Куда россияне путешествовали на новогодних праздниках? Топ-10 городов

Чаще всего 2025 год туристы встречали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Самыми популярными городами, куда россияне путешествовали в новогодние праздники (29 декабря — 8 января) стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Краснодар. Об этом Russian Traveler рассказали в Отелло (сервисе бронирования отелей от 2ГИС).
Также в топ-10 вошли Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, поселок Сириус и Владивосток. Средняя продолжительность бронирования жилья в этих городах составила два дня. Дешевле всего можно было отдохнуть во Владивостоке, где средний чек за ночь составил 4508 рублей. Самая высокая средняя стоимость ночи зафиксирована в Сочи — 8437 рублей.
ТОП-10 городов, куда путешествовали в новогодние праздники
- Москва. Доля бронирований — 17%, средний чек за одну ночь — 7 732 рубля;
- Санкт-Петербург — 12% / 6 710 рублей;
- Казань — 3% / 7 743 рубля;
- Новосибирск — 3% / 5 231 рубль;
- Краснодар — 2% / 5 241 рубль;
- Екатеринбург — 2% / 5 740 рублей;
- Сочи — 2% / 8 437 рублей;
- Нижний Новгород — 2% / 7 182 рубля;
- Сириус — 2% / 7 407 рублей;
- Владивосток — 2% / 4 508 рублей.
Из зарубежных направлений, которые выбрали россияне для отдыха в новогодние праздники, наиболее популярными оказались Минск, Баку и Дубай.
При этом, по данным Отелло, больше всего бронирований в новогодние праздники совершили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска. Чаще всего жители пятерки наиболее путешествующих городов в новогодние каникулы бронировали жилье в собственном городе или же в Москве и Санкт-Петербурге.
Однако в списке фаворитов есть и другие города — например, москвичи в прошедшие праздники часто ездили в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону, а петербуржцы в Калининград, Казань и Великий Новгород. Жители Краснодара предпочли отправиться в Сочи, Ростов-на-Дону и поселок Сириус, также они единственные, у кого Санкт-Петербург не попал в ТОП-5 направлений для новогодних поездок. Жители Екатеринбурга чаще всего бронировали жилье в Тюмени и Челябинске, а новосибирцы — в Шерегеше и Томске.
Куда чаще всего ездили жители разных городов в новогодние праздники
- Из Москвы — в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону
- Из Санкт-Петербурга — в Москву, Калининград, Казань и Великий Новгород
- Из Краснодара — в Сочи, Ростов-на-Дону, поселок Сириус и Москву
- Из Екатеринбурга — в Тюмень, Москву, Санкт-Петербург и Челябинск
- Из Новосибирска — в Москву, Шерегеш, Томск и Санкт-Петербург
Ранее аналитики «Авиасейлс» сообщили, что в 2024 году 73% всех полетов россиян пришлось на внутренние направления.