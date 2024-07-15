Колыбель мирного атома: экскурсия на первую в мире АЭС в Обнинске

70 лет назад была запущена первая в мире атомная электростанция – так началась эпоха мирного развития атома. Редакция Russian Traveler побывала в обновленном мемориальном комплексе, которым теперь служит выведенная из эксплуатации Обнинская АЭС.

Первая в мире АЭС

Мы стоим в Обнинске перед неприметным и аккуратным трехэтажным зданием. Ярко-красные буквы на фасаде – «Первая в мире АЭС» — подсказывают: именно в этих стенах вершилась история атомной энергетики.

26 июня 1954 года в 17 часов 45 минут Обнинская АЭС встала под промышленную нагрузку: пар от атомной энергии был впервые переведен на турбину, и генератор синхронизировали с сетью Мосэнерго. Этот день по праву считается днем рождения атомной энергетики: АЭС дала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов. Тогда участники пуска шутили, что люди впервые вскипятили чайник на атомной энергии, даже не зная об этом: строительство шло в режиме строжайшей секретности.

Первая в мире атомная электростанция была оснащена одним уран-графитовым канальным реактором с водяным теплоносителем АМ-1 («атом мирный») и обладала мощностью 5 МВт.

Фото: Вячеслав Замыслов / пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Спустя два года станция перестала давать электричество и перешла в режим теплоснабжения. Позже реактор решили использовать преимущественно для научных исследований, необходимых для создания более мощных АЭС.

Атомная станция в Обнинске проработала 48 лет (на 18 лет дольше предполагаемого срока). В 2002 её начали выводить из эксплуатации и остановили реактор. Несмотря на это, объект по-прежнему считается действующим, и АЭС продолжает жить. Недавно она отметила 70-летний юбилей.

Точка притяжения для любителей научно-популярного туризма

В 2009 году Обнинской АЭС присвоили статус отраслевого мемориального комплекса и внесли её в федеральный реестр объектов научно-популярного туризма. С тех пор Первая в мире АЭС – одна из самых посещаемых достопримечательностей Калужской области.

Несмотря на то, что станция выведена из эксплуатации, она находится на территории действующего объекта использования атомной энергии – Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского (ФЭИ, входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Ровно по этой же причине станция является режимным объектом. Поэтому так просто сюда не попасть: сперва нужно подать соответствующие документы и пройти подробный инструктаж по безопасности.

На входе в мемориальный комплекс Первой в мире АЭС Фото: Вячеслав Замыслов / пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Здесь принимают организованные туристические группы: за две недели до экскурсии нужно подать списки от образовательного учреждения или предприятия, чтобы согласовать поездку. Водят и экскурсии для обычных туристов – записаться можно через агентство городского развития Обнинска.

Мемориальный комплекс Первой в мире АЭС принимает около пяти тысяч туристов в год. Для обычных музеев это скромная цифра, но для режимного объекта – немало. И вскоре гостей на станции станет ещё больше: к 70-летнему юбилею АЭС отреставрировали и обновили музейную экспозицию.

Синтез истории и современности

По коридорам, залам и даже подземельям атомной электростанции-музея нас водит Василий Мерзликин: его отец принимал участие в пуске первой АЭС в 1954 году, а теперь и сам Василий работает на предприятии ведущим инженером отдела ядерной безопасности ФЭИ.

Василий Мерзликин у стенда с твэлами (тепловыделяющими элементами реактора) Фото: Вячеслав Замыслов / пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Площадка Первой АЭС состоит из трех зданий. Главное из них – здание реакторной установки, а визитная карточка — вентиляционный корпус, который венчает стометровая труба. Облик станции восстанавливали с помощью историков и других экспертов — сейчас она выглядит именно так, как в годы работы реактора.

Снаружи станция напоминает никак не важнейший режимный объект, а типичный ДК или даже добротное жилое здание в стиле сталинской неоклассики: пилястры, балюстрады, высокие потолки. И не догадаешься, что неброское трехэтажное строение уходит под землю на двадцать метров.

Все потому, что до пуска АЭС строительство и подготовка велись под грифом «секретно», внешне здания ничем не должны были выдавать своего сенсационного предназначения, поэтому при постройке их намеренно маскировали под гражданские. Тогда никаких гордых надписей на фасаде не было и в помине. Да и никакого Обнинска не было – создание проекта началось в 1950 году в секретной Лаборатории «В», которая располагалась на этом месте. Позже она превратилась в Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского.

На "минусовых отметках" (подземном уровне) Обнинской АЭС сохранились плакаты и таблички с советских времен. Фото: Вячеслав Замыслов / пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Нам рассказывают об отцах-основателях первой в мире атомной электростанции: научным руководителем проекта был назначен физик-теоретик, член-корреспондент Академии наук СССР Дмитрий Блохинцев, а главным конструктором — академик Николай Доллежаль. Строительство АЭС велось быстрыми темпами в полной секретности почти параллельно с проектированием станции. Это требовало постоянного поиска нестандартных решений. Создатели станции столкнулись со множеством вызовов и препятствий, но в 1954 году долгожданный пуск первой в мире АЭС состоялся.

«Как только убедились, что все работает, проект рассекретили, и сюда началось паломничество тысяч ученых и деятелей со всего мира. Здесь побывали: Юрий Гагарин, Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Георгий Жуков и многие другие», – Василий Мерзликин.

Внутри на лестничных пролетах станции сохранились красочные витражи. Они были созданы в 1964 году к юбилею пуска АЭС, а теперь – отреставрированы. На одном витраже из толстого цветного стекла складывается сцена укрощения коня, на другом позирует силуэт в пневмокостюме.

Витражи на лестничных пролетах Обнинской АЭС Фото: Вячеслав Замыслов / пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

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Интересный факт Конь – один из главных символов приручения атома в советском монументальном искусстве. Например, при входе в Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» в глаза бросается панно «Атомный конь», олицетворяющее покорение человечеством энергии атома. Сейчас его можно увидеть также на логотипе НИЯУ МИФИ.

Все вокруг погружает нас в атмосферу 50-70-х годов ХХ века. Разве что коридоры не сохранили свой прежний облик: вместо невзрачных стен и одинаковых дверей туристов встречают туннели, освещенные ровным белым светом и обшитые панелями со справочной информацией и мониторами, словно на каком-то космическом корабле.

Проходя по этим коридорам, можно узнать об основных вехах развития АЭ, изучить схему устройства АЭС, почитать про ядерную медицину, реакторы на тепловых и быстрых нейтронах, появление ядерных установок для подводных лодок и космических аппаратов. Тексты на стендах сопровождаются подробными чертежами, архивными фотографиями и информативными видеороликами.

Внутри мемориального комплекса Первой в мире АЭС Фото: Вячеслав Замыслов / пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

В одном из залов на стене поблескивают металлом и серебрятся трубками разные модели тепловыделяющих элементов (твэлов). В них тоже есть что-то фантастическое: будто инопланетные трофеи из космических саг. Твэлы являются главными элементами активной зоны реактора и собираются в тепловыделяющую сборку (ТВС). В случае Первой АЭС поток воды для теплосъема движется внутри трубки, а уран находится снаружи.

На стенах вокруг начертаны различные формулы, которые понятны лишь посвященным: «Расчет эффекта выгорания», «Вероятность избегнуть резонансного поглощения», «Формула гомогенизации сечения».

Твэлы (тепловыделяющие элементы) Фото: Вячеслав Замыслов / пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Можно заглянуть и в кабинет начальника АЭС, где воссоздали историческую обстановку и интерьер. Здесь до сих пор отсчитывают время корабельные часы – подарок флота, а в шкафах высятся стопки бюллетеней, чертежей, научные журналы NUCLEONICS и другие свидетельства времени.

Сердце и мозг АЭС

Сердцем АЭС по праву считается реакторный зал – сакральное место для работников даже сейчас, как говорит наш экскурсовод. Под огромной крышкой здесь в шахте глубиной 9 метров находится уран-графитовый реактор на тепловых нейтронах. Электрическая мощность первой в мире атомной электростанции составляла всего 5 МВт. Но, отмечает Василий Мерзликин, этого хватало для того, чтобы питать энергией небольшой населенный пункт. Для сравнения: мощность работающей сейчас Нововоронежской АЭС составляет 2400 МВт.

Принцип работы АЭС можно сравнить с гигантским паровым двигателем, только работает она не от энергии сжигания угля, а благодаря энергии распада ядерного топлива. Тепло от деления урана нагревает воду, превращая её в пар. Затем пар вращает турбину, а она уже запускает генератор, который начинает вырабатывать электричество.

«Схема проста, как самовар, только вместо угля горит уран», – шутил руководитель АЭС, физик Дмитрий Блохинцев.

В реакторном зале Обнинской АЭС Фото: Вячеслав Замыслов / пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Если реакторный зал – сердце станции, то центральный пульт управления Первой АЭС — её мозг. Именно здесь сменяли друг друга сотрудники, которые контролировали работу станции: следили за расходом воды и пара, уровнями газа и давления, температуры и мощности и другими показателями. На большом щите управления расположены десятки кнопок, шкал и тумблеров самых разных форм, цветов и размеров.

Как отмечает наш экскурсовод, на пульте управления АЭС необходимо не столько то самое управление, сколько непрерывная теоретическая работа физика. От работников требовалась глубокая сосредоточенность и неусыпный ежеминутный контроль, постоянные расчеты.

Помещение модернизировано, хоть и сохраняет подлинную обстановку прошлых лет: для полного погружения в атмосферу здесь можно проиграть поминутный сценарий пуска Первой в мире АЭС. Под голос диктора воссоздается процесс энергетического пуска реактора: последовательно начинают работать приборы пульта, приходят в движение стрелки на приборах, зажигаются табло с информацией.

Центральный пульт управления Первой в мире АЭС Фото: Вячеслав Замыслов / пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Самое интересное находится под землей, на «минусовых отметках» станции. АЭС уходит под землю на шесть этажей — примерно 18 метров. Там размещено множество приборов, насосов, трубопроводов.

Мы проходим по подземным этажам АЭС. С нами идет дозиметрист. По пути где-то на границе сознания зудит желание попробовать щелкнуть хотя бы один маленький тумблер — да хоть на покрытой пылью настольной лампе — и прикоснуться к истории. Помещение теплообменников, помещение парогенераторов, насосный узел… Здесь можно наблюдать приборы и оборудование, которые были созданы 70 лет назад и сохранились в первозданном виде.

Зона интерактивной игры «Построй реактор» Проверить полученные на экскурсии знания можно будет в игровой зоне на Первой АЭС. Для посетителей запускается видеорассказ о том, как устроен реактор, а затем нужно будет виртуально «собирать» реактор на экране, попутно отвечая на вопросы по теме.

Главная цель создания Первой в мире АЭС – претворить в жизнь мирную инициативу. Как говорит Василий Мерзликин, «мы решили показать всему миру, что не обязательно погружаться в эту ядерную тьму».

Конструктор реактора и академик Николай Доллежаль вспоминал, что в конце 1949 года Игорь Курчатов сказал ему: «С бомбой мы получили результат <…> Теперь можно приниматься и за другое: за мирное применение энергии атома». Недаром реактор на Первой в мире АЭС назвали «АМ» ­– «Атом мирный».

Так небольшая по мощности электростанция стала символом мирного использования атомной энергии. Это было без малого 70 лет назад – но даже сейчас можно «зарядиться энергией мирного атома» на экскурсии по Первой в мире АЭС.

«70 лет назад забилось сердце первой в мире атомной станции. Так советские инженеры дали ответ на вопрос, которым задавалось человечество в середине XX века: «А может ли человек направить эту невероятную силу на благо?» Оказалось, да – может», – Андрей Лебезов, генеральный директор ФЭИ.

Не АЭС единой

Первая АЭС в Обнинске дала старт всей ядерной энергетике. Позже учёные, приручившие атом, смогли начать разработки в других сферах.

«Спустя десятилетия можно говорить о том, что старт эпохи мирного освоения атома привел к развитию многих направлений, не связанных с атомной энергетикой. Например, ядерной медицины, науки в области исследования материи, уникальных технологий, которые необходимы для создания новых перспективных ядерных реакторов», – отмечает генеральный директор ФЭИ Андрей Лебезов.

Например, ещё одной визитной карточкой Обнинска является комплекс быстрых физических стендов (БФС) – ещё один пример использования атомной энергии в мирных целях. Это крупнейшая лаборатория по исследованию физики быстрых реакторов, где проводят уникальные эксперименты. Сейчас это единственная в мире база, где можно экспериментально собрать модели ректоров (активные зоны) и рассчитать все их технические показатели и разнообразные сценарии поведения в различных условиях.

В том же Обнинске, где зародилась ядерная медицина, на базе Научно-исследовательского физико-химического института им. Л. Я. Карпова (НИФХИ) почти достроен крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов для диагностики и терапии онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Эта область связана с разработкой фармпрепаратов с нестабильным изотопом – например, генераторов технеция-99m, который часто используется в диагностике онкологии, или препаратов на основе йода-131. Он применяется в основном для терапии заболеваний щитовидной железы.

А Техническая академия Росатома (расположенная, разумеется, тоже в Обнинске) вносит свой вклад в развитие города как международного центра ядерного образования. Скоро здесь создадут международный образовательный центр, который займется подготовкой кадров для будущих исследований и эксплуатации АЭС, в том числе за рубежом.