Кинотур: 7 идей для путешествий по следам отечественного кинематрографа

Подсказываем, что посмотреть, куда отправиться и во сколько это обойдется.

За последние годы классические зарубежные маршруты перестали быть доступными, а свежих идей для запоминающихся каникул как будто не стало больше. Но так только кажется — удивительно, сколько вдохновения для путешествий можно найти в хорошем кино. Сервис МТС Travel поделился с Russian Traveler списком фильмов, съемки которых проходили в незаурядных локациях России — от центра Москвы до Катунских террас. Все из них достойны целого путешествия.

Пермь – «Фрау» (2023)

Кадр из фильма «Фрау» (2023)

Съемки «‎Фрау» прошли в самых узнаваемых локациях Перми. В кадры «Фрау» попало пространство Пермского театра оперы и балета, природа Балатовского парка (он же Черняевский лес), коридоры Пермского государственного университета и просторы Камы — главной водной артерии Западного Урала.

Пермь давно зарекомендовала себя точкой сборки российского творческого сообщества, поэтому лучше всего отправляться на знакомство с городом во время громких культурных событий — Дягилевского фестиваля, фестиваля электронной музыки EFEST, театрального фестиваля «Пермская фантасмагория», фестиваля уличных театров «Флюгер» и других мероприятий.

Где побывать? Пермский государственный университет (ПГНИУ), набережная Камы, Балатовский парк, Пермский театр оперы и балета Цены на отели (здесь и далее – по данным МТС Travel на апрель-май этого года): в среднем 6 700 рублей в сутки за двоих

Северный Кавказ – «‎Бременские музыканты» (2023)

Кадр из фильма «‎Бременские музыканты» (2023)

Съемки российской экранизации сказки братьев Гримм прошли в самых красивых локациях Северного Кавказа.

В кадр попала добрая дюжина местных природных достопримечательностей: Салтинская теснина, Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане; Тебердинский национальный парк, река Улу-Муруджу и плато Бермамыт в Карачаево-Черкесской Республике; озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии; Домбай, Махар, Джилы-Су, Сарыкум в Республике Ингушетия.

Путешествие по местам фильма можно начать с плато Бермамыт в Карачаево-Черкесской республике. Дорога к плато лежит через село Учкекен неподалеку от Кисловодска. Добираться до локации придется на внедорожниках по грунтовым тропам, которые часто размывает дождем. Зато в пути можно будет увидеть Березовское ущелье, Доломитовую вертикальную стену и природный каменный мост, а в пасмурную погоду — даже Брокенского призрака (явление, при котором тень объектов окружает радужный ореол).

Где побывать? плато Бермамыт, Тебердинский национальный парк, Сулакский каньон, Салтинский водопад, барханы Сары-Кум, урочище Джилы-Су Цены на отели: в среднем 6 000 в сутки за двоих

Звёздный городок, Московская область – «‎Проксима» (2019)

Кадр из фильма «‎Проксима» (2019)

Съемки драмы прошли на территории подмосковного Звездного городка в 2018 году и привлекли к объекту мировое внимание. В кадры фильма попали действующие ученые и реальное космическое оборудование учреждений Звездного городка — увидеть их можно на экскурсии в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.

Раньше сюда можно было попасть только по спецпропускам. Теперь же гости Звездного городка легко могут примерить на себя жизнь профессионального космического пилота: надеть настоящий скафандр, попробовать космическую еду и сымитировать выход на поверхность Луны.

В Звездном городке будет чем заняться любителям активного отдыха: здесь можно полетать дельтаплане, реактивном самолете, истребителе, вертолете и воздушном шаре. Детям тут тоже понравится: для них в Звездном городке проводятся космические лагеря и научные кружки, на которые иногда приходят познакомиться и ответить на вопросы настоящие космонавты.

Где побывать? Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, Музей Центра Подготовки Космонавтов, Музей космонавтики им. Ю.А. Гагарина Цены на отели: в ближайших подмосковных городах (Пушкино, Мытищи, Балашиха) составляют в среднем примерно 4 000 рублей в сутки за двоих.

Москва – «Мастер и Маргарита» (2024)

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2024)

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Громкая кинопремьера возобновила интерес к мистическому роману Булгакова, городским легендам и прогулкам по Патриаршим.

Атмосферу нового фильма можно прочувствовать в Театре Сатиры, где в 1930-е располагался «Мюзик-холл» — реальный прототип театра Варьете из романа. Роль Дома Грибоедова, где по произведению располагался МАССОЛИТ, исполнил Дом Герцена — здесь сейчас находится Литературный институт им. Максима Горького​. В подвальной квартире в Мансуровском переулке, 9 работал не только Мастер, но и сам Михаил Булгаков — проводил литературные чтения для своих. А в Александровском саду состоялась встреча Азазелло и Маргариты.

И еще одна локация – номер в отеле Марко Поло на Патриарших прудах, стилизованный по мотивам последней экранизации. Забронировать его можно эксклюзивно в сервисе МТС Travel. Там вы сможете попробовать завтрак Лиходеева, поговорить с котом Бегемотом, примерить наряды модниц из театра Варьете, Маргариты, Коровьева, которые прибыли туда со съемок, позаимствовать трость Воланда и многое другое.

Где побывать? Патриаршие пруды, Варьете (Театр Сатиры), подвал Мастера в Мансуровском переулке, Литературный институт им. Максима Горького, Александровский сад Цены на отели этой весной: в среднем 7 300 в сутки на двоих.

Горно-Алтайск – «Бешенство» (2023)

Кадр из фильма «Бешенство» (2023)

Съемки свирепого триллера о борьбе и выживании упрямых мужчин проходили в двух регионах — на Алтае и на Камчатке. Впрочем, в Горном Алтае съемочная группа задержалась подольше.

Съемки ключевых эпизодов фильма прошли в пригороде Горно-Алтайска, на Семинском перевале и в Улус-Черге, а для финальной сцены «Бешенства» организовали площадку у знаменитого алтайского Камня желаний. Место силы находится в кедровом лесу, недалеко от турбазы «Динамо» в Онгудайском районе Алтая.

Во время просмотра триллера зрителю будет совсем не до красоты русской природы. Но позже, когда эмоции улягутся, увидеть Чуйский тракт, перевал Чике-Таман, Катунские террасы, Гейзерное озеро, долину Алтайского Марса и город-курорт Белокуриха однозначно захочется.

Где побывать? Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, город-курорт Белокуриха, Гейзерное озеро, долина Алтайского Марса. Цены на отели: в среднем 8 500 в сутки за двоих.

Санкт-Петербург – «Про уродов и людей» (1998)

Санкт-Петербург видели многие. Но посмотреть на него глазами Алексея Балабанова — идея для искушенных. Сам режиссер называл ленту «‎Про уродов и людей» своей единственной кинематографической удачей, а композицию кадра выстраивал вокруг знаковых локаций Васильевского острова.

В Императорской академии художеств на Университетской набережной проводятся экскурсии и показ работ действующих художников. Доходный дом Г.Г. Елисеева, он же «Парадная Ромашка», считается одним из самых красивых исторических зданий города. Благовещенский мост разделяет зону «речной» Невы и начало акватории Финского залива. А Набережную лейтенанта Шмидта очень любят местные жители: здесь не встретишь толп туристов и можно тихо посидеть у кромки воды.

Если приключение захочется продолжить, в городе проводятся экскурсии по местам съемок других фильмов Балабанова — от «Счастливых дней» и «Кочегара» до «Брата и «Я тоже хочу». Прогулка обойдется в сумму до 5 500 руб.

Где побывать? Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Доходный дом Г.Г. Елисеева, Набережная лейтенанта Шмидта, Благовещенский мост Цены на отели: в среднем 7 300 рублей в сутки за двоих.

Шуя – «Непослушник» (2023)

Кадр из фильма «Непослушник» (2023)

Съемки всех трех частей «‎Непослушника» проходили в городе Шуя Ивановской области. И не просто так: это место — находка для любителей церковной архитектуры и внутреннего роста.

На протяжении фильма герои «‎Непослушника» странствуют по знаковым локациям области: от Свято-Успенского мужского монастыря и ансамбля трех храмов (Троицы Живоначальной, свт. Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери) до Лежневского района, известного обилием зеленых парков и Корневским озером.

Однако в Шуе собраны не только места духовной силы: здесь расположен знаменитый завод «‎Шуйская водка», действуют Литературно-краеведческий музей поэта Константина Бальмонта и Музей мыла.

Где побывать? Свято-Успенский мужской монастырь, ансамбль храмов Троицы Живоначальной, свт. Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери, Городской парк культуры и отдыха в Шуе, Корневское озеро. Цены на отели: в среднем 3 500 в сутки за двоих.