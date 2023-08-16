Маршрут на выходные: Бологое – Осташков – Торжок

Никогда не поздно открыть для себя Тверскую область. И вот как лучше всего это сделать.

Russian Traveler №2(6) 2023 читать этот номер

Мало к какому туру из цикла «Медиаразведок» больше подходит название сервиса путешествий «Туту», чем к поездке по Тверской области на ретропоезде, следующем из Бологого в Осташков. По сути, это самый ординарный пригородный состав, обслуживающий не столько туристов, сколько обычных пассажиров. Но вместе с тем это первый в России поезд, в котором по выходным место обычного локомотива занимает паровоз. Пыхтя и фырча, дрожа и подёргиваясь, он тащит за собой два вагона, интерьеры которых украшены чёрно-белыми фотографиями строительства Октябрьской железной дороги.

Ностальгическое настроение создают и проводницы в униформе середины прошлого столетия, и словно выцветшие, «крафтовые» билетики. Самую длинную, получасовую остановку поезд делает на ажурной деревянной станции Куженкино. Пока паровоз заправляют водой, желающие могут обойти с экскурсией здание вокзала с воссозданными залами ожидания для пассажиров разных классов, камерой хранения и комнатой станционного смотрителя.

Паровоз Л-2180 на линии Бологое – Осташков Фото: Архив министерства туризма Тверской области

Поезд прибывает в небольшой провинциальный городок Осташков – «столицу» озера Селигер. Рядом с его обновлённой набережной тут устроены площадки для игры в рюхи. Эта похожая на городки забава, где тяжеленной битой-скалбой нужно выбивать чурки-рюхи из зоны соперников, в своём первозданном виде сохранилась лишь в Тверской области. Интересен и симпатичный городской центр с пешеходной Евстафьевской улицей и Музеем забытых вещей.

А с речного вокзала отправляются теплоходные экскурсии по Селигеру. Самая популярная – к недавно отреставрированной Нило-Столобенской пустыни на одном из островов. Так удаётся и озеро увидеть, и по монастырю прогуляться, и в его музей заглянуть, а напоследок и перекусить во впечатляющей трапезной под сводчатыми потолками.

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Полновский плёс озера Селигер

На пути домой стоит заехать в милейший Торжок, который известен на всю страну не только своими храмами, но и аутентичными, воспетыми Пушкиным пожарскими котлетами, рецепт которых появился именно тут. В меню ресторана при бутик-отеле «Оникс» – пожарские котлеты в историческом и авторском исполнении; здесь даже проводят мастер-классы по их приготовлению, к счастью, совсем несложному.

В качестве сувенира захватите с собой... нет, не котлеты, а коробку-другую новоторжской пастилы ручной работы – её готовят в семейной ремесленной мастерской на основе найденных в архивах упоминаний об этом традиционном десерте. Никакого сахара, пищевых добавок и консервантов – только дары Тверской земли, щедро приправленные любовью к ней.