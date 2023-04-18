Курс на Кавказ: маршрут по Чечне

Республика со сложной судьбой, за последние десятилетия буквально восставшая из пепла, пока ещё не часто ассоциируется с путешествиями. Но величественные высотки Грозного, монументальные мечети, эпические кавказские пейзажи и самобытная чеченская культура достойны того, чтобы посвятить им полноценный отпуск.

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

Разговоры с Богом

– Ты где? – В Чечне! – Что? Тебя украли?!

Действительно, самый частый вопрос, который можно услышать перед поездкой в Грозный: «А там вообще безопасно?» В рамках проекта «МедиаАнгелы» мы решили открыть для себя это экзотичное направление, убедиться в его готовности к приёму туристов и лично определить главные «магниты» для путешественников.

И один из них – безусловно, многочисленные мечети, встречающиеся по всей республике. На сегодняшний день их тут уже более 1000! Устремлённые ввысь свечи минаретов и купола мечетей «Сердце Чечни», «Сердце Матери» (имени Аймани Кадыровой) и «Гордость мусульман» – архитектурные жемчужины России и визитная карточка региона.

Пожалуй, первое, что покажут приезжающему в Грозный туристу, – именно «Сердце Чечни». Её здание в османском стиле – она возводилась по образу и подобию стамбульской Голубой мечети – выполнено из кремового травертина и окружено парком с вишнями и платанами.

С приходом тепла в Грозном расцветает сакура – полюбоваться на неё можно в парке, окружающем мечеть «Сердце Чечни».

Мечеть «Сердце Матери» в соседнем городке Аргун, наоборот, возведена в стиле хай-тек. Минареты в виде трёхгранных стел взмывают на высоту 55 метров, а в резной купол вмонтировано 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов, которые по вечерам раскрашивают фасад самыми разными цветами.

Ещё одна знаковая мечеть – и, кстати, самая большая в европейской части России – «Гордость мусульман», несколько лет назад появившаяся в центре города Шали. Она отражает архитектурный стиль «четырёх айванов» – её четыре симметричных портала-айвана находятся друг напротив друга. Пожалуй, главная её особенность – ослепительно-белый цвет: внутри и снаружи мечеть облицована кипенным, искрящимся на солнце мрамором «Тассос» с одноимённого греческого острова.

А вокруг разбит парк на 2000 деревьев – с фонтанами, мраморными беседками и розарием, где высажено около пятидесяти редких сортов любимых цветов пророка Мухаммеда.

Что же касается правил посещения мечетей в Чечне, то они достаточно просты: внутрь может зайти любой желающий при условии соблюдения дресс-кода. В раздевалках у входа вам выдадут одежду, скрывающую руки до кистей и ноги, и платки на голову. Фотографировать и снимать в мечети не запрещено, главное – не мешать молящимся. Не проходите перед человеком, читающим намаз, обойдите его сзади. И да, намерения каждого входящего в мечеть должны быть благими.

Хаскалинская боевая башня (или башня Шула) была возведена в X–XII веках. Это главная достопримечательность села Тазбичи в Итум-Калинском районе Чечни. Фото: Министерство Чеченской Республики по туризму

Натуральные величины

Прелесть Чечни ещё и в том, что здесь повсюду можно окружить себя первозданной природой. Душистые полынные степи сменяются тут могучими горами, тенистыми лесными массивами, горными водоёмами и реками «с характером». Ведущий из Грозного живописный серпантин приводит к озеру с кристально-чистой водой, расположившемуся на высоте 1854 метра. В какой-то момент горы будто приоткрывают свои ладони, обнажая «голубую жемчужину Кавказа» – самое грандиозное в республике озеро Кезенойам.

По легенде, на этом месте когда-то стоял аул, в котором жили богатые, но бессердечные люди, почитавшие деньги превыше Бога. Однажды в него пришёл странник и стал просить ночлега, но нищего никто не захотел впускать – лишь одинокая вдова, жившая на краю села, открыла ему двери своего дома. Рано утром странник покинул аул, а вскоре после этого из ниоткуда стремительно хлынула вода и накрыла всё село, кроме дома той самой вдовы.

Доля правды в этом предании есть, ведь Кезенойам – так называемое завальное озеро: много лет назад мощный камнепад запрудил речки Кауха и Харсум, несущие свои воды с Андийского хребта со стороны Дагестана, в результате образовался крупнейший естественный водоём Северного Кавказа, глубина которого около 70 метров.

Озеро Кезенойам Фото: Сергей Шандин

Летом местные жители и туристы стремятся сюда, чтобы укрыться от зноя и подышать чистейшим воздухом. Кезенойам со всех сторон окружено горами, что создаёт особый микроклимат – здесь практически никогда не бывает дождя и ветра, а значит, и волнения. Это сделало озеро идеальным местом для проведения регаты, вошедшей в историю как первая яхтенная гонка на такой высоте над уровнем моря.

На берегу водоёма стоит туристический комплекс, созданный в 2012 году на основе бывшей советской спортивной базы, где раньше тренировались олимпийские сборные по гребле. В деревянных беседках на берегу можно самостоятельно пожарить шашлыки, в ресторане подают блюда местной кухни, а в отеле стоит остаться хотя бы на одну ночь – спится здесь отменно, отдыхаешь и восстанавливаешься буквально за несколько часов. И хватает сил весь день посвятить близлежащему поселению Хой – древнему и одновременно новенькому, с иголочки: стоявшее на Великом шёлковом пути «село стражников» было основано тысячу лет назад, в XX веке пришло в запустение, а уже в веке XXI было полностью восстановлено в качестве этнографической деревни.

Поднимитесь на сторожевую башню по узкой и скрипучей лестнице, примерьте папаху и бурку, загляните в приземистое жилище, внутри которого деревянные поднары, детские аги (люльки), домашняя утварь, а на стенах войлочные ковры – истанги. Любители необычных ощущений могут даже переночевать в саклях – правда, в них нет ни воды, ни света, а спать придётся на досках, укрываясь овечьей шкурой. Зато аутентично!

Чеберлоевский каньон вблизи села Хой

Символ красивейшего Аргунского ущелья – средневековые Ушкалойские башни-близнецы, жмущиеся к горам над речушкой Чанты-Аргун. У них всего три стены: роль четвёртой выполняет скальная толща, а вместо кровли – лавовый козырёк.

Нельзя пропустить и расположенные в четверти часа езды от них «водные башни» – каскады Нихалойских водопадов, поднимаются к которым по длиннющей лестнице из почти тысячи ступеней.

Ушкалойские оборонительные башни в Итум-Калинском районе республики

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Скажи мне, что ты ешь

Чтобы прочувствовать истинную душу восточного города – живую, шумную и мятущуюся, – всегда нужно «окунуться» в водоворот его центрального рынка. В Грозном это занимающий целый квартал «Беркат», что в переводе с чеченского языка означает «изобилие, богатство, благодать». Здесь продают горячие лепёшки и местные сладости (например, похожую на чак-чак халву гарзни-ховла, приготовленную из топлёного масла, пшеничной муки и сахара), свежую зелень и овощи, рассольный сыр, творог и густейшую сметану, домашних кур цвета топлёного масла, тёмный, почти чёрный, тягучий мёд из молочая (местная гордость!), связки сизой сушёной хурмы, кроваво-красные гранаты, сок из которых можно выпить прямо у прилавка.

А ещё – бараньи головы, копчёный курдюк, уже нарезанную на дольки айву, мушмулу непривычного для нас вида – не жёлтую, а коричневую, по вкусу напоминающую что-то типа перезрелой груши и боярышника, «чеченскую спаржу» черемшу, которую жарят с маслом и творогом, солят, маринуют и готовят в виде начинки для юзан-галнаш – больших вареников. Голова идёт кругом, а желудок требовательно урчит!

Кукурузная лепёшка сискал с творогом

По счастью, на рынке расположено множество небольших кафе, где можно быстро перекусить чебуреками, лепёшками с тыквой (хингалш) и творогом (чепалгаш) или плотно пообедать местным специалитетом жижиг-галнаш. Для этого блюда сушёная говядина отваривается несколько часов, а затем в кипящий бульон опускаются галушки из пшеничной или кукурузной муки. Мясо с ними подаётся вместе с чесночным соусом на основе того же бульона, и порции огромные, точно хватит на двоих!

А за шашлыком отправляйтесь на улицу Южная – располагайтесь в отдельных кабинках, и буквально через 15 минут вам подадут сочные ароматные куски баранины с тонким лавашом и тарелочкой маринованного лука. В свежести, сочности и качестве продукта можно быть уверенным, ведь гость для вайнаха – святое!

Координаты

Когда ехать?

Чечня – направление круглогодичное, всё зависит от планов на отдых. Весна, лето и осень отлично подходят для автопутешествия по республике, тогда как зимой можно покататься на горнолыжном курорте «Ведучи», где оборудована самая протяжённая в мире всесезонная трасса с искусственным покрытием.

Как добраться?

Прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России есть у ряда перевозчиков – в том числе и «Уральских авиалиний». Расстояние от аэропорта до центра города – не более 20 минут.

Где остановиться?

Лучший в Чечне отель «Грозный-Сити» вполне может служить отправной точкой для поездок по всей республике. Он расположен в центре столицы, в пяти минутах ходьбы от мечети «Сердце Чечни». В гостинице работает спа-центр, сауна, хаммам и фитнес-центр, а в панорамном ресторане «Купол» на 32 этаже комплекса приглашают попробовать чеченскую кухню в её современном изводе.

Фото: Министерство Чеченской Республики по туризму

Что покупать?

Дом моды Firdaws (Грозный, ул. Кабардинская, 22) основала супруга главы Чечни Рамзана Кадырова – Медни, а сейчас им занимается их дочь Айшат Кадырова. Слово «фирдаус» имеет арабские корни и означает «райский сад». Символом дома моды стал эдельвейс – изображение цветка вы увидите и на входных дверях, и в виде монограмм на изделиях. Не стоит думать, что чеченская мода – это исключительно платки и платья в пол. В бутике представлены коллекции как осовремененной национальной одежды, так и нарядов в стиле casual и спорт-шик.

Сувениры в лавке ремесленника Фото: Сергей Шандин

Где есть?

Колоритный ресторан национальной кухни «Дай Кхерч» (Грозный, посёлок Ташкала, парк национальной культуры им. А. Х. Кадырова) похож на этнокомплекс под открытым небом – кабинки для гостей располагаются в украшенных традиционными орнаментами саманных домиках, а во внутреннем дворике журчит искусственный водопад в виде родника. В меню представлена вся гастрономическая классика Чечни: жижиг-галнаш, чепалгаш и хингалш, юзан-галнаш и многое другое.

Помимо заведений национальной кухни в городе есть стейк-хаусы и пиццерии, современные кофейни и бургерные. Например, за правильной пиццей загляните в Vincenzo (Грозный, пр. Кадырова, 40).

Что ещё нужно знать?

Увидеть республиканскую столицу как на ладони можно с будто парящей в воздухе смотровой площадки «Лестница в небеса», расположенной на окраине посёлка Орцин-Мохк. Особенно красиво здесь утром, когда Грозный залит лучами восходящего солнца, и вечером, когда центр города переливается вечерними огнями.

Смотровая площадка «Лестница в небеса» расположена рядом с Грозным – на окраине посёлка Орцин-Мохк. Фото: Министерство Чеченской Республики по туризму

Интересный факт Проезжая по горным дорогам Чечни, вы нередко можете почувствовать характерный запах серы. Не удивляйтесь – это местные термальные источники, целебные свойства которых известны с царских времён. Свои программы оздоровления предлагают курорт «Серноводск-Кавказский», основанный ещё в 1717 году, и база в селе Мелчхи Гудермесского района.

Христофор Константиниди координатор проекта «Кавказ Gran Turismo», председатель Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму, член Комиссии РГО по развитию туризма

Журнал Russian Traveler и оргкомитет проекта «Кавказ Gran Turismo» запускают серию публикаций, посвящённых туристическому потенциалу, историческому и культурному наследию и природным достопримечательностям Северного Кавказа.

Старт проекту был дан в апреле прошлого года в древнем Дербенте (Республика Дагестан). Его цель – создание и развитие глобального туристического маршрута по Северному Кавказу: Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Чечне, Ставропольскому краю и Адыгее. В сфере интересов «Кавказ Gran Turismo» – история и археология, традиции и обычаи, горнолыжные и оздоровительные курорты, национальная кухня и виноделие, народные промыслы и ремёсла, туристические маршруты и фестивали.

В преддверии летнего сезона 2022 года мы организовали автомобильную экспедицию, участники которой преодолели более 3000 километров по территории северокавказских регионов, а летом флаг «Кавказ Gran Turismo» был поднят на вершину Эльбруса – самой высокой горы Европы: восхождение было приурочено к столетию Кабардино-Балкарии.

Важно, что в рамках нашего проекта все субъекты Северо-Кавказского федерального округа, а также Адыгея начали большую работу по повышению уровня сервиса в своих регионах. Уже официально утверждены «Единые стандарты кавказского гостеприимства», разработанные в соответствии с дорожной картой «Кавказ Gran Turismo», – специализированные образовательные семинары запланированы на весну этого года. А летом в свет выйдет единый путеводитель по Северному Кавказу от издательства «Полиглот» и будет запущен тематический туристический портал по Кавказу. Остаёмся на связи!

Анастасия Третьякова