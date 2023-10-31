«Между прошлым и будущим»: в Зарайске проходит фестиваль современного искусства

Фестиваль, объединяющий традиции и современность, продлится до 12 ноября.
«Между прошлым и будущим» – не просто фестиваль, но первая в Подмосковье тотальная инсталляция, которая посвящена культуре и смыслам Зарайска. Главное отличие проекта – то, что здесь культура рассматривается как фактор территориального развития, обогащая туристическое пространство Зарайска новыми смыслами и творческой активностью.
Фестиваль объединил арт-выставки современных художников, театрально-гастрономические проекты, концерты и творческие мастер-классы. Один из исторических домов в центре города был расписан стрит-арт художником Евгением Ches’ом – на 60-метровом фасаде жилого дома на улице Советской появился масштабный мурал. Художник переосмыслил один из символов города – зарайского бизона. На двух других домах появились цитаты Достоевского, рефлексирующие культурный код Зарайска.
К фестивалю в городе появились новые точки притяжения: так, купеческий особняк 1860-х годов и дом поэта-революционера Григория Мачтета стал первой Зарайской галереей современного искусства. В октябре здесь открылась выставка семи современных художников под кураторством Полины Аскери. Участники арт-резиденции продемонстрировали работы, созданные под впечатлением от Зарайска.
В рамках фестиваля планируется «обживание» города художниками из Московской области. На домах появятся граффити, на улицах – арт-объекты, навигация и различные малые архитектурные формы, интерпретирующие культурные коды города – осетр, гусь, Достоевский и миры его произведений, а также бизон, который относится к признанным мировым шедеврам первобытного искусства.
«Зарайск – первый город, в котором мы будем претворять в жизнь комплексный подход к развитию туристического потенциала», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
К старту фестиваля открылись аутентичная кофейня и стильный корнер Керамика «Дымов», где в качестве декора использованы только природные материалы: дерево, травы и керамика. В корнере каждый день будут регулярно проходить мастер-классы росписи по керамике, а 11 и 12 ноября все желающие смогут попробовать себя в работе на гончарном круге.
11 ноября в городе состоятся показы спектакля-путешествия про Зарайск «По реке. Под землю. В небо» от творческого сообщества МИРА. Попасть туда можно бесплатно.
Также начал свою работу Инфоцентр, в котором гости могут получить полную информацию о фестивале, истории Зарайска, его архитектурном и культурном наследии.
«Фестиваль «Между прошлым и будущим» — это диалог между государством, предпринимателями и культурными деятелями. Мы создаем новые схемы управления городами и рассказываем о них через язык искусства. Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в нашей бизнес-модели могут участвовать предприниматели из разных городов», – рассказывает куратор фестиваля Марина Глухова.
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