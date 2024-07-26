Маршрут: Нижегородская область

Маршрут по малым городам Нижегородской области: куда ехать, где гулять, на что обратить внимание.

Пословица, которую почти всегда упоминают в путеводителях по Нижнему Новгороду, звучит так: «Москва – сердце России, Петербург – ум, а Нижний Новгород – карман». Этим он обязан своему торговому прошлому: Нижегородская ярмарка в XIX веке была крупнейшей в России и её описание есть даже в «Евгении Онегине»! Найдутся у города и более романтичные определения – например, «Столица закатов»: они здесь так хороши, что вдохновили нижегородцев на создание подробной туристической карты закатов, ежегодного одноимённого фестиваля музыки и гастрономии и даже удобного чат-бота в телеграме, подсказывающего необходимые локации.

При желании список ассоциаций можно продолжать. Найдутся литературные – здесь родились Горький, Добролюбов и Мельников-Печёрский, бывали Карамзин и Пушкин. Патриотические – уроженцами губернии были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Архитектурные – от отреставрированного кремля, который можно целиком обойти по боевому ходу, до одной из самых длинных в России лестниц с 560 ступенями.

В последние годы гостеприимный Нижний Новгород стал одним из популярнейших туристических направлений страны, чему поспособствовало и преображение города к его 800-летию, отмечавшемуся в 2021 году, и интересный событийный календарь. Но в этом щедром на достопримечательности регионе так много любопытного, что можно построить своё путешествие лишь по его малым городам, даже не заезжая в столицу, – благодаря новой скоростной трассе М-12 «Восток» время в пути значительно сократилось.

Арзамас Фото: Андрей Орехов

Счастье луковое: Арзамас

Расстояние от Нижнего Новгорода – 111 км, от Москвы – 474 км. Можно добраться на электричке, автобусе или каршеринге. Доехать из Москвы удобно по платной трассе М-12 «Восток», дорога займёт около 4,5 ч.

На гербе Арзамасского района изображены золотая луковица в честь сладкого и сочного местного сорта и огромный белый гусь. Птица напоминает о породе крупных и выносливых, некогда бойцовских гусей и о литературном кружке «Арзамас». Его участники, среди которых были Пушкин, Жуковский и Батюшков, объявили войну устаревшим литературным формам, а символом выбрали как раз гуся.

В арзамасском гостиничном комплексе «Стригулинские номера» Лев Толстой испытал крайнее беспричинное смятение, которое сейчас бы назвали панической атакой, а тогда окрестили «арзамасским ужасом». В городе провёл детство Аркадий Гайдар, настоящая фамилия которого была Голиков, а псевдоним расшифровывался как «Голиков АркадиЙ Д’АРзамас», то есть «Голиков Аркадий из Арзамаса». Подробнее узнать обо всём этом, так же как о ссылке Максима Горького и родстве Бажова, Стругацких и Гайдара, можно во время литературных экскурсий по городу.

Литературный перекрёсток

В Арзамасе два музея Аркадия Гайдара – литературно-мемориальный с его рукописями и фотографиями и дом-музей во флигеле, где он провёл детство и юность. Ещё здесь есть дом-музей М. Горького, где он жил в ссылке и закончил знаменитую пьесу «На дне», – интересно, что полиция брала «на карандаш» всех его посетителей. Эти музеи находятся на Литературном перекрёстке. Рядом с ними – фигурки гусей, которые принято тереть на удачу.

Резные наличники на улице Горького Фото: Андрей Орехов

Парк Гайдара

Продолжит тему советских писателей этот недавно обновлённый парк со спортивными площадками, дендрарием с сотней растений из разных уголков планеты, аттракционами и арт-объектом «Звезда Гайдара», которые вызывают ассоциации с историей про Мальчиша-Кибальчиша.

Соборная площадь

Прогулку по городу стоит начать с центральной Соборной площади Арзамаса – сердца города. Здесь высится один из самых больших храмов российской провинции, недавно отреставрированный кафедральный собор Воскресения Христова. Он строился как памятник Отечественной войне 1812 года – работы велись почти 30 лет, причём на народные деньги. Внутри собора можно увидеть уникальный резной деревянный иконостас и монохромные фрески в трёхмерной технике гризайль, созданные учениками Арзамасской школы живописи.

Первая в российской провинции частная художественная школа прославилась тем, что принимала на обучение крепостных. Одним из таких учеников стал Афанасий Надеждин, сын крепостных княгини Долгоруковой. Другие работы выпускников школы можно увидеть в Историко-художественном музее, разместившемся в двухэтажном кирпичном здании. С 2023 года в подклете Воскресенского собора располагается единственный в мире музей, целиком посвящённый русскому патриаршеству (его основное здание, бывший городской магистрат, пока на ремонте), который имеет смысл посещать с хорошим гидом.

За Воскресенским собором расположена панорамная площадка, а рядом с ним разбит монастырский сад и работает лавка с выпечкой – она не менее популярна у туристов, чем городские кофейни!

Кафедральный собор Воскресения Христова

«Реавиль» и «Журнал»

Кофеен и ресторанов в Арзамасе немного. Самым известным заведением считается «Реавиль» в здании одноимённого четырёхзвёздочного отеля. Исторические блюда, разработанные совместно с сотрудниками Краеведческого музея, подаются на антикварном фарфоре. В меню минимум десять позиций с гусём и сырные пончики с вареньем из знаменитого лука. Отличный кофе, свежие круассаны и плотные завтраки вы найдёте в спешалти-кофейне «Журнал».

Гражданская застройка

В Арзамасе сохранилось несколько интересных зданий гражданской застройки первой половины XIX века. Дом Ханыкова (ул. Советская, 21) – бывший купеческий особняк в стиле классицизма с деревянными колоннами до сих пор жилой, но, если повезёт, можно заглянуть внутрь. Дом Шкарина (ул. Урицкого, 1) – ещё один бывший купеческий, а ныне жилой дом, известный как «дом-утюг», построен из красного кирпича. Есть предположение, что недалеко от него ученик арзамасской художественной школы Василий Перов увидел сюжет, который в дальнейшем отразил в картине «Тройка». Наконец, дома-близнецы купцов Будылиных (пл. Соборная, 4) – по одной из легенд, два абсолютно одинаковых здания изначально принадлежали сыновьям купца Подсосова: их отец решил, что так братья точно не поссорятся. Сейчас в них жилые помещения и магазины.

Дома-близнецы купцов Будылиных

Гостиный ряд

Нарядную торговую улицу на горе называют «энциклопедией провинциальной архитектуры». В 2023 году старинные здания отреставрировали, а вывески оформили в едином стиле. Сюда стоит прийти прогуляться, пофотографироваться и купить сувениры.

Музей горного дела

В Арзамасском районе можно найти интересные места даже под землёй. Одно из таких – единственный в России подземный Музей горного дела, геологии и спелеологии «Пешелань» (д. Бебяево), который находится на глубине 70 метров в шахте Пешеланского гипсового завода. По предварительной записи получится побывать на экскурсии в царстве Хозяйки гипсовой горы – спуститься в шахту, увидеть, как там добывается гипс, оценить коллекцию образцов горных пород и заглянуть в лагерь спелеологов. Стоит учитывать, что музей открыт для детей старше 14 лет.

Свято место: Дивеево

Расстояние от Нижнего Новгорода – 170 км, от Москвы – 459 км. Можно добраться на автобусе или каршеринге. Доехать из Москвы удобно по платной трассе М-12 «Восток», дорога займёт около 5 ч.

Село Дивеево, стоявшее на пути в Саровскую пустынь, – духовный центр Нижегородской области и один из главных в России. За тишиной и умиротворением сюда приезжают и паломники, и туристы. Его главная достопримечательность – Серафимо-Дивеевский женский монастырь, представляющий собой целый церковный квартал с особой атмосферой.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь

Монастырь называют одним из четырёх уделов Святой Богородицы, то есть местом, которое находится под её особым покровительством. Его построили во второй половине XVIII века, а с 1927 года по 1991 он был закрыт. Сейчас монастырь действующий, здесь живут более 500 сестёр, находится два десятка скитов и подворий.

Самый древний из соборов – Казанский храм 1773 года, возведённый в стиле русского барокко и расписанный старинными фресками. Но самый главный – Троицкий, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского.

Одной из главных святынь монастыря считается Святая Канавка. По преданию, Серафиму Саровскому явилась Богородица, которая обошла обитель и повелела основать Мельничную общину и обнести это место канавой и валом, которые будут защищать монастырь. Длина Канавки – 775 метров. Считается, что если пройти по ней, читая молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз, то избавишься от всех печалей. Рядом с монастырём находятся святые источники – Казанский, целителя Пантелеимона, матушки Александры и Иверский, возле них обустроены и купальни. В монастырской трапезной можно подкрепиться, а в лавке продают выпечку и квас, которые стоит привезти домой – угостить близких.

Панорамный вид на Дивеево Фото: Архив АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» и АНО «Центр 800»

Паломнический центр

Здесь расскажут, с чего начать осмотр, запишут на экскурсии и помогут оформить проживание в монастырском корпусе.

Гостиничный комплекс «Дивеевская Слобода»

На его территории можно остановиться в деревянных домиках, напоминающих терема из сказок, арендовать баню с молодильным чаном и попробовать блюда русской кухни в ресторане «Малиновый звон» и кафе «Раздолье».

Музей истории Дивеевской обители в XX веке

Небольшой музей, появившийся в 2014 году по благословению игумении Сергии, рассказывает о жизни монастыря и монахинь в XX веке, включая период гонений и притеснений.

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Одна из сестёр обители Фото: Архив АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» и АНО «Центр 800»

Дом-музей блаженной Параскевы Дивеевской

В музее воссоздана обстановка «пустыньки», то есть одинокой кельи блаженной Паши Саровской, о сбывшихся предсказаниях которой ходит множество легенд.

Музей дивеевской игрушки и керамики

Глиняная дивеевская игрушка появилась около тридцати лет назад и началась с кружка по лепке, который вырос в полноценную керамическую мастерскую. Сейчас колокольчики, фигурки людей, зверей и птиц, выполненные в тёплых тонах, – частые гости на тематических российских выставках. Музей рассказывает об истории промысла, а в небольшом магазинчике можно купить игрушки в качестве сувенира.

Дивеевская керамика Фото: Архив АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» и АНО «Центр 800»

Работа на заводе: Выкса

Расстояние от Нижнего Новгорода – 187 км, от Москвы – 371 км. Можно добраться на автобусе или каршеринге. Доехать из Москвы удобно по платной трассе М-12 «Восток», дорога займёт около 4 ч.

Промышленная тема в Нижегородской области лучше всего раскрывается в Выксе. А благодаря «Выкса-фестивалю» (в прошлом – «Арт-оврагу») один из старейших центров российской металлургии стал ещё и одним из центров современного искусства и промышленного туризма. В Выксе более ста объектов паблик-арта, и сам город раскрывается как выставочная галерея под открытым небом.

Здесь есть масштабные муралы на фасадах заводских цехов и жилых домов и выразительные инсталляции. Например, уникальные работы «русского Бэнкси» Паши 183, световая инсталляция «Всё это не сон» Тимы Ради, звуковая инсталляция из скворечников на набережной, а также шестиметровый деревянный единорог работы Габора Сёке.

Деревянный единорог работы венгерского скульптора Габора Сёке Фото: Архив пресс-службы ОМК

Выксунский металлургический завод

Посмотреть, как плавится металл в тысячеградусной печи, а толстенные стальные заготовки превращаются в трубы, можно, записавшись на экскурсию по заводу, территория которого так велика, что по ней нужно ездить на рейсовом автобусе. Размах здесь чувствуется во всём: например, на стене цеха крупнейшего российского производителя металлических труб и железнодорожных колёс красуется мурал площадью 10 800 кв. м авторства художника Миши Most. Это самый большой настенный рисунок в мире, который создал лишь один мастер «баллона и трафарета». Ещё одна поистине легендарная работа – мурал от основателя соц-арта Эрика Булатова площадью 2500 кв. м. На её открытие классик специально прилетал в Выксу из Парижа.

На экскурсии по Выксунскому металлургическому заводу Фото: Архив пресс-службы ОМК

Усадьба Баташёвых

Индустриальному прошлому и настоящему Выкса обязана братьям Ивану и Андрею Баташёвым, которые обнаружили в этих местах железную руду и построили более 15 заводов. Единорог с их герба позже стал символом Выксы. Сейчас в просторной усадьбе XVIII–XIX века – Музей выксунского завода.

Отель «Баташёв»

В честь промышленников названа и гостиница «Баташёв» с рестораном «Аристократ», где заправляет итальянский шеф-повар Франческо Касторина.

Культурный центр «Волна»

В здании позднего советского постмодернизма на берегу Нижнего пруда расположился культурный центр «Волна» с арт-резиденцией современных художников «Выкса». Здесь есть жилая зона для живописцев, мастерские и выставочный зал, где проходят творческие встречи и интересные лекции.

Инсталляция «Всё это не сон»

Огромная светящаяся надпись современного художника Тимофея Ради превратила некогда «злачное место», прозванное Лесопосадкой, в благоустроенную территорию. Кстати, из-за ежегодного «Выкса-фестиваля» таких популярных мест становится всё больше. Есть даже специальная карта арт-объектов!

Из расположенной в городском парке пирамиды из скворечников доносятся голоса птиц. Фото: Архив пресс-службы ОМК

Центральный парк

За классическое искусство в Выксе некогда отвечал парк культуры и отдыха во французском и английском стилях, которые были столь популярны в XVIII веке. А сейчас парк – это коллаборация современного и исторического. Здесь параметрический «Павильон будущего» соседствует с аллеями вековых лип, беседками и прудами, на одном из них которых живут белоснежные лебеди.

Набережная Верхнего пруда

Это уникальная гидросистема из десятка каскадных прудов Выксы, которую когда-то использовали для первых металлургичес-ких заводов. Один из таких прудов – Верхний, здесь недавно открыли современную набережную. Рядом с ней строят «Шухов парк» с уникальным Музеем металла, гостиницей и креативным кластером. В парк после реставрации с территории завода переместят два объекта инженера Владимира Шухова – стальные ажурные своды и гиперболоидную башню. На пруду же можно покататься на лодке, катамаране, арендовать сап-борд или просто позагорать на песчаных выксунских пляжах.

Как сказал поэт: Большое Болдино и окрестности

Расстояние от Нижнего Новгорода – 202 км, от Москвы – 598 км. Можно добраться на автобусе или каршеринге. Доехать из Москвы удобно по платной трассе М-12 «Восток», дорога займёт около 6 ч.

Село Большое Болдино почти четыре века принадлежало роду Пушкиных, но прославилось оно в эпидемию холеры. Во время трёхмесячной добровольной и плодотворной самоизоляции в Болдинскую осень поэт дописал «Евгения Онегина», создал «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии». В честь 225-летия со дня рождения Пушкина здесь обновили Музей сказок, а прогулочную зону с каскадом прудов сделали ещё комфортнее.

Музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино»

В одном из родовых имений, куда поэт приезжал в 1830, 1833 и 1834 годах, сейчас находится парк XIX века и усадебный комплекс: барский дом и кухня, конюшня с каретником и амбаром, людская и вотчинная контора с хозяйственной комнатой для управляющего и его помощников. Работы у них было достаточно: именно Болдино давало родительской семье поэта основной доход.

Музей сказок

Первый в России Музей пушкинских сказок – в Болдине поэт написал их почти все – находится в восстановленных домах бывшего церковного причта. В экспозицию входят авторские куклы, панно и витражи. К юбилейной дате музей дополнили интерактивными элементами.

Усадебный дом музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» Фото: Архив АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области»

Большеболдинская картинная галерея

Здесь хранится единственная в мире коллекция живописи и графики, посвящённая болдинскому периоду, в неё входят более пятисот произведений мастеров со всей России.

Роща Лучинник

Заповедная лиственная роща с родником в двух километрах от Болдина получила название после того, как Пушкин велел не наказывать крестьянина, срубившего березу на лучины, и отпустил его со словами «Подождите рубить. Роща молодая – настоящий лучинник, потом вам же на пользу послужит». В начале июня здесь проходит Всероссийский праздник поэзии.

Музей литературных героев «Повестей Белкина» в Львовке

Усадьба Пушкиных в селе Львовка находится в восьми километрах от Болдина. В барском доме воссозданы комнаты героев повестей: есть кабинет Ивана Петровича Белкина, комната Марьи Гавриловны и Лизы Муромской. Неподалёку от музея – церковь Александра Невского и здание церковно-приходской школы для крестьянских детей, где передана обстановка классной комнаты и можно увидеть подлинные школьные принадлежности и учебные пособия начала ХХ века.

Полина Сурнина