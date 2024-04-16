Круизы из Москвы: откройте красоту России с нового ракурса

Динамика современной жизни бьет все рекорды скорости. Вот почему сегодня так актуален формат отдыха, когда можно замедлиться и помедитировать, продолжая при этом движение по жизни. Например, движение в плавном ритме реки во время круиза.

Речной круиз — это отдых без компромиссов по системе «все включено» для тех, кто привык к комфорту, желает любоваться речными закатами на свежем речном воздухе и мечтает не только об экскурсиях по живописным местам нашей страны, но и о гастрономическом путешествии с яркими акцентами на традициях регионов.

Из Москвы можно совершить речное путешествие по Волге, Каме, Неве, Дону, Ладожскому или Онежскому озеру и посетить города и достопримечательности пяти морей: Белого, Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского. Пройтись по городам Золотого кольца или отправиться к святой земле Валаама, познакомиться с красотой северных городов Карелии или прогуляться по колоритным улочкам Татарстана, полюбоваться лотосами в солнечной Астрахани или посетить места силы Соловецкого архипелага на Белом море – выбор маршрута, продолжительности круиза и класса теплохода за вами.

Две столицы – круиз из Москвы в Санкт-Петербург и обратно

Такой круиз длится семь дней – это оптимальная продолжительность маршрута: можно полноценно отдохнуть и познакомиться с колоритом разных городов.

Отправляясь в круиз из Москвы, не забудьте загадать желание перед Воскресенскими воротами на «нулевом километре», бросив монетку через плечо. Во время стоянки в Угличе рекомендуем исследовать уникальные памятники архитектуры на велосипеде, который можно арендовать прямо на борту теплохода. В Горицах можно совершить легкий трекинг на гору Маура, с вершины которой открывается прекрасный вид на пышные зеленые леса и местные достопримечательности.

На острове Кижи советуем попробовать карельские калитки, а в туристической деревне Мандроги – принять участие в одном из увлекательных мастер-классов по народным промыслам. На острове Валаам прогуляйтесь по сказочному лесу и попробуйте найти «сосну Шишкина» — место, где писал свои пейзажи знаменитый русский художник.

В Санкт-Петербурге всегда найдется, что посмотреть и где прогуляться, а на борту вам предложат на выбор несколько экскурсионных программ. Между двух столиц курсируют десятки комфортабельных теплоходов: «Мустай Карим», «Константин Коротков», «Николай Чернышевский», «Александр Пушкин», «Лев Толстой», «Мстислав Ростропович», «Санкт- Петербург». На некоторых из них проходят тематические энокруизы, открывающие мир виноделия и новых вкусов. Ценителей и гурманов вина на борту ждут программы с дегустациями, знакомство с лучшими винодельнями страны, лекции от профессионального сомелье.

По Беломорью – круизы на Соловецкие острова

На Соловках переплелись красота природы Русского Севера и чудеса архитектурных ансамблей, необыкновенные истории из жизни монахов и узников, места силы, места испытаний и глубокой веры.

Речное путешествие до Соловецких островов можно начать из Москвы и завершить там же, но более интересным будет вариант с отправлением из Москвы и прибытием в Санкт-Петербург (или наоборот). За время двухнедельного путешествия, в разных вариациях круиза, теплоход «Александр Пушкин» заходит в города Золотого кольца – Углич, Мышкин, Горицы, посещает города и острова живописной Карелии Петрозаводск, Сосновец, Свирьстрой, Повенец, остров Кижи, остров Валаам, а также делает остановки в Вытегре, в Крепости Орешек, в туристической деревне Верхние Мандроги.

За время круиза вы узнаете, сколько инженерных сооружений действует на Беломорско-Балтийском канале. Во время стоянки в Сосновце рекомендуем съездить в Залавругу и своими глазами увидеть самую известную достопримечательность севера Карелии — Беломорские петроглифы. На Соловецких островах т/х «Александр Пушкин» стоит два дня, что позволяет в размеренном темпе познакомиться с достопримечательностями островов и проникнуться атмосферой северной природы и православных Святынь.

Круизы из Москвы на 3-4 дня: в Углич, Тверь, Мышкин

Быстро восстановить энергию и отвлечься от будней можно в коротком путешествии по Верхней Волге. Короткие круизы из Москвы на 3-4 дня в Тверь, Углич, Мышкин любят и соло-путешественники, и семьи с детьми.

Купеческая Тверь очаровывает гостей историческим центром и смешением стилей в архитектуре, просторными набережными на двух берегах Волги и открыточными видами с панорамой на Староволжский и Нововолжский мосты. Прогуливаясь по маленьким улочкам Углича, который старше Москвы на 210 лет, вы можете подумать, что время здесь остановилось. А круиз в Мышкин на выходных станет отличным вариантом семейного отдыха с детьми. Уже на причале вы попадаете в мышиное царство, и начинается знакомство с «волшебными жителями» Мышкина.

Круизы из Москвы по Верхней Волге доступны для бронирования в течение всей навигации: с начала мая и до конца октября. Среди коротких круизов из Москвы на теплоходах компании «ВодоходЪ» можно выбрать тематические круизы – например, культурологические. Интересный отдых гарантирован: прямо на борту теплохода можно послушать лекции и пообщаться с экспертами в области живописи и искусства, истории и этнографии, музыки и архитектуры.

Круизы по Золотому кольцу

Речные путешествия по городам Золотого кольца — это классика речных круизов. Ярославль, Мышкин, Углич, Кострома, Калязин встречают гостей, прибывших по реке, живописными берегами с золотыми колокольнями церквей и башнями древних крепостей.

Прекрасной возможностью совместить приятный отдых на воде с полезными знаниями по питанию и иммунитету станут тематические круизы с посещением городов Золотого кольца с участием нутрициологов. Интересные лекции на борту помогут по-новому взглянуть на здоровый образ жизни и правильное питание. Вы узнаете много нового об эффективных методах питания, работой над своим телом и безопасных диетах. Тема настоящих вкусов, осознанного выбора продуктов и правильного питания будет поддержана специальной тематической программой в городах стоянок. В рамках тематических круизов с экспертами на борту будет представлено специальное меню, чтобы доказать, какой вкусной может быть здоровая еда.