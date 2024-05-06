Куда ехать за белыми ночами, кроме Петербурга? 5 городов

Кажется, белые ночи стали одной из визитных карточек Санкт-Петербурга и прочно ассоциируются именно с северной столицей. И хотя там они действительно прекрасны, в России есть и другие места, где можно полюбоваться этим явлением. Яндекс Путешествия назвали пять городов, где можно увидеть белые ночи и рассказали, когда стоит планировать поездку.

1 Архангельск

Чурьега, Архангельская область Фото: Ммаксим Евдокимов / фотохостинг rtraveler.ru

В Архангельске период белых ночей длится почти три месяца – с начала мая и до середины июля. В эти месяцы солнце не заходит за горизонт по 20 часов, а в оставшееся время на город опускаются легкие сумерки. Говорят, ночи в Поморье даже «белее» чем в Петербурге — это связано с тем, что Архангельская область расположена ближе к полюсу.

Насладиться закатными переливами и чудесными северными ночами можно во время прогулок по набережной Северной Двины или с Соломбальских островов в дельте реки. А для романтической ночи можно забронировать речную прогулку на теплоходе или прокатиться на самом старом в России пассажирском судне – 100-летнем колёсном пароходе «Н. В. Гоголь».

В среднем 6 ночей (20 - 26 мая) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Архангельска обойдутся в 23 тысячи рублей.

2 Сыктывкар

Белые ночи в Коми Фото: Игорь Подобаев / фотохостинг rtraveler.ru

Белые ночи в столице республики Коми настолько светлые, что администрация города решила отключить уличное освещение в летний период. Это явление здесь можно наблюдать с конца мая почти до конца июля.

Приятнее всего любоваться белыми ночами на природе, например, в Кировском парке рядом с рекой Сысола. Также можно устроить ночную прогулку по центру города: заглянуть в самый узкий в мире Грибной переулок и сфотографировать местные достопримечательности в свете ночи – символ города Пожарную каланчу и церковь Христа Спасителя.

В среднем 6 ночей (10 - 16 июня) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Сыктывкара обойдутся в 30 тысяч рублей.

3 Вологда

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Софийский собор, Вологда Фото: Алексей Галов / фотохостинг rtraveler.ru

В Вологду стоит ехать в период с середины июня по начало июля — самый разгар сезона «белых ночей». По яркости ночи в Вологде уступают Архангельским, зато на закате небо здесь переливается всеми цветами.

Туристы в этот период смогут заказать специальные экскурсии по городу – можно прогуляться по историческому центру ночью, зайти в Вологодский музей-заповедник, посетить Кремль и подняться на колокольню, где открывается живописный вид на реку Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь.

В среднем 6 ночей (24 - 30 июня) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Вологды обойдутся в 22 тысячи рублей.

4 Мурманск

Белая ночь в Териберке, Мурманская область Фото: Дмитрий / фотохостинг rtraveler.ru

В мае в Мурманске начинается период необычных явлений — с начала и до конца месяца длятся белые ночи, затем, с июня, начинается полярный день, когда солнце вовсе не опускается за горизонт больше суток. А с середины июля до середины августа наступает второй период белых ночей.

Лучшими для туристов смотровыми площадками Мурманска считаются набережная у Морского вокзала и местность у мемориала Защитникам Заполярья, откуда открывается захватывающий вид на город и залив.

В среднем 6 ночей (22 - 28 июля) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Мурманска обойдутся в 38 тысяч рублей.

5 Петрозаводск

Белые ночи на озере Янисъярви, Карелия Фото: Вера / фотохостинг rtraveler.ru

Белые ночи в Карелии совершенно не уступают петербургским, красота переливов здесь захватывает дух, а чуткий глаз туриста уловит десятки оттенков – от нежно-розовых до насыщенных голубых. За завораживающим зрелищем в Петрозаводск нужно ехать с конца мая до середины июля, и, хотя туристов в эти месяцы здесь предостаточно, путешествие того стоит.

Самое красивое место для снимков в Петрозаводске — это набережная Онежского озера. На набережной расположены необычные скульптуры, которые привлекают молодежь и туристов и превращают место в своеобразный музей под открытым небом.

А если вы готовы к небольшому путешествию – можно отправиться на остров Кижи и увидеть всемирно известный ансамбль Кижского Погоста, который входит в наследие «Юнеско». Белые ночи с острова, кстати, особенно красивы.

В среднем 6 ночей (10 -16 июня) в двухместном номере одного из трехзвездочных отелей Петрозаводска обойдутся в 42 тысячи рублей.