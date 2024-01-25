Лошадиная сила: как кони помогают инспекторам заповедников и нацпарков в России

Сотрудникам заповедников и нацпарков России зачастую приходится работать в трудноступной и высокогорной местности, куда не может добраться техника. Поэтому в «штате» некоторых федеральных особо охраняемых территорий содержатся кони. Верхом госинспекторы и учёные считают редких животных, ловят нарушителей заповедного режима и перевозят туристов.

В Минприроды России редакции Russian Traveler рассказали, как в заповедниках и других ООПТ работают гривастые «сотрудники».

Например, в национальном парке «Чикой» в Забайкальском крае лошади появились в прошлом году благодаря федеральному проекту «Сохранение озера Байкал». На заповедную службу требовались неприхотливые, привычные к морозам породы. Изначально планировалось, что животных будут привлекать на конные туристические маршруты.

«Наш парк расположен в условиях горной тайги, где зачастую отсутствуют дороги и невозможно на технике проехать. Приходилось осуществлять пешее патрулирование. Сейчас же нас спасает патрулирование на конях. Для развития туризма приобретение лошадей тоже актуально, как и доставка грузов в труднодоступные места», – рассказал директор национального парка «Чикой» Владимир Исаев.

«Мы выбрали забайкальскую породу. Это лошадь с прекрасной выносливостью и работоспособностью. Животное легко дрессируется, поддаётся обучению. Характер довольно покладистый, а само животное очень доброе, способное быстро приспосабливаться к совершенно разным условиям».

Содержание лошадей для многих сотрудников нацпарка стало в новинку. Но в течение года люди и кони сработались и даже могут похвастаться результатами совместной работы – осенью во время патрулирования на удалённой и труднодоступной территории инспекторы обнаружили незаконную постройку. По факту заведено административное дело.

«У конного патрулирования своё преимущество – это тишина. Инспекторы парка передвигаются незаметно и практически бесшумно. При конном патрулировании невозможно вспугнуть нарушителей шумом мотора, дать возможность скрыть следы нарушения», – заключил Владимир Исаев.

В заповеднике подсчитали, что если лошадей привлекать на мероприятия по тушению пожаров, то силами животных можно провезти около 4-6 противопожарных ранцев – это около 80-120 литров воды. Без помощи скакуна госинспектору под силу доставить груз в шесть раз меньше. Хотя на ООПТ надеются, что эти подсчёты в реалии не пригодятся — в нацпарке лесных пожаров не было около пяти лет.

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В заказнике «Тляратинский», который располагается в Дагестане, территорию патрулируют исключительно на лошадях.

«Для использования на ООПТ приобретали аборигенную породу, которая сформирована в условиях гор и животные невероятно выносливы: способны совершать длительные переходы по скалистой местности в поисках пищи и пробираться в самые труднодоступные места. Они адаптированы к суровому горному климату. В день лошади проходят от 10 до 50 километров», – рассказали в Государственном заповеднике «Дагестанский».

Несмотря на то, что в заповеднике живут 16 «ведомственных» кобылок и жеребцов, к работе привлекают гораздо больше лошадей. Многие государственные инспекторы – местные жители – отправляются патрулировать территорию на своих меринах. Сотрудники заказника не раз пресекали попытки браконьерства на редких безоаровых козлов и дагестанских туров.

«А благодаря тому, что лошади могут перевозить на себе более ста килограммов, их привлекают для доставки соли на солонцы в труднодоступных местах. Этот вес втрое больше, чем мог бы доставить инспектор. Пока лошадь везёт груз, инспектор меньше расходует сил и больше концентрируется на работе», – добавили в заповеднике.

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В Сайлюгемском национальном парке умение крепко держаться в седле – одно из требований при приёме на работу. Особо охраняемая территория располагается в гористой местности Республики Алтай. На лошадях инспекторы круглогодично преодолевают большие расстояния, отправляясь в долгодневные рейды в горы. Специалисты патрулируют территории и проверяют фотоловушки – именно в этих местах обитают редкие снежные барсы.

Сайлюгемский нацпарк Фото: Артём Смоленцев

Большой табун находится на территории Кавказского заповедника: лошади есть в каждом лесном отделе, на каждом кордоне. Всего – более 50 животных различных пород: карачаевской, карачаево-черкесской, донской, будёновской. Их отличают выносливость и средний размер, чтобы проходить по узким горным тропам.

«Кони верные спутники не только для сотрудников отдела охраны, но и для специалистов научного отдела. При помощи лошадей перевозится аппаратура для проведения исследований и снаряжение. Особенно необходимы кони для доставки групп учёта в отдалённые участки, а мобильность во время мероприятий также важна для получения точных данных», – сообщили в Кавказском заповеднике, на территории которого проживает редчайший переднеазиатский леопард, над сохранением популяции которого трудятся российские учёные.

С апреля по сентябрь лошадей берут на учёт диких животных. «Стаж» работы лошадей в горной местности – около 20 лет. После, их «провожают на пенсию» и на маршруты ставят молодняк. В планах Кавказского заповедника приобрести 15 жеребцов.

Особо охраняемые территории активно разрабатывают конные туристические маршруты. Верхом на лошади можно ознакомиться с природой Сайлюгемского национального парка, национального парка «Самарская Лука», Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесской Республике и других. Всего – около 13 маршрутов.

А на территории самого «лошадиного» Оренбургского заповедника домашних коней нет. В степях живут только дикие лошади Пржевальского.

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«На территории ООПТ с заповедным режимом охраны не приветствуется содержание домашних животных. В Центре реинтродукции домашние лошади никак не задействованы, что, в том числе, связано с вероятностью скрещивания домашней лошади с лошадью Пржевальского с образованием гибридных особей. Весь мониторинг осуществляется исключительно на технике», – сказал руководитель Центра Евгений Булгаков.