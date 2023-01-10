Мерч с местным колоритом: 5 оригинальных российских брендов

Кому нужны магнитики на холодильник, декоративные тарелки и брелоки, если вместо них из путешествия можно привезти близким (и самому себе) что-то куда более оригинальное и долговечное? Нет, не свитер с оленями, а, например, одежду местных брендов, в которой дизайнеры постарались передать дух и колорит региона.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

1 Доска Треска

Архангельск

Когда-то Архангельск называли «городом доски, трески и тоски»: доски – из-за деревянного зодчества и мостков, по которым люди переходили улицы, трески – из-за популярности этой рыбы на обеденном столе, ну а тоски – из-за сумрачной погоды.

Северный бренд «Доска Треска» с тоской мириться не намерен – в его коллекциях много ярких принтов на футболках, свитшотах, худи и аксессуарах. Иногда они навеяны характерными для региона географическими отсылками (Архангельск, Север, Поморье, Белое море и Арктика), а иногда вдохновлены местными традициями (например, мезенской росписью) и даже сказками архангельского писателя Степана Писахова.

Коллекция, вдохновленная сказкой Степана Писахова и мультфильмом по её мотивам.

2 Ёмас

Ханты-Мансийск

Название «фирменного» для Югры бренда с мансийского языка переводится как «хорошо», и это действительно самая верная характеристика созданного под ним мерча. Одежда «Ёмас» – «пропитанная северным солнцем, отточенная ветрами и согретая душевными разговорами у костра» местным жителям помогает подчеркнуть свою идентичность, ну а туристам – быть во всеоружии перед лицом капризной сибирской природы.

Здорово, что платья бренда названы именами встречающихся на территории Югры ягод, худи по своей форме напоминают мансийские малицы, которые изготавливаются из оленьих шкур, а у некоторых моделей на капюшонах даже есть противомоскитная сетка – весьма полезно летом.

3 Amyrkhan

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Элиста

Калмыкия – единственный регион Европы, где официальной религией является буддизм. В XVII веке его принесли с собой ойраты – выходцы из Западной Монголии, которых впоследствии и стали называть «калмыками», то есть «отделившимися».

В мерче основанного в Элисте бренда Amyrkhan можно увидеть те или иные этнические элементы Калмыкии, изображения человека в глубокой медитации, а также принты с известным всему миру символом «Ом» и пожеланием внешних и внутренних благ на тибетском алфавите. Пожалуй, особенно интересны футболки и худи с надписями, использующими каллиграфическую старомонгольскую письменность – тодо-бичиг.

4 Чукотка

Анадырь

«Наша цель – поведать миру о самом северо-восточном регионе России. Своей одеждой мы рассказываем об истории, культуре и особенностях Чукотки – мы не продаём, мы делимся», – пишут о себе дизайнеры бренда, символом которого стала чукотская яранга.

Футболки, худи и свитшоты с принтами «Чукотка – место, где рождается день» и «У света нет края», а также с изображениями обнаруженных в автономном округе неолитических пегтымельских петроглифов (возраст оригиналов – около двух тысяч лет), шапки, походные кружки и термосы, украшения: в каждое изделие вложена частичка души и каждое будто ниточка, связывающая его владельца с этим экзотическим уголком на краю света.

5 Север

Мурманск

«Север – родина смелых!» – не без основания утверждает бренд одежды и аксессуаров, проект мурманской компании UltraMedia, которая занимается продвижением молодёжной культуры и организацией вечеринок. Его дизайнеры не понаслышке знают, что одеваться в таких широтах следует сообразно погоде – и у «Севера» для этого есть всё, что нужно.

Коллекции рассчитаны и на жаркое лето (майки и шорты, футболки и рубашки), и на холодную зиму (свитшоты и лонгсливы, жилеты и худи, куртки и комбинезоны), и на любое межсезонье, что укладывается между ними. Также у компании большой ассортимент аксессуаров – от сумок и рюкзаков до обложек на паспорт и чехлов для смартфонов.