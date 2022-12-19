Куда ехать автопутешественникам из Сочи: 5 точек

Если вы приехали в Сочи за рулём (или арендовали каршеринг на месте), не стоит ограничиваться городскими достопримечательностями (хотя их здесь немало – один дендрарий и морской вокзал чего стоят!). Лучше отправляйтесь в не слишком дальнее, но интересное путешествие по окрестностям. А если путешествие еще и новогоднее – тем интереснее!

В какое бы время года вы не отправились в путешествие за рулем, ехать будет интереснее со знающим спутником – аудиогидом Не любите прокладывать маршрут от точки до точки, продумывать остановки и искать информацию об интересных локациях по пути? Всё уже сделали за вас: у МТС есть целая серия познавательных аудиогидов для автомобилистов, которые помогут путешественникам за рулём увлекательно и с пользой провести время в дороге. В этом путешествии нам подойдут сразу два: Сочи – Туапсе и Сочи – Красная Поляна. Все аудиогиды абсолютно бесплатны. Запустить их можно в мобильном приложении МТС Music. Достаточно авторизоваться по номеру телефона или войти в уже созданный аккаунт, перейти на главную страницу приложения и включить аудиоэкскурсии – вам расскажут о десятках интересных мест по пути. Выбирайте направление и поехали! Помимо точек, которые мы перечислим ниже, вы узнаете в том числе, как добраться до смотровой площадки под Горной Олимпийской деревней на Розе Хуторе, с которой видится вся красота и мощь дикой природы Кавказа, откуда можно увидеть жилые резиденции Газпромовского курорта и светодиодный глобус, а также другие факты, которые не найти в скучных путеводителях.

1 Поющие фонтаны

Если двигаться по Олимпийскому проспекту, где расположен одноименный знаменитый парк, между стадионами можно разглядеть еще один символ олимпиады – факел олимпийского огня. Его прообразом стала сказочная жар-птица, и с некоторых ракурсов сооружение и правда напоминает взмывающую в небо птицу.

В нижней части композиции находится большой круглый бассейн со свето-музыкальным фонтаном. Местные говорят, что, если вы не видели поющие фонтаны в действии, значит вы не были в Сочи! С графиком их работы можно ознакомиться на официальном сайте Олимпийского парка.

2 Культурно-этнографический центр «Моя Россия»

Говорят, горы Кавказа настолько высоки, что с них можно увидеть и буддийские храмы Бурятии, и Демидовские заводы Урала! Не верите? А зря!

Сразу за Розой Хутор вдоль дороги вытянулся культурно-этнографический центр «Моя Россия» – самый большой этнокомплекс страны, между прочим. Это парк, где собраны тематические здания со всех уголков России. Они иллюстрируют быт и историю разных народов – получается своеобразная Россия в миниатюре. Если вы путешествуете с детьми, это отличная идея интересно и познавательно провести время.

Побываете в «Сибири» с её рубленными избами, пообщаетесь с дружелюбными хаски, увидите аутентичные башни Кавказа, Московский и Казанский кремли, Краснодарские подворья и многое другое. В каждой провинции есть свой музей. Например, в павильоне «Суздаль» есть музей «История денег», а в павильоне Москва – «Музей шоколада».

Фото: rosakhutor.com

3 Вантовый мост и ущелье Ахцу

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Визитная карточка нового Краснополянского шоссе, проложенного в 2014 году, – красавец вантовый мост. Его протяженность – 810 метров, высота пилонов – 86 метров, а за состоянием непрерывно следят 250 датчиков! Кстати, это единственный в России вантовый мост с двумя поворотами.

Проезжая по мосту, оторвите взгляд от инженерного чуда и взгляните вниз. Сразу возникнет вопрос – почему мост идёт не перпендикулярно реке, как короче, а параллельно ей?

Ответ прост – дорога проходит по узкому ущелью и другого места, чем то, что за миллионы лет прорубила себе в горах река – нет. Вот и пришлось строителям делать дорогу не через реку, а над ней. Кстати, самое узкое и глубокое ущелье на нашем пути – Ахцу. Оно находится там, где и старое, и новое шоссе в районе вантового моста ныряют в тоннель.

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4 Агурские водопады

Недалеко от смотровой башни на горе Ахун расположена удивительной красоты природная достопримечательность – Агурские водопады. Это целый каскад водопадов на горной реке Агура.

Отвесные скалы, ущелья, Орлиные скалы, статуя Прометея, быстрые потоки воды и конечно же головокружительные виды!

Имейте в виду: тропа к водопадам, вырубленная прямо в скалах, частично проходит по краю ущелья. К нижнему водопаду дорога лёгкая, её могут осилить даже дети. А после него становится сложнее, понадобится удобная обувь.

Если позволяет время, советуем вам посетить все Агурские водопады. Самых больших всего три: нижний, средний и верхний. Нижний водопад состоит из двух каскадов: 12-ти и 18-ти метрового. Они стекают в глубокое голубое озеро, носящее название Чёртова купель. Здесь же расположена пещера Чёртова нора. Средний и Верхний водопады выше, но и добираться до них придётся дольше. Зато от Верхнего водопада можно попасть к Орлиным скалам и статуе Прометея.

Фото: Наталья Гаврилова / фотохостинг rtraveler.ru

5 Скайпарк

По дороге из Сочи в Красную Поляну на горе можно приметить странное здание, похожее на вытянутую бочку? Это – SkyPark, первый и единственный в России парк приключений на высоте.

Самые быстрые, самые высокие, самые захватывающие и, чего таить, самые страшные и экстремальные развлечения на грани с личными подвигами – тут. Вы можете покачаться прямо над ущельем на огромных 170-метровых качелях, промчаться над ним же со скоростью 120 км/ч на мега-троллее или испытать семь незабываемых секунд свободного падения, прыгнув с 210-метрового банджи.

А если вы не сторонник подобного экстрима, можете оценить скайбридж – самый длинный подвесной пешеходный мост в России. Мост соединяет два склона ущелья на высоте более 200 метров над землей, и с него открывается головокружительная панорама кавказских гор, колхидских лесов и морских пейзажей.

Кстати, у МТС есть еще немало интересных аудиогидов по маршрутам крупных и малых городов, национальным паркам, заповедникам и городским пространствам, которые размещены в приложениях МТС Music и МТС Live в свободном доступе. Например, вот такой: гид от Москвы до Ясной Поляны или гид по Чуйскому тракту, который признан одной из самых красивых дорог мира.