Куда поехать на зимние каникулы? Выбор Russian Traveler

Зимние каникулы – прекрасное время для уютного отдыха с семьей и незабываемых впечатлений. Собрали три отеля, где вы сможете насладиться праздничной атмосферой и развлечениями.

Mriya Resort&SPA, Крым

Своей формой главное здание пятизвездочного санаторно-курортного комплекса формой напоминает цветок лотоса – символ гармонии и полноты жизни. И атмосфера здесь соответствующая! А к новогодним каникулам в Mriya Resort&SPA откроются двери в целый мир волшебства.

Винные виллы курорта сочетают актуальный авторский дизайн с инновационными технологиями. При бронировании виллы от двух ночей в праздничный период по специальному тарифу гости получат скидку 25% и уже включенный праздничный банкет 31 декабря со звёздными артистами. Роскошные виллы смогут принять большую компанию, а личный батлер сделает все, чтобы каникулы прошли максимально феерично. Новогодняя ночь в Ballroom начнётся с музыкального представления, весь вечер гостей будет сопровождать калейдоскоп развлечений, а в финале ждёт блистательное выступление звёзд эстрады.

Фото: Mriya Resort & SPA

Парк-музей «ЭТНОМИР», Калужская область

В часе езды от Москвы находится этнографический парк-музей «ЭТНОМИР». Тут каждый сможет подарить себе новогоднее чудо – совершить кругосветное путешествие без виз и перелетов. А заодно насладиться ярким и познавательным отдыхом в одном из этноотелей или домов парка.

Кажется, здесь есть все: огромные павильоны по мотивам стран от Австралии до Северной Америки, музейные экспозиции, арт-объекты и памятники, ремесленные мастерские. Даже самая большая в мире русская печь – в ЭТНОМИРе. Ждут гостей и зимние забавы: от катаний в санях или собачей упряжке, хороводов у костра и даже прогулок по снежному лесу с динозаврами до участия в рождественских колядках или создания оберегов.

Во время зимних каникул в парке проводятся встречи с героями сказок и мультфильмов, работают этнические рестораны, бани и спа. Ежедневно планируются выступления артистов, экскурсии, рассказывающие о традициях встречи Нового года в разных странах, мастер-классы, аттракционы, квесты, спортивные игры и ярмарка. Начать 2024 год в компании потомков драконов здесь тоже можно – в зоодоме «Кобры-мобры».

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MORE SPA & RESORT, Алушта

Крупнейший пятизвездочный СПА-отель расположен в Крыму на берегу моря. В зимние праздники гостей здесь ждут большая СПА-зона с открытым подогреваемым бассейном и сказочно украшенный реликтовый парк с бамбуковой рощей, уникальными растениями и многолетними секвойями. В самом сердце парка расположен старинный особняк 1938 года, который на данный момент является виллой закрытого типа с винным погребом и личной кухней.

Для тех, кто решил сбежать от снежной слякоти больших городов к морю, в отеле приготовили насыщенную программу на все каникулы. В Новый год здесь можно будет встретить полночь 11 раз, совершая путешествие по 11 часовым поясам, погрузиться в культуру разных регионов и завести новых друзей из самых отдаленных уголков страны. На территории отеля есть своя часовня, где можно будет отметить Рождество и Крещение под колокольный звон.

По версии национальной гостиничной премии в 2022 году «Море» получил номинацию «Лучший семейный отель». Для детей здесь работает анимационная команда, в детском клубе регулярно проводятся мастер-классы. Но и взрослые без развлечений и отдыха не останутся: анимационная программа для них тоже проводится ежедневно. Также при отеле есть собственная клиника, премиальный спорт-клуб, теннисный корт и скалодром.