Конкурс для москвичей: почувствовать себя туристом в родном городе

Жителям Москвы предлагают написать письмо и рассказать о любимых местах в столице. Среди призов – размещение и завтрак в пятизвездочном отеле или обзорная экскурсия по столице. Конкурс проходит в рамках премии «Путеводная звезда».

Ежегодная премия Правительства Москвы в области туризма и гостеприимства «Путеводная звезда» запустила конкурс для местных жителей, который поможет им почувствовать себя туристами в родном городе.

«Из-за спешки и рутины жители столицы не замечают красоту города, – отмечают организаторы проекта. — Премия „Путеводная звезда“ предлагает открыть Москву с новой стороны, посмотреть на неё под другим углом и понять, какой её видят туристы».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно на странице проекта рассказать, за что вы любите Москву и поделиться локациями, которые вас вдохновляют. В письме должно быть не менее 300 слов.

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В конкурсе могут принять участие жители Москвы, которые поделились страницей проекта в социальных сетях. Заявки принимаются до 9 ноября. Результаты станут известны 12 ноября, а лучше истории будут опубликованы в RUSSPASS Журнале.

Всего будет пять победителей. Первые три места получат ночь в пятизвездочных отелях Москвы, четвертое место – завтрак в отеле, а пятое место — обзорную экскурсию от «Москвы глазами инженера».

Проект запущен к старту народного голосования в рамках премии «Путеводная звезда». Это ежегодная премия Правительства Москвы в области туризма и гостеприимства, которая призвана помогать улучшать качество столичного сервиса и повышать имидж Москвы. В 2024 году Премии исполняется 25 лет.

Премия присуждается гостиницам, туроператорам, блогерам в сфере туризма, медиапроектам, гастрономическим проектам, экскурсоводам, объектам турпоказа и иным представителям отрасли. В этом году впервые присоединиться к голосованию смогут не только жители, но и гости столицы с помощью чат-бота «Активный гражданин. Голосуй!». Среди номинантов в категории лучшее отраслевое СМИ в области туризма представлен и наш журнал Russian Traveler. Отдать свой голос можно по ссылке!