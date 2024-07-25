Лето в Кузбассе: увлекательные фестивали и погружение в культуру шорцев

Кузбасс – одна из жемчужин Сибири, край удивительной природной красоты и богатого культурного наследия. Каждое лето этот живописный регион становится местом притяжения для тысяч туристов и любителей активного отдыха. Но Кемеровская область – это не только величественные горы, кристально чистые реки и бескрайние леса. Это еще и край ярких летних фестивалей, которые никого не оставят равнодушным. Рассказываем о четырех из них.

Вотэтно! Международный экокультурный фестиваль

Где и когда? Горный курорт «Шерегеш», 2 – 4 августа.

Один из самых ожидаемых фестивалей лета в Кемеровской области – «Вотэтно!» на горнолыжном курорте «Шерегеш». Этот международный экокультурный проект объединяет неравнодушных к природе, культуре и ремеслам людей со всей страны.

Фестиваль проходит в формате масштабного open-air с насыщенной музыкальной программой и двухдневным ретритом, включающим массу трансформирующих активностей и практик. Для детей организаторы подготовили отдельную анимационную программу. Ежегодно на фестивале проходит большая ярмарка handmade-работ, где можно приобрести уникальные изделия местных мастеров.

Вотэтно!

Чем ещё заняться в Шерегеше?

В Шерегеше, что на южной окраине Кузбасса, дремучую тайгу раздвигают плечами крутые сопки с причудливыми каменными гребнями. Зимой это царство идеального снега и лучший российский горнолыжный курорт для любителей внетрассового катания. Летом же по здешним склонам зачастую ходят не просто так, а в сопровождении хаски – это развлечение зовётся дог-трекинг. Собаки помогают одолевать подъёмы, вытягивая «пассажиров» на ездовых шлейках, так что прогулка выходит куда менее утомительной. Впрочем, можно выбрать и более традиционный транспорт – горные велосипеды или квадроциклы предлагаются напрокат повсеместно.

Среди других летних развлечений – скалолазание, сплавы по таёжным речкам Мрассу и Пызас, походы по Шорскому национальному парку с ночёвками на охотничьих заимках, дайвинг в затопленном карьере Темиртау, знакомство с бытом и традициями коренных шорцев и просто расслабленный релакс у бассейна с видом на пихтовые леса.

Дог-трекинг в Шерегеше

#FESTМЕЖДУРЕК

Где и когда? Междуреченск, 3 августа.

Еще одно яркое событие лета в Кузбассе – фестиваль #FESТМЕЖДУРЕК в Междуреченске. Это незабываемая летняя вечеринка под открытым небом в самом живописном месте города.

Гостей фестиваля ждет дикая тайга, величественные горы и чистейшая вода, которую можно пить прямо из реки. А еще — самые веселые вечеринки, сеты от лучших диджеев Сибири и спортивные викторины. Здесь можно завести сотни новых знакомств и узнать единомышленников, которые горячо ценят активный отдых, качественную музыку и танцы.

#FESTМЕЖДУРЕК

Фестиваль «Железное кружево»

Где и когда? Крапивинский муниципальный округ, пгт Зеленогорский, 9-10 августа.

Для любителей металла и хорошей музыки настоящим событием лета станет фестиваль «Железное кружево» в поселке Зеленогорский Крапивинского муниципального округа. Здесь вам докажут, что из металлолома можно сделать настоящее произведение искусства.

Участники фестиваля – мастера сварочного и кузнечного дела, которые в режиме реального времени создадут уникальные арт-объекты. В программе фестиваля также шоу байкеров, рок-фестиваль «Колючая крапива», фаер-шоу и Международный Гастрономический чемпионат барбекю «Железный грильФест».

Фестиваль «Железное кружево»

Симфоночь. Праздник симфонической музыки

Где и когда? Музей-заповедник «Томская Писаница», 10 августа.

Самый известный музыкальный проект Кузбасса снова соберет ценителей классической музыки. Великолепный концерт классической музыки пройдет в уникальной атмосфере: берег реки Томь станет зрительным залом, а древние скалы – амфитеатром.

Естественная акустика позволит тысячам гостей насладиться шедеврами мировой классической музыки, исполненными симфоническим оркестром Филармонии Кузбасса и их коллегами из других регионов.

Симфоночь

Чем ещё заняться в «Томской Писанице»?

Музей-заповедник «Томская Писаница» – место, где сохранились уникальные древние рисунки — петроглифы. Здесь живут начертанные на скалах лоси, совы, цапли, медведи, шаманы и даже древний лыжник — всем им более четырех тысяч лет!

Здесь можно прикоснуться к древнему святилищу с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века, а заодно – отправиться на экскурсию по заповеднику с сибирским старожилом или прокатиться на речном трамвайчике до Острова серой цапли. Пострелять из лука, попробовать добыть огонь древним способом... И не забудьте про сувениры — на мастер-классе можно будет изготовить собственный петроглиф и почувствовать себя первобытным творцом.

Петроглифы в Томской Писанице Фото: Любовь Крылова / фотохостинг Russian Traveler