая история, показанная Мельниковым, имеет реальную основу под своим сюжетом: уполномоченный по фамилии Бычков на самом деле установил на Чукотке пошлины на покупку пушнины иностранцами, и, как и главный герой фильма, бежал от белой армии на Аляску, а затем, побывав во многих странах мира, вернулся на родину и передал властям деньги, собранные ранее на строительство светлого будущего.

Хотя по сюжету события происходят на Чукотке, зимние сцены снимали на Кольском полуострове, а летние и вовсе в Крыму. Впрочем, нельзя сказать, что ничего по-настоящему чукотского в этом фильме нет: в нем приняли участие актеры-чукчи, а также приехавшие с ними с Чукотки ездовые собаки и олени.

3 «Красная палатка» (1969)

Фильм «Красная палатка» стал результатом кооперации советских, британских и итальянских кинематографистов, а еще последней режиссерской работой Михаила Калатозова. В его основу легли реальные события, произошедшие на севере в 1928 году: тогда в ходе арктической экспедиции дирижабль «Италия» смог успешно пролететь над Северным полюсом, но потерпел крушение на пути обратно. В результате одни члены экипажа погибли, другие же в ожидании спасения около месяца были вынуждены выживать в крайне суровых условиях.

Лагерь, который они разбили, впоследствии стал известен как «красная палатка» – он и дал название картине Калатозова. Однако этот фильм представляет собой не просто описание произошедших событий, а, скорее, попытку взглянуть на них сквозь призму времени и рефлексии главного героя произведения – руководителя экспедиции Умберто Нобиле, который, согласно сюжету, и по прошествии 40 лет не может не возвращаться мыслями к случившейся катастрофе.

Актерский состав «Красной палатки» можно назвать по-настоящему звездным: в него вошли Клаудиа Кардинале, Харди Крюгер, Питер Финч, Шон Коннери, Донатас Банионис, Никита Михалков, Юрий Визбор и Юрий Соломин. Интересно, что к фильму было записано два варианта музыкального сопровождения: в советском прокате он вышел с мелодиями авторства Александра Зацепина, а композиции для итальянской версии написал Эннио Морриконе. Местом для проведения съемок арктических сцен создатели фильма выбрали полярную станцию в бухте Тихой на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.

4 «Как я провел этим летом» (2009)

Как и следует из названия, сюжет фильма «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского разворачивается в летнее время, однако вопреки ожиданиям он буквально пропитан сыростью и холодом. Не только потому, что действие происходит на метеостанции, расположившейся посреди вод Северного Ледовитого океана, а персонажи большую часть экранного времени носят теплую одежду.

Мурашки по коже порой вызывает и развитие отношений двух единственных обитателей станции – начальника Сергея Гулыгина и стажера Павла Данилова, – которые из драмы в какой-то момент перерастают в настоящий психологический триллер. Тревожную артхаусную атмосферу фильма отражает и использовавшийся в названии картины прием анаколуф, представляющий собой преднамеренное неправильное грамматическое согласование слов.

Роль станции на вымышленном острове Аарчым в фильме по большей исполнила полярная станция Валькаркай, которая находится на арктическом побережье Восточно-Сибирского моря, а материал Попогребский отснял всего за три летних месяца – ровно столько же занимает и рассказанная им история. Картина вышла в прокат в 2009, и уже в следующем году завоевала главные призы пятьдесят четвертого Лондонского кинофестиваля и сорок шестого Чикагского кинофестиваля, а также ряд других российских и зарубежных кинонаград.

5 «Территория» (2014)

В 1975 году геолог Олег Куваев написал роман «Территория», который рассказывает о том, как экспедиция геологов под руководством Ильи Чинкова вопреки многочисленным трудностям и благодаря невероятному упорству находит крупное месторождение золота на Чукотке. Едва появившись на книжных полках, это произведение стало бестселлером, а еще через три года после публикации получило свою первую экранизацию, снятую Александром Суриным.

В 2014 году режиссер Александр Мельник создал новую киноадаптацию: в ней больше расхождений с первоисточником, зато заполярные пейзажи, вошедшие в картину, по-настоящему завораживают. Значительную часть эпизодов фильма сняли на плато Путорана, которое ЮНЕСКО признало объектом Всемирного наследия: для съемок туда было организовано две экспедиции – с середины мая по конец июля 2011 года и весной 2012 года.

Попали на пленку и кадры настоящей арктической зимы, которые снимали в бухте Провидения в Анадырском заливе Берингова моря. В результате у Александра Мельника получился один из самых красивых художественных фильмов о российской Арктике.

Топ-5 документальных фильмов об Арктике

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1 «Атлантида Русского Севера» (2015)

«Атлантида Русского Севера» Софьи Горленко стала первым российским фильмом, чей бюджет – около 900 млн рублей – был собран благодаря краудфандингу. Полнометражная документальная картина посвящена первопроходцам Русского Севера и культурному наследию, которое они после себя оставили.

Вместе с авторами фильма зрителям предстоит пройти по пути первых поселенцев, увидеть сохранившиеся уникальные памятники деревянного зодчества – церкви и дома, а еще узнать истории тех, кто живет здесь сегодня – все так же достойно, неспешно, в гармонии с собой и бескрайними просторами вокруг, как и их предшественники столетия назад. Атмосферности картине добавляют потрясающие панорамы церквей, полей, лесов и рек Архангельской области, а еще очень душевный саундтрек, написанный Борисом Гребенщиковым.

2 «Арктика. Зазеркалье» (2017)

Картина Антона Соболевского «Арктика. Зазеркалье» приглашает зрителей в подводный мир Крайнего Севера, до сих пор изученный едва ли больше, чем глубины Вселенной. Сравнение этого живущего по своим законам пространства с космосом в миниатюре проходит лейтмотивом через весь фильм и находит отражение во второй части его названия. И действительно, наблюдая за жизнью удивительных обитателей подводного мира Арктики и глядя на кадры, сделанные в беспросветной глубине вод, создается ощущение, что наблюдаешь за чем-то внеземным… или будто оказался в Зазеркалье.

Научно-познавательный фильм был создан съемочной командой телеканала «Моя Планета» на грант Русского географического общества. Важную роль в проекте сыграла и Беломорская биологическая станция МГУ, расположенная на самой границе Полярного круга – в Кандалакшском заливе Белого моря: на самой станции и вокруг нее отсняли значительную часть материала, а уникальные подводные кадры – в том числе сделанные с помощью скоростной макросъемки – были сняты сотрудниками станции.

Научная ценность, качественная режиссура и потрясающие виды принесли фильму победу в категории «Лучший документальный фильм» на международном кинофестивале Arctic Open в 2017 году.

3 «Арктика. Выбор смелых» (2017)

Как можно догадаться из названия, фильм Ольги Ивановой «Арктика. Выбор смелых» рассказывает о тех, кто сознательно связал свою жизнь с изучением Севера, – полярниках, причем о тех из них, кто работает на дрейфующих станциях.

Каково это – жить на полярной базе на дрейфующих льдах? Какие порядки и обычаи сформировались на таких станциях за десятилетия их существования? Какие опасности каждый день подстерегают полярников в суровых условиях Севера? Зрители картины получат исчерпывающие ответы на эти вопросы, проследив за полным жизненным циклом дрейфующей базы – от поиска подходящего места для лагеря и установки станции до эвакуации персонала и оборудования с тающей льдины.

Помимо этого, документальный фильм рассказывает и о первой в мире советской полярной научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1»: дрейф четверых отважных полярников под руководством Ивана Папанина, едва не обернувшийся трагедией, в свое время стал по-настоящему легендарным событием. Впрочем, авторы фильма не только адресуются к прошлому и описывают настоящее, но и задаются вопросами о будущем, затрагивая цели России в освоении Арктики и их значение для жизни граждан страны.

4 «Великий северный путь» (2018)

Еще одна документальная картина из нашей подборки, снятая при поддержке Русского географического общества – это «Великий северный путь» Леонида Круглова. В ней режиссер, этнограф и опытный путешественник повторяет знаменитый маршрут, который еще в XVII веке проложил великий русский исследователь Северной и Восточной Сибири Семен Дежнев.

Путь длиной в 10 тыс. км начинается у берегов Белого моря и проходит через Республику Коми, Тобольск, плато Путорана, «полюс холода» в селе Оймякон, море Лаптевых, а его конечным пунктом становится самая восточная точка Азии – мыс Дежнева в Чукотке. Преодолеть маршрут команде помогают самые разные средства передвижения – от оленей и собачьих упряжек до снегоходов, маленького одновинтового самолета и катамарана морского типа.

Путешествие, охватившее семь регионов страны, заняло у Круглова целых четыре года, и это чувствуется: подача фильма получилась очень эмоциональной и глубокой. Заметно, что на автора произвели большое впечатление и головокружительная красота окружающей природы, и опасности с тяготами пути, и столкновение с самобытной культурой и жизненным укладом коренных народов. Помимо этого, картина выделяется обилием фантастических панорам северных ландшафтов, потрясающих воображение.

5 «Арктика. Увидимся завтра» (2020)

Работа Никиты Снегова «Арктика. Увидимся завтра» представляет собой попытку представить, какая судьба ждет российский Север всего два или три десятка лет спустя. Ведущими документального проекта выступили шоумен Валдис Пельш и одна из самых ярких игроков «Что? Где? Когда?» Елена Потанина.

Авторы рисуют картину будущего, где благодаря космическим зеркалам в Арктике нет полярной ночи, дроны взяли на себя главную роль в перевозке компактных грузов, поверхность северных вод бороздят плавучие мини-города, а небо – экологичные экранопланы и электролеты, которые выполняют функции автобусов и трамваев.

И хотя все это звучит как описание из научно-фантастического фильма, в картине рассматриваются реальные проекты, над которыми уже сейчас работают ведущие компании страны, а активно используемые в процессе кинопроизводства технологии компьютерного 3D-моделирования позволяют легко поверить в то, что когда-нибудь они и впрямь обретут жизнь.

Бонус

«Дети Арктики» (2021)

Тема Арктики вдохновляет не только отечественных режиссеров игрового и документального кино, но и мультипликаторов. Среди созданных в последние годы анимационных работ о российском Севере выделяется мультсериал «Дети Арктики» – история о коренных северянах Вите с Аней, северном Олене и полярном Мишке, которая через приключения главных героев знакомит юных зрителей с бытом и культурой малочисленных народов российской Арктики.

Первый сезон мультфильма стартовал в прошлом году в преддверии Международного десятилетия языков коренных народов, а в 2022 сериал получил продолжение под названием «Арктический вояж» – на данный момент вышло уже шесть серий нового сезона. Развязку истории зрители увидят до конца года.

Мультсериал «Дети Арктики» входит в одноименный информационно-просветительский проект, чья главная задача – сохранение языкового многообразия коренных народов российского Севера и популяризация их культуры.