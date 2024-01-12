Байки о Байкале: маршрут по зимней Бурятии

Бурятия соединила в себе всё, за что мы любим и ценим Сибирь. Потрясающая природа – горы и степи, тайга и Байкал. Неоднородный сплав культур – экзотической бурятской и будто застывшей в прошлом русской. Деревянное зодчество и буддийские дацаны. Самобытная кухня и горячие источники. Уютные глэмпинги и редчайший белый нефрит. Бурятия изобильна и прекрасна в любой сезон, но именно зимой путешествие сюда превращается в волшебную сказку. И перенестись в неё – так, как это сделали мы в рамках «Медиаразведки» от сервиса путешествий tutu, – хоть раз должен каждый.

Russian Traveler №5(9) 2023 читать этот номер

Город с головой

Не будем лукавить, вне зависимости от температуры на термометре, главный магнит для приезжающих в Бурятию туристов – «священный Байкал». Но путь к нему почти всегда начинается в Улан-Удэ, где хорошо приступить к акклиматизации и начать бороться с джетлагом, а заодно и осмотреть многочисленные достопримечательности – недаром республиканская столица носит статус одного из исторических городов России!

Выросшее из зимовья, основанного в XVII веке казаками – как нередко бывало в этих краях, – поселение впоследствии стало Удинским острогом, потом Верхнеудинском и, наконец, Улан-Удэ: всё в честь реки Уды, притока Селенги. Прошедшие столетия оставили после себя более двух сотен самых разных объектов культурного наследия, так что любознательные и энергичные туристы с лёгкостью найдут здесь чем занять себя на пару-тройку дней. Тем более исторический центр города вполне компактен для пеших прогулок – в трескучие морозы с короткими «пит-стопами» в кафе и музеях.

Дом на одной из центральных улиц Улан-Удэ

И начинать маршрут стоит с главной площади Советов, где установлен, пожалуй, самый необычный памятник Ленину, который только можно вообразить, – на массивном постаменте покоится огромная голова Владимира Ильича. Её водрузили здесь в 1970-м в честь его столетнего юбилея. Словно перекликающийся с научно-фантастическим романом Александра Беляева, достигающий почти 8 метров высоты (и это без пьедестала!) 42-тонный монумент красуется на многих открытках и буклетах, а также служит главным местом встречи.

Забавно, что некогда скуластая и будто слегка раскосая голова вождя служила ориентиром и для ещё не обжившихся в городе сельских жителей – за это их даже называли «головарами».

Памятник Ленину в центре Улан-Удэ

На одном из углов площади Советов – грандиозный Бурятский театр оперы и балета в духе сталинского ампира, одно из немногих подобных сооружений в Сибири. Если не получится попасть на представление, запишитесь на экскурсию по его закулисью – на ней расскажут об истории этого памятника архитектуры (он был построен японскими военнопленными), объяснят значение орнаментов и буддийских мотивов в фойе (между прочим, для росписи стен и потолка было использовано почти 55 тысяч яиц!), покажут оркестровую яму, художественные мастерские и цеха, где придумывают декорации и изготавливают костюмы и бутафорию.

Стоит только миновать «Царские ворота» – триумфальную арку, первоначально возведённую в XIX веке в честь визита цесаревича Николая, впоследствии разрушенную и восстановленную уже в 2006-м, – и оказываешься в прошлом Верхнеудинска. Эта часть улицы Ленина – пешеходная, что очень правильно: разглядывать колоннады её Гостиных рядов и шеренги основательных каменных особняков можно только в спокойном, не «автомобильном» темпе. Изначально носившая имя Трактовой – в честь пролегавшего по ней Сибирского тракта, она ласкает глаз старинными купеческими и мещанскими усадьбами, украшенными затейливыми наличниками и скульптурными композициями.

Нарядные ворота усадьбы староверов в Этнографическом музее народов Забайкалья

В одном из самых нарядных домов – Музей истории Улан-Удэ с постоянной экспозицией, посвящённой его основанию, шумным ярмаркам (крупнейшим за Байкалом – торговали хлебом и чаем, кожами и пушниной) и патриархальному купеческому быту. Рядом с его входом – бронзовое изваяние Чехова, побывавшего в Верхнеудинске в конце XIX столетия и отзывавшегося о нём как о «миленьком городке».

Заглянув в белоснежный Одигитриевский собор – первое каменное сооружение Улан-Удэ, – стоит пройтись и по отходящей пешеходной и тоже окаймлённой красивыми особняками купцов и мещан. Самый необычный – дом купчихи Черных с наличниками, на которые нахлобучены резные коротко стриженные головы. А самый посещаемый – дом купчихи Скрыльниковой, где сейчас разместилась «Ресторация» с соответствующей названию обстановкой, меню из русских блюд и чаем из самовара.

Да, это всё вполне можно назвать музеем под открытым небом, но за самыми яркими ансамблями усадеб – с мезонинами, нарядными ставенками и ажурными «хлопьями» деревянных кружев – лучше-, не поленившись, отправиться в Этнографический музей народов Забайкалья, что на окраине Улан-Удэ. Образцово-показательные жилые дома горожан и зажиточных крестьян (во многих открыты постоянные тематические экспозиции), старообрядческая Никольская церковь с необычным иконостасом, бурятские усадьбы, деревянные юрты и небольшой храм-дацан, охотничьи стойбища эвенков и хозяйственные постройки староверов с нехитрыми орудиями труда – памятники архитектуры, свезённые сюда со всех уголков республики, чтобы стать украшениями этой «Бурятии в миниатюре».

Принять на веру

Географически большая часть России относится к Азии, но у нас не так много регионов, где исповедуют буддизм, – это Калмыкия, Тыва, Алтай и Забайкальский край, хотя буддийские храмы встречаются и в Астраханской, Волгоградской, Иркутской и Московской областях, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Но всё же именно Бурятия считается сердцем буддийской общины (сангхи), а расположенный в 30 км от Улан-Удэ Иволгинский дацан – её духовным центром. Кстати, он имеет и тибетское название – «Риво Гандан Геже Даши Чонхорлин», что переводится как «Обитель совершенного колеса учения, горы, приумножающей добродетели Тушиты».

Один из храмов Иволгинского дацана

Официально точкой отсчёта прихода буддизма в нашу страну считают XVIII столетие, но на территории той же Тувы, в её бытность в составе Уйгурского каганата, он распространялся уже с IX века, а при раскопках находящегося в Бурятии и куда более древнего Иволгинского городища в могильниках находили молитвенные чётки.

Иволгинский же дацан, крупнейший в России буддийский монастырский комплекс, был построен уже после Второй мировой войны – в 1945 году, когда регион назывался Бурят-Монгольской АССР. Он начинался с небольшого деревянного домика, который немного перестроили, чтобы тот больше напоминал дацан, а потом возвели и жильё для лам.

Сейчас это обширный комплекс с центральным соборным храмом, другими храмами-дуганами, резиденцией действующего Пандито Хамбо ламы, корпусами буддийского университета, библиотекой, музеем, церемониальными павильонами и священными ступами, даже столовая и гостиница имеются.

Особенное и самое впечатляющее место – храм-дворец Пандито Хамбо ламы Итигэлова, воссозданный по старинным фотографиям. Здесь хранится его нетленное тело, к которому съезжаются паломники со всех уголков России. Немало у него «на приёме» и туристов, совершающих небольшое подношение в виде отрезка священной ткани.

Итигэлов сидит в глубокой медитации с закрытыми глазами, но, если пристально смотреть на него, кажется, что в ответ он всматривается уже в тебя, причём пронзительный взгляд проникает в самую душу. А может, это действительно так?

Буддийская икона-танка в Музее истории Бурятии

Крепко за веру держатся и бурятские старообрядцы, которых за их большие и дружные семьи ещё называют «семейскими». Отринув христианские реформы и нововведения, они бежали сперва в Польшу, а потом и в Сибирь, где не только сохранили свой уклад жизни, но и немало поспособствовали развитию на этих «сытных» пахотных землях сельского хозяйства. Парадоксально, но теперь к ним в гости – на организованные экскурсии – приезжают, чтобы окружить себя колоритным антуражем крестьянских традиций европейской части России.

Особенно туристам рады в сёлах Большой Куналей, Тарбагатай и Десятниково – в расписных горницах им показывают фольклорные обычаи (например, обряд сватовства) и усадебный быт, потчуют пирогами, щами да кашей (надо сказать, вкуснейшими) и даже рюмку-другую самогона подносят. Неудивительно, что все три села входят в ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России» – эти встречи с прекрасным попадают в самое сердце.

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Деревни семейских в Бурятии – цитадель исконно русской культуры

Между нами, не тает лёд!

Все знают, что Байкал – озеро уникальное во всех отношениях. Самое глубокое на планете – его низшая точка находится на отметке 1642 метра под водой. Самое крупное среди пресноводных – содержит почти пятую часть мировых запасов. Самое древнее (хотя это и оспаривается), самое чистое и прозрачное – в общем, самое-самое. Этот объект ЮНЕСКО и главный природный бренд России даже собственный праздник заслужил – он проходит каждый год во второе воскресенье сентября.

Но не каждый путешественник в курсе, что именно на Бурятию приходится более 60% береговой линии озера и его, пожалуй, наиболее красивые, дикие и заповедные уголки, так что выбор направления очевиден. С наступлением холодов это чудо природы приобретает вид поистине инопланетный. Хотя, если вдуматься, с точностью до наоборот – концентрированно земной, просто для большинства «землян» совершенно непривычный.

Прозрачные, дымчато-голубые торосы Байкала по красоте не уступают полярным ледникам.

Несмотря на свою сибирскую прописку, Байкал полностью застывает лишь на излёте января, поэтому «ледниковый период» здесь длится лишь полтора-два месяца – с середины февраля по конец марта. Дальше уже всё по погоде – при ранней и тёплой весне МЧС закрывает выезд и выход на озеро, опасаясь коварных трещин, так что приходится любоваться им издалека. И тем самым лишать себя эдак 95% удовольствия! Ведь только здесь можно увидеть под 50 видов льда.

Наплески и надолбы сокуй – несмотря на продолжающиеся шторма, от низких температур Байкал становится более смирным, а вода вязкой, замерзая у берегов голубыми, напоминающими толщу глетчера буграми или замирая занавесом сосулек в гротах. Пробиваясь через эту вуаль, солнце преломляется и мерцает бликами на стенах пещер и ледяных сталактитов со сталагмитами.

Пузырьковый лёд – «окаменевшие» пузырьки метана от водорослей, похожие на идущий снизу вверх метеоритный дождь. Торосы – обычно в тех местах, где сходятся течения: через эти тонкие и прозрачные, как горный хрусталь, плиты все любят фотографироваться. Экзотический тарельник – маленькие сросшиеся льдинки, напоминающие чешую или потрескавшуюся землю пустыни, и колобовник – блинчатый лёд.

Есть тут большие пятна обнажённого и словно отшлифованного мелкими снежинками природного катка: стоять на таком немного жутковато, а вот скользить на коньках или играть в хоккей – особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Недаром зимой по озеру даже коньковые походы устраивают!

Обаятельная «буханка» – лучший вариант передвижения по байкальскому льду.

Хотя можно и просто проехаться на «буханке» по территории Забайкальского национального парка – мимо полуострова Святой Нос к Чивыркуйскому заливу. Устроить пикник у Ушканьих островов – пробурить небольшую дырочку в ледовом «полу», наполнить её чем-то горячительным и втянуть через трубочку. Попробовать расколотку из омуля – свежевыловленную замороженную рыбу натурально отбивают, выдерживают в ледяной ванночке, посыпанной ледяной же стружкой, отделяют мясо от чешуи, макают в соль и перец и с удовольствием едят.

Отмокнуть в оборудованной прямо на берегу озера, в бухте Змеевой деревянной купели, наполненной дымящейся термальной водой. А лучше всего – отойти от группы подальше, улечься в тёплой одежде на лёд и вслушаться в его приглушённый треск, который похож то на треньканье струны, то на отдалённую канонаду. Так звучит голос Байкала, и каждому он говорит что-то своё.

Строганина из омуля особенно вкусна на озёрном пленэре.

Координаты

Когда ехать? В Бурятию едут жарким летом и морозной зимой, золотой осенью и пробуждающейся весной. Солнце здесь светит около 300 дней в году, так что картинка перед глазами всегда будет яркой. Зимний сезон на Байкале, когда можно кататься на коньках и гулять по озеру, как правило, длится с середины февраля по конец марта, но всё всегда зависит от погоды.

Как добраться? Прямые рейсы авиакомпаний S7 Airlines и Smartavia из Москвы в Улан-Удэ. Также легко долететь сюда и из других сибирских городов. Экскурсии по Байкалу имеет смысл доверить одному из туроператоров с парком самых удобных для этих мест «буханок».

Где жить? Улан-Удэ

«Бурятия» с её номерами разных категорий – крупнейшая гостиница в республике. Это самый центр города, так что отсюда рукой подать до всех основных его достопримечательностей. Впрочем, многие можно увидеть прямо из окон комнат – просите этаж повыше.

с её номерами разных категорий – крупнейшая гостиница в республике. Это самый центр города, так что отсюда рукой подать до всех основных его достопримечательностей. Впрочем, многие можно увидеть прямо из окон комнат – просите этаж повыше. Cosmos Selection Ulan-Ude – пятизвёздочный отель с элементами этнического стиля с номерами и сьютами на 8, 9 и 10 этажах здания Бурятского делового центра. Он включает бурятский ресторан «Мэргэн», панорамный «Бар 12», фитнес-клуб и аквазону.

Рядом с Байкалом

Уютный глэмпинг «Тайга» расположен в десяти минутах езды от берега Байкала. Здесь дюжина двухуровневых деревянных экодомиков с гостиной и обеденной зоной – прекрасно подходит для всей семьи.

«Байкальское шале» в том же селе Максимиха – это отделанные сибирской лиственницей и душистым кедром номера, ресторан с блюдами из местных продуктов и уникальная «нефритовая» баня.

Домики глэмпинга «Тайга» неподалёку от берега Байкала

Где есть? Улан-Удэ

Впечатляющий этноресторан «Орда» с отсылающим к юрте общим залом и тематическими кабинками – одно из лучших мест в Улан-Удэ, где можно попробовать традиционные блюда бурятской кухни. Среди них знаменитые буузы (позы), чебуреки-хушууры, саламат (ржаная мука со сметаной, подаётся в горячем виде) и бараний суп аймаг. Есть в меню и карпаччо из чира, и уха по-байкальски, и многое другое. На десерт заказывайте «Таёжную кладовую» — лакомство из брусники, кедровых орешков, мёда и вафельной крошки. Кстати, при ресторане также работают спа-салон и бутик-отель — весьма удобно устроить себе здесь обстоятельную «ставку».

Столичный ресторан «Тэнгис» специализируется на «кухне современных кочевников». Тут есть сет-меню с оригинальной подачей и отдельное буузное меню (с рыбой и морепродуктами, овощами и потрошками, а «хаан-бууза» и вовсе сопровождается фирменной настойкой). Изюминка — блюда кухни хана Туг-Тэмура, жившего в XIV веке: их рецепты брались из книги «о вкусной и здоровой пище», написанной въедливым придворным врачом.

Рядом с Байкалом

Как правило, приезжающие на озеро питаются в отелях. Вот и ресторан «Кумуткан» находится при одноимённой гостинице в селе Максимиха. Помимо классических блюд здесь можно попробовать омуля и сига в разных видах – малосольными, копчёными, запечёнными и жареными.

В Горячинске, при гостевом комплексе «Горячий ключ» работает неплохой ресторан с классическим меню, где помимо привычных салатов, супов и шашлыков попадаются и блюда традиционной бурятской кухни.

Дегустационный сет в ресторане «Тэнгис» в Улан-Удэ

В подразделении Национального музея Бурятии – в Музее истории Бурятии в Улан-Удэ – хранится единственная полная копия «Атласа тибетской медицины», созданного в XVII веке. На нескольких последовательных цветных постерах постепенно раскрываются привычные для Тибета, но весьма экзотичные для нас древние традиции врачевания и философия восточной медицины. Это часть экспозиции, посвящённой буддизму, – на ней выставлены иконы-танки, храмовые изваяния, маски и костюмы.

Подробную информацию о главных достопримечательностях Бурятии, о календаре событий, театрах и музеях, курортах и турах, а также классических и тематических маршрутах по республике можно найти на сайте Туристического информационного центра «Байкал».