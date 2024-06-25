Лето в Ростове-на-Дону: где искать водные развлечения

Ростов-на-Дону для туристов важный транспортный узел – пересечение железнодорожных, водных путей, автодорог и авиасообщения, ведущих к Черноморскому побережью страны. Многие туристы выбирают поездку в Южную столицу как самостоятельную короткую альтернативу летнего отдыха. Для этого в Ростове-на-Дону есть все: южное солнце и золотистые пляжи, открытые бассейны и аквапарки, отели и рестораны на любой вкус и кошелек.

Пляжи и бассейны

Главный пляж Ростова-на-Дону находится рядом с центром города. Чтобы отвлечься от дел, ростовчанам и гостям города достаточно просто пересечь Ворошиловский мост и спуститься на пляж, обрамленный ухоженной мощеной набережной парка «Левобережный», окунуться в освежающую прохладу реки, а затем расположиться на разогретом летним солнцем золотом песке. Под раскидистыми деревьями в тенистой зоне отдыха находятся рестораны и кафе, где отдыхающие могут утолить свой аппетит.

Еще один городской пляж расположен на Зеленом острове. Тенистые аллеи, плавный спуск к чистой воде – отличное место для отдыха, идеально подходящее пожилым людям и семьям с маленькими детьми. Здесь есть большая детская площадка с качелями, каруселями и разными «лазалками», а для взрослых — спортивные тренажеры, беседки, навесы и зонтики.

Вдали от суеты и шума большого города на левом берегу Дона расположены отели с бассейнами, среди которых отели «Жардин», «Высокий берег», «Графский парк». В следующем году здесь откроется отель River Don Park, но уже сегодня можно посетить развлекательный комплекс на территории отеля с тремя подогреваемыми бассейнами, баром и рестораном.

У молодежи пользуется популярностью частный пляж «Каррера», расположенный на берегу живописного рукотворного озера. Этот чудесный курортный оазис ростовчане в шутку именуют «Гавайи-на-Дону». Днем здесь работает школа вейка, где всех желающих научат кататься на доске по водной глади озера. В ночное время «Каррера» превращается в настоящий танцевальный клуб.

Ночной клуб Embargo Villa отличается тем, что вокруг его летнего бассейна расположены минимум пять танцевальных площадок. Афиша ночного клуба всегда пестрит яркими названиями вечеринок и именами самых модных диджеев.

Круглый год

Самый масштабный всесезонный аквапарк Ростова-на-Дону «Н2О Парк» расположен на ул. Нагибина, неподалеку от крупнейшего на юге выставочного центра «ДонЭкспоцентр». Гостей здесь ждут волновой, детский, спортивный, оздоровительный с быстрой рекой и четыре SPA-бассейна, с гидромассажным оборудованием, гейзерами и фонтанами. Один из бассейнов находится прямо на крыше. Для любителей подзарядиться адреналином работают 8 скоростных горок.

Всесезонный спа-комплекс «Левобережная 45» – прекрасное место для перезагрузки организма. Здесь и панорамный бассейн у реки, и джакузи, и 5 банных апартаментов, соляной грот, релакс-зона с качелями, лежаками и прекрасным видом на Дон.

В Ростов-на-Дону – на теплоходе

В последние годы путешественники с удовольствием осваивают речные круизы: путешествия на высококлассных теплоходах со стоянкой в этом колоритном южном городе предлагают компании «Донинтурфлот», «Водоходъ», «Созвездие», «Волга», «Спутник-Гермес».

Город Ростов-на-Дону часто выбирают в качестве начальной либо конечной точки круиза. Вы точно отличите ростовскую набережную от набережных других городов: именно здесь в период между рейсами пришвартованы круизные лайнеры. На набережной вы найдете множество достопримечательностей, одной из которых являются мощные кнехты, держащие швартовочные тросы, – они отлиты на известных заводах местных купцов и промышленников еще при царской России.

Организаторы круизов предлагают туристам полюбоваться архитектурными шедеврами купеческих особняков на главной улице города Большой Садовой, узнать интересные исторические факты и послушать ростовские байки на обзорных экскурсиях по городу.

Гости Донской столицы без труда и самостоятельно останавливаются в городе на пару-тройку дней – здесь отлично развита гостиничная инфраструктура. Если почитать афишу мероприятий и советы путешественникам на туристском портале Ростова-на-Дону, можно построить программу мероприятий на свой вкус. Даже пары дней будет достаточно, чтобы окунуться в атмосферу этого города с головой: попасть на дружественный матч местной футбольной команды, попробовать знаменитых донских раков в ресторане «Раки и Гады», купить в качестве ростовского сувенира вяленого леща на Центральном рынке.

Если время позволяет, на 1-2 дня на теплоходе из Ростова-на-Дону можно отправиться в одну из старейших казачьих станиц – Старочеркасскую. А на скоростных судах «Валдай» от речного вокзала (причал № 27) можно отправиться на прогулку по величественной дельте Дона-Батюшки с экскурсией к древней крепости города Азова.

Если времени совсем немного, оценить прибрежные природные красоты Зеленого острова и знаменитого Левбердона можно на небольших речных трамвайчиках. Отправку с причала № 23 правобережной ростовской набережной каждый час осуществляет судоходная компания «ДонТур».

Есть и более неторопливый вариант: прогулки на катамаранах повышенной комфортности, оснащенных аудио и свето-аппаратурой, предлагает яхтенная компания «Сармат». Также в Ростове-на-Дону много компаний, которые предлагают аренду катера и яхты от эконом-класса до премиальных позиций, организуют индивидуальные путешествия и корпоративные мероприятия, занимаются празднованием дней рождений или свадеб. Какой бы счастливый повод не привел вас в Ростов-на-Дону, скучно здесь не будет никому – особенно тем, кто любит отдых у воды и на воде.