Куда поехать с любопытным ребенком: 15 музеев, интерактивных экскурсий, парков и мастер-классов в России

Дети могут утомлять вопросами — бесконечными «а почему?», «а как?», «а зачем?», «а это что?». На помощь родителям любознательных малышей приходят современные музеи, интерактивные экскурсии и мастер-классы, где можно найти ответы на многие вопросы, разобраться на практике, как что работает и как устроена та или иная вещь, а заодно попробовать сделать что-то своими руками. О таких экскурсиях и программах нам рассказали в сервисе путешествий tutu.

Оценки объектам и программам поставили российские тревел-журналисты и блогеры, участники проекта tutu Медиаразведка. Чуть больше чем за два года участники проекта побывали уже в 58 турах в разных регионах страны и оценили в том числе музеи и экскурсии, парки и мастер-классы, которые будут интересны семейным туристам.

Музей бумаги «Бузеон», Калуга (9,8 из 10)

В музее «Бузеон» рассказывают об истории бумаги и бумажного производства в игровой и интерактивной форме. Взрослым и детям дают посмотреть на необычные старинные машины, которые когда-то использовались на производстве, показывают, как выглядит бумага, сделанная из необычных материалов. А еще здесь можно узнать, как создать обычный лист А4 своими руками из материалов, которые найдутся дома у каждого.

Для детей в «Бузеоне» предусмотрены мастер-классы, на которых они могут самостоятельно сделать бумагу или тетрадь. Все изделия можно забрать с собой.

Мастер-класс в музее «Бузеон» Фото: Дмитрий Огнев

«Очень классная экскурсия. Легкая, доступная, непринуждённая. Вот такими должны быть музеи. Экскурсовод — настоящий профессионал своего дела. Озорная, живая, грамотная. Благодаря таким экскурсоводам в памяти остаются вещи, истории, объекты», — делится впечатлениями один из участников Медиаразведки.

Интерактивная программа от купца Смыслова в «Ростовской прянице», Ростов Великий (9,9 из 10)

В «Ростовской прянице» гостей ожидает необычный иммерсивный спектакль, от которого взрослые и дети просто не смогут оторваться. Участников экскурсии встретят разодетые в старинные наряды начала ХХ века персонажи. Они в игровой форме расскажут о производстве пряников и истории семьи, которая им занималась. А также проведут чаепитие с пряниками, песнями и частушками и поведают о традициях, которые были связаны с пряниками в этом регионе.

Иммерсивная экскурсия в «Ростовской прянице» Фото: Олег Меркурьев

«Отличный иммерсивный подход. Театрализованное знакомство с бытом и традициями прошлого. Ярко, вкусно, ароматно и познавательно. С детьми будет вообще шикарно», – отметили участники Медиаразведки.

Музей пермских древностей, Пермь (9,1 из 10)

Музей пермских древностей позволяет совершить путешествие в прошлое Земли. Здесь можно узнать всё самое интересное о загадочных растениях и необычных животных, которые сотни тысяч лет назад населяли нашу планету.

Музей использует интересные форматы взаимодействия с аудиторией, которые увлекают как взрослых, так и детей. К примеру, туристов с детьми могут заинтересовать:

игровая экскурсия «Палеонтологическая экспедиция», позволяющая ребятишкам примерить на себя роль ученых;

уроки наскальной живописи «Человек рисует мамонта», где можно создать рисунки в первобытной стилистике;

«Ночные сказки в темноте», где дети «оживляют» тени скелетов древних животных;

«Мастерская музеезавриков», где в творческой игровой форме самым маленьким посетителям музея рассказывают о том, кто обитал на Земле в прошлом.

В Музее пермских древностей Фото: Сергей Крылов

Мастер-класс по росписи на фабрике игрушек «Забава», Иваново (9,4 из 10)

Фабрика-музей «Моя Забава» — это ремесленное производство новогодних игрушек и фарфоровых изделий. Здесь талантливые мастерицы расписывают ёлочные игрушки и шедевры для сувенирных коллекций.

Сделать собственную игрушку на мастер-классе может каждый желающий — и взрослый, и ребенок. К творчеству располагает и оформление мастерской, и чуткое руководство ведущих, и подготовленные макеты и примеры для росписи. За то, что что-то пойдет не так, можно не переживать. Мастерицы подбадривают и помогают, чтобы в итоге получился симпатичный сувенир.

Фабрика-музей «Моя Забава» Фото: Андрей Белавин

«Этот мастер-класс — отличная придумка. Я рисовать ну совсем не умею. Бросил шар, когда понял, что ничего путного не получается. Но мне помогли подправить, подрисовать, и стало похоже на настоящую игрушку», — делится опытом один из тревел-блогеров.

Приморский океанариум, Владивосток (9,5 из 10)

Приморский океанариум считается самым крупным в России. Здесь собрано более 500 видов морских и пресноводных обитателей, а их число превышает 10 тысяч особей. Детям, как правило, интересно наблюдать за животными, а когда это можно сделать в увлекательном игровом формате — вдвойне.

В Приморском океанариуме доступны детские мастер-классы по микробиологии, палеонтологии и даже мультипликации. Можно примерить на себя роль тренера морских млекопитающих или зоопсихолога. А еще — побывать на интерактивных экскурсиях для самых маленьких и для тех, кто постарше, посетить занятия в лаборатории, разгадать все тайны Японского моря и его обитателей на увлекательных квестах.

В Приморском океанариуме Фото: Сергей Шандин

Пространство «Археология», филиал музея-заповедника «Куликово поле», Тула (9,4 из 10)

Здесь детям и взрослым рассказывают об истории тогда еще будущей Тулы — как тут появились первые поселения славян и как люди вели свой быт. В музее есть много интерактивных локаций, где можно все потрогать и попробовать самостоятельно: посидеть у импровизированного костра с дубинкой первобытного человека, собрать из осколков кувшин, потрогать образцы полезных ископаемых, которые когда-то добывали на этой территории.

Скучно на такой экскурсии точно не будет. Основное преимущество — интерактив и игровая форма изложения, казалось бы, не таких уж запоминающихся исторических фактов. В пространстве «Археология» регулярно проводятся детские мастер-классы, лекции и даже VR-квесты.

Пространство «Археология» Фото: Андрей Белавин

«Отличное интерактивное пространство, в котором интересно и детям, и взрослым. А за счет тех самых интерактивных активностей в голове действительно остаются какие-то новые факты. И в целом горизонт расширяется, а багаж знаний увеличивается», — поделился впечатлениями один из участников Медиаразведки.

Мастер-класс по приготовлению пряников в Музее международного пряника, Тула (10 из 10)

Утомительные экскурсии и монотонные часовые лекции детям не подходят, а вот кулинарные мастер-классы, как правило, заходят на «ура». В Музее международного пряника, расположенном в Тульском кремле, есть собственная мини-пекарня. Здесь можно узнать много интересного и о тульских пряниках, и о традициях, связанных с этой выпечкой в других странах.

На мастер-классах детей и взрослых научат создавать и расписывать знаменитые тульские пряники под нескучные рассказы хозяйки. В конце участников ожидает чаепитие со сладостями, а приготовленный с любовью кулинарный шедевр можно забрать домой.

Приготовление тульских пряников в Музее международного пряника Фото: Андрей Белавин

«Очень приятная подача, отличное взаимодействие с группой, сам мастер-класс — чудо из чудес. И тёплый приём с чаепитием», — отмечают участники «Медиаразведки»

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Парк Нелжа, Воронежская область (оценка: 7,9 из 10)

Парк Нелжа, который расположен в одноименном селе Рамонского района Воронежской области, давно облюбовали не только местные жители, но и гости города. Здесь есть развлечения, которые понравятся как детям, так и взрослым: детские площадки, кафе с детским меню, фотозоны, а также волшебный лес, где можно найти домик Бабы Яги, самого Кощея Бессмертного и других сказочных персонажей.

В Нелже постоянно проводятся детские мастер-классы, спектакли, экскурсии, квесты и другие активности, которые будут интересны детям. Зимой здесь можно попасть в усадьбу Деда Мороза, а летом с танцами и плясками отпраздновать День Нептуна.

В парке Нелжа Фото: Дмитрий Огнев

Интерактивная программа в музее «Коломенский калач», Коломна (9,6 из 10)

В этом музее можно узнать всё о старинном искусстве выпечки калачей. Для детей и взрослых здесь проводят театрализованную экскурсию с чаепитием и дегустацией сладостей. Гости смогут перенестись в атмосферу ХVIII века вместе с актерами и ведущими мастер-класса, а также поучаствовать в процессе изготовления настоящего коломенского калача.

Многие программы предусмотрены даже для самых маленьких. К примеру, на театрализованную экскурсию «Околокалачные сказки» можно прийти с ребятишками от 5 лет.

Музей «Коломенский калач» Фото: Мария Тергоева

Шоу-макет «Золотое кольцо», Ярославль (9,3 из 10)

Шоу-макет «Золотое кольцо» позволяет совершить путешествие по городам России, не покидая пределов Ярославля. Здесь, на территории в 300 квадратных метров, размещаются все красоты Владимира, Суздаля, Рыбинска, Шуи, Иванова и других городов.

Самое интересное для детей — рассматривать игрушечные объекты, которые выполнены в мельчайших подробностях, да ещё двигаются и подсвечиваются. На макете присутствует множество мультперсонажей, а еще каждые десять минут день сменяет ночь. На входе детям выдают карту с заданием: нужно найти необычные детали, которые спрятали создатели макета.

Для школьников здесь постоянно проводятся экскурсии с аудиогидом (запись сделана детскими голосами). Также есть индивидуальные экскурсии и возможность отметить детский день рождения с квестами и увлекательными мастер-классами.

Шоу-макет «Золотое кольцо» Фото: Георгий Шпикалов

Альпака-парк в комплексе «Белый колодец», Воронеж (9,9 из 10)

Парк «Белый колодец» — место активного отдыха для жителей и гостей города. Здесь можно найти глэмпинг, озеро и разные приключения, но внимание детей привлекает ранчо, где обитают животные, которых можно погладить, потрогать и даже покормить.

В парке живут козы, шотландский бык и другие звери (с недавнего времени здесь также начал свою работу Ошка парк, где можно пообщаться с хаски, лайками и самоедами). Однако больше всего гостям нравятся альпаки. С ними можно сфотографироваться (сотрудники покажут, как правильно это сделать) и угостить морковкой, а еще узнать о повадках этих родственников верблюдов.

Общение с альпаками в парке «Белый колодец» Фото: Сергей Шандин

«Здесь и красивая природа, и куча развлечений и способов провести время, и целый фейерверк идей. Здорово было пообщаться с альпаками, необычно и интересно», — рассказал из участников Медиаразведки.

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Музей станка, Тула (8 из 10)

Мультимедийный интерактивный музей можно по праву назвать первым в своем роде пространством, которое посвящено становлению промышленности в России в целом и в Туле в частности. Об истории станков и развитии промышленности в музее рассказывают с помощью аудиовизуальных технологий, иммерсивных экскурсий, квестов и мультимедийных путешествий. Все это многообразие рассчитано в том числе и на детскую аудиторию.

Экскурсия в Музее станка Фото: Андрей Белавин

«Музей высокого уровня. Очень хорошая идея совместить современные технологии и старые станки, получилось стильно и впечатляюще. Здорово, что в музее несколько программ, есть детские квесты», — отмечают участники Медиаразведки.

Музыкальный музей «Звуки времени», село Вятское (9,4 из 10)

В этом музее собрана уникальная коллекция музыкальных инструментов прошлых веков, которые уже нигде не найти. Здесь их можно не только увидеть, но и услышать. Гостям демонстрируют, как звучит старинный орган и необычные музыкальные шкатулки, а еще дают покрутить ручку шарманки.

В Вятском (Ярославская область) есть еще несколько интересных музеев. Например, музей часов, музей-печатня «Страницы истории печатного дела», музей кухонной машинерии и музей «Банька по-чёрному». Так что здесь можно запланировать себе интересную программу на целый день. А ещё Вятское официально признано одним из самых красивых сёл России.

Музыкальный музей «Звуки времени» Фото: Андрей Белавин

Сказочное подворье «Вихляндия», Козельск (7,7 из 10)

Это волшебное местечко расположено в Калужской области. Посетителей с детьми оно привлекает своей самобытностью и необычными экспонатами. В музее под открытым небом «живут» драконы, гномы, феи и другие персонажи. Все они имеют далеко не самый обычный вид. Чего только стоит Запорожец в драконьей чешуе!

Экспонаты сделаны одним из основателей подворья, местным предпринимателем-меценатом Владимиром Вихляндцевым. В честь него Вихляндия и получила своё название.

Сказочное подворье «Вихляндия» Фото: Дмитрий Огнев

Парк отдыха «Тортуга» и «Деревня гномов», республика Хакасия (8,5 из 10)

В этом парке находится копия знаменитого корабля «Черная жемчужина» из фильма «Пираты Карибского моря». Кто из детей (и взрослых тоже) не хотел бы ступить на борт этого судна и примерить на себе роль капитана Джека Воробья? На палубе работает команда аниматоров в образах пиратов, проводятся увлекательные программы и квесты.

На территории парка располагается ещё и «Деревня гномов», где они по легенде добывают свои сокровища, а охраняет их от чужеземцев большой дракон. Маленьким посетителям предлагают пообщаться с одним из гномов, разгадать загадки Голема и других мифических существ, а также загадать желание, бросив монетку в волшебный ручей.

Парк отдыха «Тортуга» Фото: Сергей Шандин