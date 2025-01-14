Куда россияне путешествовали на новогодних праздниках? Топ-10 городов

Чаще всего 2025 год туристы встречали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Самыми популярными городами, куда россияне путешествовали в новогодние праздники (29 декабря — 8 января) стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Краснодар. Об этом Russian Traveler рассказали в Отелло (сервисе бронирования отелей от 2ГИС).

Также в топ-10 вошли Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, поселок Сириус и Владивосток. Средняя продолжительность бронирования жилья в этих городах составила два дня. Дешевле всего можно было отдохнуть во Владивостоке, где средний чек за ночь составил 4508 рублей. Самая высокая средняя стоимость ночи зафиксирована в Сочи — 8437 рублей.

ТОП-10 городов, куда путешествовали в новогодние праздники

Москва. Доля бронирований — 17%, средний чек за одну ночь — 7 732 рубля; Санкт-Петербург — 12% / 6 710 рублей; Казань — 3% / 7 743 рубля; Новосибирск — 3% / 5 231 рубль; Краснодар — 2% / 5 241 рубль; Екатеринбург — 2% / 5 740 рублей; Сочи — 2% / 8 437 рублей; Нижний Новгород — 2% / 7 182 рубля; Сириус — 2% / 7 407 рублей; Владивосток — 2% / 4 508 рублей.

Из зарубежных направлений, которые выбрали россияне для отдыха в новогодние праздники, наиболее популярными оказались Минск, Баку и Дубай.

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При этом, по данным Отелло, больше всего бронирований в новогодние праздники совершили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска. Чаще всего жители пятерки наиболее путешествующих городов в новогодние каникулы бронировали жилье в собственном городе или же в Москве и Санкт-Петербурге.

Однако в списке фаворитов есть и другие города — например, москвичи в прошедшие праздники часто ездили в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону, а петербуржцы в Калининград, Казань и Великий Новгород. Жители Краснодара предпочли отправиться в Сочи, Ростов-на-Дону и поселок Сириус, также они единственные, у кого Санкт-Петербург не попал в ТОП-5 направлений для новогодних поездок. Жители Екатеринбурга чаще всего бронировали жилье в Тюмени и Челябинске, а новосибирцы — в Шерегеше и Томске.

Куда чаще всего ездили жители разных городов в новогодние праздники

Из Москвы — в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону

Из Санкт-Петербурга — в Москву, Калининград, Казань и Великий Новгород

Из Краснодара — в Сочи, Ростов-на-Дону, поселок Сириус и Москву

Из Екатеринбурга — в Тюмень, Москву, Санкт-Петербург и Челябинск

Из Новосибирска — в Москву, Шерегеш, Томск и Санкт-Петербург

Ранее аналитики «Авиасейлс» сообщили, что в 2024 году 73% всех полетов россиян пришлось на внутренние направления.