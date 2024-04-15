Куда пойти в Санкт-Петербурге весной?

Рассказываем, куда направиться, если вы решили насладиться весной в Петербурге.

Санкт-Петербург не зря называют городом историй — создать своё собственное, полное новых открытий и впечатлений, приключение здесь может каждый. И весна для этого — прекрасное время.

Освободилась от ледяных оков Нева, Петербург пробудился после долгой зимы и, наполняясь красками и новой энергией, согревается под осмелевшими лучами солнца. Даже каменные сфинксы, кажется, вот-вот разомлеют и начнут потягиваться на солнышке.

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Современный Петербург — это не только классические культурные достопримечательности, Невский проспект, мосты и знаменитые пышки. Это неисчерпаемая коллекция впечатлений и эмоций. Город, в котором каждый найдет для себя что-то интересное: от увлекательного музея до креативных общественных пространств, которые определяют облик Северной столицы в XXI веке и составляют основу её новой туристской географии.

Собрали несколько локаций, которые помогут путешественникам открыть неизвестные раньше грани Санкт-Петербурга и почувствовать долгожданную весну во всём её великолепии.

Новая Голландия

Комплекс зданий Новой Голландии, который расположен на искусственном острове между Крюковым, Адмиралтейским каналами и рекой Мойкой, по праву считается ровесником города. Он появился в 1717 году, когда были закончены работы по сооружению каналов. До недавнего времени созданный для нужд Адмиралтейства комплекс был закрытой для публики территорией. Сейчас это не только единственный в своём роде памятник индустриальной архитектуры раннего классицизма, но и комфортное пространство для жителей города и туристов.

С приходом тепла здесь будет особенно приятно гулять по зелёным аллеям, работать или отдыхать, устраивать пикники на газоне или релаксировать, утопая в мягких пуфах на пристани. Можно устроить и креативную фотосессию: по территории «разбросаны» разные арт-объекты и инсталляции.

Новая Голландия Фото: Фотобанк СПб ГБУ "ГТИБ"

Набережная у «Лахты-центра»

«Лахта Центр» — новая точка притяжения на берегу Финского залива. Прогуляйтесь по набережной, где стоит множество удобных деревянных лавочек со встроенными беспроводными зарядками, полюбуйтесь видами моря и сделайте памятные фотографии на фоне самого высокого в Европе небоскрёба. В его гранях эффектно отражается окружающий пейзаж — получится почти гипнотизирующая рекурсия.

Неподалёку расположен Парк 300-летия Петербурга. Весной сюда приезжают погулять по набережной среди цветов и фонтанов, покататься на скейтах, роликах и велосипедах.

Фото: Фотобанк СПб ГБУ "ГТИБ"

«Остров Фортов», Кронштадт

Уникальный музейно-исторический парк «Остров фортов» расположен на острове Котлин (как и весь Кронштадт). Здесь с лёгкостью и пользой можно провести весь день — гулять по «Аллее Героев», рассказывающей о великих флотоводцах, рассматривать раритеты в Музее военно-морской славы России. Главное в музее — настоящая подводная лодка К-3, первая атомная подлодка в Советском Союзе. Комплекс оценят не только поклонники истории, но и все остальные гости — это отличное пространство для прогулок, медитативного созерцания и игр. На тропинках парка стоят специальные стойки, которые выполняют роль штатива для смартфонов — креативное решение создателей комплекса, которые позаботились о любителях делать селфи.

Фото: Фотобанк СПб ГБУ "ГТИБ"

Для детей здесь раздолье — два игровых пространства на морскую тематику с зонированием по возрастам, верёвочный парк, скейт-парк. А для посетителей всех возрастов — тренажёрная зона и сап-станция. Практически отовсюду — вид на Финский залив и форты, давшие название парку.

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Фото: Фотобанк СПб ГБУ "ГТИБ"

Севкабель порт

Севкабель Порт — креативное общественное пространство на территории бывшего кабельного завода. За пять лет это место на Васильевском острове стало одним из самых посещаемых объектов новой туристской географии. Сюда приходят отдыхать, работать, встречаться с друзьями, пить кофе и коктейли в уютных ресторанчиках и кафе, смотреть на закаты.

План минимум: заглянуть в галереи современного искусства, посетить ярмарку локальных дизайнеров или продуктов, которые тут регулярно проводятся, а в хорошую погоду — устроить пикник на газоне с видом на море.

Фото: Фотобанк СПб ГБУ "ГТИБ"

В Санкт-Петербурге множество интересных и необычных музеев, в которых будет интересно как детям, так и взрослым, увлечённым историей, наукой или промышленностью.

Вот музеи, куда можно прийти всей семьёй:

Музей железных дорог – интерактивное пространство, где посетители узнают об истории и устройстве железнодорожного транспорта. Здесь можно побывать в кабине машиниста, изучить конструкцию паровозов и электровозов, а также принять участие в увлекательных квестах и викторинах.

Музей истории денег , где представлена богатая коллекция монет и банкнот разных эпох (даже невероятно ценные золотые монеты-гиганты весом в 5 кг). Дети смогут не только увидеть редкие экспонаты, но и узнать о роли денег в истории человечества, а также попробовать себя в чеканке, ручном отливе бумаги и определении подлинности банкнот на специальных мастер-классах.

, где представлена богатая коллекция монет и банкнот разных эпох (даже невероятно ценные золотые монеты-гиганты весом в 5 кг). Дети смогут не только увидеть редкие экспонаты, но и узнать о роли денег в истории человечества, а также попробовать себя в чеканке, ручном отливе бумаги и определении подлинности банкнот на специальных мастер-классах. Музей морских узлов, где можно освоить искусство вязания морских узлов и окунуться в атмосферу морских приключений всей семьей. Опытные инструкторы научат вязать самые разные узлы, расскажут об их применении и значении в мореходстве.

В музее истории денег Фото: Фотобанк СПб ГБУ "ГТИБ"

Тем, кто интересуется техническими решениями и промышленными новшествами, рекомендуем побывать на следующих петербургских предприятиях:

Императорский фарфоровый завод , основанный еще в XVIII веке. Здесь можно увидеть процесс создания знаменитого петербургского фарфора. Экскурсия включает не только знакомство со всеми этапами производства, но и прогулку по Галерее современного искусства фарфора, в которой представлены шедевры фарфорового мастерства разных эпох.

Часовой завод «Ракета» , где производят легендарные российские часы. Туристов ждёт знакомство с историей завода и секретами часового мастерства, рассказ о том, как создаются механизмы и корпуса часов.

, где производят легендарные российские часы. Туристов ждёт знакомство с историей завода и секретами часового мастерства, рассказ о том, как создаются механизмы и корпуса часов. Богатую экскурсионную программу предлагает Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы». Помимо экскурсии, здесь также можно принять участие в авторских мастер-классах. Например, собственноручно изготовить подвеску в стиле Карла Фаберже или научиться работать с эмалью в редкой технике «филигрань».

Фото: Фотобанк СПб ГБУ "ГТИБ"

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Весна — идеальное время для того, чтобы влюбиться в Петербург заново. В парках распускаются тюльпаны, закаты становятся ярче, а романтические прогулки по набережным — длиннее. И когда наступит время уезжать, поймаете себя на мысли о том, что уже мечтаете о следующей поездке в гостеприимный город. За новой историей.